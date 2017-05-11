Чтобы вины Навального не было

В моём положении помочь Навальному можно только советом.

Алексей Навальный не может не вызывать симпатии бескомпромиссностью своей борьбы с фашистским режимом и способностью стойко переносить удары фашистов и лай мелких шавок из-за забора. Я писал, что вижу другого кандидата в Президенты - Ю. Болдырева, однако Болдырев молчит о выдвижении своей кандидатуры в президенты, а Навальный себя предлагает, поэтому если бы его победа была хоть на 1% реальна, я бы на эти выборы пошёл и за него бы голосовал.

Но сегодня и этого 1% нет, и моё мнение остаётся прежним - на выборы не ходить! Так, что я сегодня считаю полезным то, что фашисты не допустят Навального к выборам, но тогда главным становится, чтобы вины Навального в этом не было.

Это одна сторона вопроса, но есть и другая.

Надо использовать на 100% и желание Навального стать кандидатом, и на 146% дёргания режима в связи с этим. А режим дёргается, к примеру:

«Штаб президентской кампании Алексея Навального решили выселить из офиса в Москве. Об этом сообщил в фейсбуке глава предвыборного штаба Политика Леонид Волков.

И вот 10 минут назад юристы собственника пришли в федеральный штаб кампании в Москве и потребовали от нас съехать завтра, — написал Волков.

Он добавил, что на этой неделе в шести городах собственники расторгли со штабами договоры аренды. Кроме Москвы, это произошло во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре».

Фашисты в Кремле продемонстрировали, что они фашисты - заставили арендодателей расторгнуть договора аренды с Навальным, а в той же Москве столько пустующих помещений, что заключить новый договор об аренде этим собственникам не удастся.

Но фашистскую сволочь в Москве все боятся. Пока что.

Засуетилась и ЦИК: «Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный не может стать кандидатом в президенты РФ, имея непогашенную судимость. По словам представителя ЦИК, если Навальный хочет принимать участие в выборах президента РФ, то ему необходимо обжаловать условную судимость на пять лет, которую 3 мая подтвердил Кировский областной суд, передает Reuters.».

Прекрасно!

Вот это дёргание ЦИК и надо использовать, я полагаю, вот так:

1. Навальный пишет в ЦИК письмо с требованием дезавуировать заявление Булаева и подтвердить, что нет никаких препятствий его участию в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. Из ЦИКи, понятное дело, его пошлют.

2. Сам Навальный или его адвокат ответ ЦИК обжалует в районном суде (в котором Навального пошлют нафиг), затем решение районного суда обжалует в Мосгорсуде (где его пошлют нафиг ещё быстрее). Но эти «судьи» будут: а) игнорировать доводы Навального и б) сами на что-то ссылаться.

3. Далее Навальный подаст жалобу в Конституционный суд на неконституционность того, на что буду ссылаться выше помянутые суды, в Конституционном суде Навального тоже, само собой, пошлют нафиг, разумеется, тоже игнорируя его доводы.

У Навального эти действия не займут ни много времени, ни нервов (будет, время от времени, работать адвокат), но в результате будет получена масса дополнительных письменных доказательств того, что в России и Конституция не действует, и судов нет. А иметь такие доказательства это лучше, чем их не иметь, и слушать: «А почему вы не жаловались в суд?».

«- Жаловался, вот результаты: холуи режима, которых Запад считает судьями, отстранили от участия в выборах конкурента своему кандидату в президенты - отстранил меня!».

А доводы А. Навального очевидны.

1. Конституцией РФ установлено, что:

- высшей властью в России является только народ (ч.1, ст.3);

- народ свою власть осуществляет непосредственно - с помощью референдумов (ч.3, ст.3) - или через органы государственной власти (ч.2, с.3), которые народ избирает на свободных выборах (ч.3, ст.3);

- органы государственной власти только потому являются таковыми, что имеют в своей основе власть народа, а эту основу они имеют только потому, что народ их избрал;

- судьи являются органом государственной власти (ст. 10).

Следовательно, судьи должны быть избраны народом, иначе суды не органы государственной власти, иначе эти «судьи» не судьи.

Это основы конституционного строя, и если остальные положения Конституции этим основам не соответствуют, то это значит, что остальные положения Конституции не действительны, в том числе и статья 128 Конституции о назначении судей Советом Федерации и президентом, перечёркивающая ещё одну основу конституционного строя - все три ветви власти самостоятельны.

Навальный может быть десять раз виновен в расхищении средств, но ни лица, вынесшие ему приговор в районном суде, ни те лица, кто отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Навального, не избирались народом. Эти лица назначены номинально Президентом и посему служат не Конституции, а обеспечивают незаконное пребывание Президента у власти. Поскольку эти лица не избраны народом, то они не являются судьями и их приговор и постановления по делу Навального ничтожны.

2. Даже если бы эти лица действительно являлись судьями, и их приговор действительно был законным, то воспрепятствовать участию в выборах президента (причём, как выдвигаться, так и голосовать) этот приговор мог помешать только в случае, ели бы Навальный был лишён свободы, поскольку статья 32 Конституции РФ установила:

«2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

Как видите, ни слова нет об ограничениях по основаниям судимости - если человек на свободе и может участвовать в свободных выборах, то ничто не мешает ему стать президентом. Причём Конституция указывает это прямо, то есть «исчерпывающе».

(Примечание. Замечу, что если тупо заявлять, что статья 32 Конституции лишает условно осуждённых права выдвигать свои кандидатуры на выборах, то тогда эта статья лишает права и голосовать на выборах (Не имеют права избирать и быть избранными). То есть, ЦИКе надо предупредить Навального, что ему запрещено и голосовать на выборах.

Вообще приговор суда не может хотя бы как-то влиять на выборы законодательной и исполнительной власти в силу помянутого положения статьи 10 Конституции: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». То, что заключённые не могут участвовать в выборах, ещё как-то объясняется конституционным положением (ст. 3) - выборы обязаны быть свободными, а заключённые по своему положению не свободны. Но если осуждённые находятся на свободе, то ничто не может воспрепятствовать им пользоваться правами статьи 32 Конституции РФ).

И, поверьте, эти доводы не будут опровергнуты теми холуями, которых режим назначил для обслуживания своих преступлений (и поэтому теперь режим требует обывателя считать этих холуёв судьями).

И вот эти, приведенные выше доводы будут поняты всеми, имеющими хоть немного мозгов в голове. А власть будет эти доводы тупо игнорировать.

И понимание людьми не только коррупционного, но и вот такого довода преступности режима, это уже лучше, чем их заблуждение, что в России есть суды и судьи, и эти судьи установили, что Навальный - вор и ему нельзя избираться президентом.

Может и вор, да только не этим лицам такое устанавливать.

И не этим лицам лишать его права выдвигать свою кандидатуру на пост президента.