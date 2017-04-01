А патриарх Кирилл может доказать, что он верующий?

Пресловутая ч.1 ст. 148 о «защите чувств верующих» появилась в Уголовном кодексе спустя год после осуждения «Пусей» М.Алехиной и Н.Толоконниковой на два года колонии.

Вздумалось им, видите ли, за две недели до президентских выборов 2012 г. сбацать в храме Христа Спасителя панк-молебн «Богородица, Путина прогони». Ладно бы «Мурку»…

Стране и миру объяснили, что это исключительно назидательно- профилактическая мера, дабы никому впредь неповадно было…

Однако вскоре эту инновацию отдельные мракобесящиеся батюшки начали использовать как своего рода меч в борьбе с атеистами и атеизмом. Стоило кому-то написать в своем блоге «Бога нет», как вскоре к нему заявлялись маски-шоу, отбирали оргтехнику и отводили в околоток.

Сегодня в Екатеринбурге идет процесс об «оскорблении чувств верующих» над 22-летним блогером Русланом Соколовским. В чем его обвиняют? В том, что на своем смартфоне он ловил в храме покемонов… Баловник, конечно. Но «трешечка» шалунишке светит реальная.

А в начале февраля, как уже сообщали, белгородские законники возбудили дело по этой карательной статье в отношении некоей неназываемой девицы, которая еще в… мае 2016-го прикурила от купленой в церкви свечи. За это страшное «преступление» ей тоже грозит колония.

Руководствуясь христианскими чувствам сострадания и милосердия, мы попросили главу Следкома А.Бастрыкина разъяснить, чем руководствуются его подчиненные на местах, хватая кощунников и кощунниц по этой страшной статье и отдавая их в руки Фемиды? Наверняка у них есть какие-то общие для всех приказы, методические пособия и инструкции.

В Открытом письме журналистской общественности от 18 февраля «Конституция запрещает статью о «защите чувств верующих» мы попросили Александра Ивановича, в частности, разъяснить, как он лично понимает нижеследующие субстанции:

а) кто такой «верующий»?

б) что такое «чувства верующих»?

в) что такое «оскорбление чувств верующих»? (http://forum-msk.org/material/society/12836554.html ).

Казалось бы, чего проще – верно? Но реакция высокого адресата была столь необычной, что заслуживает отдельного разговора.

Вкратце лишь скажем, что главный следователь страны на эти волнительные вопросы не ответил.

И тогда мы подумали: неплохо бы на сей счет поинтересоваться у тех слуг закона, кто, так или иначе, оперирует этой карательной статьей.

Так родилась идея запросить мнение генерального прокурора Ю.Чайки, чьи сотрудники поддерживают в судах обвинение «об оскорблении чувств». А также главу Верховного суда В.Лебедева, чьи судьи выносят обвинительные приговоры.

Наше сегодняшнее обращение – ко всеми любимой Наталье Поклонской.

Открытое письмо

Зам.председателя комитета Госдумы

по безопасности и преодолению коррупции

Н.В.Поклонской

Уважаемая Наталья Владимировна!

Когда вы возглавляли прокуратуру Республики Крым, я по заданию редакции еженедельника «Патриот» дважды обращался к вам по крымской тематике. И сегодня разговор не о том, что мы ни разу не удостоились от вас ответов по существу. Что было – то было. Кто прошлое помянет...

Так уж получилось, что теперь, согласно пословице «бог троицу любит», я обращаюсь к вам в третий раз. И надеюсь на более лучший исход.

В своих многочисленных интервью вы не раз рассказывали, что получили тысячи писем от верующих, которые требовали не допустить проката исторического блокбастера «Матильда».

Он повествует о романтических отношениях цесаревича Николая с придворной балериной, которых, по их и вашему мнению, не было. А потому это искажение истории оскорбляет ваши и их религиозные чувства.

Как вы исполняете просьбы и наказы своих избирателей, так и журналисты СМИ пытаются найти ответы на интересующие наших читателей вопросы.

Аккумулировав их пожелания, хотел бы, прежде всего, полюбопытствовать у вас, Наталья Владимировна, вот о чем. Как вы заочно узнали, что тысячи противников «Матильды» именно православные или мусульманские верующие? Вот я, к примеру, мог бы предъявить при случае «Свидетельство о крещении». А они что вам предъявляли в доказательство своей веры в господа нашего Иисуса Христа?

Отсюда нижеследующие вопросы, на которые – я уверен - мы с нашими читателями получим от вас исчерпывающие пояснения. Итак,

а) кто такой «верующий человек»? Как он может, допустим, в суде, доказать свою веру в бога?

б) как вы понимаете словосочетание «чувства верующих»? Что это такое?

в) что такое «оскорбление чувств верующих»? Какие конкретно деяния оскорбляют эти чувства? Ваши, в частности. Возможно, есть какой-то перечень, широкой общественности неизвестный?

В самом деле, то, что, может быть, «оскорбляет» одного православного верующего, совсем не возмущает другого. И тем более мусульманина, который всех исповедующих другие религии считает «неверными».

Как вы относитесь к заявлениям тех политиков, публицистов и даже священников, что ч.1 ст.148 о защите «чувств верующих» вообще не должно быть в Уголовном кодексе.

Потому что, во-первых, «бог поругаем не бывает», и истинную веру в него невозможно оскорбить. И, во-вторых, потому что она противоречит Конституции страны.

Постсоветская Россия провозгласила себя светским государством, отделила от себя религиозные организации и записала это в своем Основном законе. Так почему же ее правоохранительные органы должны силой закона защищать такую нематериальную субстанцию, как «оскорбление чувств верующих», которое невозможно доказать?

Надеемся, наши вопросы не очень вас затруднят.

С наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

член Союза журналистов России