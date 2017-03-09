О Гитлере и неброских фактах истории

Источники исторических фактов

Просмотрел мемуары фон Белова «Я был адъютантом Гитлера» и хочу отметить для любителей истории несколько моментов, которые или не встречаются у других мемуаристов и историков, или опровергают принятое на сегодня мнение.

Опять начну с того, что нельзя верить во всех случаях тому, что написано мемуаристами. А в случае мемуаров адъютанта Гитлера, нельзя верить по многим причинам.

Во-первых, по причине перевода.

Переводчики и редакторы сегодня «те ещё», соответственно просто не соображают, что именно они переводят. К примеру, вот раздел озаглавлен «Высадка англо-американцев на Сицилии», но начинается раздел словами: «В сентябре 1943 г. американцы и англичане высадились в Южной Италии. Им удалось относительно быстро закрепиться и захватить города Неаполь и Фоджу». Невозможно, чтобы фон Белов, имевший классическое образование и несколько раз летавший с поручениями Гитлера и в Африку, и на Сицилию, и в собственно Италию, считал Сицилией юг Италии, а города Неаполь и Фоджу - сицилийскими городами.

Этот бред - от отечественных интеллектуалов.

Во-вторых, сам фон Белов (вынужден приставлять это «фон», поскольку нам встретится ещё один Белов) был лётчиком и адъютантом Гитлера от авиации (Люфтваффе). Да, он пыжится и уверяет, что был чуть ли не советником Гитлера по всем вопросам и доверенным лицом, с которым Гитлер советовался чуть ли ни в каждом случае. На самом деле мы же понимаем, что по всем вопросам (даже вопросам авиации) Гитлер советовался с соответствующими командующими родов войск и начальниками штабов. Что касается авиации, то даже в этом случае Гитлер советовался и вёл доверительные разговоры с командующим Люфтваффе Герингом, а фон Белов всего лишь выяснял у Гитлера мелкие вопросы по поручению Геринга и его штаба, а в штабе Геринга и у него самого выяснял мелкие вопросы, заданные Гитлером. В этом заключалась служба фон Белова, и тут он кое-что знал, а уж по остальным вопросам фон Белов питался только слухами от остальных адъютантов и от окружения Гитлера второго плана.

Причём, в силу узкости своей военной специальности, фон Белов не всегда понимал, что происходит, вот, скажем, он сообщает, что перед битвой на Курской дуге: «На имперских заводах происходил значительный рост производства, а «Нибелунги» приступили к серийному выпуску новых танков типов «T-III» и «T-IV». Гитлер долго ожидал этого и казался весьма воодушевленным тем, что дело наконец-то пошло. Он сразу же решил отложить операцию «Цитадель», чтобы иметь к ее началу достаточно таких танков». Вряд ли в данном случае виноват переводчик, не правильно переведший римские цифры, это сам фон Белов не разбирался в этом вопросе и под видом новых (T-IV «Пантера» и T-VI «Тигр») указал старые на тот момент модели танков и даже модель T-III, которая в 1943 году вообще была прекращена производством.

В-третьих, фон Белов писал и дневники, но перед капитуляцией распорядился их сжечь, поэтому свои воспоминания писал уже в основном по памяти через 30 лет в 70-х, и уже не всегда хорошо помнил события, даже напрямую связанные с ним.

Вот такой пример. Мне уже приходилось писать, что, пожалуй, лучшим полевым генералом всех армий начала той войны был советский генерал Павел Белов. Сделал я это вывод по той причине, что в дневниках начальника генерального штаба сухопутных войск Германии Гальдера, начальник Генштаба Красной Армии и командующий ряда фронтов Г. Жуков не упоминается ни разу - не доставлял немцам никаких хлопот. А вот Павел Белов и его кавалерийский корпус упоминается за период 1941-1942 года 11 раз! Причём, с упрёками немецким генералам, которые даже при подавляющем превосходстве в силах не могли с Беловым справиться. В связи с такой обидой для Жукова, из именного указателя опубликованных в СССР дневников Гальдера вообще убрано упоминание о Павле Белове, и в именном указателе остался вот только этот фон Белов, о котором Гальдер тоже упоминает несколько раз. Но это было в СССР после войны, а тогда, в воюющей Германии ввиду такой отваги генерала Павла Белова, адъютант фюрера фон Белов в ставке Гитлера стал объектом подшучивания. Сам он, касаясь событий 1942 года, пишет о Гитлере, в том числе и по этому поводу:

«Он со все возраставшим опасением следил за усиливавшимся появлением в тылу немецких войск в России, как и в оккупированной Франции — диверсионных отрядов. Фюрер видел в том новую форму ведения войны, направленную на дезорганизацию немецких тыловых частей и служб снабжения. Поэтому 18 октября он отдал приказ, предписывавший войскам безжалостно действовать против таких отрядов и убивать партизан на месте. Йодль сопроводил этот приказ примечанием: он должен быть воспринят войсками точно так же, как в свое время «приказ о комиссарах». Но тревога Гитлера была обоснованной, ибо на севере в тылу немецких войск возникла огромная партизанская область, в которой командовал мой однофамилец — русский генерал Белов. Фюрер не раз в шутку советовал мне «урезонить», наконец, моего «двоюродного братца»!».

На самом деле Павел Белов никогда собственно партизаном не был, просто он попадал в окружение при осуществлении кавалерийских рейдов по немецким тылам, кроме того, Белов никогда не воевал на севере Восточного фронта, а последний раз был в окружении весной 1942 года под Москвой. То есть, к моменту написания мемуаров в голове фон Белова события уже начали путаться.

В-четвёртых. Поскольку мемуары были написаны уже в 70-х, то Белов, как может, старается оправдать Гитлера (и себя вместе с ним) от обвинений в Холокосте. Скажем, вот он описывает события «Хрустальной ночи» - еврейского погрома, - так, как будто Гитлер вообще был «не в курсе дела», а во всём виноват Геббельс:

«Насчет виновников поначалу ничего известно не было. В результате поджигателем стали называть самого Гитлера, и он знал это. Однако он все же покрыл виновников, когда вскоре выяснилось, что инициатором был сам Геббельс. Примечательно, что фюрер вел себя подобно тому, как это было во время кризиса Бломберг — Фрич. Акции против синагог и еврейских торговых заведений проводились у всех на глазах, и затушевать их оказалось невозможно. Ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. навечно вошла в историю как «Имперская Хрустальная ночь», и этот погром отныне компрометировал Гитлера. Верность своим старым боевым соратникам оказалась для него важнее, чем собственная репутация».

Но как поверить в то, что одновременный погром евреев и их собственности по всей Германии был организован министром всего лишь пропаганды без разрешения канцлера Германии?

О Катыни и пленных

В-пятых, в 70-х фон Белов уже подгонял мемуары под «линию партии», то есть придумывал события и этим подтверждал то, что было принято пропагандой Запада, хотя из этих его «подтверждений» видно, что на само деле фон Белов, выдумывая, был просто не в курсе дела. Вот он, скажем, был свидетелем на Нюрнбергском военном трибунале, мало этого, он сам пишет: «Тупое ожидание в Нюрнберге — а я провел там 10 недель — было столь утомительным, что я попросил определить меня в кухонную обслугу. Моей обязанностью была раздача пищи. Это позволяло мне общаться со многими обвиняемыми, ожидавшими своего приговора». То есть он знал все подробности того, что в Трибунале обсуждалось, поэтому не мог не знать и то, что адвокаты Кейтеля и Йодля не смогли доказать их невиновность в расстреле польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском, и Нюрнбергским трибуналом вина немцев в Катынском преступлении была безусловно установлена. Тем не менее, фон Белов придумывает:

«В последние апрельские дни мы стали получать подробные донесения из группы армий «Центр» об обнаруженных в лесу у Катыни захоронениях трупов. Министерство иностранных дел созвало и направило в Катынь международную комиссию медиков. В ее состав вошли крупнейшие судебные медэксперты из университетов Гента, Софии, Копенгагена, Хельсинки, Неаполя, Аграма, Праги, Братиславы и Будапешта. К 30 апреля 1943 г. было раскопано 982 трупа польских офицеров, которые в марте-апреле 1940 г. были убиты выстрелом в затылок. Ознакомившись с докладом комиссии, Гитлер громко выразил свое презрение к русскому режиму и его организаторам массовых убийств; он сказал, что никогда не оценивал русских иначе, и эта находка для него — всего лишь подтверждение».

В реальности даже тогда - в конце апреля 1943 года - немцы отрыли, и помянутая комиссия осмотрела всего 9 трупов и только о 9 в акте указала, а не о 982. Это уже потом, в мае-июне, немцы отрыли, но не 982, а 4143 трупа, и это число для них было крайне важно, поскольку немцы утверждали, что в Катыни расстреляно 12 тысяч польских офицеров, посему немцам надо было отрыть как можно больше трупов, чтобы подтвердить это число. Меньше тысячи трупов отрыла уже советская «комиссия Бурденко» через полгода - после освобождения Смоленска.

Но, конечно, больше всего в этом эпизоде воспоминаний фон Белова умиляет «презрение» Гитлера к большевикам, надо же! Но тогда бы Белову многое не стоило бы вспоминать, скажем, вот это:

«На требование люфтваффе разрешить ей воздушные налеты на жилые кварталы городов Гитлер возразил: производить их на военные объекты гораздо важнее. Налеты же с целью вызвать массовую панику — только как последнее средство, ибо угроза британских контрналетов на германские города слишком велика».

Как видите, от убийства мирных граждан в войне с Великобританией Гитлера какое-то время удерживало не его нацистское человеколюбие, а только опасение ответных репрессалий от англичан.

Поскольку вряд ли многие читатели поняли, что имел в виду Гитлер под массовой паникой, сообщу, что в 1940 году в войне с Францией немцы начали бомбить именно мирных французов, массово убивая французских женщин и детей. Казалось бы - а зачем тратить на женщин и детей дефицитные бомбы? А затем, чтобы вызвать у французского обывателя панику и заставить его бежать от наступающих немцев на запад Франции, запрудив дороги и не давая этим перемещать французские войска к местам немецких прорывов. И мы должны поверить, что Гитлера возмутили массовые убийства пленных??

А как же вот это воспоминание самого фон Белова?

«В борьбе против России речь идет об уничтожении большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Борьба должна вестись против яда разложения. Армия должна защищаться теми же средствами, которые применяются для нападения на нее. Комиссары и гепеушники — это преступники, и с ними надо обращаться, как с таковыми. На Востоке любая жестокость суть мягкость в будущем».

А на практике речь шла не только о комиссарах и работниках НКВД, а вообще об уничтожении русских. В ноябре 1941 года Гальдер, посетивший фронт, докладывал Гитлеру: «Молодечно. Русский тифозный лагерь военнопленных. 20000 человек обречены на смерть. В других лагерях, расположенных в окрестностях, хотя там сыпного тифа и нет, большое количество пленных ежедневно умирает от голода. Лагеря производят жуткое впечатление. Однако какие либо меры помощи в настоящее время невозможны». И Гитлер с фон Беловым как-то не спешили презирать себя за это массовое убийство советских пленных, а тут, видишь ли, распрезирались!

О пресловутом Рихарде Зорге

Особенно хорошо видна подгонка воспоминаний фон Белова «под линию партии» по делу Рихарда Зорге, который считается советским разведчиком (он признался в этом японцам именно в этом). И вряд ли фон Белов в те времена что-то знал об этом деле из-за его мелкости, но после войны Запад начал делать Зорге рекламу. В частности, в 1961 году был снят французский художественный фильм «Кто вы, доктор Зорге?», а в 1964 году, чтобы опорочить Сталина в том, что тот, якобы, не слушал предупреждений такого гениального разведчика, к этой рекламе Зорге в СССР подсоединился и Хрущёв.

Поясню, о чём речь.

Вот, к примеру, в учебнике «Новейшая история зарубежных стран 1914-1997 гг.» для 9-го класса российских школ сообщается:

«Начало Великой Отечественной войны. С начала 1941 г. Сталин все чаще получал сообщения о концентрации немецких войск вдоль новой советской границы. Советский разведчик Рихард Зорге 15 мая 1941 г. указал в донесении из Токио точную дату начала немецкого наступления - 22 июня. Однако Сталин видел в этой информации козни англичан, желавших столкнуть Германию с СССР. Он вряд ли сомневался в неизбежности войны с Германией. Во всяком случае, перевооружение армии шло в СССР полным ходом. Но Сталину хотелось оттянуть начало конфликта. Кроме того, он был уверен, что Гитлер не нападет без предъявления какого-либо ультиматума. До последней минуты Сталин откладывал приведение войск в боевую готовность. Именно поэтому начало немецкого наступления имело для СССР столь тяжелые последствия». И т.д. и т.п.

В этом маленьком кусочке все или ложь, или домыслы, или полуправда. К примеру, где имеется хотя бы один документ, один надежный факт того, что Сталин в информации о нападении немцев на СССР «видел... козни англичан»? Почему же тогда Сталин готовился к войне с немцами? Почему произвел скрытую мобилизацию 800 тыс. человек в войска западных округов; почему стягивал на запад армии; почему Генштаб еще в мае отдал директиву о подготовке к отражению нападения немцев?

Что касается разведчика Зорге, то это был разведчик СССР в Японии, и наибольшую ценность представляла информация от него о намерениях японцев, а не немцев.

Но и это не всё. Зорге одновременно был и немецким шпионом, и В. Шелленберг, руководитель немецкой внешней разведки службы безопасности (SD), страшно удивился, когда узнал, что Зорге арестован в Японии как советский разведчик, поскольку Зорге был немецким разведчиком, который поставлял в Германию только достоверную информацию (это немцами было проверено). Кстати, Зорге не имел права признаваться, что он советский разведчик, но признался, чтобы объяснить найденные японцами улики шпионской деятельности. Видимо, Зорге надеялся, что немцы его молчание учтут и помогут ему спастись, благо Япония была союзником Германии. Но немцы Зорге не спасли.

И ещё. Стараясь скрыть направление главного удара по СССР, немцы по всем каналам, в первую очередь - дипломатическим, распространяли дезинформацию, которая состояла из маленького правдивого сообщения и моря лжи. В следующей дезинформации правда опровергалась ложью, но что-то опять давалось правдиво. И так непрерывно с целью окончательно запутать Генштаб РККА в том, что является правдой, а что нет. И Зорге старательно всю эту дезинформацию, полученную в немецком посольстве в Токио, передавал в СССР.

Вот смотрите. 15 мая 1941 г., как вы прочли в учебнике, Зорге передал, что немцы нападут 22 июня. А вот радиограмма Зорге от 15 июня - за неделю до начала войны:

«Германский курьер сказал военному атташе, что он убежден, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. Военный атташе не знает - будет война или нет. Я видел начало сообщения в Германию, что в случае возникновения германско-советской войны, Японии потребуется около 6 недель, чтобы начать наступление на советский Дальний Восток, но немцы считают, что японцам потребуется больше времени потому, что это будет война на суше и море».

А, к примеру, писатель В. Карпов безо всякого комментария, как подвиг разведчика, приводит смысл такой телеграммы Р. Зорге:

«22 мая 1941 г. «Рамзай» прислал карту с дислокацией немецких войск, принадлежавшую военному атташе Германии в Токио Кретчемеру. Стрелы на карте указывают направление ударов Вермахта. Согласно «Рамзаю», Гитлер намерен захватить Украину и использовать один-два миллиона русских пленных на тяжелых работах. В нападении на СССР примут участие от 170 до 190 дивизий».

И в этой телеграмме заложена немецкая «деза» - немцы через месяц ударили не там, где указал Зорге - главный удар у них был на Москву.

Ну, а в первой радиограмме Зорге опровергает свое же сообщение от 15 мая и дает уже другую дату войны и даже даёт сомнения в ее начале. Но не это главное, Зорге даёт дезинформацию в вопросе, в котором ему должны особенно верить, - в том, что Япония нападет на СССР вместе с немцами. Причем «деза» подана так, что войска с Дальнего Востока на запад перебрасывать нельзя долгое время - ведь не ясно, - через 6 недель нападут японцы или позже.

А в российских учебниках истории для школьников, как видите, упоминается только о радиограмма от 15 мая - вот, дескать, Сталин какой дурак - не поверил такому выдающемуся разведчику!

И поскольку «подвиг Зорге» прославляется во всём мире, то фон Белов счёл нужным о нём упомянуть:

«Сегодня мы знаем: Сталин смог снять свои войска с дальневосточной границы потому, что шпион Рихард Зорге сообщил ему: японцы о войне против России не думают. Это, а также американская помощь дали ему силу, необходимую для того, чтобы выдержать германское нападение и, более того, заставить наши армии обороняться, а зимой 1941–1942 г. оттеснить их на грань пропасти».

Но если фон Белов что-то и слышала о деле Зорге в то время, то на самом деле в Германии по делу Зорге занимались иным - проверяли, не дезинформировал ли он немецкое командование, и выясняли, что с немцами Зорге был предельно честен. Именно это должен был докладывать Гитлеру Шелленберг.

Короче, мемуары фон Белова этот «тот ещё» источник информации, относиться к нему нужно предельно осторожно, но ведь не мог Белов всё время лгать и всё выдумывать в своих обширных мемуарах. А поскольку он был очень близок к Гитлеру, то, соответственно, сообщил и массу интересных моментов, в которые приходится верить.

Но об этом в продолжении.

(продолжение следует)