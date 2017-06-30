Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ядерная война, говорите?

Опубликовано 30.06.2017 автором в разделе комментариев 1

польша война солдат история
Ядерная война, говорите?

На вопли официоз-пропаганды по поводу завтрашней ядерной войны с Америкой из-за столкновения в Сирии реагируешь стандартно: переключаешь каналы. Чтобы не слышать этот надоедливый вой.

Да не будет ядерной войны со Штатами, граждане. Разве это непонятно после весны 2014 года и после того, как турки сбили наш Су-24 осенью 2015-го? В Сирии Москва утрется… 

*** 

Допустим, что американцы собьют самолет ВВС РФ в Сирии. И что дальше? Дальше будут только стенания Маши Захаровой, вопли и сопли Кремля. И все. Вспомните, как неядерная Турция уничтожила наш истребитель-бомбардировщик. Если мне не изменяет память, в ответ на это ни одна турецкая авиабаза не подверглась показательному разрушению массированным налетом крылатых ракет типа «Калибр». В основном эти ракеты били по непонятным целям «тапочников» в Сирии. В ответ на акт откровенной турецкой агрессии Москва только выла и скулила.

Сравните это с действиями Трампа, отдавшего приказ на ракетный обстрел Шайрата. Сравнения никак не в пользу Москвы.

Возможны ли воздушные бои американских и российских самолетов в небе Сирии и уничтожение нашими ЗРК американских воздушных целей? Не смешите Максима Калашникова. Чтобы решиться на прямое военное столкновение с янки в Сирии, нужны воля, храбрость и решимость на порядок больше, чем при вводе войск в Новороссию весной 2014-го. Но тогда Кремль – после визита «швейцарского гнома» Брукхальтера – спасовал, попятился назад. Неужели кто-то поверит в то, что такие «смельчаки» рискнут войной с НАТО? Хорошо, допустим, все-таки собьют истребитель ВВС США. В ответ янки перебьют ракетным ударом авиационную группировку РФ в Хмеймиме, причем на земле. Да еще и разворотят взлетно-посадочные полосы. Дадут публичную пощечину. Решится ли тогда Москва на начало ядерной войны? После трагедии с Су-24 и с подленьким поведением в Донбассе, после «проглатывания» трагедии в Одессе и покорного смиренья с блокадой Приднестровья ответ, думаю, всем ясен.

Впрочем, янки тоже не шибко нужно балансировать на грани ядерной войны с РФ. Покуда у них неплохо получается бить Москву на поражение чисто экономически. Они методично сдавливают РФ, рассчитывая на то, что в конце концов в ней начнется смута. А тогда сюда и войска можно ввести, как в 1918-1922 годах. Только с гораздо более успешным для Вашингтона финалом. Рисковать радиоактивным заражением планеты и несколькими дотла сожженными мегаполисами в Америке не придется. 

*** 

Но испытываю мрачное удовлетворение от того, как Кремль подорвался на собственной пропагандистской «бомбе».

Помните, как в мае 2014-го, когда мы содрогались при виде тел сожженных заживо и задохнувшихся в Одессе, пропагандоны типа Старикова и Федорова пугали нас ужасами возможной ядерно-мировой войны? Мол, введем войска на Украину – и НАТО там появится. А вдруг наши собьют американский самолет, и тогда начнется атомный армагеддон между РФ и Соединенными Штатами? Ролик-то до сих пор в сети висит. Мол, смиритесь с тем, что силы АТО молотят по Донецку и другим городам Донбасса из артиллерии. Главное – лишь бы не было войны. Помню, как газета «Завтра» верноподданнически писала: если б ввели войска в Донбасс, на Москву прилетели бы «томагавки»…

Теперь, в Сирии, возникла реальная угроза того, что придется сбивать американские самолеты. И что они в ответ начнут сшибать российские. И где же крики: «Путин, зачем ты полез в Сирию, ставя нас на грань большой войны с Западом?». Нет криков. Заткнули пропагандоны языки свои подальше и поглубже. То есть, рисковать из-за русских Новороссии ну никак нельзя, а вот ради сирийцев – всегда пожалуйста?

Да, вляпались вы в собственное гуано, граждане.

Тогда, весной 2014-го, вы орали, что США – накануне экономического краха, и столкновение с РФ из-за ввода ее войск в Новороссию (из-за принуждения Киева к миру) позволит списать крах доллара на ВВП. С тех пор минуло три с лишним года. Ну, и где коллапс американской экономики, уродцы? Где превращение доллара в пустые бумажки? Зато кризис в самой РФ – во всей красе. Причем на фоне этого кризиса русские льют кровь за арабов и тратят на это те миллиарды, что сейчас пригодились бы на борьбу с экономическим бедствием в собственной стране. Кремль режет субсидии на помощь русской промышленности, но продолжает спускать деньги в бессмысленной Сирийской авантюре. 

*** 

Как историк, могу сказать, что весной 2014-го не было НИКАКОЙ угрозы войны с Западом в случае прямой помощи Москвы Русской весне. Запад сам опешил и пребывал в ступоре. И есть еще одно обстоятельство.

Негласно Запад делит страны своей ойкумены на два сорта. Сорт первый – это настоящие западники, истинные американцы и западноевропейцы. К таковым относятся собственно американцы, канадцы, британцы, немцы, французы, страны Бенилюкса.

На грани между перовосортными и второстортными пребывают скандинавы, финны, итальянцы, испанцы.

Нападение на первосортных – всегда война Запада против нападающего.

А есть и «европейцы второго сорта». Всякие поляки, чехи, венгры, словаки, хорваты, греки, подозреваю – и австрийцы. Если нападают на них, то Запад только кричит, но погибать за второсортных никогда не станет. Доказательство этого постулата? Извольте: Запад не ударил по Германии, когда та скушала Австрию и Чехословакию в 1938-1939 годах. Запад спокойно держал войска на западных границах Третьего рейха, когда основные силы вермахта колошматили поляков в сентябре 1939 г. (Хотя мог решительным наступлением занять Рур и разгромить Гитлера в самом начале войны). Запад не решился на войну с СССР, когда тот подавлял бунты в Венгрии (1956) и в Чехословакии (1968). Все ограничивалось лишь словесами.

Киев весны 2014-го – это даже не «второсортный европеец», а лишь кандидат на этот статус. Неужели Запад стал бы рисковать ядерной войной с русскими ради такого кандидата в младшие дворники?

Как бы то ни было, а Сирийская авантюра показала всему миру, в какой тупик лжи и трусости угодила Москва сегодня.

Мы честно пытались предупредить такой ход событий. Не услышали нас? Теперь хлебайте полной ложкой. Огрести к системному кризису внутри РФ, к ее экономическим бедствиям, еще и внешнеполитический тупик? Это надо было уметь. И не надо теперь отвлекать нашего внимания на страшилки. Кризис в самой РФ гораздо реальнее и опаснее, нежели ваши «рассказки за ядерную войну»…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!QQQ!TOT-OPA!!!&&& написал 30.06.2017 00:12
"В ответ на акт откровенной турецкой агрессии Москва только выла и скулила.
Сравните это с действиями Трампа, отдавшего приказ на ракетный обстрел Шайрата. Сравнения никак не в пользу Москвы."
- Подонок трамплюкатор устроил провокацию руками своих игляков и под этот шумок ударил по Сирии, показав , что амеропитекия воюет на стороне игляков. То таки действительно, сравнение не в пользу "Москвы"! Действительно, такой грязной проделки Москва себе отродясь не позволяла! То таки да... (Таки советский город "Москва" был Мною переименован в де-Билл-абад после того, кака его тупые населюки-3,1416-дарасы единогласно проголосовали таки за развал СССР!)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваше отношение к Роскомнадзору:
Результаты
Интернет-ТВ
Дальнобоя - в народные президенты!
Дальнобоя - в народные президенты!
30.06.2017
Бессмертие человека. Изучайте жизнь!
Бессмертие человека. Изучайте жизнь!
30.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К вопросу об отмене смертной казни в России (0)
Столичная рулетка: утонет - не утонет? (0)
Дальнобоя - в народные президенты! (0)
К двойной годовщине. Как начинаются и заканчиваются войны (1)
Завтра программа "Моя улица" в собянинской Москве обернётся "Моим селевым потоком" (5)
Димон Тосканский планирует дефицит нефтебюджета РФ, равный выделенным средствам на реновацию (1)
Главпиарщика "Мегафона" люстрировали навалисты или непосредственно Люда? (2)
Всех убийц Немцова признали виновными, но явного заказчика это не коснулось (4)
Работой президента Путина довольны 81% стремительно беднеющих россиян (15)
Алишер Усманов имеет шанс встретиться с Навальным в суде из-за кино-Димона (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: "Сурков считает нас обмылками" ( А.Бережной-основатель "Ральф Рингер")
Максим Калашников Максим Калашников: Дальнобоя в народные президенты!
Максим Калашников Максим Калашников: Третье кольцо анаконды: сжатие - вопрос времени
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Немыслимое-2
Дарья Митина Дарья Митина: "Как рождается страх" (реж. Баю Прианторо Филемон)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss