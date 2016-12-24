Чей стукачок Родченков?

Спецслужбы, разобрались, наконец, чей же агент Родченков? Всё-таки, ихнинский, а не нашенский! Мировое сообщество стало свидетелем махрового и рафинированного идиотизма, проявленного спецслужбами России, Канады и США.

Дело в том, что назначение Родченкова, как аксиома, происходило с согласия Администрации Президента РФ. В этой организации не дадут согласия на назначение, без согласования со спецслужбами, которые, в свою очередь ни за что не утвердили бы Родченкова, без согласия с его стороны работать с органами безопасности, или разведки РФ.

Надо полагать, что согласовывал кандидатуру Родченкова руководитель СВР Фрадков по представлению Минспорта РФ. А Родченков, как работал на ЦРУ и РСМПИ, так и продолжал на них работать, дуря наших. Люди Фрадкова знали об этом, наверняка, и, видимо, здесь без коррупции и предательства не обошлось. Это явный прокол президентского друга и его ведомства. Надо полагать, именно за это его и перевели работать поближе к шлагбауму, в РЖД.

Руководителем Администрации Президента тогда работал другой друг Президента - Иванов, известный своей выходкой с мемориальной доской Маннергейму. И без Иванова никак не могло обойтись, и его после скандала равноудалили от власти.

Без коррупционной составляющей в данной истории обойтись невозможно, иначе как объяснить обилие согласий по кандидатуре Родченкова, который по мнению нашего Президента: «Таскал в Россию всякую гадость!». Кураторов Родченкова, в связи с таким грандиозным провалом, можно привлекать к ответственности за "измену родине".

Мы не перестаем удивляться, почему Сталин расстреливал столько чекистов - разведчиков и почему не доверял им? За это за самое и расстреливал. За предательство и коррупцию. Он с ними не чикался, а Путин - их бывший сослуживец, вряд ли пойдет на жестокие меры, потому что занят войной с другими «изменниками» Родины - шахтерами, пенсионерами, врачами, учителями, и складывает из паззлов Российскую империю времен Николая 2.

Мне как простому обывателю, платившему налоги в бюджет, интересно, какую пользу принесли «вымпела» своими дешевыми манцами вокруг Родченкова, WADA, и российского спорта? Кроме позора они не принесли ничего!

Надо задать вопрос Президенту, почему Мутко продолжает занимать своё место, как и Медведев - его непосредственный начальник?! Надо полагать, что политику обеспечения высоких достижений в спорте путем индустриального применения допинга вырабатывали под их непосредственным руководством и прикрытием со стороны спецслужб?

P.S. "Вымпелами" я называю сотрудников всех разведок, всех спецслужб всех стран. Если не ликвидировать все разведструктуры во всех странах, то мир может оказаться втянут в свою последнюю войну. Они её спровоцируют, мастерски, и не задумываясь о последствиях, так же, как это сделали с мировым спортом.