Максим Калашников: Обращение к сотрудникам МВД РФ о деле генерала Сугробова

Оставляю в стороне пустую сирийскую жвачку – она нас не интересует. Пропускаем мимо ушей вопли об угрозе внезапного ядерного нападения на РФ: это отвлечение нашего внимания. Главная угроза нам сейчас – завал экономики, который обеспечивает нам заворовавшаяся «элита». А об угрозе войны со США вы орали так часто в последнее время, что в это мало кто верит.

Оглашен приговор главе бывшего антикоррупционного главка МВД генералу Денису Сугробову. Суд был закрытым, и Сугробов получил свои 22 года за решеткой.

В связи с этим обращаюсь к сотрудникам МВД РФ.

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Сугробову мы обязаны вскрытием коррупционных гнойников в Счетной палате РФ и в Минобороны Сердюкова. Команда Сугробова работала на американский манер: она провоцировала чиновников, предлагая им взятки. Когда те брали – сугробовские заставляли их сдавать остальных участников схем, выявляя и выдирая затем всю «грибницу».

Работают ли так же в США? Давно. В 1978 г. ФБР начало операцию ABSCAM. Агенты ФБР выдумали несуществуюшего арабского шейха Кабира Абдула Рахмана и от лица якобы его фирмы пытались за взятки добиться от американских чиновников тех или иных незаконных действий. «Первый политической фигурой в этом расследовании стал мэр Камдена (Camden) – небольшого города и порта, пригорода Филадельфии – Анджело Еррикетти (Angelo Errichetti). В обмен на комиссионные Анджело Еррикетти обещал привлечь конгрессменов и членов правительства, которые должны помочь с получением необходимых преференций в обмен на денежные подношения. В состав преференций входили: получение политического убежища, лицензии для казино, строительные разрешения и международные денежные переводы. Впервые в истории процесс получения взяток был записан на видео.

В ходе операции в поле зрения сотрудников ФБР оказалось 31 официальное лицо, в том числе один сенатор США Харрисон А Вильямс (Harrison A. Williams) , 6 членов Палаты представителей США Джон Дженретт (John Jenrette), Ричард Келли (Richard Kelly), Раймонд Ледерер (Raymond Lederer), Майкл «Оззи» Майерс (Michael "Ozzie" Myers), Франк Томпсон (Frank Thompson), and Джон М. Мерфи (John M. Murphy)…»

http://apotapov777.livejournal.com/5148.html

Там же: «Сенатор Харрисон А. Вильямс был осужден на 3 года заключения за 9 случаев получения взяток и заговора, с использованием собственного офиса. Отбыл два года в исправительном учреждении в Ньюарке, штата Нью Джерси. Умер в 2001 году от рака. Он пытался получить политическую амнистию от Билла Клинтона, но его запрос был отвергнут. Он стал первым сенатором, заключенным в тюрьму и исключенным из Сената, со времен Гражданской войны.

Франк Томсон был конгрессменом от Трентона, штата Нью-Джерси. Томсон был уличен в случаях взятки и заговора и осужден на 3 года заключения в тюрьме….

Обвинение Ричарда Келли было оспорено как сделанное по провокации. Но апелляционный суд поддержал обвинение и, он провел 13 месяцев в тюрьме.

Анджело Эррикетти, мэр Камдена, Нью-Джерси был приговорен и отбыл около 3 лет тюрьмы. Умер в начале 1984 года…»

В Америке продолжают борьбу с коррупцией активными методами. Ибо при Министерстве юстиции США существует ККСО – Комитет по контролю за секретными операциями. Его задача – маскируясь под частные структуры и вооружившись звукозаписывающей аппаратурой, предлагать взятки судьям и государственным чиновникам.

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Команда Сугробова действовала подобными методами. Но как только она попыталась взять в разработку Управление собственной безопасности ФСБ, ее схватили и теперь полностью уничтожили.

Нам говорят, что Сугробов и его люди попутно сами вымогали взятки и нарушали закон. Так ли это? Максим Калашников не знает: суд над Сугробовым был закрытым и мы не видели доводов обвинения. Чего ж закрыли-то процесс? Страшно стало, что на нем может выплыть? Так что мое мнение однозначно: коррупция победила, причем жестокими методами.

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В связи с этим обращаюсь к сотрудникам МВД РФ. Вы видите, в кого вас превращают? Вы должны хватать всех, кто осмеливается отстаивать права граждан РФ и не быть бараном в стаде. Вас бросают обыскивать и бросать в застенки честных, нормальных людей, бессеребренников-идеалистов. Таких, как активисты проведения в РФ референдума по закону «Об ответственности власти». Я – о Юрии Мухине, Александре Соколове, Валерии Парфенове, Кирилле Барабаше. Соколов еще известен своими научными исследованиями от отпилах и откатах на строительстве олимпийских объектов в Сочи и на космодроме Восточный.

Так же вас бросают против таких патриотов, как Владимир Квачков или Юрий Екишев.

Но зато вы не можете ничего сделать против сановных воров, против сердюковых и васильевых. Их отмазывают, им возвращают конфискованное, они сидят в своих ромскошных квартирах под домашним арестом, а не в Матросской тишине.

Вы понимаете, что вас превратили в послушных псов на защите крупного ворья? Что вас делают объектом ненависти народа?

Если вы это понимаете, то делайте соответствующие выводы. Нет вечных систем, и то, что выстроено на воровстве начальства, устоять не может.