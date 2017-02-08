"Удобная война"

Не готовится ли «договорная бойня» между РФ и Украиной? Возможные сценарии

Изменение тона официозных СМИ РФ по поводу обстрелов Донбасса, призывы Соловьева отринуть минские соглашения – явление интересное. Что-то явно готовится. Уж не военный ли «договорняк» между ВВП и Порошенко? Или нечто другое?

ОБОЮДНАЯ ВЫГОДА

Да и вроде клан Ротенбергов в Туле патронный завод прикупили. Явно ждут больших госзаказов на огнеприпасы. (http://m-kalashnikov.livejournal.com/2957761.html)

В самом деле, и у Киева, и у Москвы – похожие проблемы. Оба правителя завалили экономику своих государств, у обоих – неразбериха и коррупция, и массы волком воют от нужды. Обоим нужна военная истерия, чтобы подданные сплотились вокруг «выдающихся лидеров». Чтобы можно было списать на войну все провалы в экономике, все лишения электората, всю чрезвычайщину, весь произвол. Тут как воздух нужна достаточно долгая «договорная война». В ней нужна не победа, а именно политтехнологичность. Война должна стать Оруэлловым инструментом внутренней политики. В такой войне можно утилизировать слишком буйных и патриотичных, удобрив землю и русскими националистами всех мастей, и сталинистами, и монархистами, и сторонниками «Правого сектора». Для этого нужна локализовааная, контролируемая «Верденская мясорубка-2». Причем без авиации, желательно – в духе Гражданской войны начала ХХ в., пускай и с незначительными украшениями в виде дронов и управляемых ракет.

В общем, обоюдная выгода со всех сторон. (Для Киева это еще и возможность выжимать кредиты-подачки на Западе).

КРИЗИС ЖАНРА

Для РФ это точно актуально. Никаких успехов в борьбе с экономическим кризисом даже не предвидится. Санкции Трамп не снимет, Европа – тем паче. Значит, опять нужна обстановка «смертельного боя». Сирийская войнушка, затеянная исключительно ради телекартинок и пропаганды, уже не волнует массы. Она превратилась в надоедливый «шумовой фон» по телевизору. Уже давно никому не интересно наблюдать, как Минобороны РФ рыхлит и вскапывает почву Сирии исключительно дорогими запасами высокоточного оружия и авиабомб. Уже тошно слушать доклады генерала Конашенкова, сообщающего об уничтожении примерно полумиллиарда боевиков. От чего война почему-то не кончается, запрещенное ИГИЛ живет. Кажется, будто его боевики либо воскресают, либо размножаются делением, словно бактерии, причем с такой же скоростью. А на фоне жестоких обстрелов Донецкой агломерации силами банедеровских войск все эти «ответные рейды» на исламистов выглядят просто издевательством над здравым смыслом.

Значит, нужна новая война. Чтобы закрутить в РФ гайки намертво, чтобы оправдать экономический крах и посадки всех недовольных. Чтобы прокрыть воровство «элиты», передел собственности, грызню в силовых структурах, введение все новых и новых налогов с поборами. Чтобы к презвыборам-2018 предъявить какие-то победы.

Никаким футболом войны не заменишь: расейская сборная точно с позором и треском продует и Кубок конфедераций в 2017-м, и мундиаль в 2018, невзирая на все похороненные в пинании мяча миллиарды. Зато на все это вылетит около 700 миллиардов рублей (три годовых бюджета Минсельхоза РФ), что не шибко понравится дорогим расеянам, сатанеющим от нищеты и безработицы. Войну нельзя заменить призывами Поклонской к запретам либеральных кино или кампанию по сожжению заживо Кости Райкина за слова из его спектакля о «некрофильской России». (Не выдумываю: во время недавнего эфира на радио видел такие предложения от слушателей в «Уотсаппе»).

Так где начинать маленькую настоящую, контролируемую войну? Только в Донбассе. Только с Украиной. Потому что впираться воевать в Афганистан или Ливию – политтехнологический эффект не тот…

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ «УДОБНАЯ ВОЙНА»? ТРИ ВЕРСИИ

По мнению Максима Калашникова, удобная «элите» война может развернуться по двум сценариям.

Первый: «договорняк» между Москвой и Киевом, причем достаточно долгий, как война у Оруэлла. С кровавыми репортажами по телевидению. С бушеванием военно-охранительного психоза. С поисками вражьих агентов в тылу что в РФ, что на Украине. Такая война должна навсегда закрепить плоды разделения Русского народа в 1991 году.

Второй: Москва решит, вдобавок к Сирии, учинить впечатляющий удар по силам АТО. Тут нужна не затяжная кампания, а именно блестящий, эффектный разгром 90-тысячной группировки, осаждающей Донбасс. Это будет виктория в духе торжества над грузинской армией в 2008-м, аккурат под президентские выборы. Правда, для этого все равно нужно оттягивать силы из Сирии. Ибо, чует мое сердце, все, что еще может успешно летать и бомбить, в Сирию и поехало. Хотя нам и рассказывают о том, что Трамп возмущен неисправностью половины состава морской авиации США, никто нам не приводит истинного технического состояния ВВС РФ. Там-то сколько вышедшего из годности старья? И если американцы могут заменять старые реактивные самолеты действиями недорогих ударных беспилотников-дронов, и рейдами высокотехнологичных вертолетов, то у Кремля такого нет.

Блицкриг для разгрома группировки сил АТО потребует от РФ напряжения всех сил ее авиации и задействования всех возможностей ее сухопутных войск и ВДВ. Но момент действительно удобный: Америка входит в пору вынужденной самоизоляции и решения сложнейших внутренних проблем. Причем сидящие в Кремле отлично знают, что ни США, ни Европа в ответ на разгром украинской армии никогда не начнут ядерной войны. А санкции – это ничего. Они – отличный повод для установления в РФ латиноамериканской военной диктатуры.

Третью версию предложил Игорь Стрелков. Идет игра против Путина, причем силами части его окружения. Страсти вокруг эскалации боев в Донбассе накаляются в 2017-м примерно так же, как в свое время – ненависть к Сердюкову и его махинациям. Смысл элементарен: если ВВП все это «сольет», не спасет Донбасс или допустит гибель его двух республик, то это подорвет его положение внутри РФ. Эта Цусима-2 (а именно так воспримет гибель ЛДНР электорат) вызовет внешне- и внутриполитическую катастрофу. Плюс тысячи вооруженных беглецов из Донбасса на юге РФ. ВВП уже не контролирует ни машину «промывки мозгов», ни свою «элиту». Верхи РФ настолько изоврались и поверили в собственный агитпроп, сделали столько противоречивых заявлений и до такой степени перестали различать реальность и созданные ими виртуальные миры, что сами во всем этом запутались…

Продолжу логику Стрелкова. С другой стороны, если ВВП смилами коварных верхушечных саботажников удается втянуть в такую войну, то он зарабатывает ускоренное крушение экономики РФ и статус полного изгоя для Запада. Разрушается «броманс» с Трампом, санкции ужесточаются – и ускоряется внутренний кризис режима.

Но, если уж откровенно, то крахом экономики грозит и вариант с «договорняком» между московскими и киевскими «уважаемыми партнерами». Украинская экономика и так на ладан дышит. А в РФ, конечно, можно установить военный режим. Но из-за коллапса экономики корма может не хватить на оравы чиновников, жандармов и военных. Они, знаете ли, уже отвыкли жить так же аскетически и по-спартански, как люди в мундирах в 1930-е годы. Им подавай кучу потребительских радостей, им мало Крыма и Сочи – они уже к Бали привыкли, к яхтам, к особнякам и роскошным тачкам. Если на них у режима перестанет хватать средств на их содержание, если чинуши и силовики не смогут брать взятки и «отжимать бизнес» (за оскудением средств и вырезанием бизнеса в стране) может начаться развал административного и силового аппаратов РФ. Война внутри них за уцелевшие «охотничьи угодья». А на Украине – череда военных переворотов.

РАЗРУБАНИЕ ГОРДИЕВА УЗЛА ВМЕСТО ХПП

С моей точки зрения, выйти из положения Москва может только одним путем. Одновременно устроив «верхушечный переворот» в РФ, приведя к власти правительство (включая в него и ЦБ РФ) промышленников, сторонников активного индустриализаторско-протекционистского курса, приверженцев использования разумной эмиссии – и тут же проведя решительную операцию по молниеносному разгрому сил АТО, осаждающих Донецкий кряж.

Меня стали обвинять в написании нового плана «Барбаросса»?

Максим Калашников предлагает не план "Барбаросса", а вариант плана "Везерюбунг" (Норвегия, 1940 г.) Даже, скорее план "Буран в степи". Украина - не орешек-СССР, а гнилое яблоко. Не нужно ее занимать войсками: достаточно авиаракетными ударами и действиями подвижных СВ в тыл группировке сил АТО разгромить последнюю. А дальше Украина сама войдет во "флаттерные" колебания. Новое войско ей уже не собрать: экономика на ладан дышит, собрать она может разве что пешее ополчение со стрелковым оружием. Никакой новоявленный Леон Гамбетта, как в 1870 г., не сможет собрать на Украине аналог Луарской армии взамен рассеянной и лишенной тяжелого оружия группировки сил АТО. Запад, как мы знаем, в самоубийственный ядерный конфликт с РФ не полезет, он не привык погибать на третьесортных «недоевропейцев». Он предпочтет бить экономическими санкциями. Так что судьба ВСУ и самой б.УССР может решиться в одном Приграничном сражении.

Партизанской войны так же можно не бояться: войскам РФ не надо занимать территорию б.УССР. А Донбасс – и так уже свой. Наоборот, на Украине после разгрома сил АТО вспыхнет социально-экономический и политический кризис, внутри нее разные вооруженные группировки начнут ожесточенную борьбу за власть и источники финансов. И вот тут-то ее и нужно брать. Залучив на свою сторону часть противоборствующих на Украине сил. В идеале Украина разделяется на несколько наших протекторатов, Западная Украина – уходит в свободное плаванье, под Запад. Зато РФ разблокирует Крым с суши и сомкнет сухопутную связь с Приднестровьем. Заодно разблокировав и южную часть газотранспортной системы. Можно экономить на строительстве обходных трубопроводов и даже на мосту через Керченский пролив. Сирия, как вы понимаете, в сем варианте посылается подальше: ресурсы нам нужны на самих себя. С ИГИЛ пусть разбираются те, кто его породил (янки), а также турки, Иран, Израиль, монархии Персидского залива.

Мне говорят: «Калашников, сам езжай в ополчение Донбасса и воюй!». Поеду – если в РФ на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне будет организован Добровольческий корпус, отлично оснащенный не списанной, а новой техникой, амуницией и довольствием. И авиацией. И страховкой для семей на случай гибели или увечья. И если этот Корпус возглавит Игорь Иванович, а не очередной паркетный ординарец-носитель начальственного портфеля. Если операции Сил спецназа станет планировать Полковник Квачков. А ехать ради заката Солнца вручную – нема дурных. Не играю в игры, где ты заведомо проиграешь на радость Начальству.

Напомню интернет-троллям, что все подобные операции в истории осуществлялись силами государства. Болгарию от турок в 1877-1878 годах освобождали не отряды энтузиастов с капсюльными ружьями времен Крымской войны, а Русская армия. В Испанию 30-х СССР отправлял самое передовое вооружение и корпус государственных военспецов. Немцев Судет включали в состав Германии не силами добровольцев, а усилиями вермахта и всей госмашины Третьей империи. Когда в 1974 году нужно было спасать турок Северного Кипра, ВС Греции были быстро и беспощадно разгромлены вооруженными силами Турции.

Когда такие условия будут соблюдены, поеду. А так – пускай Кремль сам выкручивается. Он сам себя в западню своими подленькими «многоходовочками» загнал. Как? Читайте выше.