Событие, определившее ХХ век

Читатель может справедливо упрекнуть меня, что я давно не возобновлял свои исторические хроники. Исправляю свою ошибку.
112 лет тому назад - 2 января 1905 (20 декабря 1904 г. ст.ст.) пал Порт-Артур. Я убеждён, что это событие определило если не весь 20 век, то, по крайне мере, основной ход событий до следующей качественной развилки - 20 августа 1991 года.
Вот как сообщает об этом некий отечественный военно-патриотический ресурс:
"2 января 1905 года пала российская военно-морская крепость Порт-Артур.
В ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов закончилась героическая оборона российской военно-морской крепости Порт-Артур, длившаяся с 9 февраля 1904 года. Несмотря на то, что большинство участников военного совета, который состоялся 29 декабря, высказалось за продолжение обороны, начальник этого укрепленного района, находящегося на Квантунском полуострове, генерал-лейтенант Анатолий Стессель принял решение о сдаче Порт-Артура. В итоге в плен к японцам попало около 25 тысяч человек. Потери японских войск составили свыше 110 тысяч человек и 15 боевых кораблей. В ходе боев под Порт-Артуром получила дальнейшее развитие оборона с применением инженерных сооружений и заграждений, впервые были сконструированы и применены минометы и ручные гранаты, а при отражении ночных штурмов - прожекторы."
А теперь я продолжу свои рассуждения. Смертный приговор за сдачу крепости Стесселю трибунал смягчил до месяца гаупвахты... Дело в том, что Стессель, спасая жизнь еще нескольких тысяч солдат, гарантировал этим проигрыш войны.
Честь и хвала героям, пять месяцев с неимоверной храбростью сражавшихся в полном окружении и безо всякой надежды на помощь извне, но знавшим, что их стойкость - самая большая помощь тем, кто в сотнях километров от них ведёт бой в Маньчжурии - на изрытых окопами и воронками от "снарядов-чемоданов" сопках и под градом надпиленных пуль "дум-дум" в зарослях гаоляна.
Пока армия генерала Ноги (из-за чувства вины за уложенную при штурмах армию он сделал харакири - как только умер император, взявший с него слово не кончать с собой), перемывалась на крепостных брустверах, а японский флот сковывался блокадой порта, российская армия генерала Куропаткина окапывалась под Мукденом. Как только армия Ноги освободилась, она присоединилась к остальным японским силам, и российская оборона была прорвана уже в марте 1905 года. А ещё через два месяца освободившийся флот утопил эскадру адмирала Рожественского. Японский десант занял Сахалин.
Положение спас американский президент Рузвельт-старший, который очень не хотел безмерного усиления японо-английского альянса - он выторговал сколько мог у триумфаторов-японцев для российской делегации во главе с графом Витте.
Но до этого произошло первое грандиозное события в ряду вызванных падением крепости резонансов - Кровавое воскресенье 22 (9) января 1905 года.
Представьте себе, что после победы в Пальмире, даешовцы, на плечах бегущих войск, ворвались в Хмеймим, взяв в плен всех лётчиков маршала Шойгу. И произошло это - в начале декабря 2011 года.
В январе 1905 в российском обществе уже было всеобщим мнение, что система не просто неэффективна или несправедлива - она неадекватна... По этой линии развитие событий известна.
Развилка могла быть только в том, что Николай Александрович был вынужден отречься, и ноябрь 1905 года перетёк бы в март 1917. Тогда начались бы события, названные потомками не Освободительное движение, но Великая Русская революция, также, как и Французская, растянутая на десятилетие.
Глубочайший внутренний кризис поверхностно вестернизированной русской субцивилизации неизбежно привёл бы к завершению этой ВРР торжеством социальной архаизации - либо провалом в левый тоталитаризм (какую-нибудь версию большевизма, ставшего той самой Русской идеей), либо - установление русского фашизма, к которому вёл весь Русский Серебряный век.
Второе резонансное событие от падения Порт-Артура - резкое обнагление Второго рейха: уже в весной 1905 года, пользуясь почти полным отсутствием российской армии в Европе, Берлин старательно устраивает Марокканский кризис. На повестку дня приходит общеевропейская война, впервые за прошедшие 90 лет. Перепуганный Париж срочно даёт Санкт-Петербургу огромные кредиты - под тайное обязательство напасть на Германию на 15 день германо-французской войны, т.е. уложить в болотах Пруссии и правого берега Одера кадровую армию...
Так падение Порт-Артура программирует русскую революцию и мировую войну.
Я почему-то полагаю, что социокультурный маятник Европейской цивилизации точно также привёл бы к власти в Италии и Германии левых социалистов - в ответ на фашизацию России, как привел фашистов и нацистов - в ответ на её большевизацию. Сдерживая агрессивную, имперскую, антисемитскую послереволюционную Россию Запад стал бы поддерживать единственные способные противостоять ей силу - социалистический альянс Рима и Берлина. Это - заготовка ещё одной большой войны...
В этом контексте не самое принципиальное какое именно театрализованное действо завершило бы эту войну - швыряние красных знамён Германской Федеративной Социалистической республики на брусчатку <возможно полуразрушенной> Красной площади или швыряние триколоров с тибетским солярным крестом у <возможно разрушенных> Бранденбургских ворот - это было бы рождение державы-гегемона континентальной Европы.
Но потом эрозия тоталитаризма неизбежно привела бы к оттепелям и перестройкам и в России, и в центральной Европе... С неизбежными попытками путём переворотом эту либеральную эволюцию остановить и отбросить вспять.
Ещё необходимо добавить, что поражение "белой", "европейской" Российской империи от "жёлтой", "азиатской" Японии стало невиданной силы витамином для, как писали марксисты, "колониальных и зависимых народов". Началось мощнейшее пробуждение самосознания, и глобально-имперское доминирование англичан и французов не на шутку заколебалась. "Азия пробудилась!"
Вот мы видим, как падение одной крепости в геополитическом захолустье между северным Китаем и Кореей сдетонировало революциями (не стоит забывать как российский пример вдохновил китайских, персидских и турецких конституционалистов и модернизаторов на их революции), европейскими войнами и кризисом колониализма (глобализации-0).
Приложение
"НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ
Музыка Ильи Шатрова
Слова Скитальца (Степана Петрова)
Тихо вокруг, сопки покрыты мглой.
Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой.
Белеют кресты - это герои спят.
Прошлого тени кружат давно,
О жертвах боев твердят.
Тихо вокруг, ветер туман унес.
Hа сопках Маньчжурии воины спят
И русских не слышат слез.
Плачет родная мать, плачет молодая жена,
Плачут все, как один человек,
Злой рок и судьбу кляня!..
Пусть гаолян вам навевает сны,
Спите, герои русской земли,
Отчизны родной сыны.
Спите, сыны, вы погибли за Русь, за отчизну,
Но верьте, еще мы за вас отомстим
И справим кровавую тризну.
1906
Первоначальное название - "Мокшанский полк на сопках Маньчжурии". Посвящается бойцам 214-го Мокшанского пехотного батальона, погибшим в феврале 1905 года в боях с японцами под г. Мукденом."
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Петя1 написал 04.01.2017 13:16
Вы написали:"...112 лет тому назад - 2 января 1905 (20 декабря 1904 г. ст.ст.) пал Порт-Артур. Я убежден, что это событие определило если не весь 20 век, то, по крайне мере, основной ход событий до следующей качественной развилки - 20 августа 1991 года",- как всегда без каких-либо доказательств, то есть по-вашему получается: я хочу так и все тут, то есть опять получилась абсолютная ИХЛОВЩИНА. Дальше ваш бред можно и не читать.
Где у вас Первая мировая война, где Октябрь 1917 года, где Вторая мировая война, но есть правда не названная вами буржуазная революция 1991 - 1993 годов, да и то с ошибкой названа? Вы с Историей весьма произвольно обходитесь, по-своему хотению.
И все это происходит у вас от вопиющего невежества о незнания научных знаний о мире, природе, человеке и обществе. Извините, Евгений Витальевич, Вы хоть когда-нибудь занимались самообразованием?
Хоть на старосте лет все же займитесь самообразованием!
Правда, Вы не одиноки. Например, доктор Истории, профессор Исторического факультета МГУ Н. Борисов,когда его спросили, кто самый значимый деятель России XIX века? Он указал на какого-то попика, о котором я никогда и не слышал!
Учитывая, что Вы непрофессиональный историк, то можно вас поставить в ряд неграмотных в научном плане люде выше, чем профессора МГУ Н. Борисова.
фома написал 04.01.2017 10:42
Андрей В написал 04.01.2017 10:03
: https://www.youtube.com/watch?v=sUC5mrk7UbE
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D
1718бан26 написал 04.01.2017 07:57
Англия, как всегда, чужими руками решала свои задачи. "Англичанка гадит".
ярус написал 04.01.2017 00:31