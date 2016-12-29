Не надо портить Новый год товарищу Путину этой катастрофой

Смерть на взлете

Похоже, именно эта установка изначально прошла по линии Администрации президента по федеральным телеканалам и придворным СМИ. А потому не надо докапываться до истинных причин крушения когда-то современного, но сегодня устаревшего, снятого с производства и магистральных перевозок пассажирского Ту-154.

Напомню, 25 декабря он вез нас борту в Сирию весьма развлекательную команду. В частности, Академический ансамбль песни и пляски им.Александрова, с полдюжины секретных полковников, других важных персон.

А еще легендарную спасительницу детей доктора Лизу. Показывать концерты в городах дружественной Сирии были срочно откомандированы съемочные группы аж трех телеканалов – Первого, НТВ и «Звезды».

Такого, удивляются эксперты, не было даже во время освещения карательной операции киевской хунты против ополченцев Новороссии. В общем, понятно, что намечалось большое шоу во славу триумфаторов.

Для своего времени Ту-154 был всем хорош. Но этот замечательный лайнер давно перестали пускать в Европу «из-за повышенных шумовых характеристик». Да и топлива, по нынешним меркам, «жрет многовато». К тому же безнадежно морально устарел.

Современными самолетами все больше управляют компьютеры, что к минимуму сводит «человеческий фактор» и его ошибки. Однако вышедшую в тираж «тушку» активно используют на правах персонального «воздушного извозчика» в различных ведомствах, вроде «Алросы», Министерства обороны да еще, как пишут, в северокорейской «Air Koryo».

Кто мог запретить г-ну Шойгу (и его предшественникам) иметь в своем распоряжении эту «карету прошлого», если он с президентом на дружеской ноге? Да никто! Ни одна живая душа в мире.

Помните крушение Ан-124 в Иркутске 6 декабря 1997 г.? Тогда на первых же секундах взлета из-за отказа трех из четырех двигателей огромная машина рухнула на жилые дома, убив 72 человека.

Но даже те в мрачные годы ельцинизма в «красной Думе» депутаты провели мощные парламентские слушания о причинах этой авиакатастрофы вообще и состоянии гражданской авиации в стране, в частности. К слову, захватив на Охотном ряду парламентское большинство, «ЕдРо» на корню выкорчевало подобные аналитически-критические исследования.

Как обозреватель «Правды-5» я тогда писал отчет, и что до сих пор запомнилось? Во-первых, единый «Аэрофлот» «дерьмократы» расчленили на несколько сотен (!) частных компаний, которые тут же пустили полученное добро на извлечение прибыли. Купить себе «немножко Авиа» мог любой состоятельный торгаш или крутой бизнесмен.

«Когалымавиа», чей чартерный Аэробус развалился в небе над Синаем 31 октября 2015-го, угробив 224 пассажира, – ублюдочное дитя этой «расчлененки».

Само же Министерство гражданской авиации СССР Ельцин разгромил еще в ноябре – декабре 1991 г. К чему это привело?

Да к тому, что исчезла единая техническая политика отрасли, централизованная подготовка и обучение экипажей, техобслуживание, производство запчастей и т.д.

Уже на тех слушаниях двадцатилетней давности рассказывались ужасающие вещи. Представьте картину маслом, когда ответственные узлы для ремонта снятых с производства лайнеров частники собирают… буквально на коленке. На ней же и делают запчасти.

Побольше улыбок!

Что нам рассказывают сегодня о расследовании авиакатастрофы над Черным морем? Да ничего толком не рассказывают. Оказывается, есть целых три комиссии, которые занимаются поиском причин – Минтранса, Следкома и ФСБ. И каждая, ясен пень, дудит в свою дуду. При этом все хором, еще не исследовав ни одной железяки, с ходу начали отрицать «теракт», чем только усиливали подозрения.

Поисковая операция уже задвинута на задворки теленовостей. От нас скрывают, сколько тел на самом деле поднято и опознано. На первом месте – опять разминирование и благоустройство Алеппо. В общем, лепота.

Задача Кремля очевидна: не дать развернуться в СМИ и социальных сетях серьезным дискуссиям о причинах крушения устаревшей машины. Потому что любая - против министра Шойги и лично товарища Путина. Хоть теракт, хоть ошибка пилотов, хоть тех.неисправность, хоть заправленная вместо керосина моча.

К тому же в неконтролируемом пока еще Интернете постоянно раздаются вопросы типа: «Какого черта второй год мы делаем в Сирии? Сколько еще будем терять хороших людей?»

Посмотрите, как до полной невидимости заминусованы комментарии к аналитическому эссе главреда Форума-мск Ан.Баранова «Гибель Ту-154 однозначно произошла в результате диверсии» (http://forum-msk.org/material/news/12637682.html ).

У меня самого на портале «Майл.ру» и других удалили несколько острых вопросов про трагедию. Один из них: «Кому и зачем вообще пришла в голову мысль устроить развлекательную поездку в Сирию с армейским Ансамблем песни и пляски?».

Действительно, а по телевизору «концерт по заявкам» нельзя было показать тем, кому хотели? А на большом-пребольшом телеэкране на месте?

Одно дело, когда в годы войны на передовую приезжали концертные бригады, чтобы, как говорится, укрепить моральный дух бойцов и повеселить их, а сейчас-то? Из каждого утюга - Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова. Да и Алеппо не Сталинград - согласитесь. И официально в Сирии наших войск нет.

Еще один ликвидированный вопрос на «Майл.ру»: «Наберется ли мужества руководство Минобороны публично покаяться перед родными и близкими погибших в Ту-154? Речь не о дежурных соболезнованиях по телевизору и не о выплате «гробовых» за счет госбюджета. А вот так взять и попросить: «Простите нас, матери, вдовы, сироты за то, что мы не уберегли ваших родных…».

Вопрос выстригли через несколько часов после появления на сайте. При попытках разобраться прозвучало циничное вразумление: «Вопрос должен быть интересен всем, а не только вам».

В чем же причина неприкрытой цензуры и попыток оградить господ Путина и Шойгу от критики за гибель 92 человек? Есть над чем поразмышлять. Давайте и мы попробуем.

Трагедия над Черным морем, напомню, случилась рано утром в воскресенье 25-го. А субботу 24-го, как рассказал Форум-мск, «завершился учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. В последний день мероприятия выступил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По словам одного из участников семинара, Кириенко в ходе своей речи завел разговор о выборах президента. И, в частности, о том, что «основной кандидат» должен победить с результатом 70% голосов и при явке 70%. В пятницу «киндерсюрприз» фактически начал президентскую кампанию, поставив губернаторам задачу: за Путина должно быть 70% при 70%-ной явке» (http://forum-msk.org/material/news/12634933.html).

Уразумели? В середине той недели Кремль фактически начал агитацию за дорогого Владимира Владимировича – насколько преждевременную, настолько и противоправную. О чем у нас, надеюсь, еще будет время поговорить.

Понятно, что эта кампания должна сопровождаться восхвалением заслуг «кремлевского кандидата». А 25 декабря – такая ужасная катастрофа.

Вот почему у кремлевского Агитпропа сегодня главная установка для придворных телеканалов, журналистов и СМИ: никакого негатива. Побольше улыбочек и всякого позитива…