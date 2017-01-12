Смерть в Довиле

Не следует забывать тех, кто тебе дорог.

Сегодня ровно 20 лет со дня гибели владельца газеты L'Idiot Internatonal Жан-Эдерна Аллиер, моего когда-то босса и старшего товарища в дни моей парижской "юности". 12 января 1997 года.



Jean Edern Hallier, мы звали его "Старик", писатель,журналист, полемист памфлетист, собрал вокруг себя невероятный коллектив,достаточно упомянуть, что в L'Idiot сотрудничали такие парни как Мишель Уэльбэк, великий адвокат Жак Вержес, и русский Лимоноф и ещё десятки сногсшибательных ребят.



Наш "Старик" умел делать врагов, это великое качество.

Cамым крупным врагом его пожалуй был Франсуа Миттеран.

Мы, журналисты L'Idiot имели на нашем счету несколько уничтоженных репутаций министров.отставленных министров и другие журналистские победы.Мы довели как-то министра обороны до смертельного инфаркта.Это мы нашли внебрачных детей президента Миттерана и певца Ив Монтана. Это Жан-Эдерн открыл, что социалист Миттеран в юности принадлежал к полу-фашистской организации "кагуляров".



Жан-Эдерну было всего шестьдесят, когда его нашли мёртвым на торотуаре курортного города Довиль, прославленного Марселем Прустом. Почти слепой к тому времени, "Старик" катался на велосипеде около восьми утра. Свидетелей происшествия не было.

Сейф в его номере в отеле был вскрыт и пуст. Его квартира в Париже на авеню Гранд Армэ носила следы обыска, даже мебель была местами взломана.

Гипотеза его убийства была много раз озвучена, в частности его братом -бизнесменом Лораном Аллиером.



Я тебя не забыл, Жан-Эдерн!