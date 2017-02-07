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Московский листок

Преступное сообщество правоохранителей РФ

Опубликовано 07.02.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 2

фсб дума депутаты
Преступное сообщество правоохранителей РФ

Для памяти в копилку преступлений лиц, грабящих Россию под видом охраны её законов.

МВД

16 декабря 2016. «Пресненский суд Москвы санкционировал арест замначальника отдела Управления «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Александра Соболя, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу о продаже должностей в Высший совет партии «Единая Россия». Другим фигурантами деля являются старший оперуполномоченный ГУЭБиПК Сергей Абрамов и предполагаемый посредник при провокации преступления сотрудниками ГУЭБиПК Вадим Алферов. Алферов полностью признал вину в совершенном преступлении…».

Ишь, на кого прыгнули - на «Единую Россию»! Совсем нюх потеряли - оборзели до крайности! За что и поплатились.

ФСБ

25 января 2017. «По делу о госизмене арестованы топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и один из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. …По словам источников, речь идет о получении сотрудником ЦИБ денег от иностранной организации при посредничестве сотрудника компании, работающей в сфере информационной безопасности… 31 января 2017. …глава отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в нарушении присяги и сотрудничестве с ЦРУ, передает «Интерфакс». Всего по делу арестованы четыре человека, в качестве соучастников фигурируют до восьми человек… В ходе оперативных мероприятий специалисты обнаружили порядка $12 млн наличными, которые хранились в разных местах по всему дому и квартире Михайлова».

А мы тут маемся в догадках, кто же сдал американцам российских хакеров? Да вот же они - «чекисты»! Кому же ещё и предавать и продавать Родину, как не им, - наследникам предавших Родину «чекистов» КГБ?

Прокуроры

25 января 2017. «Жители и предприниматели Бутырского района столицы попросили руководство Генеральной прокуратуры проверить и уволить сотрудников местной прокуратуры, которые, по их словам, оказывают давление на местных бизнесменов. Возмущение у жалобщиков вызвал и тот факт, что сотрудники надзорного органа на работу ездят на элитных внедорожниках стоимостью как минимум пять миллионов рублей, а территория у здания ведомства напоминает парковку у фешенебельного ночного клуба. …Любопытно, что, как удалось выяснить Лайфу, все автомобили, на которых передвигаются сотрудники прокуратуры, по документам принадлежат их родственникам. Внедорожник Арсена Шапиева записан на его жену Мадину Шапиеву, «ягуар» помощника Барсукова — на его отца-пенсионера Николая Барсукова, а «инфинити» Константина Кичатова — также на его отца Константина А. Toyota Land Cruiser Prado, на котором на работу приехала заместитель прокурора Евгения Базаева, оформлена на некоего Владимира Рассолова». Интернет сообщает, что зарплата районного прокурора в Москве - 60 тысяч рублей в месяц (им ещё и зарплату платят!). С другой стороны, это же мука - воруют, воруют, а показать деньги нельзя! Вот и приходится на чужих машинах ездить.

Судьи

27.01.2017. «Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков дал Генпрокуратуре Украины (ГПУ) показания по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича… Экс-депутат рассказал о том, что между Януковичем и российским руководством, якобы, были некие договоренности».

Оказывается, этот зюгановец Вороненков давний клиент Навального - тот уже расследовал доходы этого «коммуниста» и выяснил, что Вороненков при доходах депутата в 2 миллиона рублей в год, имеет собственности почти на миллиард рублей https://navalny.com/p/4173/. «При таком семейном доходе, Вороненкову необходимо 500 лет (!) непрерывной работы, чтобы позволить купить то, что у него задекларировано», - пишет Навальный, но не собирается выяснять, «откуда дровишки».

Так это если работать депутатом, то надо 500 лет, а Вороненков ведь не только депутатом работал. Он с 1995 работал в органах военной прокуратуры, а с 2001 года был советником генерального директора судебного департамента при Верховном Суде РФ, то есть, подбирал судей Верховного Суда.

Так, что тут не удивляют ни деньги, ни предательство. В правоохранительные органы подбирают людей без каких-либо остатков совести - стерильных по этому свойству.



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Всего комментариев к статье: 2
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Почему хакерами "ш-Б" внач=але занималась частная служба безопастности
старый написал 07.02.2017 01:19
"Цареграда" ?может быть ФСБшники,во исполнения служебных обязаностей,раскрыли монархический заговор?А как-то странно "государственную измену" не шили даже повесившим доску Манергейма......
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(без названия)
!!!!IOPJTJTOTBOGPRIHJL!!!&& написал 07.02.2017 00:12
Таки в долбостройку гав-нолигенция стенала, что у тупых населюков СССР нет "духовности", подразумевая при этом тот дух, который таки прет из-под рясы жирного попа, когда он гороху таки переест! Под этот шумок инженеры душ человеческих и прочая гав-нолигентская падаль вкрутила в слабые моски козлектората и фекалитета, что главное - таки деньги и нужно их добывать всеми способами, шагая, если надо - и по трупам и по каким-то там советским заморочкам - вроде таки верности стране, народу, честности и так далее. Таки обы-длячивание сборища тупых населюков, типа фекалитета и козлектората с ником "народ" началось на кухне ублюдков, которые считали себя сильно умными и абарзоваными - то таки да...
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