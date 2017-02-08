Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Удобная война"

Опубликовано 08.02.2017 автором в разделе комментариев 0

украина война днр донбасс кремль
"Удобная война"

Не готовится ли «договорная бойня» между РФ и Украиной? Возможные сценарии 

Изменение тона официозных СМИ РФ по поводу обстрелов Донбасса, призывы Соловьева отринуть минские соглашения – явление интересное. Что-то явно готовится. Уж не военный ли «договорняк» между ВВП и Порошенко? Или нечто другое?

 

ОБОЮДНАЯ ВЫГОДА

Да и вроде клан Ротенбергов в Туле патронный завод прикупили. Явно ждут больших госзаказов на огнеприпасы. (http://m-kalashnikov.livejournal.com/2957761.html)

В самом деле, и у Киева, и у Москвы – похожие проблемы. Оба правителя завалили экономику своих государств, у обоих – неразбериха и коррупция, и массы волком воют от нужды. Обоим нужна военная истерия, чтобы подданные сплотились вокруг «выдающихся лидеров». Чтобы можно было списать на войну все провалы в экономике, все лишения электората, всю чрезвычайщину, весь произвол. Тут как воздух нужна достаточно долгая «договорная война». В ней нужна не победа, а именно политтехнологичность. Война должна стать Оруэлловым инструментом внутренней политики. В такой войне можно утилизировать слишком буйных и патриотичных, удобрив землю и русскими националистами всех мастей, и сталинистами, и монархистами, и сторонниками «Правого сектора». Для этого нужна локализовааная, контролируемая «Верденская мясорубка-2». Причем без авиации, желательно – в духе Гражданской войны начала ХХ в., пускай и с незначительными украшениями в виде дронов и управляемых ракет.

В общем, обоюдная выгода со всех сторон. (Для Киева это еще и возможность выжимать кредиты-подачки на Западе).

 

КРИЗИС ЖАНРА

Для РФ это точно актуально. Никаких успехов в борьбе с экономическим кризисом даже не предвидится. Санкции Трамп не снимет, Европа – тем паче. Значит, опять нужна обстановка «смертельного боя». Сирийская войнушка, затеянная исключительно ради телекартинок и пропаганды, уже не волнует массы. Она превратилась в надоедливый «шумовой фон» по телевизору. Уже давно никому не интересно наблюдать, как Минобороны РФ рыхлит и вскапывает почву Сирии исключительно дорогими запасами высокоточного оружия и авиабомб. Уже тошно слушать доклады генерала Конашенкова, сообщающего об уничтожении примерно полумиллиарда боевиков. От чего война почему-то не кончается, запрещенное ИГИЛ живет. Кажется, будто его боевики либо воскресают, либо размножаются делением, словно бактерии, причем с такой же скоростью. А на фоне жестоких обстрелов Донецкой агломерации силами банедеровских войск все эти «ответные рейды» на исламистов выглядят просто издевательством над здравым смыслом.

Значит, нужна новая война. Чтобы закрутить в РФ гайки намертво, чтобы оправдать экономический крах и посадки всех недовольных. Чтобы прокрыть воровство «элиты», передел собственности, грызню в силовых структурах, введение все новых и новых налогов с поборами. Чтобы к презвыборам-2018 предъявить какие-то победы.

Никаким футболом войны не заменишь: расейская сборная точно с позором и треском продует и Кубок конфедераций в 2017-м, и мундиаль в 2018, невзирая на все похороненные в пинании мяча миллиарды. Зато на все это вылетит около 700 миллиардов рублей (три годовых бюджета Минсельхоза РФ), что не шибко понравится дорогим расеянам, сатанеющим от нищеты и безработицы. Войну нельзя заменить призывами Поклонской к запретам либеральных кино или кампанию по сожжению заживо Кости Райкина за слова из его спектакля о «некрофильской России». (Не выдумываю: во время недавнего эфира на радио видел такие предложения от слушателей в «Уотсаппе»).

Так где начинать маленькую настоящую, контролируемую войну? Только в Донбассе. Только с Украиной. Потому что впираться воевать в Афганистан или Ливию – политтехнологический эффект не тот…

 

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ «УДОБНАЯ ВОЙНА»? ТРИ ВЕРСИИ

По мнению Максима Калашникова, удобная «элите» война может развернуться по двум сценариям.

Первый: «договорняк» между Москвой и Киевом, причем достаточно долгий, как война у Оруэлла. С кровавыми репортажами по телевидению. С бушеванием военно-охранительного психоза. С поисками вражьих агентов в тылу что в РФ, что на Украине. Такая война должна навсегда закрепить плоды разделения Русского народа в 1991 году.

Второй: Москва решит, вдобавок к Сирии, учинить впечатляющий удар по силам АТО. Тут нужна не затяжная кампания, а именно блестящий, эффектный разгром 90-тысячной группировки, осаждающей Донбасс. Это будет виктория в духе торжества над грузинской армией в 2008-м, аккурат под президентские выборы. Правда, для этого все равно нужно оттягивать силы из Сирии. Ибо, чует мое сердце, все, что еще может успешно летать и бомбить, в Сирию и поехало. Хотя нам и рассказывают о том, что Трамп возмущен неисправностью половины состава морской авиации США, никто нам не приводит истинного технического состояния ВВС РФ. Там-то сколько вышедшего из годности старья? И если американцы могут заменять старые реактивные самолеты действиями недорогих ударных беспилотников-дронов, и рейдами высокотехнологичных вертолетов, то у Кремля такого нет.

Блицкриг для разгрома группировки сил АТО потребует от РФ напряжения всех сил ее авиации и задействования всех возможностей ее сухопутных войск и ВДВ. Но момент действительно удобный: Америка входит в пору вынужденной самоизоляции и решения сложнейших внутренних проблем. Причем сидящие в Кремле отлично знают, что ни США, ни Европа в ответ на разгром украинской армии никогда не начнут ядерной войны. А санкции – это ничего. Они – отличный повод для установления в РФ латиноамериканской военной диктатуры.

Третью версию предложил Игорь Стрелков. Идет игра против Путина, причем силами части его окружения. Страсти вокруг эскалации боев в Донбассе накаляются в 2017-м примерно так же, как в свое время – ненависть к Сердюкову и его махинациям. Смысл элементарен: если ВВП все это «сольет», не спасет Донбасс или допустит гибель его двух республик, то это подорвет его положение внутри РФ. Эта Цусима-2 (а именно так воспримет гибель ЛДНР электорат) вызовет внешне- и внутриполитическую катастрофу. Плюс тысячи вооруженных беглецов из Донбасса на юге РФ. ВВП уже не контролирует ни машину «промывки мозгов», ни свою «элиту». Верхи РФ настолько изоврались и поверили в собственный агитпроп, сделали столько противоречивых заявлений и до такой степени перестали различать реальность и созданные ими виртуальные миры, что сами во всем этом запутались…

Продолжу логику Стрелкова. С другой стороны, если ВВП смилами коварных верхушечных саботажников удается втянуть в такую войну, то он зарабатывает ускоренное крушение экономики РФ и статус полного изгоя для Запада. Разрушается «броманс» с Трампом, санкции ужесточаются – и ускоряется внутренний кризис режима.

Но, если уж откровенно, то крахом экономики грозит и вариант с «договорняком» между московскими и киевскими «уважаемыми партнерами». Украинская экономика и так на ладан дышит. А в РФ, конечно, можно установить военный режим. Но из-за коллапса экономики корма может не хватить на оравы чиновников, жандармов и военных. Они, знаете ли, уже отвыкли жить так же аскетически и по-спартански, как люди в мундирах в 1930-е годы. Им подавай кучу потребительских радостей, им мало Крыма и Сочи – они уже к Бали привыкли, к яхтам, к особнякам и роскошным тачкам. Если на них у режима перестанет хватать средств на их содержание, если чинуши и силовики не смогут брать взятки и «отжимать бизнес» (за оскудением средств и вырезанием бизнеса в стране) может начаться развал административного и силового аппаратов РФ. Война внутри них за уцелевшие «охотничьи угодья». А на Украине – череда военных переворотов.

 

РАЗРУБАНИЕ ГОРДИЕВА УЗЛА ВМЕСТО ХПП

С моей точки зрения, выйти из положения Москва может только одним путем. Одновременно устроив «верхушечный переворот» в РФ, приведя к власти правительство (включая в него и ЦБ РФ) промышленников, сторонников активного индустриализаторско-протекционистского курса, приверженцев использования разумной эмиссии – и тут же проведя решительную операцию по молниеносному разгрому сил АТО, осаждающих Донецкий кряж.

Меня стали обвинять в написании нового плана «Барбаросса»?

Максим Калашников предлагает не план "Барбаросса", а вариант плана "Везерюбунг" (Норвегия, 1940 г.) Даже, скорее план "Буран в степи". Украина - не орешек-СССР, а гнилое яблоко. Не нужно ее занимать войсками: достаточно авиаракетными ударами и действиями подвижных СВ в тыл группировке сил АТО разгромить последнюю. А дальше Украина сама войдет во "флаттерные" колебания. Новое войско ей уже не собрать: экономика на ладан дышит, собрать она может разве что пешее ополчение со стрелковым оружием. Никакой новоявленный Леон Гамбетта, как в 1870 г., не сможет собрать на Украине аналог Луарской армии взамен рассеянной и лишенной тяжелого оружия группировки сил АТО. Запад, как мы знаем, в самоубийственный ядерный конфликт с РФ не полезет, он не привык погибать на третьесортных «недоевропейцев». Он предпочтет бить экономическими санкциями. Так что судьба ВСУ и самой б.УССР может решиться в одном Приграничном сражении.

Партизанской войны так же можно не бояться: войскам РФ не надо занимать территорию б.УССР. А Донбасс – и так уже свой. Наоборот, на Украине после разгрома сил АТО вспыхнет социально-экономический и политический кризис, внутри нее разные вооруженные группировки начнут ожесточенную борьбу за власть и источники финансов. И вот тут-то ее и нужно брать. Залучив на свою сторону часть противоборствующих на Украине сил. В идеале Украина разделяется на несколько наших протекторатов, Западная Украина – уходит в свободное плаванье, под Запад. Зато РФ разблокирует Крым с суши и сомкнет сухопутную связь с Приднестровьем. Заодно разблокировав и южную часть газотранспортной системы. Можно экономить на строительстве обходных трубопроводов и даже на мосту через Керченский пролив. Сирия, как вы понимаете, в сем варианте посылается подальше: ресурсы нам нужны на самих себя. С ИГИЛ пусть разбираются те, кто его породил (янки), а также турки, Иран, Израиль, монархии Персидского залива.

Мне говорят: «Калашников, сам езжай в ополчение Донбасса и воюй!». Поеду – если в РФ на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне будет организован Добровольческий корпус, отлично оснащенный не списанной, а новой техникой, амуницией и довольствием. И авиацией. И страховкой для семей на случай гибели или увечья. И если этот Корпус возглавит Игорь Иванович, а не очередной паркетный ординарец-носитель начальственного портфеля. Если операции Сил спецназа станет планировать Полковник Квачков. А ехать ради заката Солнца вручную – нема дурных. Не играю в игры, где ты заведомо проиграешь на радость Начальству.

Напомню интернет-троллям, что все подобные операции в истории осуществлялись силами государства. Болгарию от турок в 1877-1878 годах освобождали не отряды энтузиастов с капсюльными ружьями времен Крымской войны, а Русская армия. В Испанию 30-х СССР отправлял самое передовое вооружение и корпус государственных военспецов. Немцев Судет включали в состав Германии не силами добровольцев, а усилиями вермахта и всей госмашины Третьей империи. Когда в 1974 году нужно было спасать турок Северного Кипра, ВС Греции были быстро и беспощадно разгромлены вооруженными силами Турции.

Когда такие условия будут соблюдены, поеду. А так – пускай Кремль сам выкручивается. Он сам себя в западню своими подленькими «многоходовочками» загнал. Как? Читайте выше.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы, чтобы каждый гражданин РФ получал от государства выплату гарантированного прожиточного минимума ежемесячно?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
И.Стрелков: момент истины в Донбассе
И.Стрелков: момент истины в Донбассе
08.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ректоры петербургских вузов попросили Полтавченко передать Исаакиевский собор РПЦ как можно быстрее (3)
Мутко признал допинг (3)
Руководство госпиталя имени Вишневского попалось на поборах с тяжелобольных пациентов (3)
Карельские таможенники поймали местного жителя с 16 кг санкционной еды (8)
В Якутске пациент замерз насмерть на крыльце дома инвалидов (1)
Реальный размер средней пенсии в декабре снизился на 2,5% (2)
Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет дел в России (13)
Правительство пообещало малоимущим россиянам продовольственные карты (9)
Сирийский вояж "Адмирала Кузнецова" обошелся россиянам более чем в 7,5 млрд руб. (10)
Куда нас поведут путинские "люди-чипы"? (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Еще и в Афган Москва полезет, чтоб Трампу угодить?
Максим Калашников Максим Калашников: О НОВОЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ
Дарья Митина Дарья Митина: "Пo млечнoму пути" Э.Кустурицы
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: момент истины в Донбассе
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss