Посвящается ФСБ

Сегодня абсолютно не актуальны стратегии и тактики вывода России на траекторию развития. Их море. Я тоже предложил и оно вошло. В майские Указы "президента" 2012 года. Процентов 25 вошло из моих умственных органов. До этого тоже где-то четверть вошло в "Президентские" спичи Россия Вперде. Например 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест - это мое. Даже старый жулик Шувалов меня цитировал из текстов на ФОРУМе.мск и АПН.

Сегодня после парализованного отца, который не говорит, приехал к парализованному другу, который говорит. Ссать, срать и прочее не может, зато любит вспоминать Лужкова, Орджоникидзе, Кобзона.

Увидел себя, но пока ходящего самостоятельно.

Возвращаясь к ФСБ.

Я говорил и писал ихним генералам, кто сколько скоммуниздил в нефтянке.

Помню цельный генерал ФСБ мне жаловался, что столько спиявили, что его погонов хватит только на могильный памятник.

Помню двум полковникам уже ФСБ (помощникам Сечина) расказывал схему как скоммуниздили 22 миллионов тонн нефти в госкомпании "Транснефть".

За многие годы в Министерстве, Правительстве и Администрации Президента я сделал вывод, что чиновников интересует как украсть. И побольше.

И все сплошь или путинские друзья или друзья друзей "президента".

Единственным органом государственного иммунитета в России являлись и будут являться спецслужбы.

Даже когда царь-дятел.

Сегодня царь-эстрадный артист.

Молю Бога, что ФСБ уже не филиал колумбийского "Росгосцирка"...