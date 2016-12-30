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Московский листок

Ждите утку

Опубликовано 30.12.2016 автором Григорий Назаренко в разделе комментариев 2

катастрофа самолет адлер ту-154
Ждите утку

Сейчас, когда вся страна с нетерпением ждет ответа на вопрос почему погиб самолет в Сочи, кто-то торопливо этот ответ готовит. И когда все хотят узнать правду, и в конечном итоге, получить ответ на вопрос кто виноват, кто не очень хочет, чтобы о правде узнали все. Тут ведь не только погон можно лишиться, тут все гораздо серьезнее. Но как общественности представить версию гибели самолета и людей, чтобы никто не был виноват? Теракт отпадает признать, что диверсант затесался в нашу армию, вместе со страной встающей с колен невозможно. Техническая неисправность то же самое. Борт военный, проверенный-перепроверенный, поломки исключены. Не может армейская техника подвести в мирном небе. Ошибка экипажа из области фантастики, здесь тоже отвечает министерство обороны, раз люди неподготовлены. Поэтому летчики опытные, с хорошим налетом часов. Остаются другие причины, но места для маневра мало. Где же искать истину?

В свое время ТУ-154 летал из Абакана в Сочи без посадки и с полным салоном, а это вместе с экипажем около 200 человек. Разбившемуся лайнеру зачем-то понадобилась дозаправка, хотя, как известно, на его борту было всего 92 пассажира и 150 кг груза. То есть самолет был загружен наполовину. До Латакии бы дотянул.

Оторвался от сочинской полосы на хорошей скорости, закрылки, естественно, в этот момент были выпущены, иначе откуда бы взяться подъемной силе. Потом что-то пошло не так. Даже если вдруг сразу после взлета пилоты перепутали рычаги управления шасси и закрылками, как пишут некоторые эксперты, убрав закрылки вместо шасси, самолет, набрав к этому времени около 370 км/час, не стал бы падать камнем. В худшем случае он мог снизиться и превратиться в экраноплан, но не разбиться вдребезги об воду. Конечно, остаются вопросы по положению стабилизатора, установленного на взлет, но скорее всего, дело не в механизации крыла, вернее, не только в ней. Очевидно, что самолет все-таки был перегружен. И даже всех трех двигателей на взлетном режиме было недостаточно, чтобы удержать тяжелую машину в воздухе при уборке закрылков. Но что это был за груз-перегруз ориентировочно весом в половину коммерческой загрузки, то есть примерно 9 тонн? Тайна, о которой говорить нельзя.

Вот если бы один из двигателей выключился по причине попадания инородного предмета… Потеря тяги смогла бы полностью объяснить катастрофу.

Вот поэтому и появились предположения, что самолет врезался в стаю чаек. Море, чайки устойчивая логическая цепочка. Только нужно понять: чайки ночью над морем не летают, темно и рыбу не видать. Остается надежда на других птиц, которые могут решить все технические нестыковки утки! Они птицы перелетные, и могут перелетать даже ночью. Даже из холодной России в жаркую Сирию. Поэтому хорошая жирная утка запросто может остановить самый проверенный и технически исправный двигатель военного борта.

Поэтому ждите «утку». Она уже летит. Скорее всего, из министерства обороны.

От редакции: Вообще-то двигатель самолета рассчитан на попадание в него здоровенного гуся. Именно тушей гуся его и проверяют.

Теперь по вопросам: зачем дозаправка? Если самолет был перегружен, то вполне могли сэкономить на топливе, заправив борт лишь наполовину. И в Сочи тоже наполовину. Из переговоров известно, что командир оценивал самолет как "тяжелый".

Появились уже данные и о повреждениях одного из двигателей. Так что в критический момент вполне могло не хватить тяги, пилот пытался поднять машину на критическом угле атаки, но она рухнула в море на хвот и разрушилась. 

Вывод один - министерство обороны эксплуатировало старый борт, после двух капремонтов, и от такой машины вполне можно было ждать неожиданностей. "Игра в закрылки" тут вообще ни при чем. Самолет потерял тягу на взлете и упал.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Шойгу скоро получит второго Героя!
А.Головенко, журналист написал 30.12.2016 00:31
Настаиваю на боярышнике и на своей версии.
Шойге за Сирию готовят второе звание "Героя России". Поэтому нужна такая версия крушения Ту-154, чтобы никоим образом не могла бросить на него тень.
Тут вот пишут про сакральное заклание лучшего в мире ансамбля русской и советской песни и пляски в день Хануки 25 декабря. Не знаю. Не силен.
Но соглашусь, что в один двигатель залетел гусь, во второй индюк, а в третий заскочила лиса
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(без названия)
по слухам написал 30.12.2016 00:20
найденные трупы воняли формалином аж глаза резало...
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