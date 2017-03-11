Страшна ли нам гонка вооружений?

Угроза исходит совершенно с другой стороны. Из Кремля, правительства и Центробанка

Меня спрашивают: а не надорвется ли РФ в намечающейся гонке вооружений? Сама по себе такая гонка нам не страшна. Как она не была в принципе роковой и для Советского Союза. Опасность кроется совсем в ином: в глупом и косолапом руководстве страны. А вот при сем факторе гонка вооружений РФ может опрокинуть так же, как сделал оверкиль наш СССР. И неважно, что внешне Путин совсем не похож на Брежнева и Горбачева. Смотрите не на видимость, а на суть.

ДВЕ ТОЧКИ УЯЗВИМОСТИ

Трамп очевидно не собирается быть «лучшим русским» и намерен давить РФ. Но разве для этого ему нужна только гонка вооружений? Да нет, чтобы сокрушить Москву, Вашингтону нужно применить всего лишь два приема, против коих у нынешнего Кремля нет защиты.

Первый: снять ограничения на добычу углеводородов в США и нарастить сланцевую добычу (помимо обычной) – и тем самым сшибить мировые цены на нефть в коридор между пятьюдесятью и сорока долларами, прижав их к нижнему пределу.

Второй: ввести протекционизм и начать торговую войну с КНР, подтолкнув китайцев к стагнации. А значит, весь мир впихнув в новый круг кризиса, сбив тем самым мировые цены на сырье. Сами США в условиях такого кризиса ударно строят новую индустрию (опираясь на внутренний рынок за покровительственными барьерами) и строят новую инфраструктуру на триллион долларов.

Противопоставить что-то падению мировых цен Москва не может. Когда надо было строить русскую современную индустрию, пользуясь высокими нефтеценами в 2000-2014 гг., Кремль маялся сами знаете чем. Упустив время, ВВП уподобился Брежневу, проспавшему шанс СССР в семидесятые.

Мы уже видим, какое влияние оказывают упавшие цены на нефть на РФ с 2014 года. Ее руководство впадает в острейший управленческий маразм. Чтобы заткнуть дыры в бюджете, оно вводит новые поборы и раздувает налоги. Тем самым еще больше придавливая экономику и снижая доходы казны. И приближая социальный взрыв. Оно девальвирует рубль, вызывая рост цен, но не давая при этом своей промышленности ни протекционизма, ни дешевых кредитов, ни налоговых льгот. При этом Кремль продолжает вести дорогую и бессмысленную войну в Сирии и хоронит триллионы рублей в олимпиадах и мундиалях (аналог чудовищных затрат Людовика XIV на Версаль в условиях войны и экономического кризиса во Франции).

И это – за три года! А вы представьте себе, что будет, если низкие цены на нефть продержатся еще лет пять? Что они сотворят с экономикой? Что вообще останется в наших карманах после всех их поборов, конфискаций и «налоговых маневров»?

ФАКТОР ПОРАЖЕНИЯ ИЗНУТРИ

Максим Калашников может продолжить перечисление последствий дешевизны нефти за последние три года. То отребье, что называется российской «элитой», столкнувшись с тем, что бюджетное корыто стало меньше, не стало сокращать свои аппетиты. Нет, отребье решило жрать так же обильно, как и во времена тучных лет, для этого придумав новые способы доить бюджет РФ и ее население.

Надо подкормить Ротенберга? Придумывается система дорожных поборов «Платон», платежи за оную раскладываются на всех нас.

Начал заваливаться строительный Молох Москвы, привыкший к тому, что в Городе Шальных Денег можно было продавать квартиры по 5 тысяч долларов за метр? Возникла угроза падения цен на столичную недвижимость и разорения строительных магнатов? Мэр Собянин начинает грандиозную программу сноса 25 млн. квадратых метров пятиэтажек, которая потребует затрат в 3,6 триллиона рублей и накормит подрядами строительное чудовище. Поддержав высокие цены на жилье.

Возникла угроза того, что разорятся бесполезные российские банки? И вот в них вкачиваются новые триллионы рублей.

И плевать им на то, что все эти гениальные проекты топят экономику РФ. Вы думаете, если низкие цены на нефть продержаться еще лет пять, они не придумают новые способы казнокрадства и нашего грабежа? Каких еще «платонов» и «невтонов» нам преподнесут?

Трампу, чтобы завалить РФ (если ему этого захочется), достаточно давить на две болевые точки – и горя не знать. А если он еще и своими новыми вооружениями побудит Москву тоже тратиться на создание новых арсеналов, то военные затраты (на фоне вышеописанной политики) очень быстро разорят Российскую Федерацию. Потому что оборонные затраты РФ, совмещенные с чудовищными затратами российской «элиты» на самую себя, с «платоновщиной» и ротенберговщиной, с сирийской войной и спортивными мегазатратами, превратятся в оружие социально-экономического уничтожения страны.

Если бы русским пришлось тратиться только на гонку вооружений – то ничего страшного. (Есть ведь асимметричные ответы, не обязательно тратить на оружие столько же, сколько и янки). А вот когда все это совмещается со всем прочим, со всей клептократической «державностью» – это конец. При том, что экономика США – 20% от глобальной, а экономика РФ – неполные 3%. Так что Трамп, оказавшийся не «нашим», а редиской, изначально оказался в выигрышном положении.

ОНИ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ

Дело в том, что расейские верхи ничему не научились с 1980 года, хотя ничего и не забыли. Как при президенте Рейгане (1980-1988 гг.) удалось завалить СССР? План-то был прост, как медный пятак. Янки решили: давайте уменьшим финансовые поступления Советского Союза, заодно заставив его нарастить затраты. Давайте заставим русских втравиться в дорогие войны, в помощь неверным «союзникам», в оборонные затраты. То есть, разорим Союз.

При этом Москва, верхушка которой давно впала в идеологический маразм и ничего менять не хочет, бессильна противостоять такому плану. Она похожа на тупого и полуслепого монстра, прущего по протоптанной дороге – и сворачивать никуда не желающего. Остается только выкопать на этой тропе ямы-ловушки и установить острые колья в них. Вашингтон смог добиться падения цен на нефть в 1985-м, смог втравить нас в Афганскую войну, в громадные затраты на помощь Польше, половине Африки, Латинской Америке, Вьетнаму и Кампучии (и далее по списку).

Верхи СССР полностью оправдали расчеты Вашингтона и напоролись на колья. Идеология и классовый эгоизм советской верхушки диктовали маразм в экономике СССР, и сей маразм успешно сработал на руку Вашингтону.

То же самое мы наблюдаем и в нынешней РФ. Янки добились того, что РФ влезла в свой «Афганистан» (при том, что российская «элита» пожирает на свое содержание раз в сто больше, чем советская), они смогли сбить цены на нефть и уменьшить сырьевые доходы Москвы. Осталось втравить РФ в гонку вооружений, по принципу «Сломать хребет верблюду дополнительным тюком». А самое главное – в Вашингтоне знают, что Кремль будет совмещать гонку вооружений по-советски с экономикой по Гайдару-Чубайсу (по Набиуллиной, Кудрину, Шувалову, Грефу и т.д.). И такое совмещение – верный путь в гроб. В штабе Трампа отлично знают, что в этом смысле Кремль 2010-х годов полностью повторяет Кремль 1980-х.

Сему штабу осталось лишь показывать пропагандистские картинки новых американских вооружений. Остальное пойдет в автоматическом режиме.

А НАСКОЛЬКО ПЕРЕВООРУЖИЛАСЬ РФ?

Самое время задать вопрос: а действительно ли страна супер-пупер перевооружилась с 2007 года, как нам рассказывают пропагандисты?

В 2013 г. военный бюджет РФ составлял 2,3 трлн. руб. (В 2003 году общий объем бюджета Минобороны составлял 600 млрд. руб.). То есть, по тогдашнему курсу оборонные расходы увеличились с 20 млрд. долларов до 80 млрд. долларов – уже до вполне советских показателей. Потом из-за девальвации в 2017 г. бюджет МО РФ упал в долларовом выражении до 48,5 млрд. (шестое место в мире). Для сравнения: в 2017 году оборонный бюджет США составит 622 миллиарда долларов, Китая – 145 миллиардов долларов, Саудовской Аравии – 81 миллиард долларов, Великобритании – 60 миллиардов долларов, Индии — 51 миллиард.

При этом теперь военный бюджет РФ сокращается. «До лета 2014 года говорить о восстановлении военного потенциала, не приходится, так как объем финансирования вооруженных сил составлял в разные годы от 2,5 до 2,7 % от ВВП, что значительно меньше даже ельцинского минимума в 3,5 %. Только за последние два-три года объем финансирования вооруженных сил увеличился до 4 % от ВВП. Однако в своем декабрьском выступлении Путин заявил, что военный бюджет на 2017 год уменьшится до 3,3 %, а в 2018 году – до 2,8 %, что является явно ниже даже минимально необходимого уровня…»

http://ruspolitica.ru/post/realnoe-sootnoshenie-voennyih-byudzhetov-ssha-i-rossii/

Правда, в 2010 году говорили совсем другое. «Согласно обнародованным данным, в минувшем году (2009- М.К.) наша страна израсходовала военный бюджет в объеме 1 триллион 637 миллиардов рублей, или 4, 19 процента ВВП…»

http://siliyan.ru/sevihcra/6390

То есть, в 2009 году военный бюджет РФ составлял 50 млрд. долларов в пересчете. Приличные деньги. Половина их шла на новое оружие. Сейчас в долларом пересчете военные ассигнования РФ как раз вернулись к уровню 2009 года. Все равно получается внушительная сумма. Как минимум – это примерно половина оборонных затрат вдвое большего Советского Союза образца 1985 г. (тогда они достигали 75 млрд. рублей СССР). Для Страны Советов произвести в месяц полсотни новых истребителей не составляло труда.

А сколько новых военных самолетов произвела РФ эпохи «суверенной державности» с 2008 года? Планы были заявлены внушительные.

«…В 2014 году Вооруженные силы России получат примерно 300 новых летательных аппаратов, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра обороны генерал армии Аркадий Бахин.

«В 2013 году мы получили более 150 летательных аппаратов. В 2014 году мы еще получим почти в два раза больше — около 300 летательных аппаратов», — сказал Бахин по итогам селекторного совещания в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны направило 4,5 трлн руб. на развитие Военно-воздушных сил России в рамках реализации государственной программы развития вооружений на 2011–2020 годы. Объем госпрограммы — 23 трлн. руб. Она является самой масштабной со времен распада СССР…»

(https://www.gazeta.ru/business/2014/02/04/5881565.shtml)

В сети бродит такая табличка.

Как видите, при оборонных затратах, сравнимых с советскими, в РФ произведено было 425 боевых самолетов за 9 лет. То есть, меньше, чем авиапром СССР мог сделать за восемь с половиной месяцев. Блин, при вполне сопоставимых с советскими оборонных затратах. То есть, генералы откровенно врали насчет трехсот военных ЛА в год – они считали не только модернизированные советские машины, но и вертолеты, и транспорные машины, подавая нам как «новые» аппараты постройки 1980-х годов постройки. При этом нам не говорят, сколько в РФ за эти годы произвели летающих танкеров Ил-78 или летающих радаров типа А-50. Да и произвели ли вообще хоть один новый? То есть, за 9 лет было произведено самолетов на восемь авиаполков. На пару авиадивизий. Что ж, и на том спасибо. Дальше и этих объемов выпуска не ждите. То есть, толком перевооружить ВВС РФ так и удалось.

Общая численность ВВС РФ (учитываем боевые машины Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29, МиГ-31М, Су-24, Су-25, Су-34, Ту-22М3, Ту-95 всех модификаций, Ту-160, учебно-боевые Як-130, самолеты ДЛРО А-50 и летающие танкеры Ил-78, новейшие Т-50 и МиГ-35) – примерно 1550 единиц. То есть, за 9 лет новые машины составили менее трети воздушных сил страны. Это, конечно, успех по сравнению с ельцинским лихолетьем, но…

Из журнала «Эксперт» узнаю: в ВВС Индии служат 270 самолетов Су-30МКИ. Шли туда с начала 2000-х. А в ВВС РФ этих же самолетов – 101 единица. Это что, авиапромышленность страны работала по большей части на вооружение авиации Индии? И Китая заодно? Ибо при Путине китайцам поставили 97 Су-30 и 4 Су-35. Наверное, хотели заработать. Но в итоге иностранцам поставили боевых самолетов больше, чем построили для ВВС РФ. Может быть, разумнее было сначала свою авиацию пополнить? Так она была бы наполовину новой.

НА ПОЛПУТИ

Более или менее удалось переоснастить зенитно-ракетные силы ПВО, по моим расчетам – произвести около двухсот новых межконтинентальных ракет типа «Тополь-М» и его «сиквелов». Что, в общем, хорошо. Но посмотрите: РФ не построила ни одного авианосца, ни единого ракетного крейсера или эсминца. В основном строились фрегаты, корветы и катера. По невнятным заявлениям властей, в 2007-2016 годах построено 250 боевых кораблей. http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/88249-za-10-let-sudostroitelnye-zavody-postroili-250.html

Только вы не найдете точных цифр: сколько из этой четверти тысячи новых кораблей – фрегатов, корветов, АПЛ и дизельных подлодок. А сколько – всякой катерной мелочи. При том, что вроде бы в составе ВМФ РФ – 290 кораблей всех классов. Это что, флот с иголочки построили с 2007 года? Да нет, конечно. Просто заврались и в цифрах запутались. Сколько атомных лодок построено? Искал долго, нашел вот что: четыре АПЛ типа «Борей», одна – типа «Ясень».

Планы – наполеоновские. Государственная программа вооружений до 2020 года (ГПВ-2020)? Она планировала постройку пятнадцати атомных подводных лодок четвертого поколения. Речь идет о восьми ракетных подводных крейсерах стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 «Борей» и семи многоцелевых атомных подводных лодках с крылатыми ракетами проекта 855 «Ясень». Но с нынешним экономическим кризисом об этих амбициях можно забыть.

Хотели многого. «Российские ВМФ в период до 2020 года должен получить 8 стратегических подводных ракетоносцев нового поколения проекта «Борей», 54 боевых надводных кораблей, а также 16 многоцелевых подводных лодок.

 20 корветов нового поколения проекта 20385 и 20380;

 5 малых ракетных кораблей нового поколения проекта 21631 (возможно увеличение до 10);

 14 фрегатов проектов 22350 и 11356;

 6 БДК нового поколения проекта 11711;

 4 УДК типа Мистраль (на сегодня эти модели вертолетоносцев под вопросом в связи действующими санкциями);

 8 атомных многоцелевых подводных лодок по проекту 885 «Ясень»;

 2 неатомные подлодки по проекту 677;

 6 дизель-электрических подлодок по проекту 636.3 «Варшавянка»;

 8 стратегических подводных ракетоносцев нового поколения по проекту «Борей».

К тому же ВМФ России будет пополняться кораблями, которые были выведены в резерв. В резерве на данный момент находятся примерно 20 дизельных и атомных подлодок, эсминцы проекта 956 «Сарыч», противолодочный корабль Адмирал Харламов. Вспомогательный флот должен получить до 2020 года должен получить свыше 90 экземпляров вспомогательных судов…»

http://militaryarms.ru/voennaya-texnika/voennye-korabli/novejshie-korabli-rossii/

Давайте подведем итог: при огромных вложениях в военную сферу за последние 9 лет перевооружение в лучшем случае прошло полпути. Это при огромных нефтяных доходах до лета 2014 г. Причем затраты на единицу вооружения в РФ намного больше, чем в СССР. То есть, и организация производства неэффективна, и воровство начальства добавилось. При этом оборонные (действительно нужные) расходы были совмещены с расходами помпезно-пиарными, бессмысленными (олимпиада и прочие затеи) ценою не менее 80 миллиардов долларов США.

РАСПЛАТА

Да, не с лучшими показателями Москва подошла к нынешнему этапу гонки вооружений, когда Трамп намерен наращивать американские арсеналы. Заслуги Путина в перевооружении несомненны, однако производство оружия при нарастающей «сырьевизации» экономики РФ и при ее увеличивающемся отставании в гражданских и двойного назначения отраслях (машиностроение, станкопром, электроника и т.д.) – это разорение страны.

Если команда Трампа применит всего два болевых приема, РФ придется выкидывать белый флаг. При всем обновлении ее арсеналов. Ибо горы нового оружия никак не преодолевают позорной зависимости россиянской экономики от цен на сырье. Самый большой провал Путина: вместо того, чтобы дополнить огромную программу военных расходов не менее грандиозной программой общей индустриализации РФ, он спустил деньги на имиджевые «мегапроекты», на покупку ценных бумаг США, на содержание архидорогой «элиты бездельников», причем во всех формах – от прямого содержания из казны по попустительства ее воровству. Частокол из ядерных ракет, танков и истребителей охраняет вымирающуюб и стареющую страну с сырьевой экономикой.

Ну, а теперь приходит расплата. Нападать на нас США не собираются. А вот расправиться с нами чисто экономически они вполне могут. При этом новейшие истребители никак не заменяют РФ промышленных роботов и мнрогофункциональные обрабатывающие центры.

Давно пора понять, что главную угрозу для РФ представляет не НАТО и не вооруженные силы США, а собственные «элита», правительство и Центробанк. Как, впрочем, и управленческие «таланты» самого Кремля. Они почище всякого внешнего врага пускают под откос экономику РФ и губят на корню ее развитие. И при этом Первое Лицо как-то хвалит и ЦБ РФ, и кабинет министров.

Да, Трампу достался легкий противник. Если Дональд Фредович решит, конечно, поиграть в сокрушение «империи зла-2»…