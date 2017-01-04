Событие, определившее ХХ век

Читатель может справедливо упрекнуть меня, что я давно не возобновлял свои исторические хроники. Исправляю свою ошибку.

112 лет тому назад - 2 января 1905 (20 декабря 1904 г. ст.ст.) пал Порт-Артур. Я убеждён, что это событие определило если не весь 20 век, то, по крайне мере, основной ход событий до следующей качественной развилки - 20 августа 1991 года.

Вот как сообщает об этом некий отечественный военно-патриотический ресурс:

"2 января 1905 года пала российская военно-морская крепость Порт-Артур.

В ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов закончилась героическая оборона российской военно-морской крепости Порт-Артур, длившаяся с 9 февраля 1904 года. Несмотря на то, что большинство участников военного совета, который состоялся 29 декабря, высказалось за продолжение обороны, начальник этого укрепленного района, находящегося на Квантунском полуострове, генерал-лейтенант Анатолий Стессель принял решение о сдаче Порт-Артура. В итоге в плен к японцам попало около 25 тысяч человек. Потери японских войск составили свыше 110 тысяч человек и 15 боевых кораблей. В ходе боев под Порт-Артуром получила дальнейшее развитие оборона с применением инженерных сооружений и заграждений, впервые были сконструированы и применены минометы и ручные гранаты, а при отражении ночных штурмов - прожекторы."

А теперь я продолжу свои рассуждения. Смертный приговор за сдачу крепости Стесселю трибунал смягчил до месяца гаупвахты... Дело в том, что Стессель, спасая жизнь еще нескольких тысяч солдат, гарантировал этим проигрыш войны.

Честь и хвала героям, пять месяцев с неимоверной храбростью сражавшихся в полном окружении и безо всякой надежды на помощь извне, но знавшим, что их стойкость - самая большая помощь тем, кто в сотнях километров от них ведёт бой в Маньчжурии - на изрытых окопами и воронками от "снарядов-чемоданов" сопках и под градом надпиленных пуль "дум-дум" в зарослях гаоляна.

Пока армия генерала Ноги (из-за чувства вины за уложенную при штурмах армию он сделал харакири - как только умер император, взявший с него слово не кончать с собой), перемывалась на крепостных брустверах, а японский флот сковывался блокадой порта, российская армия генерала Куропаткина окапывалась под Мукденом. Как только армия Ноги освободилась, она присоединилась к остальным японским силам, и российская оборона была прорвана уже в марте 1905 года. А ещё через два месяца освободившийся флот утопил эскадру адмирала Рожественского. Японский десант занял Сахалин.

Положение спас американский президент Рузвельт-старший, который очень не хотел безмерного усиления японо-английского альянса - он выторговал сколько мог у триумфаторов-японцев для российской делегации во главе с графом Витте.

Но до этого произошло первое грандиозное события в ряду вызванных падением крепости резонансов - Кровавое воскресенье 22 (9) января 1905 года.

Представьте себе, что после победы в Пальмире, даешовцы, на плечах бегущих войск, ворвались в Хмеймим, взяв в плен всех лётчиков маршала Шойгу. И произошло это - в начале декабря 2011 года.

В январе 1905 в российском обществе уже было всеобщим мнение, что система не просто неэффективна или несправедлива - она неадекватна... По этой линии развитие событий известна.

Развилка могла быть только в том, что Николай Александрович был вынужден отречься, и ноябрь 1905 года перетёк бы в март 1917. Тогда начались бы события, названные потомками не Освободительное движение, но Великая Русская революция, также, как и Французская, растянутая на десятилетие.

Глубочайший внутренний кризис поверхностно вестернизированной русской субцивилизации неизбежно привёл бы к завершению этой ВРР торжеством социальной архаизации - либо провалом в левый тоталитаризм (какую-нибудь версию большевизма, ставшего той самой Русской идеей), либо - установление русского фашизма, к которому вёл весь Русский Серебряный век.

Второе резонансное событие от падения Порт-Артура - резкое обнагление Второго рейха: уже в весной 1905 года, пользуясь почти полным отсутствием российской армии в Европе, Берлин старательно устраивает Марокканский кризис. На повестку дня приходит общеевропейская война, впервые за прошедшие 90 лет. Перепуганный Париж срочно даёт Санкт-Петербургу огромные кредиты - под тайное обязательство напасть на Германию на 15 день германо-французской войны, т.е. уложить в болотах Пруссии и правого берега Одера кадровую армию...

Так падение Порт-Артура программирует русскую революцию и мировую войну.

Я почему-то полагаю, что социокультурный маятник Европейской цивилизации точно также привёл бы к власти в Италии и Германии левых социалистов - в ответ на фашизацию России, как привел фашистов и нацистов - в ответ на её большевизацию. Сдерживая агрессивную, имперскую, антисемитскую послереволюционную Россию Запад стал бы поддерживать единственные способные противостоять ей силу - социалистический альянс Рима и Берлина. Это - заготовка ещё одной большой войны...

В этом контексте не самое принципиальное какое именно театрализованное действо завершило бы эту войну - швыряние красных знамён Германской Федеративной Социалистической республики на брусчатку <возможно полуразрушенной> Красной площади или швыряние триколоров с тибетским солярным крестом у <возможно разрушенных> Бранденбургских ворот - это было бы рождение державы-гегемона континентальной Европы.

Но потом эрозия тоталитаризма неизбежно привела бы к оттепелям и перестройкам и в России, и в центральной Европе... С неизбежными попытками путём переворотом эту либеральную эволюцию остановить и отбросить вспять.

Ещё необходимо добавить, что поражение "белой", "европейской" Российской империи от "жёлтой", "азиатской" Японии стало невиданной силы витамином для, как писали марксисты, "колониальных и зависимых народов". Началось мощнейшее пробуждение самосознания, и глобально-имперское доминирование англичан и французов не на шутку заколебалась. "Азия пробудилась!"

Вот мы видим, как падение одной крепости в геополитическом захолустье между северным Китаем и Кореей сдетонировало революциями (не стоит забывать как российский пример вдохновил китайских, персидских и турецких конституционалистов и модернизаторов на их революции), европейскими войнами и кризисом колониализма (глобализации-0).

Приложение

"НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Музыка Ильи Шатрова

Слова Скитальца (Степана Петрова)

Тихо вокруг, сопки покрыты мглой.

Вот из-за туч блеснула луна,

Могилы хранят покой.

Белеют кресты - это герои спят.

Прошлого тени кружат давно,

О жертвах боев твердят.

Тихо вокруг, ветер туман унес.

Hа сопках Маньчжурии воины спят

И русских не слышат слез.

Плачет родная мать, плачет молодая жена,

Плачут все, как один человек,

Злой рок и судьбу кляня!..

Пусть гаолян вам навевает сны,

Спите, герои русской земли,

Отчизны родной сыны.

Спите, сыны, вы погибли за Русь, за отчизну,

Но верьте, еще мы за вас отомстим

И справим кровавую тризну.

1906

Первоначальное название - "Мокшанский полк на сопках Маньчжурии". Посвящается бойцам 214-го Мокшанского пехотного батальона, погибшим в феврале 1905 года в боях с японцами под г. Мукденом."