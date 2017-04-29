Удобно ли Вам принимать парад у забитого фанерой Мавзолея?

Открытое письмо

Министру обороны России

С.К.Шойгу

Уважаемый Сергей Кужугетович!

Хотели всем коллективом пригласить Вас на празднование 90-летия нашего общероссийского еженедельника «Патриот», первый номер которого вышел 10 мая 1927 года. Да приходится подождать.

А собирался начать это послание с поздравлений с приближающимся днем Великой Победы советского народа над фашистской Германией, да не получается.

Начать придется с выражения Вам слов сочувствия и сожаления из-за неисполнительности Ваших подчиненных.

Ровно два года назад накануне майских праздников 90-летний Маршал Советского Союза фронтовик Дмитрий Тимофеевич Язов лично, как он сказал, вручил Вам свое ходатайство о поддержке еженедельника «Патриот».

Не буду утомлять подробностями. В любую минуту Вы можете распорядиться, и Вам это обращение моментально доставят. Напомню лишь два момента.

23 августа 2006 г. неизвестные негодяи подожгли нашу редакцию, располагавшуюся на Петровке, 26. Сгорело все, включая архивы, важнейшие исторические материалы и учредительские документы. В несгораемых шкафах превратились в пепел даже наши трудовые книжки

Но мы выстояли. Нам помогали сторонники газеты и ветераны, присылая из своих скромных пенсий по 100-200 рублей. Потому что они понимали, сколь важна газета для патриотического воспитания населения и молодежи, прежде всего.

Но в мае 2012 г. пришел новый министр связи и массовых коммуникаций Н.А.Никифоров. Он оказался из той когорты молодых да ранних «айтишников», считающих, что бумажные газеты отныне не нужны. Резко взвинтил цены на подписку, чем нанес удар не только по нашей, но вообще по народно-патриотической прессе.

Новые цены оказались недоступны нашим читателям – людям с очень скромным достатком. Так на «Патриот», как мы считаем, умышленно была наброшена финансовая удавка.

Мы не сомневаемся, что получив ходатайство из рук Маршала Советского Союза Д.Т.Язова, Вы отдали распоряжение помочь газете. Деньги-то требуются смехотворно маленькие: 1 млн. руб. на год. На год!

Она бы могла выходить как еженедельное приложение к «Красной звезде», так что расходы потребовались бы еще меньшие.

Можно было бы, конечно, ударить челом к таким бюджетным мультимиллионерам, как «министр без портфеля» М.Абызов, который за прошлый год только задекларировал 520 млн. руб. заработка. Или к министру по делам Северного Кавказа Л.Кузнецову с его годовым доходом 582 млн. руб.

Министр Абызов мог бы без всякого ущерба для себя запросто содержать наш «Патриот» 500 лет, а г-н Кузнецов – последующие 500.

Но мы еще со времен «Семибанкирщины» знаем, как опасно иметь дело с толстосумами: они сразу, на 180 градусов, требуют смены курса. Нас уже однажды хотели купить господа Березовский и Гусинский, но мы не продались. Принципами не торгуем. И тогда, очевидно, нас решили сжечь.

Как же распорядились Ваши подчиненные, получив Ваше указание помочь старейшей общероссийской газете? Нам это неизвестно. Ответа не получила ни редакция, ни сам Маршал Советского Союза Д.Т.Язов.

Но мы знаем другое: неисполнительность - это бич нынешней системы управления. Самые благие планы, распоряжения и инициативы разбиваются о чиновничью нерадивость, безынициативность и лень.

Тут, конечно, все может все упираться и в финансы. Лишних денег, как известно, у Минобороны нет. И на Сирию надо, и на новые ракеты, и на дальнейшую модернизацию военной техники.

Вот и «реконструкция взятия Берлина» со «штурмом макета Рейхстага» 23 апреля, по кочующим в Сети оценкам экспертов, потребовала миллиарды рублей.

И мы особо и не в претензии к Вам, Сергей Кужугетович. Немного за Дмитрия Тимофеевича обидно. С ним наш коллектив связывает давнишняя творческая и человеческая дружба.

Полагаем, нынче Вы сами или через своих помощников будете поздравлять его с Днем Победы. И, наш взгляд, не будет ничего страшного, если вы честно скажете ему: «Нет, Дмитрий Тимофеевич у нас миллиона рублей в год для помощи «Патриоту».

Нас и его такой ответ, конечно, не обрадует, зато это будет честно, по-офицерски и по-мужски.

И немного о другом, но очень важном. Каждый год на День Победы 9 мая Мавзолей Ленина почему-то отгораживается фанерными щитами от участников парада, гостей, фронтовиков, всего нашего народа. Зачем и почему – никто не объясняет.

Когда в начале 2000-х годов «бессмертному» главе РАО «ЕЭС» А.Чубайсу нужно было показать новоизбранному президенту В.Путину, «кто в доме хозяин», он пошел на неслыханную мерзость.

Начал от Москвы до самых до окраин отключать энергоснабжение. Обесточивал даже военно-космические объекты, в результате был потерян даже военный спутник.

Припоминается, тогда МЧС пришлось самолетами доставлять на Дальний Восток радиаторы отопления и ставить их вместо размерзшихся.

Перед глазами и по сей день то «историческое» селекторное совещание, которое Вы проводили с главами регионов. И какому-то нерадивому местному царьку сказали: «Я вас как коммунист коммуниста прошу – сделайте…».

Это было здорово! Вовремя и к месту.

И вот какое предложение не раз высказывали наши читатели. В эти предмайские дни Вы могли бы обратиться к своему Верховному главнокомандующему со словами: «Владимир Владимирович, как коммунист коммуниста прошу: «Давайте не будем на 9 мая прятать Мавзолей от страны и народа. Фанера обижает еще живых участников первого парада Победы, фронтовиков, тружеников тыла и наших граждан».

Используйте свое пропагандистское искусство партработника, чтобы убедить главу государства в очевидной истине. У него, как он признавался, билет члена КПСС до сих пор хранится в столе. Понять должен.

Не буду спрашивать, удобно ли Вам принимать Парад Победы у забитого фанерой Мавзолея Ленина - основателя нашего государства.

Надеемся, не очень удобно.

Александр Головенко,

член КПСС с 1973 г.