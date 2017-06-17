Чего поделывает батюшка Кирилл на коллегиях Минобороны?

В неподконтрольном пока еще мадам Яровой Твиттере смешной снимок. Расширенная коллегия Минобороны, а в первом ряду зала - Патриарх Кирилл в штатском. И вопрос публикатора фотки: «Чего он там делает, Господи»?

Из комментариев твиттерян: «Учит правильно обходить заповедь Христа «Не убий». «Хочет заключить контракт на освящение межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися головными частями. Недорого».

Действительно, есть за батюшками должок. Несколько освященных ими согласно тарифу ракет, не приступив к выполнению боевого задания, находили кончину в водах Тихого океана. Особенно жаль межпланетную станцию «Фобос-Грунт». Так и не стартовав с орбиты в сторону Марса, она 15.01.12 сгорела в плотных слоях атмосферы.

До сих пор мне казалось, что военное ведомство – последняя инстанция, которую должен украшать своим присутствием истинно верующий предстоятель РПЦ.

Я бы еще понял, если бы он наведался на коллегию ФСБ. Многих же тянет на место преступления или прежнее место службы.

А так гораздо полезнее было бы видеть главбатюшку на расширенных коллегиях богоугодных заведений. Например, родильных домов, воспитательных колоний или сиротских приютов.

Ведь по количеству безнадзорных «гаврошей» мы по-прежнему впереди планеты всей. Назывались же цифры: столько сирот у нас было после Гражданской и Отечественной войн. А тут после 26 лет «живительных реформ» словно Мамай по России-матушке прошел. Гитлер от зависти перевертывается в гробу.

Как только апологеты ювеналки отберут у многодетной мамаши за квартирные долги пару-тройку ребятишек – их тут же записывают в базу данных для сбыта иностранцам. А потом и продают за валюту под видом международного усыновления.

Не надо думать, что с принятием «закона Димы Яковлева» американцы лишились возможности скупать талантливых русских мальчишек и девчонок. Они прекрасно их добывают через страны НАТО, с которыми у нас нет запрета на экспорт сирот.

С другой стороны, встречать Рождество Христово в ночь на 7 января 2014 года президент прибыл с охраной в женский монастырь под Сочи. К чему, как рассказывали очевидцы и очевидки, монашки весьма готовились. Особенно те, кто еще не полностью принял постриг и уходит ночевать в родительские пенаты.

Так почему бы товарищу патриарху – в миру Владимиру Гундяеву не посетить наши краснознаменные женские войска? В пошлом году на парад Победы 9 мая министр Шойгу выставил один военный батальон девушек в белых мини-юбках. В этом году уже два. И надо было, конечно, видеть в момент их прохождения правительственную ложу бенуара.

Вы скажете, дескать, церковь у нас по Конституции отделена от государства, и нечего Его Святейшеству вынюхивать военные тайны. Это по Конституции она отделена, а по жизни наоборот.

Вон ведь какой ораторский выверт выдал хозяин Кремля на своей «прямой линии» с народом. Дескать, Россия светское государство, но и без прибылей Исаакия мы РПЦ оставить не можем.

И когда член КПСС с 1973 г. Вл.Путин подписывает уголовный закон о «защите чувств верующих», где кощуннику грозит до 3 лет колонии, о чем это говорит? Видимо, о том, что он признает не только существование бога, но и черта, рая, ада, ангелов и чертей, обслуживающих эти почтенные организации.

Или вот когда глава светского государства летит в а\э Пулково, чтобы первым в стране прикоснуться к помогающему забеременеть поясу Пресвятой Богородицы из Афона, - это как понимать? Не знаю.

Но вижу одно: Владимир Владимирович преспокойно взирает, как церковные радикалы местных епархий отжимают всевозможные исторические здания. От музея до музыкальной школы и даже жилого дома.

Сам постоянно устраивает гастроли по стране зарубежных артефактов, целуется с мощами, батюшками и иконами. Тем самым по факту давно уже отменил конституционный принцип отделения церкви от государства.

Иначе бы это светское государство не штамповало с помощью «Газпрома» церковные новоделы, бесплатно снабжая их теплом, светом, газом, водой. Освобождая, естественно, от налогов и арендной платы.

Иначе бы когалымский оленевод Собянин, по недогляду господа попавший в кресло мэра первопрестольной, не хвалился бы программой «200 храмов». Значит, больницы и поликлиники мы оптимизируем так, что чертям жарко станет. Зато понаставим церквушек, которые с утра до вечера работают как торговые точки.

Зачем, спросите, патриарху Исаакий который церкви никогда не принадлежал? Да того, чтобы устроить там свою резиденцию. Чтобы, прикарманивать нынешние прибыли музея в сотни миллионов рублей.

Ну, и чтобы превратить его в прибыльный бизнес-центр, каковым сделали храм Христа Спасителя со всеми его химчистками автомойками и прочим сервисом.

Его владельцы открыто рекламируют и сдают залы «главного храма страны» под песни-танцы и прочие увеселительные игрища. И это кощунство почему-то никак не волнует панночку Поклонскую, каковая истово требует от генпрокурора Чайки запретить «Матильду».

За что же? За то, что причисленный к лику святых государь император в бытность 22-летним цесаревичем Николаем лишил девства не ее, а «взывающую отвращение балерину с несуразной фигурой».

Какие же цивильные заведения можно было бы предложить г-ну Патриарху вместо военного ведомства? А то не смотрится как-то его черная, расшитая золотом ряса среди грубых военных штанов.

В первую очередь нужно освятить Госдуму на Охотном ряду, изгнать из нее всех чертей. И, конечно, давно пора совершить таинство крещения депутатки Поклонской. Изгнать из нее беса гордыни, научить смирению, всепрощению, покаянию и укрощению плоти.

Если она в разгар Великого поста идет на ТВ на развлекательное шоу, играет там на рояле и поет блатную «Мурку» (гимн «ЕдРа»), то же поверит, что она православная верующая?