По чьему указанию г-н Вороненков оказался во фракции КПРФ?

Вот совсем не хотел вчера вставлять свои «пять копеек» про убийство в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Хотел подождать сутки-другие, набрать побольше фактуры и осмыслить.

Так ведь смотреть противно, как на ток-шоу главных телеканалов без всякого чувства меры до хрипоты витийствуют одни и те же дежурные «знатоки».

Еще, как говорится, тело убитого не остыло. Еще следствие делает первые шаги, а эти записные ораторы уже все знают. Хотя и в глаза экс-депутата не видели и не знакомы с ним. Я с ним разговаривал один раз пару лет назад, да и то по телефону. С тех пор его имя у меня на слуху.

А тут еще, понимаешь, Геннадий Андреевич вылез со своим мнением. «Мы должны понимать, - поучительно сказал он журналистам, - что эту диверсию могла продумать СБУ под руководством ЦРУ».

Но что тут продуманного-то? Если верить вброшенной в СМИ информации, киллер поджидал свою жертву у входа в гостиницу «Премьер-Палас». Завидев - открыл стрельбу в упор. Но и сам был сражен пулями телохранителя. То есть покушение было совершено наспех, предельно кондово и грязно.

Продуманным, можно сказать, было убийство депутата Госдумы окопного генерала Льва Рохлина, которое тут же спихнули на жену и арестовали ее. Больше двух лет «прессовали» в СИЗО и колонии, пока Верховный суд не снял с нее облыжное обвинение, отменил незаконный и необоснованный приговор и не предписал выпустить узницу режима из колонии на свободу…

Более-менее продуманным можно считать и убийство Бориса Немцова - яростного критика президента. Пятерых подозреваемых чеченцев задержали «по горячим следам». Суд над ними идет, да только в обвинительном заключении не указан мотив преступления. «Дали денег», - это не мотив.

Многих, конечно, ввергло в шок бегство Д.Вороненкова с супругой в Киев. Еще больше - его показания против В.Януковича, зубодробительные нападки на Россию и ФСБ. И немедленное затем получение обоими украинского гражданства.

Но тогда же в Сети появились и предупреждения. Авторы писали, что украинские спецслужбы поиграют с ними как с котятами, выжмут нужные сведения, а затем сначала устранят мужа- перебежчика…

Были и противоположные суждения. Мол, экс-депутат слишком многого наговорил про В. Путина и ФСБ, а такие вещи не прощаются. Словом, господину беглецу нужно опасаться за свою жизнь. Меня же интересовали два вопроса, которые я задавал в соцсетях.

Первое. Как Денис Николаевич, не являясь членом КПРФ, оказался депутатом ее фракции? Более десятка лет пишу о том, что у гендиректора ЗАО «КПРФ» Г.Зюганова накануне выборов в Госдуму всегда появляются два вида избирательных списков. Один состоит из фамилий своих приближенных, другой – коммерческий, места в котором продаются.

Не надо думать, что такая купля-продажа только у партии «православных коммунистов». Знатоки утверждают: это давным-давно общепринятая практика. Накануне выборов в прошлую и даже позапрошлую Думу называли цену мандата: 5-8 млн. долларов. Сколько идет в партийную кассу и лично партайгеноссе, а сколько «за зубцы» - одному господу известно.

Ясно одно: в Администрации президента загодя просматривают списки всех кандидатов, при этом вольтерьянцев и прочих неугодных нещадно вычеркивают. Так что нелояльных на Охотном ряду не бывает уже более 10 лет. С момента воцарения в стране «управляемой демократии» по-сурковски.

Могу теперь признаться, что собирался написать Геннадию Андреевичу и спросить: как, по чьему указанию г-н Вороненков оказался в его фракции? Да вот не успел. Следил за интригой. С одной стороны, молчал на эту тему сам экс-депутат, с другой - шеф КПРФ не слишком его клеймил.

И второе. Счастливая новобрачная Мария Максакова сразу после свадьбы выложила в сеть фотографии с торжества. И все увидели там один весьма пикантный снимок: в паре с оперной певицей-единоросской поет не кто-нибудь, а сам тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин, ныне глава Службы внешней разведки.

Блогеры, принявшиеся толкать эти забавные снимки по твиттерам и фейсбукам, задавались каверзными вопросами. Дескать, в каких таких теплых отношениях жених был с Сергеем Евгеньевичем, если тот пел ему на свадьбе? И не следует ли по сему поводу г-на Нарышкина допросить в связи с возбуждением уголовного дела против беглеца?

Теперь и на этот вопрос мы уже не получим ответа. Зато появляется третий. Когда, наконец, критерием отбора кандидатов в Госдуму будут не принадлежность к «ПЖиВ», не блат, не кумовство, не толщина кошелька, а профессионализм, преданность стране и народу?

Но тут я и сам понимаю, что загнул…

P.S. Надеюсь ли я, что убийство Дениса Вороненкова будет быстро раскрыто? Не очень. Потому что прошло уже 8 месяцев со дня покушения на гражданина России журналиста Павла Шеремета, а у местных пинкертонов ни версий, ни подозреваемых, ни задержанных…