Белена стратегического назначения

Коллегия Минобороны РФ опустилась до уровня «Военной тайны» на Рен-ТВ. Кто остановит Набиуллину?

Поздравляю вас: пропаганда в РФ дошла до стадии примитивной фэнтези. Рассчитанной на умственный уровень бабушки-пенсионерки. Надувая военную истерию, власть выказывает полное невежество. Это касается расширенной коллегии Минобороны РФ 22 декабря 2016 года. Дальше нам стоит ждать инсценировки нападения инопланетян?

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Приз за самую бездарную враку Максим Калашников отдает министру обороны Сергею Шойгу. Вообще, как можно держать на посту главы МО того, кто несет подобную чушь?

«…В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что военное ведомство нейтрализовало возможную угрозу от крылатых ракет «Томагавк» у границ России, которые могут запускаться из пусковых установок системы ПРО. По словам Шойгу, после небольшой доработки в американских пусковых установках можно скрытно разместить ракеты «Томагавк».

«Количество таких ракет вдоль наших границ может насчитывать от 150 до 200 единиц с дальностью до 2400 километров. Подлетное время к западным границам России составит менее 10 минут. Решение о нейтрализации этой угрозы выполнено», — сообщил министр, не уточнив, как именно. Также Шойгу рассказал, что российская армия в следующем году получит более 900 танков и бронированных машин и 170 новых и модернизированных летательных аппаратов…»

https://www.bfm.ru/news/342174

Вы скорость КР типа «Томагавк» знаете, гражданин Шойгу? 880 километров в час. За десять минут низколетящий самолето-снаряд сего типа не пролетает и полутора сотен километров. Это значит, что с позиций американской ПРО в Польше и Румынии «томагавкам» даже до западных границ РФ лететь час с лишним (из Польши), а из Румынии – так все полтора. До Москвы – так вообще два часа, как пассажирскому «Аэробусу» (у них скорости с «Томагавком» близкие). И это – уровень знаний министра обороны РФ.

Дальше: опасность систем ПРО США в Восточной Европе – в том, что под видом противоракет янки могут разместить на них запрещенные договором о РСМД 1987 г. БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ракеты средней дальности. А вот у них подлетное время до Москвы – те самые десять сакраментальных минут. Этими «противоракетами» янки в силах нанести обезглавливающий первый удар, который Москве нечем отразить. Столица погибает сразу – и в ответ РФ придется бить межконтинентальными ракетами, управляя войной с летающих и резервных командных пунктов. Кстати, те сотни танков, о коих глаголет маршал-спасатель, в такой войне бесполезны.

То есть, по глубокому убеждению Максима Калашникова, Шойгу выказал полную некомпетентность, вешая присутствующему Путину лапшу на уши. Опустившись до уровня ура-патриотическо-шизоидных передачек Рен-ТВ. Или все-таки было задумано? Прочитаем выступление Самого.

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«Уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого. И в то же время я хотел бы обратить ваше внимание: если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

https://www.bfm.ru/news/342174

Перед нами – надувание военной истерии в чистом виде. Почти в Форрестоловом, образца 1950-х. В том же духе, что и внезапные подъемы войск РФ по тревоге в ноябре 2014 года, когда трудами Набиуллиной шла самая идиотская, растянутая во времени, девальвация рубля, вымывавшая из финансовых резервов РФ десятки миллиардов долларов. Ну что, сильно помогли тогда внезапные проверки армии?

Если верить Самому, то стоит немного замешкаться с программами перевооружения, то на РФ немедленно нападут. Интересно, кто? Полумертвая от экономического кризиса Украина, которая не в силах часть Донбасса отбить? Евросоюз своих гомосексуалистов и лесбиянок в бой бросит? (ЕС в принципе не может вести никаких войн). Или запрещенное ИГИЛ надвинется, не имея ни полноценных танковых войск, ни флота, ни ВВС, и зенитно-ракетных систем? Правда, для того, чтобы дойти до территории РФ, ИГИЛ придется по дороге разгромить армии Турции и Ирана, пройти через их земли, захватить Азербайждан и Армению, разбить грузин. Интересно, в Москве верят в такую чушь, особенно на фоне того, что ИГИЛ даже в Сирии победить не может? Или есть некие пространственные порталы, сквозь кои игилы-аннусры могут вынырнуть сразу за Кавказским хребтом?

Китай на нас нападать пока не планирует. Казахстан – вроде тоже не бьет в барабаны войны. С Турцией недавно замирились.

А может, это США на РФ собрались напасть? Пока у РФ есть солидный ракетно-ядерный арсенал, янки в войну не полезут. Они и так прекрасно избивают Москву экономическими методами. А Трамп придет – еще больнее удары посыплются.

Отсюда и вывод Максима Калашникова: Кремль несет всю эту пургу единственно для ушей лоховатого, слабого умишком электората. Чтобы жупелом «военной угрозы» замазать экономическое банкротство власти, ее вороватость, произвол и полное управленческое бессилие. Тебе плохо, «лохторат»? Работы нет? И денег не хватает? Терпи – ибо мы, дескать, накануне войны.

Как видите, военная истерия опускается уже до уровня «стремительного домкрата», «прочищенного в телевизоре карбюратора» или до жаровского (из «Небесного тихохода») – «Лечу я на истребителе со своим героическим бортмехаником…» Деградация границ не знает: пропаганда вырождается в низкопробный бред.

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А вот реальные угрозы для режима как бы и не существуют. Например, перспектива еще одной сильной девальвации рубля. Вы не замечаете того, что Запад называет Набиуллину «лучшим центробанкиром мира», а рубль при дохлой экономике РФ показывает чудеса стабильности и даже растет относительно доллара?

Разгадка проста, как пять копеек. Благодаря политике Центробанка РФ иностранные спекулянты берут у себя на Западе кредиты под 1-2% годовых, покупают государственные облигации (ОФЗ) РФ – и получают с них навар в 9-15%. В рублях получают – но быстро покупают на них доллары-евро – и переводят к себе. Благо, рубль стабилен, а то и растет в цене, потому прибыль получается гарантированной. Ведь при этом долги по облигациям вешаются на бюджет – государство прямо кормит спекулянтов, а его долг разрастается.

Именно поэтому Набиуллина угодна Западу, он ее хвалит – и так же нахваливает ее и Путин. Покрывая тем самым всю схему откровенно колониального выкачивания ресурсов из РФ. Причем по нарастающей. Да, это грозит тем, что государство все меньше будет тратить на оборону, на науку, на школы и больницы. Но главная опасность – в том, что создается в принципе та же «долговая пирамида», что и приснопамятная система ГКО перед катастрофой 1998 года. Ведь долги-то бюджета растут и здесь, и для их покрытия приходится выпускать новые ОФЗ. Занимая деньги у спекулянтов, чтобы расплатиться по прежним долгам, тем самым создав новые долги, гораздо большие.

Перед нами – угроза еще одной взрывной девальвации рубля, как в 1998, 2009 и 2014 годах. Причем в течение трех ближайших лет. Об этом предупредил экономист Яков Миркин, глава экспертов «Столыпинского клуба».

http://www.ng.ru/economics/2016-12-22/1_6891_ruble.html

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Вместо того, чтобы бороться с реальной угрозой, вместо того, чтобы убрать Набиуллину и заменить ее на Сергея Глазьева (отказавшись от идиотской системы ОФЗ и перейдя к политике продуктивной эмиссии параллельно с продажей валюты на Московской бирже только под реальные внешнеэкономические контракты), наш режим играет в оловянные солдатики. И пугает нас «войной завтра».

Ну, воля ваша, болезные. Вы допрыгаетесь до экономического краха, который вас же потом и сметет. Горы произведенного оружия вас не спасут. Вы ведь не только федеральный бюджет в долговую яму загоняете. Есть еще и региональный экономическо-долговой кризис.

На 1 ноября 2016 г. внутренний долг региональных бюджетов (по данным Минфина РФ) – 2 триллиона 210 млрд. рублей. Внешний – 5,2 млрд. долларов США. Внутренний долг муниципий – 345,1 млрд. рублей. Таким образом, остановить рост долга субъектов РФ не удается. Его лишь замедлили. Сравните это с 1,16 трлн. долга регионов в мае 2012-го. И со 194 миллиардами рублей долгов муниципий тогда же.

Вы в 2015 г. запретили регионам наращивать долги. Но теперь им попросту неоткуда взять денег. Они попали в отчаянное положение. Их средств едва на зарплаты казенным работникам хватает. А строительство дорог, мостов, содержание школ и медицины – все идет под нож.

Вы понимаете, к чему вы, игроки в солдатики, подводите Российскую Федерацию?

А вы нам рассказываете про то, как нейтрализовали страшные «томагавки». Да, плохи ваши дела! Семнадцатый год будет еще тем бенефисом…