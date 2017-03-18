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Московский листок

EchoStar 23 на орбите. EchoStar 21 еще нет

Опубликовано 18.03.2017 автором Алексей К. в разделе комментариев 0

космос спутник
EchoStar 23 на орбите. EchoStar 21 еще нет

Предыдущий рекорд держался очень долго. Но он оказался побит. И еще не предел.

Это немного ирония. На самом деле все очень грустно. И речь, конечно же не о рекорде, а об антирекорде. 247 дней был максимальный перерыв между пусками модификаций ракеты-носителя «Протон».

6 июля 1966 года стартовал двухступенчатый «Протон» (УР-500).

Следующий пуск уже в модификации «Протон-К» 10 марта 1967 года.

10 июня 2016 года состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом Intelsat DLA-2.

С этого момента прошло 280 дней…..

Вот и вчера. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту космический аппарат EchoStar 23.

EchoStar 21 пока еще на Земле и ждет своего часа, который, по оптимистичным прогнозам, должен наступить в апреле. А может и не наступить.

Что там с «Протон-М», который должен вывести спутник на орбиту? Как «продолжаются дополнительные проверки систем ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М»? И на Байконуре или в Москве?

Сегодня середина марта. На сайте International Launch Services в разделе CURRENT MISSION тишина.

На сайте Центра Хруничева по предстоящим пускам – ничего. Только можно увидеть, что прошедшие датированы 4 («Рокот») и 10 («Протон-М») июня 2016 года.

На сайте Роскосмоса тоже только дата прошедшего пуска – 22 февраля 2017 года (РН «Союз-У» с ТГК «Прогресс МС-05»). Да ладно там с "Протоном". Хочется знать какой в России будет ближайший запуск. Судя по официальному сайту госкорпорации - неизвестно.

Если обратиться к Форуму «Новостей космонавтики», то там ближайшие даты:

не ранее марта – Космос (Глонасс-М №56) – Союз-2-1Б/Фрегат-М – Плесецк 43/4

20 апреля – Союз МС-04 (№735) – Союз-ФГ – Байконур 1/5 – 10:13

29 апреля – EchoStar 21 – Протон-М/Бриз-М – Байконур 81/24 (или конец мая - начало июня)

Насколько они далеки или близки к истине – тоже неизвестно. Официально никакой информации. И как-то грустно. В прошлом году третьи по количеству запусков в мире. А в этом?

И не стыдно ли Роскосмосу за такие показатели отечественной космонавтики?



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