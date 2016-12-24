Чей стукачок Родченков?

Спецслужбы, разобрались, наконец, чей же агент Родченков? Всё-таки, ихнинский, а не нашенский! Мировое сообщество стало свидетелем махрового и рафинированного идиотизма, проявленного спецслужбами России, Канады и США.
Дело в том, что назначение Родченкова, как аксиома, происходило с согласия Администрации Президента РФ. В этой организации не дадут согласия на назначение, без согласования со спецслужбами, которые, в свою очередь ни за что не утвердили бы Родченкова, без согласия с его стороны работать с органами безопасности, или разведки РФ.
Надо полагать, что согласовывал кандидатуру Родченкова руководитель СВР Фрадков по представлению Минспорта РФ. А Родченков, как работал на ЦРУ и РСМПИ, так и продолжал на них работать, дуря наших. Люди Фрадкова знали об этом, наверняка, и, видимо, здесь без коррупции и предательства не обошлось. Это явный прокол президентского друга и его ведомства. Надо полагать, именно за это его и перевели работать поближе к шлагбауму, в РЖД.
Руководителем Администрации Президента тогда работал другой друг Президента - Иванов, известный своей выходкой с мемориальной доской Маннергейму. И без Иванова никак не могло обойтись, и его после скандала равноудалили от власти.
Без коррупционной составляющей в данной истории обойтись невозможно, иначе как объяснить обилие согласий по кандидатуре Родченкова, который по мнению нашего Президента: «Таскал в Россию всякую гадость!». Кураторов Родченкова, в связи с таким грандиозным провалом, можно привлекать к ответственности за "измену родине".
Мы не перестаем удивляться, почему Сталин расстреливал столько чекистов - разведчиков и почему не доверял им? За это за самое и расстреливал. За предательство и коррупцию. Он с ними не чикался, а Путин - их бывший сослуживец, вряд ли пойдет на жестокие меры, потому что занят войной с другими «изменниками» Родины - шахтерами, пенсионерами, врачами, учителями, и складывает из паззлов Российскую империю времен Николая 2.
Мне как простому обывателю, платившему налоги в бюджет, интересно, какую пользу принесли «вымпела» своими дешевыми манцами вокруг Родченкова, WADA, и российского спорта? Кроме позора они не принесли ничего!
Надо задать вопрос Президенту, почему Мутко продолжает занимать своё место, как и Медведев - его непосредственный начальник?! Надо полагать, что политику обеспечения высоких достижений в спорте путем индустриального применения допинга вырабатывали под их непосредственным руководством и прикрытием со стороны спецслужб?
P.S. "Вымпелами" я называю сотрудников всех разведок, всех спецслужб всех стран. Если не ликвидировать все разведструктуры во всех странах, то мир может оказаться втянут в свою последнюю войну. Они её спровоцируют, мастерски, и не задумываясь о последствиях, так же, как это сделали с мировым спортом.
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Левон Казарян написал 24.12.2016 16:56
В натуре заглохни и сиди ровненько, КАК УЧИЛИ!
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Не вступившим в транснациональную мафию (ТМ) предателям, фигурантам спецслужбно-содомитского комплекса (ССК) кого-либо учить.
Барак Обмана (для "Казаряна") написал 24.12.2016 16:56
СРОЧНО КАТАПУЛЬТИРУЙТЕСЬ МЬЯНМУ (ВСКЛ ТЧК)
Левон Казарян написал 24.12.2016 16:48
Вы ЛИЧНО - ИСКОРЕНИЛИ (агентурное сознание)???!!!
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Я сделал и опубликовал в Интернете фотографии примерно 61 тысячи 750 фигурантов спецслужбно-содомитского комплекса (ССК), в основном (около 59 750) из Еревана. См. фотоальбомы photoshare.ru/office/album.php?id=143993 и photoshare.ru/office/album.php?id=136870
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Из-за чего, например, спецслужбная Светлана Мачкалова грустно-раздраженно говорила о ее подельнике с вернисажа на Главном пр.: "Ты его сфотографировал". Остальные фигуранты стереотипно восклицают: "Всех фотографирует!", - что вранье. Зачем мне фотографировать случайных прохожих? Но для них они - это "все", их "общество".
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И неужели Вы не заметили, что я постингом выше выдаю спецслужбного Азояна, чем сжигаю его агентурную карьеру?
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Публикация сведений о фигуранте ССК, то есть - его персонификация, уничтожает агентурное сознание, желающее действовать исподтишка, не от своего имени и на свой риск.
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Первый Президент Армении Левон Те-Петросян был совершенно прав, когда не хотел заводить разведку. К сожалению, он затем поддался уговорам Геворка Варданяна, присланного российским государственным аппаратом.
Барак Обмана (для автора) написал 24.12.2016 16:47
К тебе ваще никаких дел и притензиев нету! В натуре заглохни и сиди ровненько, КАК УЧИЛИ!
Набздел и ладно, с кем не бывает...
Дмитрий Кинасов написал 24.12.2016 16:46
Дмитрий Кинасов написал 24.12.2016 16:42
Дмитрий Кинасов написал 24.12.2016 16:35
Барак Обмана для Л. Казаряна написал 24.12.2016 16:29
Только честно.
PS уважаемый ВАМИ автор говорит БУКВАЛЬНО следующее: "Если не ликвидировать все разведструктуры во всех странах, то мир может оказаться втянут в свою последнюю войну. Они ее спровоцируют, мастерски, и не задумываясь о последствиях, так же, как это сделали с мировым спортом." Или Вам перевести это на армянский? Вряд ли это получится из-за особенностей (весьма интересных и много о очем говорящих(!!!)) этого сайта.
Левон Казарян написал 24.12.2016 15:57
Автор - дурак или как? написал 24.12.2016 12:47
Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, если не ежесекундно, даже во сне КАЖДЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК получает, анализирует РАЗВЕДИНФОРМАЦИЮ о том, что его окружает и от чего зависит его благополучие, здоровье и сама жизнь, и принимает соответствующие решения по результатам этого анализа. Часть этой информации и результатов ее анализа человек волен передать другому человеку или даже ПРОДАТЬ. Как это можно ликвидировать? Да еще и во всем мире?
ЗЫ: для сведения,- более 90 % т.н. развединформации, в том числе по направлению научно-технической и технологической разведки современные спецслужбы получают ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
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Основной текст в противоречии с постскриптумом. Если 90, а то и больше, процентов развединформации из открытых источников (в Японии, насколько помню, 100 процентов), то зачем Правительство финансирует спецслужбы? Что ему мешает дать заказ на анализ открытых источников ученым, повысив тем самым их информированность, статус и доход?
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Только нежелание повысить информированность, статус и доход ученых.
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Потому, что ученые - творцы, а Правительство их боится. Такое правительство подрывает Государство. И спецслужьные секты - его орудие этой подрывной деятельности.
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Например, толчок Манхеттенскому проекту дал Эйнштейн, - который заметил засекречивание германских работ по ядерной физике и написал письмо Рузвельту, - а не американская разведка.
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Важно, что ученый, заметив что-то подобное в открытых источниках, изучить которые он получил правительственный заказ, естественным образом начнет как-то реагировать, выдвигая свои концепции, модели, предлагая оружейные изобретения, не дожидаясь, пока такая информация будет осознана спецслужбными сектами, сформулирована ими, представлена правительству и правительство соизволит озаботиться соответствующим заказом ученым. То есть, у Государства сразу будет под рукой научно-технический задел для ответных действий. Поскольку сама формулировка правительственного заказа является для ученого информацией о мире, побуждающей к исследованиям.
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Вот чего лишается Государство из-за нежелания правительства напрямую работать с учеными.
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Конкретно, Правительство Армении предпочитает выведывать мнение ученых, подсылая к ним агентов, в частных беседах, а не признавать их экспертный статус, обращаясь к ним за официальной консультацией. В этом со мною согласился к.э.н., начальник управления экономических исследований ЦБ Армении Ролан Мнацаканян . Оно боится ответственности, так как, если ученый по официальному запросы высказал мнение, а Правительство его проигнорировало, и получился негативный результат, то ученый может сказать: они знали, но не смогли или не захотели правильно действовать, - из чего можно делать выводы.
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Конкретно, в 1992 ко мне обратился начальник мобилизационного отдела Министерства экономики, или как оно тогда называлось, после Госплана Армянской ССР, Азоян (имя, если правильно помню, Валерий), сказав, что мне хотят сделать заказ на геополитический раздел обоснования составляемых ими планов, и попросив мои в соавторстве со Светланой Лурье из Санкт-Петербурга статьи, опубликованные в армянских газетах. Я передал ему копии статей и набросок программы работ, которые можно было бы для них сделать. Потом он сказал, что, дескать, замминистра не заинтересовался, и на этом мы расстались. Года через 4 встретившись мне на пр.Маршала Баграмяна 53, он признался, что и не собирался давать мне заказ, целью было только заполучить тексты статей. Это насколько правительство должно потерять самоуважение, чтобы умышленным обманом вымогать у ученого копии его статей, опубликованных в государственной газете массовым тиражом? - как будто бы я отказался ему помочь в этом бескорыстно. Но таково агентурное сознание. Его нужно искоренить, о чем и пишет уважаемый Дмитрий Кинасов, - я это предлагаю давно.
!!!JAJBOGTOTTAKI !!&& написал 24.12.2016 15:01
- Таки правильно делает ! Быдло не хотело жить в СССР - таки его там заставляли разговаривать по человечески и ходить на двух задних ногах, Таки бы-дло хатело работать на хазяина, жить, как раньше, жить как у польше и шоп была водка в магазине! Таки Путин выполняет этот социальный заказ тупого и хитрого бы-ла - бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных, тупых, вечнопьяных роботов...
\\//\\//" "Вымпелами" я (придурок ты!) называю сотрудников всех разведок, всех спецслужб всех стран. Если не ликвидировать все разведструктуры во всех странах, то мир может оказаться втянут в свою последнюю войну."
- Таки если ликвидировать - власть будет у мафии, бандитов и прочей сволочи... То таки да... Они втянут мир в последнюю смуту... То таки да...
Размышления... написал 24.12.2016 13:07
Автор - дурак или как? написал 24.12.2016 12:47
ЗЫ: для сведения,- более 90 % т.н. развединформации, в том числе по направлению научно-технической и технологической разведки современные спецслужбы получают ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.