Новости преступного сообщества "правоохранителей"

Первая с начала года радостная новость из среды правоохранителей - у лиц, устроившихся судьями, повышаются доходы! Даже официальные. Как сообщает статистика: «Среднемесячная зарплата столичных федеральных судей в 2016 году составила 158 000 руб. (годом ранее 124 000 руб.), мировых 113 000 руб. (против 82 000 руб. в 2015 году)».

При этом статистика отметила и то, что лица, устроившиеся судьями, в благодарность за повышение доходов продолжили тупо штамповать обвинения, изготовленные остальными членами преступного сообщества правоохранителей - следователями, прокурорами, полицией. Так, к примеру, в 2016 году судьи районных судов Санкт-Петербурга вынесли 10865 приговоров, из них аж 19 оправдательных! Статистики застеснялись сообщить, что в процентах это будет аж 0,17%, но сколько потом из этих 0,17% оправдательных приговоров были переделаны в обвинительные апелляционными судами - не сообщается.

Эти числа показывают, насколько безнаказанно - безо всякого судебного контроля - могут совершать преступления против правосудия остальные члены преступного сообщества «правоохранителей» Russia - прокуроры, следователи, полиция.

А эти люди в Russia в моральном плане уже давно «ого-го»! Пробы негде ставить!

Вот несколько сообщений с начала года с фронта их драки между собой.

Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России Анжела Амзина арестована ввиду ее участия в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством на рынке строящейся недвижимости. Ущерб от махинаций преступной группы следователей, по подсчетам СКР, составил более 199 млн рублей. http://www.rospres.com/specserv/20477/

Арестован подполковник ГУЭБиПК МВД Сергей Астафуров за корыстное освобождение от уголовной ответственности. http://www.kommersant.ru/doc/3220012

СМИ обратили внимание на одну из сотрудниц ОВД Барвихи - следователя Татьяну Пекареву. Недавно Татьяна опубликовала видео, на котором она пытается дрифтовать на своем автомобиле Infiniti M, а до Infiniti девушка ездила на автомобилем Toyota с красивым номером. А недавно она опубликовала объявление о продаже Infiniti, скорее всего, хочет авто подороже. Впрочем дорогими авто при скромной зарплате в ОВД Барвихи может похвастаться не только Татьяна. Так, например, 32-летняя завхоз Наталья Солдатенкова при зарплате в 35 000 рублей ездит на Infiniti Q50 за 2,2 миллиона рублей, а Ирина Кирдяпкина из отдела кадров при зарплате в 40 000 рублей ездит на Nissan X-Trail за 1,5 миллиона. http://fishki.net/2216934-smi-obratili-vnimanie-na-avtomobili-sotrudnicy-ovd-barvihi.html

9 февраля новостные издания сообщили, что в Адыгее на полковника полиции было заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Он обещал за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц правоохранительных органов и судейского сообщества для принятия нужного решения, а за свои «услуги» получал крупные суммы. http://fishki.net/2217076-opros-stalkivalisy-li-vy-s-projavlenijami-korrupcii-v-pravoohranitelynyh-organah.html

Крадут всегда, крадут везде! Не стесняются красть и у своих. Заместитель начальника УМВД про Приморскому краю и начальник регионального следственного управления Илья Шамратов задержан за злоупотребление должностными полномочиями. «По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года он премировал своих подчиненных, а затем потребовал от них вернуть ему выплаченные деньги. Таким образом сотрудники передали Шамратову около 4 миллионов рублей. При этом годовая премия, назначенная одному подчиненному, составляла не более 35 тысяч рублей», — рассказали в СКР. https://lenta.ru/news/2017/02/09/badpolice/

Сразу после 8 марта СМИ сообщили:

«Указом президента сняты со своих постов прокуроры Чувашии и Еврейской автономной области, глава Следственного управления в Приморском крае, главы УВД Вологодской, Нижегородской и Самарской областей и другие высокопоставленные представители правоохранительных органов

В числе отправленных в отставку оказались четыре генерал-лейтенанта (начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУВД по Самарской области Сергей Солодовников и начальник ГУВД по Нижегородской области Иван Шаев) и шесть генерал-майоров (начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник УВД по Вологодской области Виталий Федотов, начальник УФСИН по Мордовии Рамазан Ягьяев и старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин).

Одновременно с этим освобождены от должностей первый заместитель главы Следственного управления по Забайкальскому краю полковник юстиции Рузиля Шелест и прокуроры Чувашии Сергей Легостаев и Еврейской автономной области Лидия Дьяконова».

А 11 марта 2017 года в Воронеже задержаны адвокаты за дачу взяток судьям. Очередным адвокатом, задержанным силовиками, оказалась племянница члена президиума Воронежского облсуда Жанна Храпина, тем не менее, на дядю, Юрия Храпина, ушли документы на утверждение его председателем Воронежского облсуда. А что делать? Ведь прежний председателя Воронежского облсуда Богомолова и его заместителя Маслова в мае 2016 года были сняты с должностей из-за наличия оперативных материалов воронежского управления ФСБ об их коррупционной деятельности. http://forum-msk.org/material/news/12927783.html

И ведь речь не идёт об, скажем, осмысленной чистке судов и иных правоохранительных органов от преступной мрази. Это так - обыденное снятие пенок с дерьма. Ведь отделам собственной безопасности тоже надо отчитываться.