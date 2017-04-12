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Московский листок

Социальная защита тех, кто предал Советский Союз

Опубликовано 12.04.2017 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 2

ссср ветеран предатель
Социальная защита тех, кто предал Советский Союз

Много лет назад мне случайно попала на глаза газета "Ветеран". Ранее не знал, что существует такое издание. Естественно выписал, хотя не являюсь ветераном. Родился перед войной. Однако последствия войны и жизнь народа во время войны знаю не по наслышке. Более того моих родителей в 1937 году раскулачили и с Алтая сослали в Нарым, хотя родители, дедушки и бабушки жили своим трудом без наёмных рабочих. Всё лето на заимке, так называли в то время поля, которые располагались вдалеке от жилья. Отца в 1942 году призвали в армию и погиб на следующий год под Ленинградом. Но я не обижаюсь на власть, которая дала мне возможность учиться, окончить институт и работать для себя и государства. А теперь нынешняя власть сделала из нас рабов. Ни достойной пенсии, ни медицинской помощи. Всё перевели на деньги, которые распределяются только между властными чиновниками и теми кто их обслуживает. Народу что останется от барского стола.

Кода я первый раз получил газету "Ветеран" её тираж составлял 36 тысяч экземпляров. Сейчас не дотягивает до 17 тысяч и при этом в каждом номере идёт разговор о патриотизме. Ветераны, которых осталось несколько тысяч и пенсионеры послевоенного периода, чтобы скрасить быт занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Всё это описывается в их газете, которую создали по девизом социальной защиты. Конечно имелось в виду ветеранов. На первой странице как всегда идёт информация о заседаниях совета Всероссийской организации ветеранов. Приведу один абзац, чтобы не исказить смысл. "29 марта состоялось очередное заседание президиума совета Всероссийской организации ветеранов, на котором шла речь о рекомендации комиссии при президенте РФ по делам ветеранов по проведению анализа условий, объёма и качества предоставленных социальных услуг и мерах, направленных на развитие современных форм социального обслуживания". Смотрите как замысловато изложено предложение "совета". "Анализ условий"? Значит ветераны живут с протянутой рукой и просят ежедневно президента, премьера улучшить социальную поддержку. А что вы, ветераны, делали в 1991 - 93 годах? Большинство из вас в те годы были вполне здоровы и могли своим участием сохранить Союз. И не надо было писать письма в Кремль и правительство об оказании помощи. Вы своим бездействием, а в некоторых случаях и действиями помогли чиновникам совершить военный переворот. Кто делал этот переворот? Армия - ваша родная стихия. Вы захотели большего чем вам гарантировала советская власть. Получили? Довольствуйтесь. Более того 22 миллионов человек живут на зарплату ниже прожиточного минимума. А вы знаете как живёт народ, который получает прожиточный минимум и сколько таковых? Вы знаете как живут в Германии ветераны, которые убивали, вешали, жгли, умерщвляли холодом, газом не только пленных, но и гражданское население? Вы забыли об этом или вообще не помните? Наверное многие из вас вообще не были на фронте. Тот кто действительно воевал с винтовкой в руке давно умерли. Сердце не выдерживало такой нагрузки. А вас не интересует жизнь тех пенсионеров, которые по возрасту не попали на военную службу? Они чем провинились перед вами? В стране нет денег, но вы держитесь. Для кого этот тезис провозгласил премьер? Для остальных, но не для вас?

Чиновница вашего Совета М.Касьяненко (её должность заняла 6 с половиной строк газетной статьи) говорит, что вопросы социального обеспечения защиты ветеранов и так далее всегда в центре внимания высшей власти.

Все страницы газеты пронизаны оптимизмом. Как здорово нынешняя власть оказывает медицинскую помощь ветеранам, выделяет путёвки в санатории и другие оздоровительные учреждения. Благодарят начальников полиции за работу по обеспечению порядка на улицах города, районов. Ветераны даже оказывают помощь полиции в раскрытии преступлений, в охране общественного порядка. Ветераны помогают организовывать встречи руководства полиции с гражданами. С их помощью удалось сократить значительное количество зарегистрированных преступлений. А сколько преступлений не зарегистрировано, вам известно? Сколько бестолковщины и лести в статьях газеты. Ветераны и вообще старшее поколение действительно перестали реально воспринимать происходящее в стране. Одни совещания, заседания когда же ветераны отдыхают? Вот В.Селихов пишет статью "Время начал" о том, как состоялось заседание бюро Московского Комитета ветеранов войны... по вопросу "О подготовке и проведению 9-ой отчётно - выборной конференции Московской общественной организации ветеранов войны". И началось. Заслушав и обсудив... проведена большая работа... Не забывают в каждом подобном собрании поговорить о патриотическом воспитании учащейся молодёжи. Довоспитались, до того, что учащаяся молодёжь с ножом в руках убивает родственников и себе подобных. Устраивают в стороне от народа шалаши в которых удовлетволряют интимные потребности, пропуская школьные занятия, пьют, выясняют отношения между собой, употребляют наркотики и девочки в 13 лет беременеют. Вы смотрите канал "Домашний" передачи "По делам несовершеннолетних"? Смотрю я на вашу газету и на бесчисленное количество цветных снимков орденоносных господ и убеждаюсь в том, на сколько далеки вы от жизни народа. А ведь работающий народ содержит вас и содержит очень даже не плохо по сравнению того как они сами живут.

На следующей странице статья В.Чикильдик "Активисты - застрельщики добрых начинаний". Статья начинается так: "Февральские дни - особый период в планах работы ветеранских организаций Алтайского края". И пошло и поехало. Проводятся заседания, собрания, семинары, лекции. Задействованы учителя, преподаватели, чиновники и всё направлено на воспитание патриотизма, любви к Родине. Но ни слова о том, что на Алтае закрыты или приостановлены заводы по производству тракторов, сельскохозяйственного инвентаря и другой техники. Выброшено на улицу десятки тысяч рабочих, инженеров, узких специалистов, для подготовки которых потребуются годы и материальные затраты. Когда же вы опуститесь на истерзанную землю России? Вы кроме себя перестали замечать рабочего человека, за счёт которого живёте. Чиновники плюнули на народ и вы туда же. Читая вашу газету начинаю понимать, почему партия власти побеждает на выборах. И с каждыми выборами победа усиливается. Создатель партии и члены получают больше голосов. Это вы голосуете за партию власти, пренебрегая коммунистов. Это вы позволили прийти к власти предателям - Горбачёву, Ельцину. А они нашли достойную себе замену.



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Всего комментариев к статье: 2
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хм!
анти написал 12.04.2017 01:23
"Активисты - застрельщики добрых начинаний
---------
Абсолютно верное понимание!
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(без названия)
!!!@Q!Q!BOG TO-TTAKI!!!& написал 12.04.2017 01:11
"А теперь нынешняя власть сделала из нас рабов. Ни достойной пенсии, ни медицинской помощи. "
- Таки это тупые населюки долбостроечного СССР сами призвали эту власть на свои дурные головы! Сами от этого и имеют радость - то таки да! Таки все справедливо...
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