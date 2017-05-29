"О неуклонном обеспечении обывателем силовиков оргтехникой"

Допустим, рано утром вы еще спите со своей или чужой женой, и к вам в квартиру врываются легендарные «маски-шоу» с автоматами наперевес.

Все одеты довольно прилично: «камуфляж», бронежилеты, щиты, электрошокеры, «космические» шлемы...

Вы, конечно, безумно рады появлению представителей власти и не знаете, куда их посадить, чем накормить.

- Чай, - спрашиваете, - бить будете? Есть кофе, коньяк, паленая водка и кровяная колбаса на закуску. Вам чего налить?

Они отказываются от угощения и с порога заявляют, что я подозреваюсь в разжигании и мне лучше сразу «колоться».

- Да возможно ли такое? – недоумеваю. - Кого и когда я поджег? Давайте обойдем моих соседей, все они достойные люди, и никто ничего такого про меня поджигательного не скажет. Есть, правда, у них старшеклассницы со стреляющими глазами, но в силу возраста их еще разжигать рано, хотя может быть, уже и поздно.

Тут раздается сакраментальный вопрос, на который современная наука еще не дала правильного ответа: «Вам в рыло или в морду?».

Пока я раздумывал, что же предпочтительнее, старший из них – похоже, обер-лейтенанта поясняет:

- У нас новый начальник участка, а при нем секретарша. Поэтому приказано изъять у вас все, что может представлять интерес для дела.

- А соседка моя снизу, - отвечаю, - не может представлять интерес для дела? А то уже заколебала жалобами, будто я ее заливаю. А я разве виноват, что трубы старые и все время лопаются?

- Нам всю вашу оргтехнику приказано забрать…

- Так это же совершенно другое дело! – радостно восклицаю. – Забирайте – только спасибо скажу. Вот системный блок – старье невозможное. Работает на дровах. Сначала долго разжигаешь, потом долго погасить не можешь. Вот клавиатура, но предупреждаю: как только начинаешь по ней стучать - из нее сыплются искры и валит дым. Нужна ли им такая?

- Значит, все-таки в рыло, - говорит обер-лейтенант. - А поновее чего-нибудь нет? Где ваш смартфон?

- Наш смартфон благополучно окончил 5-й класс и уехал на каникулы к бабушке. Адресок подсказать? Город Нарьян-Мар, улица Выучейского,15.

- Значит, в харю, - как-то даже обреченно вздохнул ихний обер. – Есть у вас ноутбук или хотя бы планшетник? Или вот флэшки.

- Да помилуйте, - изумляюсь, – этим флэшкам грош цена в базарный день. Но там история всей моей журналистики за последние 15 лет. Интеллектуальная, чтоб ей пусто было, собственность. Она зачем вашему новому начальнику с приставленной к нему новой секретаршей? Зачем им заметка, как в городе Брянске во дворе действующей церкви Вознесенья Христова «Газпром» построил многомиллиардный Кафедральный собор?

Тут выходит из комнаты моя благоверная и на манер таможенника Верещагина объявляет:

- Нет, ребята, свой планшетник я вам не отдам. Во-первых, там бухгалтерские дела нашей фирмы. За всю отчетность я головой отвечаю. Во-вторых, личная переписка с друзьями детства. В-третьих, кулинарные и садово-огородные секреты. В-четвертых – истории моих болезней, включая женские. Вас что конкретно интересует – вульвит или вагинит?

А в-пятых, у вас есть судебное решение на конфискацию моего планшетника? Если есть - покажите.

Раздается клацанье затворов. Вы знаете, что это такое? Клацанье затвора означает, что патрон из магазина автомата досылается в патронник. И достаточно легкого движения руки и даже пальца, чтобы снять с предохранителя спусковой крючок. Вы поняли, что дальше – да?

Индифферентно выражаюсь в том смысле, что против «легкого движения руки» ничего особо не имею. Но при этом интересуюсь:

- А подменный фонд у вас есть?

- Какой еще фонд?

- Вместо этой жены какую-нибудь бэ\ушную можете дать? Кто нам завтра будет варить, жарить, стирать? Сейчас как раз время рассады и посадок. А потом надо будет консервировать огурцы и помидоры. Вот новая секретарша вашего нового начальника будет консервировать мою капусту?

Они переглянулись и отвечают:

- Нет, эта точно не будет. Но вот насчет подменного фонда мы доложим товарищу министру.

- Тогда давайте договоримся: к следующему разу вы привозите список оргтехники, которая нужна вашему новому начальнику и приставленной к нему секретарше. Мы же не звери какие-нибудь. Обсудим на домкоме и все полюбовно решим. Один пожертвует системный блок, другой – монитор, третий - клавиатуру. А я хоть сейчас готов подарить вашему шефу гашетку курсора. Беспроводную. Отлично работает, между прочим.

Они примирительно отстегнули магазины от автоматов: дескать, такие предложения их устраивают.

Развиваю мысль: а вообще хорошо, если бы ваш министр совместно с нашим губернатором Воробьевым издали совместное постановление. Что-то вроде «О неуклонном обеспечении обывателем силовиков оргтехникой». Название, сами понимаете, условное. Но насколько и вам, и нам это облегчило бы жизнь.

Тогда каждый житель области, направляясь в лавку за компьютером, сразу бы уже покупал что-то и для вашего нового начальника с приставленной к нему секретаршей.

К примеру, ему нужна удобная «клава», ей - хороший роутер. Почему нет? Все на добровольных началах. А то – судебное решение, как спросонья брякнула моя благоверная. Где ж их на всех наберешься?

«Маски» пообещали передать эту инновацию товарищу министру, с тем и отбыли.

P.S. Догоняю их в лифте и спрашиваю: «Несколько лет назад купил модный костюм в надежде похудеть. Да все не получается. Он ни разу не одеванный, висит в шкафу под пленочкой, естественно, с этикеткой. Может, ваш новый начальник возьмет и его?»