Организованные преступные группировки, по мере своего роста, и укрепления, усиливают влияние в обществе, настолько, что становятся способными подчинять себе государственную власть, коррумпируя её, а, если, это не удаётся, то переходят к таким приёмам, как терроризм и экстремизм, выбирая себе подходящую религию, или идеологию. Развиваясь, они сливаются в преступные сообщества, а преступные сообщества, выбирая наиболее агрессивные формы религий, или идеологий, сливаются в преступные анклавы, являющиеся, по сути, террористическими государствами. Примером может служить чеченский сепаратизм, терроризм и религиозный экстремизм, начала 90-х годов, возникший в России, на основе деятельности клановых организованных преступных группировок, захвативших влияние в финансовой сфере Российской Федерации, путем организации «крышевания» отдельных преступных групп, занимавшихся со времен СССР приписками к АВИЗО (реестры межреспубликанских, межведомственных и межрегиональных платежей Центробанка). Используя капитал, добытый традиционным преступным путем (наркобизнес, вымогательство, участие в незаконном обороте драгоценных металлов и камней, организация работорговли и похищения людей), чеченские клановые преступные группировки усиливали своё влияние на государственные органы Чеченской республики и Российской Федерации, и слившись в единое преступное сообщество, образовали псевдо государственный анклав, напавший в 1999 году на Дагестан, потому что преступный анклав, с экономической точки зрения является паразитическим образованием, и без войны, как крупной организованной формы вооруженного бандитизма, не может существовать. Чеченские преступные группировки направляли своих представителей на учебу в ведущие ВУЗы РФ и Запада. Примером может служить пребывание, в качестве студентов американского ВУЗа, братьев Цорнаевых, совершивших теракт на территории США. Выученные на деньги организованных преступных группировок молодые специалисты устраивались на работу в ведущие банки, и крупные коммерческие и государственные структуры, путем подкупа чиновников, отвечающих за кадровые решения. Таким образом, усиливалось и организовывалось влияние чеченских клановых преступных групп на государственные и крупные коммерческие структуры. Этот прием используется в Европе и США повсеместно. Исламские преступные группировки, с целью усиления своего влияния, оплачивают обучение своих представителей в ведущих университетах Запада с целью организации их карьеры в международных финансовых и политических организациях, и крупных транснациональных корпорациях.

Другие наглядные иллюстрации преступных псевдо государственных анклавов - Косово, «Исламское государство Ирака и Леванте», и территория, контролируемая талибами в Афганистане.

Экономика преступных псевдо государственных образований основывается на традиционных преступных промыслах: незаконная добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов и камней, наркобизнес со всеми технологическими составляющими, незаконная торговля оружием, человеческими органами и людьми.

Процесс становления псевдо государства, основанного на преступных экономических основах можно наблюдать в настоящее время на Украине, где профашистскими силами был совершен государственный переворот, организована торговля наркотиками, оружием и человеческими органами, изъятыми из тел, убитых в зоне, так называемой АТО (антитеррористической операции). Нацисты, захватившие власть в Киеве, используют нацистскую идеологию пособника Гитлера - Степана Бандеры, как одну из наиболее агрессивных форм, способных подчинить разрозненные банды (так называемые сотни Майдана), составленные из членов националистических организаций- УПА, Правый сектор, Свобода, Удар, Батькивщина возглавляемые такими лидерами, как Ляшко, Тимошенко, Кличко, Ярош, Фарион, Тягнибок. Формирование псевдо государственных анклавов в процессе фактического распада Украины на несколько независимых территорий, происходит в соответствие с очертаниями ареалов влияния украинских олигархов, чьи экономические структуры, по сути, являлись преступными сообществами, предназначенными, для отмывания и легализации, капиталов укрытых от налогообложения и, заведомо полученных, преступным путем., Неизбежны столкновения, и передел подконтрольных территорий между Ахметовым, Коломойским и Порошенко, которые имели и имеют, достаточно, весомые связи со спецслужбами США. Вербуя, в качестве агентов влияния и информаторов, членов и лидеров преступных сообществ, оперативные работники спецслужб, в начале процесса, возможно, имеют позитивные помыслы, направленные на искоренение терроризма и организованной преступности, но, потом, становятся, незаметно для себя, членами и заложниками преступных сообществ, формирующих государственную власть. Коррумпированные организованной преступностью, оперативные работники, представляют опасность, прежде всего, для правительств своих стран, которые принимают ошибочные политические решения, на основании информации, данной в интересах преступного сообщества, или псевдо государственного анклава. Жертвой фатальных ошибок, вызванных зависимостью спецслужб от организованных преступных сообществ, оказалось правительство Обамы, истратившее деньги американских налогоплательщиков на поддержание преступных режимов в Ираке, Сирии, и на Украине. По признанию представителя Госдепа США Виктории Нуланд, раздававшей печенье на Майдане, будущим убийцам донецких детей, США истратили 5 миллиардов долларов на становление Украинской демократии. В действительности, Государственный департамент США, и спецслужбы этой страны истратили, указанную сумму на становление преступного нацистского режима, дни , которого сочтены, и за развлечение спецслужб и Госдепа США украинскому народу пришлось заплатить 4000 убитых мирных жителей Донецка и Луганска, и почти 40 000 потерями украинской армии за полгода бессмысленной войны против мирного населения Донбасса, не пожелавшего признать украинский язык государственным, и желавшего федерализации Украины. Всё произошедшее в центре Европы в 2014 году, оказалось следствием деятельности украинской организованной преступности, и коррумпированности американских спецслужб, дезинформировавших своего доверчивого Президента Обаму.

Организованные преступные группировки, становясь криминальными крышами крупных бизнесменов, используют их коммерческие структуры для проведения операций по отмыванию и легализации преступно нажитых капиталов. Ниже, приведена стандартная схема организации преступного экономического холдинга, которой пользуются, все, без исключения олигархи России, Украины, и других республик бывшего СССР и Восточного блока. Данная матричная схема растиражирована, и, видимо, перенята у западных партнеров, правительствам, которых стоит задуматься о ликвидации таких холдингов в законодательном порядке, потому что основная цель их деятельности, это отмывание и легализация доходов, полученных любым путем, включая традиционно-преступные. Конечными целями движения капитала в такой схеме является офшорная зона, и попадание легализованной части этого капитала на счета ведущих мировых банков, что для стран, в которых находятся такие банки, равносильно фальшивомонетничеству, т.к. является притоком необеспеченного материальными ценностями капитала, подрывающего экономику этой страны.

Теоретические основы возникновения организованных преступных сообществ

Рассмотрим модели описывающие деятельность организованных преступных группировок, при слиянии их в преступное сообщество.

Влияние «миниолигарха», или лидера организованного преступного сообщества (ОПС), представляющего объединение специализированных организованных преступных группировок (ОПГ), укрепляется по мере роста «черного» денежного оборота преступных группировок, находящихся под его влиянием. Далее, региональный «миниолигарх» переходит к политическим средствам достижения своей независимости от федерального центра, если это не удаётся, то следует переход к развитию национализма, и созданию террористических организаций, боевиками, в которых являются рядовые бандиты, служившие «крышей» и охраной преступных организаций. Рассмотрим динамику этого процесса. На Рис.1. показана структура товарно-денежного оборота условной преступной группы, специализирующейся на производстве контрафактной продукции, или наркобизнесе.

Рис.1

Синим цветом, указано направление денежных потоков, чёрным – направление товара. Длина и толщина стрелок условно показывает на уменьшение объема денежной и товарной массы, от ступени к ступени, вниз. Диаметры окружностей условно показывают на концентрацию денежно-товарных масс в руках членов сообщества, и характеризуют денежную массу, обозначаемую D1…..Dm-n. Отношения D1 /D2 / D3 зависят от принятого масштаба. По мере своего роста и развития организованная преступная группировка обрастает связями с правоохранительными, а через них и властными структурами на разных уровнях, жёстко выстраиваясь снизу доверху.

Рис 2.

Красным цветом показаны направления и размер оказываемых преступной группировке услуг, или реальный размер вреда, причиняемый населению. Коричневым цветом показаны направления и размер взяток за оказываемые услуги. Синими стрелками отмечены направления движения денежных масс в преступно- коррупционных потоках. Развитие организованных преступных группировок, и укрепление их связей с властными структурами, может привести к созданию единого тела регионального преступного сообщества, представляющего собой многогранную геометрическую фигуру - пирамиду, где количество граней Р=a+b, a-количество специализированных сообществ, b-количество властных структур, втянутых в организованную преступную деятельность. Дополнительным оценочным коэффициентом может быть отношение Q = b/a, где в среднем 1 <Q < 10. В данных пределах властные структуры условно сохраняют способность контроля над террористической или сепаратистской опасностью. Если Q>10, то властные структуры не способны даже условно контролировать ситуацию.

Рис.3. Пирамида, иллюстрирующая коррупционные отношения Власть-ОПС.

Грани пирамиды- ОПГ, согласно Рис1 и Рис2.

На рис.3. С = b/a = 1/5 иллюстрирует среднее состояние отношений коррумпированной власти регионального значения и сетью ОПГ. Одним из показателей участия региональных властей в искоренении организованной преступности, сепаратистских и террористических тенденций (т.е. лояльности к федеральному центру) является коэффициент, определяющий отношение количества раскрытых преступлений, совершённых в составе организованной преступной группы (N) к общему количеству преступлений (M), данного вида преступности, на единицу населения рассматриваемого региона.

К= N / M; где К принимает ограничительные значения в следующих пределах:

0,01< K< 0,1; При определении значений К должно быть принято во внимание то, что организованная преступная группа - иерархическое образование с детерминированной структурой.

Ниже приводятся численные методы определения сепаратизма и террористической опасности. В качестве масштаба измерения, характеризующего потоки товар-деньги сообщества, можно принять стоимость единицы товара, отпускаемой непосредственно потребителю = 1+ 2 , на низовой ступени сообщества, где 1- базовая стоимость товара, а 2-прибавочная стоимость единицы товара (см. рис.3). Пример: задержание наркодилера низшего звена, продающего наркотики непосредственно потребителям, или задержание торговца контрафактной продукции. Физическим ограничением является общее количество наркоманов, состоящих на оперативных учётах, или объём выпуска контрафактной продукции подпольным цехом. Объём денежной массы на уровне D1 равен сумме объемов денежных масс на всех уровнях, за вычетом прибыли, которая расходуется на содержание сообщества, вложений в развитие (к нему можно отнести расходы на содержание коррумпированных элементов). Общая сумма денежного оборота группировки, представленной на рис.1, с коэффициентом деления 2 вычисляется по формуле:

D1 = D2-1+D2-2 =2D2-1 = 4D3-1 = 8D4-1 = 8 = ;

Если коэффициент деления r >2, например 3, то D1= ;

В этом случае

D1=3 D2-1=9D3-1=27D4-1;

Коэффициент деления зависит от стиля работы лидера группировки. Например, если лидер имеет 3 организаторов, то преимущественно, каждый из организаторов будет иметь по 3 исполнителя.

Рассмотрен единичный акт приёмки и распределения товара, без учёта динамики непрерывного процесса. В динамике процесс непрерывен, и состоит из суммы дискретов, распределенных в масштабе времени. Для такого процесса целесообразно применить формулу

D = ;

Для организованного преступного сообщества, состоящего из нескольких, специализированных преступных групп см. рис.3 и коррумпированных властных структур:

= ; Где -объём денежной массы регионального преступного сообщества;

В формуле не учтены грани b т.к. они являются денежной нагрузкой сообщества. Конфликты между представителями группировок типа a и типа b неизбежны, а управляемый конфликт между группировками может быть одним из методов борьбы с региональными преступными сообществами.

Годовой государственный бюджет рассматриваемого региона обозначим . Если , то угроза террористической опасности и сепаратизма реальна. Регион по своему статусу должен быть дотационным, а представители власти коррумпированы, т.е сепаратистские тенденции должны перерастать в террористическую деятельность. Властные структуры, поражённые коррупцией, при таком развитии событий будут неспособны влиять на ситуацию, что было характерно для некоторых республик Северного Кавказа. При рассмотрении ситуации в других регионах РФ необходимо учитывать местные факторы.

Разработка мероприятий и программ по ликвидации сепаратизма и террористической опасности должна сводиться к оптимизации выработанных оценок, основанных на оптимизации показателя отношения бюджета региона к суммарному бюджету региональных преступных группировок . При положительной динамике показатель должен увеличиваться при росте и снижении . Добиться положительной динамики можно следующими методами:

1. Уменьшением численных значений параметров a и b ( рис.5)

2. Уменьшением значений D, r, j.

3. Увеличением значения К.

Производственные базы преступных сообществ, в результате коррупционного взаимодействия с региональными властными структурами стали располагаться на режимных объектах и в воинских частях, т.е. на объектах с ограниченным доступом. Контрафактная продукция (золотые украшения, одежда и обувь, фальсифицированные продукты питания и др.), попадающая на потребительские рынки и являющаяся собственностью преступных сообществ, производится на территории режимных объектов, под прикрытием «особой секретности». Ликвидация производства контрафактной продукции на режимных объектах и привлечение к ответственности коррумпированных кураторов, даст эффект снижения . Одновременно целесообразно проводить программу легализации, включающую в себя оказание государственной помощи предпринимателям на приобретение законных прав на производство и реализацию отдельных видов продукции. Отзыв лицензий у финансово-кредитных организаций (ФКО), легализующих финансовые потоки ОПС, даст эффект снижения . При проведении санации ФКО необходимо учесть, что отмывается и легализуется большей частью ФКО, находящимися в распоряжении олигархических структур, т.к. они имеют отлаженную технологию вывоза капиталов за рубеж.

Основным методом подавления организованной преступности и всех её последствий в виде сепаратизма, терроризма и экстремизма, порождённых региональной «миниолигархией», может быть оптимизация значений a, b, D, r, j, К.

Современная российская власть, видимо решила бороться и противодействовать каждой голове, созданного ей чудовища, по отдельности. Мы не исключаем, что в скором времени появятся подразделения по противодействию «сепаратизму», «национальному эгоизму», или какому-нибудь ещё виду «борьбы нанайских мальчиков», если вместо специализированного подразделения по борьбе организованной преступностью был организован «Департамент по борьбе с экстремизмом».

Коррупция это неотъемлемая часть организованной преступности, и её главный признак. Это означает, что Исполнительная и Законодательная власти должны направить свои усилия на ликвидацию, не голов и хвостов чудовища, по отдельности, а, вместе с туловищем - организованной преступностью. Поборовшись и попротиводействовав, некоторое время, коррупции и экстремизму, по отдельности, исполнительная и законодательная власти будут вынуждены заняться оптимизацией параметров: a, b, D, r, j, и К; перейдя к планомерной и хорошо организованной работе высокооплачиваемых и квалифицированных специалистов, которые сосредоточат свои усилия на ликвидации преступных сообществ путём:

-уменьшения количества специализированных преступных группировок (а);

-уменьшения количества властных преступных группировок, как зависящих от деятельности ОПГ, так и действующих самостоятельно(b);

-увеличения раскрываемости групповых преступлений (К);

- снижения экономического потенциала организованной преступности путём уменьшения оборотных капиталов (D), зависящих в свою очередь от уменьшения количества криминального товара, распределённого по дилерам- r; и частоты его реализации –j;