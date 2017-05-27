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Московский листок

Выстрел в спину, "белый шум"

Опубликовано 27.05.2017 автором Георгий Донецкий в разделе комментариев 0

терроризм война солдат
Выстрел в спину, "белый шум"

"Курсанта-террориста" (http://www.infoodessa.com/index.php/entry/udar-v-spinu-1.html) при содействии "НКО Агора" и лиц, о которых пойдет речь ниже, из гражданина, подозреваемого в содействии террористической деятельности, готовившего захват казармы и массовое убийство сокурсников - теперь превращают в политически преследуемого поклонника разведчика Николая Кузнецова.

Смешно звучит, правда если бы замыслы-действия Осипова получили реализацию, то слез и горя было бы через край. Как же узнала "Агора" про "страдальца-сироту"? (ритор.)

Небольшой экскурс в технологию шума. Существует группа людей, используемая организациями для достижения конкретных политических целей, которым сформированы следующие задачи: А) выявить конфликтную ситуацию в обществе: Б) изучить стороны конфликтов; В) установить контакт с одной из сторон, готовой идти на сотрудничество в нужном ключе; Г) навязать программу действий; Д) провести нужную пиаркампанию в СМИ; Е) достигнуть результата, изменяющего реальность событий; и "на сладкое" - шелест Франклинов. Это основные задачи, которые могут варьироваться по сложности, но для выполнения каждой задачи существуют конкретные люди, причем даже на одних и тех же могут возлагать несколько задач.

В случае с Осиповым, раскручивать пиар в соцсети "facebook" взялись две барышни - Елена Эфрос и Ольга Сутуга.

Первая публикация в группе "политзеки" появилась 15 апреля 2017 года и уже через два дня начались активные поиски другого, видимо "правильного" адвоката, имя его уже знаем по первой статье. Ну а дальше, для создания образа начались публикации в "facebook" Еленой Эфрос личных писем гражданина Осипова (https://m.facebook.com/groups/243795266060994).

Не знаю было ли его разрешение на эти действия, но судя по тексту писем, он его не давал. Обращает на себя внимание, что свои письма Елена Эфрос не публикует, оно и понятно, зачем раскрывать людям свои методы психологической обработки "клиента".

В комментариях к письму, прослеживается даже некий "стеб" по поводу реакции Осипова. И вот, как пишет гражданка Эфрос - "процесс пошёл". Оно и понятно, адвокат-то от "Агоры" побывал у подозреваемого; кстати, как выясняется месяц его деятельности обходится в 70 тыс. рублей. Думаю humanrights им поможет, а активно "раскачать маховик" агоравцам, Эфрос и Сутуге помогут либеральные СМИ.

Если просмотреть содержание статей об Осипове, опубликованных на той же "Медиазоне", то тенденция вырисовывается следующая: в публикациях либеральных СМИ гражданин Осипов начинает представать не просто в образе "мученика политического режима", а становится чуть ли не специалистом по выявлению проблем с безопасностью на объектах стратегического назначения. Вот только интересный момент, который никак не вписывается в здравый смысл - если человек, особенно военный, который обязан действовать руководствуясь воинским уставом, обнаружил недостатки в обеспечении безопасности объекта, то разве он планирует захват казармы и вербовку сообщников для совершения преступления? Ответ очевиден.

И вот уже вместо подробного плана захвата казармы, с распределением действий поминутно, и методов захвата оружейной комнаты с убийством военнослужащих; и "детском саде" по поводу количества жертв в Санкт-Петербургском метро, читаем следующее - «Меня подвела моя любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов, про которых я много читал в книжках и смотрел фильмы. Я всегда гордился русским разведчиком [Николаем] Кузнецовым. Хотел быть похожим на него, чтобы в случае опасности для России принести такую же пользу нашей стране. Но все мои мечты рухнули 4 апреля, когда на занятиях в академии преподаватель обнаружил у меня лист из тетрадки, на котором я нарисовал схему нашей казармы», — отметил Осипов. Он уточнил, что стал размышлять о том, как защитить казарму, после нападения на часть в Чечне и после теракта в метро Санкт-Петербурга.» (см. "РБК")

Блестящая постановка с ног на голову! Ход с письмом министру обороны - вообще великолепно! С таким развитием, либеральные ресурсы вместе с "Агорой" уже в следующих публикациях потребуют от Министерства Обороны представить Осипова к награде.

По-моему, на следствие таким образом оказывается давление, может быть этим моментом заинтересуются надзорные органы?

И в заключение: коли уж гражданин В. Осипов, такой любитель книг о ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), может он вспомнит, в какой книге он вычитал (цитирую его мысли) - «После начала исполнения Гимна РФ на плацу, когда весь личный состав повернут спиной к казарме, осуществляется поджог тумбочек и матрацев на лестнице для задымления и затруднения прохода, дым будет едкий, и, если потушат пожар, все равно не пройдут, так как форточки высоко и их открыть невозможно...»? В какой книге про разведчиков учат стрелять в спину своим?

Точно скажу, что в книге Александра Лукина и Теодора Гладкова, о разведчике Николае Кузнецове, этого нет.

Я очень сомневаюсь, что зрелые люди, занимающиеся созданием из Осипова образа политического узника и радетеля безопасности, не понимают, что изворачивают факты и занимаются манипуляций общественного мнения; им судя по всему наплевать на жизни тех ребят, которые мог забрать Осипов... Так кто же они?

Люди, которые потворствуют и оправдывают террористическую деятельность, ничем не отличаются от террористов, убивающих простых людей, как это буквально недавно, третьего апреля, произошло в Санкт-Петербурге и на днях в посёлке Акариб провинции Хама, а буквально вчера на стадионе в Манчестере.



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