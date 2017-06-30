Ядерная война, говорите?

На вопли официоз-пропаганды по поводу завтрашней ядерной войны с Америкой из-за столкновения в Сирии реагируешь стандартно: переключаешь каналы. Чтобы не слышать этот надоедливый вой.

Да не будет ядерной войны со Штатами, граждане. Разве это непонятно после весны 2014 года и после того, как турки сбили наш Су-24 осенью 2015-го? В Сирии Москва утрется…

***

Допустим, что американцы собьют самолет ВВС РФ в Сирии. И что дальше? Дальше будут только стенания Маши Захаровой, вопли и сопли Кремля. И все. Вспомните, как неядерная Турция уничтожила наш истребитель-бомбардировщик. Если мне не изменяет память, в ответ на это ни одна турецкая авиабаза не подверглась показательному разрушению массированным налетом крылатых ракет типа «Калибр». В основном эти ракеты били по непонятным целям «тапочников» в Сирии. В ответ на акт откровенной турецкой агрессии Москва только выла и скулила.

Сравните это с действиями Трампа, отдавшего приказ на ракетный обстрел Шайрата. Сравнения никак не в пользу Москвы.

Возможны ли воздушные бои американских и российских самолетов в небе Сирии и уничтожение нашими ЗРК американских воздушных целей? Не смешите Максима Калашникова. Чтобы решиться на прямое военное столкновение с янки в Сирии, нужны воля, храбрость и решимость на порядок больше, чем при вводе войск в Новороссию весной 2014-го. Но тогда Кремль – после визита «швейцарского гнома» Брукхальтера – спасовал, попятился назад. Неужели кто-то поверит в то, что такие «смельчаки» рискнут войной с НАТО? Хорошо, допустим, все-таки собьют истребитель ВВС США. В ответ янки перебьют ракетным ударом авиационную группировку РФ в Хмеймиме, причем на земле. Да еще и разворотят взлетно-посадочные полосы. Дадут публичную пощечину. Решится ли тогда Москва на начало ядерной войны? После трагедии с Су-24 и с подленьким поведением в Донбассе, после «проглатывания» трагедии в Одессе и покорного смиренья с блокадой Приднестровья ответ, думаю, всем ясен.

Впрочем, янки тоже не шибко нужно балансировать на грани ядерной войны с РФ. Покуда у них неплохо получается бить Москву на поражение чисто экономически. Они методично сдавливают РФ, рассчитывая на то, что в конце концов в ней начнется смута. А тогда сюда и войска можно ввести, как в 1918-1922 годах. Только с гораздо более успешным для Вашингтона финалом. Рисковать радиоактивным заражением планеты и несколькими дотла сожженными мегаполисами в Америке не придется.

***

Но испытываю мрачное удовлетворение от того, как Кремль подорвался на собственной пропагандистской «бомбе».

Помните, как в мае 2014-го, когда мы содрогались при виде тел сожженных заживо и задохнувшихся в Одессе, пропагандоны типа Старикова и Федорова пугали нас ужасами возможной ядерно-мировой войны? Мол, введем войска на Украину – и НАТО там появится. А вдруг наши собьют американский самолет, и тогда начнется атомный армагеддон между РФ и Соединенными Штатами? Ролик-то до сих пор в сети висит. Мол, смиритесь с тем, что силы АТО молотят по Донецку и другим городам Донбасса из артиллерии. Главное – лишь бы не было войны. Помню, как газета «Завтра» верноподданнически писала: если б ввели войска в Донбасс, на Москву прилетели бы «томагавки»…

Теперь, в Сирии, возникла реальная угроза того, что придется сбивать американские самолеты. И что они в ответ начнут сшибать российские. И где же крики: «Путин, зачем ты полез в Сирию, ставя нас на грань большой войны с Западом?». Нет криков. Заткнули пропагандоны языки свои подальше и поглубже. То есть, рисковать из-за русских Новороссии ну никак нельзя, а вот ради сирийцев – всегда пожалуйста?

Да, вляпались вы в собственное гуано, граждане.

Тогда, весной 2014-го, вы орали, что США – накануне экономического краха, и столкновение с РФ из-за ввода ее войск в Новороссию (из-за принуждения Киева к миру) позволит списать крах доллара на ВВП. С тех пор минуло три с лишним года. Ну, и где коллапс американской экономики, уродцы? Где превращение доллара в пустые бумажки? Зато кризис в самой РФ – во всей красе. Причем на фоне этого кризиса русские льют кровь за арабов и тратят на это те миллиарды, что сейчас пригодились бы на борьбу с экономическим бедствием в собственной стране. Кремль режет субсидии на помощь русской промышленности, но продолжает спускать деньги в бессмысленной Сирийской авантюре.

***

Как историк, могу сказать, что весной 2014-го не было НИКАКОЙ угрозы войны с Западом в случае прямой помощи Москвы Русской весне. Запад сам опешил и пребывал в ступоре. И есть еще одно обстоятельство.

Негласно Запад делит страны своей ойкумены на два сорта. Сорт первый – это настоящие западники, истинные американцы и западноевропейцы. К таковым относятся собственно американцы, канадцы, британцы, немцы, французы, страны Бенилюкса.

На грани между перовосортными и второстортными пребывают скандинавы, финны, итальянцы, испанцы.

Нападение на первосортных – всегда война Запада против нападающего.

А есть и «европейцы второго сорта». Всякие поляки, чехи, венгры, словаки, хорваты, греки, подозреваю – и австрийцы. Если нападают на них, то Запад только кричит, но погибать за второсортных никогда не станет. Доказательство этого постулата? Извольте: Запад не ударил по Германии, когда та скушала Австрию и Чехословакию в 1938-1939 годах. Запад спокойно держал войска на западных границах Третьего рейха, когда основные силы вермахта колошматили поляков в сентябре 1939 г. (Хотя мог решительным наступлением занять Рур и разгромить Гитлера в самом начале войны). Запад не решился на войну с СССР, когда тот подавлял бунты в Венгрии (1956) и в Чехословакии (1968). Все ограничивалось лишь словесами.

Киев весны 2014-го – это даже не «второсортный европеец», а лишь кандидат на этот статус. Неужели Запад стал бы рисковать ядерной войной с русскими ради такого кандидата в младшие дворники?

Как бы то ни было, а Сирийская авантюра показала всему миру, в какой тупик лжи и трусости угодила Москва сегодня.

Мы честно пытались предупредить такой ход событий. Не услышали нас? Теперь хлебайте полной ложкой. Огрести к системному кризису внутри РФ, к ее экономическим бедствиям, еще и внешнеполитический тупик? Это надо было уметь. И не надо теперь отвлекать нашего внимания на страшилки. Кризис в самой РФ гораздо реальнее и опаснее, нежели ваши «рассказки за ядерную войну»…