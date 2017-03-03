Оборотни из Крыма

Когда Крым отделялся от Украины, Наталья Поклонская, тогда рядовой прокурорский работник Украины, выступала по ТВ и убедительно обосновывала право граждан Крыма на референдум. Поэтому после того, как меня незаконно арестовали в Крыму севастопольские и симферопольские полицейские, я ещё в августе 2015 года обратился к тогдашнему уже прокурору Крыма Н. Поклонской с заявлением о возбуждении уголовного дела, в котором указал:

«Как мне стало к настоящему времени известно, с целью учреждения и укрепления в России фашистской власти, в судебных и правоохранительных органах России создана преступная группа, призванная совершать преступление, запрещенное частью 2 статьи 141 УК РФ: «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином…права на участие в референдуме… совершенное лицом с использованием своего служебного положения». В доказательство наличия такой преступной группы прилагаю постановление следователя Талаевой о возбуждении против меня уголовного дела, из которого понятно, что дело против меня возбуждено не за какие-либо экстремистские деяния, а именно за организацию референдума, и никаких иных деяний, кроме организации референдума, мне не инкриминируется».

Поклонская на лишения граждан России (в том числе и граждан Крыма) права на референдум прореагировала передачей моего заявления начальнику управления прокуратуры Крыма А. Морозову, а тот переслал моё заявление в Севастополь для того, чтобы там замяли дело. И в Севастополе обрадованные преступники дело замяли.

Поэтому, когда я в январе этого года послал запрос информации председателю Государственной Думы В. Володину, то депутату Поклонской писать не стал - раз она и раньше одобряла лишение граждан России права на референдум, то чего обращаться к ней сейчас, когда она все силы отдаёт защите чести и достоинства царя-батюшки Николая II? И копию письма Володину я послал ещё одному депутату из Крыма - Р. Бальбеку. Напомню, что этот запрос информации был таким:

«Пресса, со слов российского парламентария Руслана Бальбека, сообщила, что ожидается прибытие Международной мониторинговой миссии для подтверждения законности воссоединения Крыма с Россией: «…депутат Госдумы отметил, что международная миссия может «хоть неделями и месяцами изучать ситуацию», которая, по словам парламентария, подтвердит законность референдума и «позволит Западу сохранить лицо после трехлетней оголтелой антироссийской истерии вокруг российского Крыма»». А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова «терпеливо разъяснять» позицию российских властей по Крыму».

В связи с этим возникают вопросы.

Будет ли мониторинговой миссии терпеливо разъяснено, что правящий режим Кремля за 24 года существования РФ не дал гражданам России организовать ни единого общероссийского референдума, и сам ни одного не провёл?

Будет ли мониторинговой миссии терпеливо разъяснено, что с согласия Государственной Думы России и Администрации Президента в настоящее время в Тверском суде проходит суд над четырьмя активистами Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» всего лишь за попытку организовать инициативную группу для организации референдума так, как требует Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»?»

И 20 февраля депутат Р.И. Бальбек, с помощью своего помощника А.Ю. Богова, мне ответил:

«Уважаемый Юрий Игнатьевич! На Ваше письмо о разъяснении вопроса проведения референдума Российской Федерации сообщаю, что согласно статье 14 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (далее - Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации») инициатива проведения референдума принадлежит не менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в референдуме, при условии, что на территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за пределами территории Российской Федерации находится место жительства не более 50 тысяч из них. Также инициатива проведения референдума принадлежит Конституционному Собранию - в случае, предусмотренном частью 3 статьи 135 Конституции Российской Федерации и федеральным органам государственной власти - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» участникам референдума необходимо образовать инициативную группу по проведению референдума.

Инициативная группа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп, создаваемых более чем в половине субъектов Российской Федерации. В каждую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума (далее - региональная подгруппа) должно входить не менее 100 участников референдума, место жительства которых находится на территории того субъекта Российской Федерации, где образована региональная подгруппа.

Также сообщаю, что согласно пункту 1 статьи 18 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», вмешательство члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность не допускается. С уважением Р.И. БАЛЬБЕК».

Я пишу депутату Бальбеку, что инициативную группу, членом которой я являюсь, судят в Москве за организацию референдума, а депутат мне отвечает, что для организации референдума «участникам референдума необходимо образовать инициативную группу по проведению референдума».

Возможно, Руслан Бальбек человек молодой и никогда не смотрел соответствующую интермедию А. Райкина, посему не знает, что такие ответы называются «запустить дурочку». https://www.youtube.com/watch?v=Fbxv901x84Q

Но более похоже на то, что они с Поклонской «были белыми и пушистыми» защитниками прав народа на референдум, когда требовалось добраться до государственных кормушек в Рашке, а добравшись, они показали свою волчью сущность и теперь обеспечивают посадку в тюрьму всех, кто пробует референдумом покуситься на их, волчью власть.