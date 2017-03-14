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Московский листок

Управление конных разъездов России

Опубликовано 14.03.2017 автором Дмитрий Кинасов в разделе комментариев 0

Управление конных разъездов России

Недалек тот день, когда вы, оказавшись в темной комнате, нашарив случайный телефон, натыкаете случайную комбинацию цифр, и услышите, примерно, следующее: «Управление конных разъездов России, дежурный, старший лейтенант Золупин, слушает!». Думаете, фантастика? Случайность? А, вот, и, нет! Это реальность! Скоро, напридумывают силовых структур, столько, что, куда, ни пойди, попадете в засаду, какого-нибудь, патруля, или разъезда.

Ведь, есть же, так называемая «Росгвардия», созданная «Нашим всё», под своего верного друга. ФСКН и ФМС, создававшиеся под друзей, приказали долго жить, а перед ними, канула в лету ФСНП, которая допутинским режимом, так же, создавалась под, чьих-то, друзей. Казалось бы, уже три структуры показали свою недееспособность, и коррупционную зависимость, но Путину, этого позора мало, и, на тебе, получи, дорогой росиянин, очередное управление конных разъездов! А, что! Все при деле, в форме, домой зарплату приносят, в семье уважают, Папа на службу ходит, в должность! Вона, сколько рабочих мест организовали! Чем бы, вас, ещё занять? А, действительно! Чем? Может, ещё управление по контролю за случайными прохожими создать? А, давай!

При создании «Росгвардии» произошла передача сугубо полицейских функций сторонней организации. В этом решении заложена мина замедленного действия. На трех таких минах, уже подорвались (ФСНП, ФСКН, ФМС), а, это четвертая, и, наверное, последняя! Организация под названием «Росгвардия» обязательно будет нарушать законы, и жертвами этих нарушений окажутся граждане РФ. Разрешительная система, Вневедомственная охрана, СОБР, это, чисто, полицейские подразделения. Зачем, надо было передавать их в гвардию? Например, без СОБРа, трудно представить деятельность оперативных и следственных подразделений, которые работали по утвержденным планам, а теперь, они лишены силовой поддержки, потому что на согласование использования СОБР для проведения операции уйдет время, а СОБР нужен, немедленно! Я не представляю, чем будет заниматься СОБР вне подразделений МВД, для которых его создавали. По каким планам будет работать, кто их будет составлять, утверждать и согласовывать? Кончится тем, что в штабах засядут «умники», которые устроят беспредел на дорогах, пикеты, и незаконные обыска с подбросами боеприпасов и наркотиков, для результата. Ну, не просто же, так бойцы отсидели в засаде, или отстояли на пикете! Где результаты? И они, непременно, будут. Примерно, как в ранние годы становления «российской демократии». А граждане получат свои засады и «конные разъезды». Судись, потом, с ними, доказывай, что не виноват. Хотя, это, и не потребуется. Если, вы попробуете, что-то возразить, вас, просто, пристрелят!

Полицейские функции переданы войскам! По сути, это - оккупационные действия, и нарушение конституционных прав! Гвардия, по определению, элита войск. Назначение войск - защита государства, и его граждан от внешнего врага. Создав, Росгвардию, на основе Внутренних войск, и подразделений с полицейскими функциями, режим расписался в том, что врагом для государства, является народ! Какими методами с нами СОБРались воевать, смотрите, выше, по тексту!



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