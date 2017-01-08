Катастрофа в Сочи и тараканы в кремле

Сначала о времени катастрофы в Сочи. О нём сообщалось следующее:

- 25 декабря в 07-55: «Военный самолет Ту-154 исчез с экранов радаров после вылета из Сочи. Борт пропал через 20 минут после взлета. «В 05:20 он вылетел, не вышел на связь в 05:40», — уточнили в силовых структурах. В Росавиации уже заявили, что пропавший лайнер не является гражданским»;

- 25 декабря в 11-45: «сейчас уточнили, что это произошло на седьмой минуте, при наборе высоты или при развороте, по всей видимости, над Черным морем»;

- 25 декабря в 12-18 утра: «Минобороны уточнило время пропажи с радаров разбившегося Ту-154: … «Сегодня при выполнении планового перелета в 05:25 с аэродрома «Адлер» после взлета в 05:27 пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Министерства обороны»;

- 26 декабря: «Ту-154 с бортовым номером RA-85572 вылетел из аэропорта Адлера в 5:20 мск и через 2 минуты пропал с радаров. По данным минобороны, он упал в Черное моря через две минуты после взлета»;

- 29 декабря: «Как сообщил на пресс-конференции в Москве начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов… всего полет длился около 70 секунд, а максимальная высота, на которую поднялся лайнер, составила 250 м при скорости 360–370 км/ч»;

О месте падения самолёта:

25 декабря. «Спутниковые снимки с европейского космического аппарата Sentinel-1B, полученные через час после трагедии, указали место падения самолета с точностью до 10 метров… На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать «носик» пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды… От берега до «носика» - 1,4 километра»;

25 декабря 09-03. «В 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси»;

25 декабря 09-28. «К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии»;

25 декабря 10-25. «Обломки и личные вещи обнаруживаются на большой площади, часть из них найдена на расстоянии 12-14 км от береговой линии»;

26 декабря, 13-56. «Радиус разброса обломков самолета… составляет около 500 м. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «РИА Новости». Обломки находятся на расстоянии 1,7 км от берега…»;

27 декабря, 22-32. «Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров», — уточнил собеседник агентства. По его словам, обломки нашли «на расстоянии 4,5 километра от берега»»;

Суммарное сообщение Википедии, не знающей, как выпутаться из этих «20 минут», «7 минут», «2 минут», «70 секунд» и «1,4 км», «4,5 км», «6 км», «8 км», «14 км» «от береговой линии»: «Через две минуты, в 05:27, самолёт пропал с экранов радаров и упал в море с левым креном в полутора километрах от берега и в 6 км от взлётной полосы».

Уже в этих сообщениях, понятное дело, многое должно было бы удивить, но уже не удивляет. А чего ещё можно было ждать - правды, что ли??

Добавим к этому и суммирующее сообщение о поиске 92 погибших и обломков лайнера. Оно от 29 декабря: «Упавший под Сочи самолет Ту-154 Минобороны РФ практически полностью распался от удара о поверхность воды, сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов… В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти 2 тыс. мелких обломков самолета».

Разброс обломков и тел по огромной площади говорит о том, что самолёт буквально разнесло в воздухе НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ, но в этих данных даже не это поражает: 73 тела были разорваны в среднем более чем на 3 части. В какой авиакатастрофе такое было? На Донбассе (списав на малазийский рейс МН17) с приличной высоты на высохшую землю были сброшены уже не свежие трупы, причём, практически голые и вперемешку с обломками. И практически все эти трупы остались целыми. А тут разорвало тела в зимней одежде при падении с 300 метров на воду? Чем их разорвало???

Что касается времени, то катастрофа, безусловно, была на 20-й минуте полёта. И дело даже не в том, что к этому времени самолёт поднимется уже, примерно, на 5 км, и эта высота как-то объясняет разброс обломков на большой площади.

Посмотрите на общее время катастрофы - шестой час утра, всё начальство спало. Пока его разбудили, пока начальство приходило в себя от шока того, что случилось с самолётом, пока вызывало чиновников своего аппарата готовить свои распоряжения, пока думали, а время шло. А ведь говорить прессе что-то нужно было, а об этом на тот момент мог сказать только тот, кто мог сказать - самая мелкая сошка, диспетчер. Поэтому в это время о времени катастрофы говорили правду.

Это потом уже сообщенное диспетчером время начало вредить выработанной начальством версии, и 20 минут полёта сократили сначала до 7 минут, потом до 70 секунд. Полагаю, что это время определилось из анализа разговоров экипажа с диспетчером - начальство решало, что именно из этих переговоров (записанных и в «чёрном ящике») придётся убрать, но в связи с этим сокращалось и время переговоров, и время полёта. Убрать пришлось практически всё, и в конечном итоге на полёт осталось только 70 секунд.

При таком мизерном количестве технических подробностей, даже не возьмусь судить о технической стороне дела - о том, каким способом уничтожен лайнер, - могу только сказать, что это был какой-то показательно страшный способ. Страшный для режима Кремля. Кто-то реально показал этому режиму, что именно он может с членами этого режима сделать, как бы члены режима ни охраняли себя, - показал, на что способен.

Это могли быть американцы, а могли и не быть. А могли быть, что для режима ещё страшнее, «свои».

Надо понять, что власть в Кремле это не путин, и не Медведев, - не артисты этого режима. Это тайный круг не афиширующих себя лиц.

Раньше этот круг и США был понятен - эти лица были послушными и преданными США, этот круг был понятен и самому этому кругу - все в нём подчинялись американскому хозяину, и слово этого хозяина было законом для всех. Если смоделировать прошлый режим Кремля, то он был как нынешнее кладбище «депутатов» в Госдуме России, для которых указание администрации президента - закон. Но потом, толи от наносимых американским хозяином обид, толи от прихода в этот круг молодых и алчных, внутри режима Кремля началась борьба кланов за власть, вследствие чего режим Кремля, как я понимаю, перестал быть понятен и США, и самому режиму. Стал чем-то вроде Верховной Рады Украины.

Ну и к кому теперь США обращаться, чтобы можно было заставить Кремль решить вопрос так, как нужно США? Вот, к примеру, экономические вопросы было просто решать с Улюкаевым, но где теперь Улюкаев?

Внутри кремлёвского режима идёт драка, при этом какая-то часть режима явно бравирует перед США - хвастается российским оружием, силой российской армии - типа мы такие же крутые, как и вы.

(То, что в США эту силу российской армии, рассматривают, скорее всего, как вошь под ногтем, патриотами во внимание не принимается, - это так. Но режим в Кремле-то не совсем с ума сошёл. Тут недавно под громким названием «Минобороны опубликовало видео работы авиации «Адмирала Кузнецова»», был показан двухминутный ролик, на котором с палубы российского авианосца взлетели аж три истребителя, причём, вооружённые всего лишь ракетами «воздух-воздух», - никакого боевого груза для поражения целей на земле, к самолётам подвешено не было. Как эти самолёты сумели сесть обратно на палубу и сумели ли, тоже не показали. Такая «боевая работа», ну страшно напугает американцев. Ну, просто очень страшно!).

Само собой, что эта же бравирующая часть кремлёвского режима является непредсказуемой угрозой для старых, лояльных США членов этого режима. «Старые члены» ведь понимают, глядя на Улюкаева, что «молодые» и их когда-то возьмут за жабры и отнимут «нажитое непосильным трудом», и поэтому поддакивают - не вступают в споры, когда «молодые» идут на конфронтацию со США или иными странами. Но кукиш в кармане держат и желание прибить этих молодых, имют!

И вот этой молодой части режима, прячущейся за силой армии, - типа нас за армией не достанешь! - в деле с Ту-154 кто-то показал, что если этот «кто-то» сочтёт нужным, то этих умников достанут и за спиной российской армии.

Ведь этот Ту-154 был не пассажирский, а военно-транспортный самолёт, его обслуживают военные. А взлетел он из аэропорта, принадлежащего О. Дерипаске, аэропорта, который является базой и для других военно-транспортных самолётов ВКС России, включая «борт №1» - командный пункт президента России. Наверняка режим Кремля считал и эту базу, и эти самолёты для себя наиболее надёжными и безопасными.

Первоначально самолёт должен был садиться для дозаправки в Моздоке, но его вдруг развернули на Сочи. И разве можно исключить, что в этом самолёте в Сирию летел какой-то «реальный авторитет» кремлёвского режима, который подсел в Сочи? Но имя которого скрыли, чтобы крики об отсутствии теракта с этим Ту-154 звучали убедительнее?

Однако и без этого предположения то, как легко этот «кто-то» (изящно нагадив на интеллектуалов ФСБ, ФСО и прочих «профессионалов») проник к этому Ту-154 и сделал с ним то, что сделал, - безусловно, впечатлило весь Кремль. До дрожи в коленках.

Эта дрожь в коленках Кремля проявилась немедленно и явственно - проявилась в отказе от суверенитета России в деле с высылкой из США дипломатов России, причём, по надуманной США нарочитой причине.

Уж в этом-то случае всё было предельно просто - количество дипломатов и их персональный состав определяет страна, которая их посылает. Если принимающая страна сама начинает регулировать количественный и персональный состав дипломатического корпуса иной страны, то это попрание суверенитета страны, посылающей дипломатов. И тут нет иного выхода - обиженная суверенная страна тут же в ответ высылает домой минимум такое же количество дипломатов страны-обидчика. Тут никто ничего не думает - суверенитет восстанавливают автоматически. (А потом уже хохмят, если есть причина для хохмы, поскольку хохмы от руководителей страны, суверенитет которой растоптан, плохо смотрятся).

То есть, в ответ на высылку 35 российских дипломатов из США, Кремль должен был немедленно выслать из России 35 дипломатов США, а потом уж, если охота, оставшихся дипломатов пригласить на ёлку в Кремле.

А после Ту-154 в Сочи Кремль, тихо завизжал: «Мы не будем создавать проблемы для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», - и этим немедленно отказал России в суверенитете. Просто отказал.

И почти сразу же сообщили, что авианосец «Адмирал Кузнецов», с таким трудом доковылявший до Сирии, чтобы поучаствовать в сдаче Пальмиры и утопить два своих самолёта, срочно оттуда убирается.

Что-то там, в Сочи, с этим Ту-154 было такое «забористое», что у бравых кремлёвских невидимых деятелей немедленно весь гонор обнулился. «Кто-то» им показал, что прибьёт любого кремлёвского деятеля при первой же необходимости, как таракана тапком. И ВКС с ФСБ не помогут.

Ну и, разумеется: «В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования».

Оцените! Ну, когда такое было, чтобы катастрофа с любым типом самолёта (без проблем летавшим уже десятки лет) и ещё до выяснения причин катастрофы, приводила к полному отказу использовать данный тип самолёта? При чём тут ошибки пилотов? При чём тут неисправность конкретной машины? Тут налицо страх вообще перед данной конструкцией - страх, что «кто-то» может самолёт данной конструкции грохнуть на землю, когда захочет.

От редакции: На самом деле прекращение после катастрофы до окончания расследования эксплуатации данного вида самолета - обычная практика. Что касается Ту-154, то подобное прекращение уже действовало после предыдущей катастрофы, а вообще это один из самых аварийных самолетов в истории нашей авиации - хотя и самый массовый одновременно. В принципе, эксплуатация Иу-154 давно прекращена на пассажирских авиалиниях, и фактически эти машины долетывают ресуср числом около 45 штук. Причина - жадность, специалисты давно говорят, что их использование надо было прекратить еще полтора десятка лет назад, но не была подготовлена адекватная замена.

Это и было главной "диверсией" в отечественном авиапроме, когда уже готовый к серийному выпуску, сертифицированный Ту-334, с построенным под его сборку новеньким цехом в Луховицах (я его лично инспектировал при готовности 95 процентов) взял, и не пошел в серию! Постановление правительства просто не стали выполнять! И никто отвественности, естественно, не понес - за исключением тех, кто разбился за эти годы и еще разобьется, если так дела пойдут и дальше.

Надо ли вводить в истрию катастрофы Ту-154 еще и версию внешнего воздействия?

Разумеется, все версии катастрофы должны быть тщательно отработаны, включая сюда и самые маловероятные.

Хотя некоторые вопросы имеют и сейчас простые ответы. Откуда взялась информация о 20 минутах полета? Самолет был в воздухе 70 секунд, но 20 минут он маневрировал на земле, это тоже вклчается в полетное время.

Почему самолет летел в сторону гор? Потому что так расположен воздушный коридор через Иран - Турция борт не собиралась пропускать, самолет должен был летететь на север, на восток, на юг и потом на запад.

Почему при падении с такой относительно небольшой высоты самолет разлетелся по такой большой площади? Потому что, упав с полными баками, он, судя по всему, все-таки взорвался. Ну и фактор штормового моря тоже способствует разбросу фрагментов.

Могло ли быть внешнее воздействие? Могло! Но этот старый самолет мог упасть и сам, по техническим причинам. Так что не слишком удачный объект для демонстрации - нет однозначности, нет и не может быть полной уверенности в том, что сам не упал.

А.Б.