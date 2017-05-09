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Московский листок

Риск остаться наедине с властью магнатов

Опубликовано 09.05.2017 автором в разделе комментариев 0

олигархи путин росгвардия
Риск остаться наедине с властью магнатов

На самом деле социальная (по старому, «классовая») природа путинизма отлично что проявилась в истории с пятиэтажками. Это – классический «бонапартизм», т.е. режим Наполеона Третьего, и отчасти, Николая Второго. Режим, «лавирующий» между социальными слоями, балансирующий между ними. Надо отметить, что фашизм Муссолини и даже Гитлера был такой гипертрофированной формой бонапартизма.

Если бы у нас был бы олигархизм в том виде, какой был во Франции до революции 1848 года и до бонапартизма, или в Соединённых Штатов 130 лет назад – в эпоху складывания всевластия «баронов-разбойников», и как это сложилась в углеводородных регионах, откуда на нас свалился Собянин, то всё бы куда жёстче. Так как это существует в мозгах у представителей славного риэлтерского сообщества, недавно показавших себя во всей красе стенаниями о «разгуле демократии».

Никакого и самого ничтожного зазора для отстаивания прав не было бы. Генерал Росгвардии получил бы миллион-другой евро. Его окружение – поменьше. Бойцы – по две-три тысячи, пулемётные расчёты – по пять, и они выкосили бы протестующих очередями в упор хоть на проспекте Сахарова, хоть у «стен седых Кремля».

Были бы наняты ЧОПы (вроде агентства Ната Пинкертона) и гангстеры, и не зелёнкой брызгать – зверски избивать, пытать и убивать активистов, похищать их детей, вынуждая бежать из страны… И больницы получили бы тайный приказ сообщать о каждом раненом. И аптекари – о каждой значительной закупке перевязочных средств.

Это я к тому, что, убрав путинизм, есть риск остаться наедине с властью магнатов, могущих купить всё, что сегодня ещё управляется теми, для кого общественное мнение значит хоть что-то… И это необходимо учитывать при составлении любых планов демократических преобразований.



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