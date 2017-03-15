В РФ на наших глазах создается совершенно новая политическая ситуация. Теперь население будет вынуждено из своего кармана оплачивать Большие Царские Затраты. А это – порог политического кризиса.

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До нынешнего времени население не чувствовало на себе огромных и бессмысленных затрат государства. (Ну какой шлимазл может одновременно вести войну, тратить кучу денег на новое оружие и одновременно – проводить насквозь убыточный, но архидорогой ЧМ по футболу?). Ведь деньги брались не с населения, а из нефтяных сверхдоходов. Так что умом вроде бы понимали, что деньги улетают на всякую чушь, типа олимпиады или саммита АТЭС, причем десятками миллиардов долларов, но это электорат не волновало. Из его кармана на это денег не брали, с него шкуру не драли. Мол, воюет с такими затратами, призывая строить заводы и дороги вместо стадионов чокнутый Максим Калашников, а наше дело – сторона. Дескать, триллионы на футбол и олимпиаду ушли, но нам все равно пенсии-зарплаты добавляют.

Теперь все кардинальным образом изменяется. Нынче с населения будут драть подати на все ложно-имперские затеи. Причем выдирать будут из зарплат.

А это кардинально меняет политическую ситуацию в РФ.

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Считайте сами: нефтяных денег не хватает, и теперь с подданных надо выжимать деньги на бессмысленную войну в Сирии и на 20-миллиардный (в долларах) ЧМ-2018 по футболу. Деньги нужно выжимать на содержание ненасытно потребляющей и ворующей «элиты», на дворцы и резиденции, на содержание оравы чиновников и «силовиков». Поскольку Крым взяли без остальной Новороссии, и он оказался депрессивно-убыточным регионом, да еще и заблокированным с суши, надо тратить бешеные деньги на Керченский мост. А еще надо дать щедрые низкопроцентные кредиты Монголии, Венгрии, Бангладеш, Ирану и Турции, потратить 100 млрд. рублей на газификацию Киргизии. Надо кормить господрядами клан Ротенберга, и тоже за счет налогоплательщиков. Затрат – уйма.

Рядовому расеянину уже приходится платить повышенные подати на недвижимость и на капитальный ремонт жилых домов. Косвенно (через цены на товары) населению приходится оплачивать систему «Платон» (Ротенберг). Но этого мало. Скоро расеянину, и так загибающемуся от нищеты и безденежья, придется платить и повышенный с 13 до 15% подоходный налог (НДФЛ) и НДС, который хотят раздуть с 19 до 22%.

Причем делается это циничнейшим образом.

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Что предложили нам минфин Силуанов и минэкономики Орешкин? Они «облегчают» работу предприятий, снижая на 8% отчисления с зарплат в Пенсионный и другие соцфонды (с 30 до 22%). Но взамен они принуждают самих работников платить взносы с зарплаты (помимо подоходного налогу) в так называемые ИПК – индивидуальные пенсионные капиталы. Что, по сути – тот же налог. Платить-то придется приватизированному государству-шпане, которые эти деньги (пока вы доживете до пенсии) промотает, пустит на содержание рати чиновников или просто конфискует. Но на самом деле, идет операция по принуждению расеян, превращаемых в холопов, к увеличению НДФЛ с 13 до 15%.

При этом НДФЛ повышается по хитрой схеме. Если человек хочет платить НДФЛ по старой ставке в 13%, он должен отчислять от своей зарплаты 4% в ИПК - индивидуальный пенсионный капитал. То есть, это новый налог на зарплату, и в этом варианте он составляет: 13 + 4 = 17%.

Если человек хочет платить НДФЛ в 10%, он должен перечислять в ИПК 10% зарплаты, получая в итоге налог на заработок в 20%.

Если человек ничего не отчисляет в ИПК, то платит НДФЛ в 15%.

Поскольку большинство людей бедно, и зарплаты им не хватает от получки до получки, то фактически все будут вынуждены смириться с повышением НДФЛ на 2%.

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Иными словами, вдобавок к имеющимся налогам и поборам, «элитная» шпана наваливает на подыхающих от безденежья людей еще два тяжелых налога, фактически урезая и без того куцые зарплаты. Еще на 2%. Но это только НДФЛ! А ведь увеличение НДС на 4% тоже выпотрошит кошельки низов. Ведь все товары и услуги подорожают. Государство высосет еще больше денег из граждан и предприятий, уменьшая платежеспособный внутренний спрос и обрекая граждан на беспросветную нужду. Да и на безработицу тоже.

Вместо того, чтобы провести действительно нужный налоговый маневр (ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, но снизить налоги на производство, на предприятия), Кремль начинает крушить экономику РФ.

Перечислим последствия его «маневра».

Первое. Начнет падать производство в реальном секторе, что уменьшит налоговые поступления в казну, а особенно – в бюджеты регионов.

Второе. Мы получаем не только спад производства, но и рост нищеты с безработицей.

Третье. Идет поощрение не переработки сырья в РФ, а вывоза его за рубеж.

Четвертое. Падение доходов казны из-за увеличения налогов (корова помирает, если ее все больше доят, но все меньше кормят) вызовет нехватку средств на содержание бюджетников. Но уже не только врачей, учителей и дворников, но и военных, и полицейских, и гэбешников, и судебных приставов, и налоговиков. А это – угроза разложения госаппарата и силовых структур, плюс угроза банкротств целых регионов.

Кремль буквально себе серпом – да по тестикулам…

Но есть и главное последствие, социально-психологическое: впервые граждане почувствуют то, что именно за их счет, за счет выдирания денег из их зарплат ведется и Сирийская авантюра, и футбольная мундиаль, и вакханалия воровства бюджетных денег. Это то, чего раньше не было. Начнет работать мощнейший фактор разжигания злобы и ненависти народа к государству. Все «рейтинги-одобрямс» полетят к черту.

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То есть, РФ полным ходом двинется к фазе уличных протестов и смуты. Причем не Госдеп, не какая-то пятая колонна, а сама российская власть превратит страну в пороховой погреб, да еще и спичкой чиркнет.

Наши действия: только наши массовые протесты могут остановить безумие власти и доведение ею страны до взрыва.

Мы должны использовать любые заявляемые забастовки и митинги для выдвижения общих требований.

Нет налогов без представительства! Нам не нужны ваши марионеточные партии и фарсовые «выборы».

Мы требуем оставки недееспособных циников, саботажников экономики – правительства и руководства ЦБ.

К черту бесполезную войну в Сирии! Отказаться от футбольной мундиали! Пересмотреть и урезать чудовищные затраты Кремля на ложно-имперскую политику. Нам не Киргизию надо газифицировать, а русскую глубинку. Деньги нужны на подъем производства в самой РФ, на строительство инфраструктуры, на рабочие места для нашего народа, на пенсии для наших стариков. Отбрасывая в сторону сирийско-футбольный балласт, все эти «платоны», мы не собираемся экономить на Донбассе (там – часть нашего, русского народа). Покончив с «королями госзаказов», мы сэкономим гораздо больше денег. Более того, мы и заказы для ВПК сохраним.

Нужно выходить с такими требованиями на все заявляемые и проводимые акции протеста. Истинный патриот сегодня должен быть в оппозиции. Ибо потакание власти и рабское с нею согласие во всем есть верный путь к разрушению сначала экономики страны, а затем и ее самой.

Дальнобойщики и фермеры Кубани уже начали свою борьбу. Надо следовать за ними…

Ибо в противном случае налоги с нас будут драть с кровью. С батогами. Но лишь для того, чтобы накормить стаю подонков у кормила, чтобы при этом окончательно утопить страну…