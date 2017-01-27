Неувязочка. Руководитель отделения "Яблока" майор ФСБ или полковник?

Жить стало лучше, жить стало веселее. Каждый день убеждаюсь в прозорливости слов отца всех народов. Вот и третьего дня, на день раньше, чем вчера, со мной опять приключилась весёленькая история. Надумал я в местной службе ФСБ удостоверение военного пенсионера старого образца поменять на образец новый. Дело, на первый взгляд, пустяшное, яйца выеденного не стоит. Однако я наивно заблуждался…

Вежливая тётенька, бальзаковского возраста - вовсе не из романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина», а из Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю, пыталась всучить мне образец - новый, но со старым званием - капитана 3-го ранга. С хитрым таким прищуром, ласково так говорит: «Берите такое, Николай Владимирович, какая вам разница, всё равно вы на пенсии и чин для вас уже не имеет никакого значения». Дескать, пора уже задуматься о вечном, к земле привыкать, а вы, военные пенсионеры, всё носитесь со своими званиями, как с писаной торбой. Да ещё недовольны, что пенсию вам не индексируют. Сказано же вам - денег нет, но вы держитесь… И хорошего вам настроения.

Я бы взял, да не могу, отвечаю тоже вежливо, правда, без прищура. Разучился уже прищуриваться на пенсии. Всё больше по поликлиникам зачастил, а там от диагнозов глаза на лоб порой лезут. Так и ходишь потом с широко открытыми зенками. И не важно, что эти страшные диагнозы не всегда подтверждаются, всё равно - приятно, как-никак врачи таким образом проявляют заботу о твоём здоровье. Психологически, правда, тяжело. Зато потом, когда врачебный вердикт не подтверждается, такая радость…

- А почему? - спрашивает вежливая тётенька.

- Политикой я занимаюсь, не слышали? Хожу на выборы, баллотируюсь периодически… (Чем ещё заниматься на пенсии? На собрания с участием ветеранов меня больше не зовут в Управление, как прежде, когда был депутатом и работал первым замом мэра). А там пердимонокль получается. В биографии указано звание капитана 1-го ранга, а в пенсионном - 3-го. Избиркомы строгие, за это с выборов могут снять.

Удивительно, но факт - девушка из ФСБ о моей политической деятельности ничего не слышала. Может, не местная. Но всё равно обидно… Хотя и понимаю - не Трамп.

- Волноваться не надо. Вы, - говорит, - соберите все справки или приказы (уже не помню, что конкретно посоветовала она собрать) о присвоении вам капрангов, приносите их нам, и мы вам справим новое удостоверение с новым званием. Дел-то всего…

- Но как я их соберу, если моё личное дело офицера хранится в вашем ведомстве, да ещё под грифом «совершенно секретно»? А у меня даже допуска к секретным документам нет! Раньше был, а на пенсии он ни к чему. К своим диагнозам тебя допускают и без допуска. Хотя врачи в поликлинике ФСБ все с допуском. Даже дворникам в этой службе допуски оформляют.

- А это ваши проблемы.

После этих слов тётенька удалилась с чувством выполненного воинского долга. Ради справедливости замечу - выправка у неё отменная, хоть сейчас в модели. Не зря, видать, Трамп в Москве покусился на сотрудниц федеральной службы безопасности, простите, на девушек с пониженной социальной ответственностью, в президентском номере отеля Ritz Carlton.

Делать нечего. Звоню дежурному Управления Федеральной службы безопасности Приморья по телефону, если кто не в курсе - 2-217-212.

Дежурный слушает.

Стараюсь коротко и чётко, по-военному, изложить суть своей проблемы и прошу сообщить телефон сотрудника Управления, способного поднять моё личное дело офицера в архиве, который, к слову, находится в городской черте, и разобраться с приказами директора ФСБ о присвоении мне воинских званий (видите, как коротко). Дежурный отреагировал не менее ёмко и, как видать, положено у них в Управлении:

- Телефоны сотрудников предоставить не могу, позвоню им сам, когда они разберутся с вашими приказами. Сообщу результат по телефону. Фамилию свою тоже назвать не могу (может, забыл? Бывает…)

Через два часа в офисе «Яблока» зазвонил телефон. Нет, всё-таки приятно, что даже пинкертоны ФСБ знают «яблочный» офис. А скептики всё пытаются утверждать, что про «Яблоко» в Приморье забыли, и оно сгнило. Учитесь, ребята, у чекистов. Они в гнилые места звонить не будут, да ещё по пустякам, они занимаются исключительно теми вопросами, где светит перспектива.

Сам факт звонка, конечно, обрадовал. Вот чекистская информация немного подкачала. Подняли, говорит, два ваших личных дела. Оказывается, их два, а я думал, что дел на меня гораздо больше. Злые языки болтают - разрабатывают меня.

Ещё одно показывали мне в прокуратуре - большая такая подборка. Читать, правда, не дали, хотя и просил. Не исключено, скоро сработает.

- Так вот, - продолжил дежурный, - дела все ваши посмотрели и приказов директора ФСБ о присвоении вам званий там не обнаружили.

- Как, и в личном деле офицера их нет?

- Увы, - резюмировал дежурный, - нет…

Впадаю в короткий ступор и, расстроенный, иду домой. Дома принимаю - ну, чтобы успокоиться, полстакана хорошего коньяку (зачёркнуто) тёплую ванну. И - о, эврика! - нашёл! Нет, как ни крути, а Архимед всё-таки был великим учёным. Он тоже в ванной решил важную проблему - открыл гидростатический закон. Я решил проблему, как вначале подумал, не менее крутую - нашёл то, чего в ФСБ нет.

Смотрю военный билет офицера запаса КГБ (при увольнении мне выдали ещё кагэбэшное). И, о счастье, в нём в пункте под номером 13 записаны отсутствующие (по версии дежурного) мои воинские звания. Есть ссылки на приказы директора ФСБ, подписи замов начальника Управления Ничепорюка и Сатаева и, что очень важно, как мне показалось вначале, круглые печати Управления ФСБ по Приморскому краю.

Быстро набираю номер дежурного и радостно сообщаю:

- В моём удостоверении есть записи о присвоении мне воинских званий, есть номера потерянных приказов, подписи ваших начальников и даже круглые печати. Вот, - говорю, подпрыгивая, как Архимед, от радости, - можете выписывать мне новое пенсионное удостоверение.

- Должен вас огорчить, - подытожил мой эмоциональный спич дежурный, - названные лица больше в ФСБ не служат (видать, тоже уже на пенсии). И я ничего не могу прокомментировать по поводу того, что и где они писали и подписывали.

«И правда, - подумал я, - мало ли кто и что пишет в органах Государственной безопасности. Контора пишет, а ситуация в стране не меняется. Вернее меняется, в худшую сторону».

Вспомнил! Коньяк, видать, сработал! Когда мне присвоили воинское звание «капитан 1-го ранга», меня пригласил в Управление главный кадровик военной контрразведки по Тихоокеанскому флоту и мы вместе с ним и с бутылкой зашли в кабинет главного мобиста на Алеутской (я ещё не был в отставке, и дело моё хранилось не в архиве, а в моботделе). Так этот главный мобист ознакомил меня с приказом директора ФСБ, взял моё удостоверение, сходил к большому начальнику и произвёл все необходимые в нём записи с печатями и подписями. После чего торжественно вручил мне его назад. И втроём, на рабочем месте и в рабочее время (каюсь, грешны), мы распили принесённую мною бутылку. Как сейчас помню, водка была не палёная.

Вот я и думаю… Если, по версии местного ФСБ Российской Федерации, воинские звания мне не присваивались, поскольку таких приказов нет, за что тогда мы пили, да ещё в рабочем кабинете и в рабочее время? По какому поводу мы так грубо нарушали ведомственные инструкции?

Неувязочка получается…

От редакции: Отставные военные любят прибавить себе чинов, что в целом вполне понятно и можно относиться к этой слабости с пониманием. Ходил человек в майорских погонах, ну хоть на пенсии дайте ему почувствовать себя полковником... Не зря же при выходе в запас присваивают очередное звание - вот и майору госбезопасности Путину присвоили подполковника, а потом - на гражданку, помощником проректора в университет.

Впрочем, надо отдать должное Путину - он и директором ФСБ себе званий не накидал, так и руководил с двумя звездами на погонах.

А в Приморском "Яблоке" тоже, видимо, всё по линии ФСБ. Марковцев, бывший сотрудник госбезопасности, возглавлявший ячейку «Яблока» с апреля 2013 года, в прошлом декабре был отстранен за неудовлетворительные результаты сентябрьских выборов. Новым главой партячейки был избран подполковник ФСБ запаса Александр Тимофеев. Но бюро партии «Яблоко» отменило решение приморской региональной конференции об избрании председателем краевой ячейки подполковника ФСБ запаса Александра Тимофеева. За несогласие с программными установками партии по присоединению Крыма Тимофеев был даже исключен из «Яблока». До проведения региональной партконференции официальным представителем «Яблока» в Приморье снова назначен ветеран госбезопасности Марковцев. Ну что поделать, служба...

Товарищи из УФСБ по Приморскому краю, вы уж разберитесь там, нарисуйте руководителю ячейки "Яблока" хоть подполковника. А то ж неудобно, все-таки солидная партия, вы б еще капитана прислали руководить краевым отделением.