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Московский листок

Золото мертвых

Опубликовано 31.12.2016 автором Вадим Широков в разделе комментариев 0

деньги катастрофа золото
Золото мертвых

Зарубежные журналисты давно подметили одну интересную особенность декабрьских встреч Вл.Путина с прессой. Если сами они ставят перед ним совершенно конкретные вопросы, то их российские коллеги все время что-то выклянчивают.

Президент при этом выглядит этаким добрым дядей, раздающим предновогодние подарки. На диком Западе это дико. В большинстве цивилизованных стран бюджет жестко контролируется парламентом, не является «личной кубышкой» главы государства и всякие презенты «по ходу пьесы» там невозможны.

Так было и на большой пресс-конференции 23 декабря в Центре международной торговли Москвы.

Корреспондент польской телекомпании TVN Анджей Зауха напомнил, что еще два года назад здесь, в этом зале, ставил перед главой российского государства вопрос о возвращении Польше обломков Ту-154М. Того самого, который 10 апреля 2010 года потерпел крушение под Смоленском при посадке. В нем погибло все высшее руководство во главе с президентом Лехом Качиньским.

Журналист спрашивал: может, наконец, его страна получить обломки своего самолета спустя почти семь лет после катастрофы? «Это, конечно, только в ваших руках», - заключил он.

Многих удивил ответ Владимира Владимировича. Казалось бы, следствие давно закончено, поскольку МАК провел расследование и лет пять назад опубликовал доклад: виной трагедии стали «неправильные действия экипажа».

Однако Вл.Путин высказался весьма категорично: «Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно не закончено, остатки самолёта им нужны». И далее по тексту кремлевской стенограммы:

«Слушайте, надо прекратить всякие спекуляции на этот счёт. Трагедия произошла страшная. Я лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего президента, который зашёл в кабину. Я лично читал расшифровку. Вошедший в кабину пилотов человек (забыл, как его фамилия, фамилия есть конкретная) требует посадки. Пилот отвечает: «Не могу, садиться нельзя». На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: «Я не могу это доложить начальнику. Делай что хочешь, садись» (http://kremlin.ru/events/president/news/53573).

И что вы думаете? На другой же день последовало заявление польского Минобороны, которое потребовало от Российской Федерации расшифровку переговоров из кабины правительственного лайнера, поскольку она ему представляется «сфальсифицированной и ложной».

Ну, не зануды ли эти пшеки, а? Но вы еще больше удивитесь, если напомнить, что вскоре после крушения президентского Ту-154М вдовы высокопоставленных польских сановников начали предъявлять российскому руководству совершенно «дикие», по нашим понятиям, претензии.

Так, одна жаловалась на то, что кто-то из дорогих россиян воспользовался банковскими карточками ее покойного супруга, сняв с них в перечете 60 тыс. руб. Другая требовала вернуть ей часы и золотые запонки мужа, третья хотела получить золотое обручальное кольцо с пальца погибшего супруга.

К чести наших следаков, они начали хватать подозреваемых из оцепления места крушения и кого-то даже посадили.

Вспомнился телерепортаж после падения «Боинга» под Пермью в 2008 году. Корреспондент бодро рапортует: только что милиция задержала мародеров, которые орудовали на месте трагедии, обыскивая погибших пассажиров и собирая с земли все ценное.

Отсюда вопрос: а куда, в самом деле, исчезают ценные вещи с мест массовой гибели людей при разных ЧП? Обычно первыми разгребать завалы прибывают отряды МЧС, потом следователи. И вообще-то ни разу их начальники не рассказали общественности, родственниками погибших: где деньги (если не сгорели), ценности, золото и драгоценности, которые их специалисты собирают на местах больших катастроф?

В свое время приходилось читать воспоминания сахалинского депутата Госдумы Ивана Ждакаева про ужасное землетрясение в Нефтегорске в 1995 г. Тогда погибло свыше 2.000 человек, причем в разрушенных домах был собран приличный мешок с деньгами и дорогими украшениями. Куда потом все это добро девалось?

Иван Андреевич полагал, что в этих деликатных делах должна быть полная гласность и готовил на сей счет какой-то законопроект. Может, и провел бы его через Госдуму, но в декабре 2005 г. неожиданно скончался в ЦКБ после операции на сердце. Позвонил домашним, что все хорошо - и все…

Доводилось читать, что спасатели МЧС нередко по договорам вылетают за границу разгребать завалы. Но там вроде отчитываются за каждый доллар или динар, подобранный на месте ЧП. И это правильно. А в России?!

Сегодня никто даже вопроса такого не ставит. Мы же деликатные. А в этом деле, действительно, должна быть полная ясность. Обнаружены на месте авиа- или другой катастрофы деньги, валюта, банковские карты, золотые серьги, кольца, драгоценности - отдайте родным и близким. Не нашли хозяина - реализуйте и гласно перечислите в детдома и онкологически больным детям.

31 октября 2015-го в небе над Синаем развалился чартерный Аэробус «КогалымАвиа». Погибло «рекордное» число пассажиров за всю историю постсоветской России. Вместе с экипажем 224 человека. Куда же делись их ценности с места трагедии?

В общем, нужно, чтобы хоть раз боссы МЧС и Следкома отчитались, сколько разного драгоценного добра подобрано за последние годы на местах авиакатастроф и других ЧП. Какой порядок их оприходования и распределения.

Разумеется, я никого ни в чем не подозреваю. Я просто присоединяюсь к тем, кто спрашивает: куда исчезают ценности с мест трагедий с массовыми человеческими жертвами?

Если нам что-нибудь прояснят на этот счет по поводу 92 пассажиров Ту-154 Минобороны, канувших 25 декабря в пучину Черного моря, – лишним, я думаю, не будет. 



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