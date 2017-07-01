Когда фантазии и воображения не хватает и на поле боя

НЕДОСТУПНАЯ ИМ «ВОЙНА АФИНЫ»

Разобрав причины краха нынешнего режима в экономике и упущенные им с 2000 года шансы (http://forum-msk.org/material/economic/13367294.html), обратимся уже к военной теме. Как и в случае с царизмом в начале ХХ века, нынешняя война (пускай и своеобразная) стала для Кремля проваленным экзаменом и катализатором саморазрушения. Умным людям давно понятно, куда вывезет Кремль нынешняя кривая. Здесь мы обладаем бесспорным преимуществом перед наблюдателями, скажем, в 1915-м, 1941-м или 1990-м году.

Острая нехватка мозгов, фантазии и воображения, этих ценнейших ресурсов для управления страной, играет роковую роль и в войне.

АНТИПОД ТУПОГО АРЕСА (МАРСА)

Максима Калашникова на оный текст вдохновила книга британца Лена Дейтона о десяти роковых ошибках Гитлера. Но она была написана уже после Второй Мировой. Мы же получаем уникальную возможность изучить провалы российско-постсоветского руководства еще в ходе исторического действа. Причина нынешнего тупикового положения РФ во внешней политике, ее увязания в двух сразу локальных войнах – все то же скудоумие, отягощенное убожеством фантазии.

Среди нас, когов, особым уважением пользуется умник Нил Стивенсон с его изумительной книгой «Криптономикон». Именно в ней излагается теория войн Ареса (Марса) и войн Афины. Да-да, у древних эллинов имелось два божества войны. Хорошо известный нам Арес – олицетворение войны брутальных тупиц, топящих все в крови. Олицетворение войн затяжных, с огромными потерями. Войн, лишенных фантазии и новаторства, живой мысли. Богиня Афина – война совершенно иная. Паллада-то – покровительница ремесел и искусств, в переводе на наш современный язык – науки, мысли, новых технологий, смекалки, изобретательства. Ее войны – это молниеносные победы за счет применения головокружительных новаций, победы умных над глупыми и ограниченными. Можно сказать, Афина выступает как богиня стремительной, молниеносной войны, где знания, выдумка и умения торжествуют над безмозглой силой.

Приверженцы Ареса любят затянуть войны на долгие годы, усадить тысячи солдат в окопы, завалить поля боев трупами. Адепты Афины действуют иначе. Для них идеал – одержать победу без горячей войны. А коли дело дойдет до нее, то разбить врага за считанные дни. А то и часы.

Примеры таких операций? Да хотя бы взятие бельгийского форта Эбен-Эмаэль в мае 1940 года воздушно-десантным отрядом лейтенанта Витцига. Форт был настоящим чудовищем из железобетона и стали, скрытым под землей, выставившим наружу свои бронебашни. Бельгийцы ожидали, что немцы будут осаждать сию твердыню долгими неделями, подтянув сверхтяжелую артиллерию. Положив у Эбен-Эмаэля тысячи своих жизней.

Немцы высадили на форт 85 бойцов с планеров, чего противник никак не ожидал: первая новация. Вторая новация: десантники Витцига несли с собой кумулятивные (направленный взрыв) заряды, напоминавшие колпаки на трех ножках. С их помощью они смогли быстро вывести из строя башни форта. Третья новация: сами бойцы были снабжены наркотическим стимулятором – первитином. Благодаря чему они действовали смело и неутомимо, как берсерки, причем целые сутки. В итоге 85 человек десанта покончили с огромной крепостью в одни сутки, не имея ни одной пушки или танка, пленив более, чем тысячу штыков ее гарнизона. Бросив против противника «сгусток инноваций», немцы одержали стремительную победу.

Второй пример: немцы летом 1943 года бросили в наступление на Курской дуге новейшие бронированные чудища: танки типа «Тигр» и «Пантера». «Тигр» был особенно страшен: он превосходил тогдашние Т-34 по всем показателям. К его намного более совершенным связи и приборам наблюдения, к его толстой броне прилагалась мощная 88-мм пушка. Она поражала русские танки на огромной дистанции. Панцирь «Тигра» был слишком толст и прочем для имевшихся у нас тогда противотанковых средств. Казалось бы, такие чудовища должны были вспороть русскую оборону, тысячами расстреливая наши танки и орудия ПТО.

Но Сталин применил свою «войну Афины». Тогда наши штурмовики Ил-2 получили мелкие ПТАБы – противотанковые авиабомбы с кумулятивными зарядами. До изобретения активной брони тогда еще было ой как далеко, и от дождя таких бомбочек «тигры» были беззащитны. Попадание одного-двух кумулятивных боеприпасов в верхнюю часть танка выводило его из строя.

Все мы знаем, как кончилась Курская битва для немцев. На их новации русские ответили своими.

Нынешняя расейская «элита» не умеет вести войны Афины. Перед нами – тупые «аресовики». Верх их мысли в Донбассе: бросание в бой немолодых добровольцев со старым оружием, со старой бронетехникой, чаще всего – разукомплектованной, взятой с баз хранения. Без поддержки с воздуха. Без высокоточного оружия. Нет никакого применения ударных беспилотников (в Эрэфии с их созданием запаздывают на десятилетие, ракетоносные дроны есть даже у Ирана). Никакого уничтожения ключевых целей сил АТО ударами крылатых ракет и высокоточными авиационными боеприпасами. В итоге война растянулась уже на три с лишним года, обратив Донбасс в обглоданные руины под властью откровенных уголовников. При этом сам предводитель «элиты», не закончив дела на Украине, бросил РФ в еще одну войну. В Сирии. Там, где и вовсе безнадежная трясина, где победа невозможна по определению. Вместо того, чтобы быстро решить проблему Донбасса, Кремль угробил запасы высокоточного оружия и деньги на Ближнем Востоке. Те ракеты типа «Калибр», что могли бы лишить ВСУ штабов, складов, систем ПВО, скоплений тяжелого оружия, бесполезно вскопали сирийскую почву.

В итоге РФ, страдая от жестокого экономического кризиса, отказывая в субсидиях реальному сектору (денег нет!), теряет миллиарды долларов в год в Сирии (война и содержание власти Асада), в Крыму (полуостров без прочей Новороссии оказался прочно депрессивно-убыточным), в том же Донбассе. От всего этого экономика РФ тонет еще быстрее, угрожая потянуть за собой всю политику. Что делает Кремль в этих условиях? Правильно – проводит чисто затратный чемпионат мира по футболу. Что равносильно пиру во время чумы, самострелу. По сути дела, РФ сейчас громится усилимями собственных незадачливых «вождей». Черт, это самопоражение, причем в силу именно непроходимой глупости «элиты» и ее убогой фантазии. Что в экономике, что на войне.

«ГЕНЕТИКУ» УЖЕ НЕ ОТМОЕШЬ

Мои друзья часто спрашивают: «Почему у отнюдь не обладающей какими-то сверхчеловеческими качествами элиты Китая или Южной Кореи практически все получается? Почему они принимают грамотные решения в экономике и поднимают свои страны? А в РФ – все наоборот. За что ни возьмутся наши «вожди» - выходит один позор?»

Ответ очень прост. И в Китае, и в Юго-Корее (как, впрочем, и во многих иных странах) правят национально-ориентированные ребята, отобранные на руководящие посты в Деле. То есть, по успешности в реальных свершениях. То есть, добился успехов в производстве, строительстве, разработке чего-то нового, в решении реальных задач – пожалуй в руководители. Не справился – пошел вон. А в РФ «элита» составлена из ублюдков, которые грохнули собственную страну в 1991 году и потом, в 90-е, пировали, как падальщики, на ее останках. Потом эти гиены вздумали напялить львиные шкуры и поиграть в великодержавников. Но под шкурами-то они все равно остались вонючими гиенами, трупоедами! Ничего создавать они не умеют, только отнимать и делить. Стоит ли удивляться тому, что они преследуют исключительно интересы личного обогащения и самосохранения (у кормила), но никак не национальные интересы? И что их превосходят даже корейцы, что век назад глядели русским в рот и почитали их полубогами-защитниками? (Китайцы в начале ХХ века считали корейцев глуповатыми дикарями и вели себя с ними надменно).

«Генетику» расейской «элиты» не изменишь никакими моющими средствами. Никакими пропагандой или картинными «победами» в Сирии. Именно это и предопределяет тот бесславный финал режима, который его лишь оттягивает.

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Сегодня в РФ приближается еще одна беда: падение оборонных заказов. История «возрождения» постсоветского ВПК – еще одно свидетельство интеллектуальной несостоятельности «элиты».

Давеча Сам провел совещание в концерне "Калашников". Где ему сказали о невеселой картине. Оказывается, стабильной загрузки заказами ВПК нет.

«...Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил не забывать об «оборонке». Он пояснил, что при выполнении госпрограммы вооружений на период 2018–2025 годов необходимо соблюдать ритмичность загрузки предприятий ОПК, особенно в авиационной отрасли и морском судостроении. — Бывают скачки: в один год очень большие заказы, а в другой — падение в два-три раза. В результате возникает целый комплекс проблем, в том числе необходимость выделения средств для поддержания незадействованных производственных мощностей. Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать указание о сохранении запланированных объемов финансирования ГПВ, ну или хотя бы, чтобы они не так сильно колебались, в пределах 10–15%, — сказал руководитель корпорации..."

http://iz.ru/node/611800

Вот бы чем заняться-то главе государства - а не всякой фигней. Ведь вы уже поймали оборонку в капкан, начав вливать в нее увеличенные объемы денег с 2011 года. Почему капкан? Потому что деньги от нефти кончились. Вы уже вынуждены сокращать оборонный заказ, обрекая ВПК на крах. Почему? В Эрэфии совершили небывалый идиотизм: сделали ВПК чисто военным производством, без гражданской составляющей. В СССР (как и в США) поступали умнее. Военные предприятия (за небольшим исключением) производили (и производят в Америке) мирную продукцию. В СССР это были отнюдь не сковородки, как вещал недавно В.Путин. Военные предприятия параллельно (задолго до Горбачева) выпускали стиральные машины-автоматы, телевизоры (например МРТЗ, часть зенитно-ракетного концерна), радиоприемники, компьютеры, электромеханические игрушки, миксеры, электрический инструмент, катера и лодки, мотоциклы, бытовую технику, оборудование для пищевой индустрии, медицинскую технику и т.д.

Вместо того, чтобы уже в 2011-м иметь программу параллельного развития еще и гражданской продукции, расейский ВПК сделали чисто военным производством. И спохватились лишь в 2016-м, когда бабло кончилось и появилась угроза остановки производств из-за сокращения оборонных трат.

Ловушка налицо: «Надежда только на бюджетное финансирование в развитии промышленности, это, конечно, не совсем правильно. Предприятия ОПК должны сами искать инвесторов, разрабатывать новые виды не только военной, но и гражданской продукции. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, «предприятия ОПК должны перестать ориентироваться на исполнение гарантированных контрактов в рамках гособоронзаказа». По его мнению, необходимо ориентироваться и на самостоятельный поиск гражданских заказов. «Ситуацию нужно выправлять, постепенно отучать оборонные предприятия от ориентации на гарантированный государственный заказ». При этом генераторами процессов изменения диверсификации должны стать сами интегрированные предприятия, у которых имеются разнопрофильные активы...»

http://www.ng.ru/politics/2017-06-28/2_7017_conversia.html

Граждане Рогозин и Путин! А вы знаете, что для того, чтобы ВПК мог выпускать гражданскую продукцию, и чтобы вокруг "оборонки" появились "пояса" из частных фирм, этим занятых, нужно:

1. Ввести разумный протекционизм, чтобы производить что-то в РФ было выгоднее, чем завозить сюда готовое, заграничное.

2. Обеспечить доступные (под 3% годовых, на 5-10 лет) кредиты.

3. Дать предприятиям реального сектора те же налоговые вычеты и льготы, что имеют производители КНР и Запада, вкладывающие прибыли предприятий в их осовременивание и техническое перевооружение?

Знаете ли вы, что в Эрэфии ни одного из этих факторов нет, причем благодаря политике Кремля? Если Сам и слышать не хочет о протекционизме, на каждом углу распинаясь о верности принципам ВТО и свободы торговли?

Так что же будут производить оборонщики в рамках вашей "новой конверсии"? Вы на этот вопрос по существу ответьте, без банальностей. Как можно что-то производить, тягаясь с "Сони" или "Самсунгом", имея расейские проценты по кредитам и ваши дебильные налоги? Ваши все более растущие поборы по любому поводу? И что вы будете делать, когда в 2020 году ВПК столкнется с сильнейшим падением госзаказов?

Ась? Не слышу! Фантазии не хватило предвидеть последствий собственной политики? Ну, наклепали вы горы нового оружия – что дальше? Дальше производить его бессмысленно. Что вы будете делать с военной промышленностью?

Неизбежное падение производства в оборонке, оставшейся без госзаказов и не умеющей работать в конкурентном рынке – это повторение, пускай и в меньших масштабах, катастрофы ВПК в 90-е годы. С новым всплеском нищеты и безработицы.

УЖЕ НЕМИНУЕМОЕ: ВМЕСТО «ЗАРИ В САПОГАХ» - КРАХ «САПОГОВ»

Даже самый поверхностный анализ говорит нам: «элита» РФ не в силах просчитать ситуацию даже на два хода вперед и не может осознать последствий собственных действий. Сейчас бесславно издыхает «пакет Яровой». Оказалось, что все связисты страны не могут потянуть по затратам «яровые» требования по хранению океанов ненужной информации. А тут еще Путин провозгласил кампанию по «цифровизации» РФ, и это – новые астрономические затраты. Деньги-то где взять? Убогие мозги «элиты» не могут связать свои решения с возможностями экономики. У нее – ублюдочное, разорванное мышление.

Так называемые «российские либералы» показали полную управленческую несостоятельность в 90-е годы. Что произошло при Путине? «Либералов» сменили на «силовиков». Дугин в 2000-м написал восторженную статью «Заря в сапогах» о приходе новых правителей. Но получилось обратное. Крах «сапогов». Ибо «либералов» никуда не дели: «сапоги» отдали им на откуп, как при Ельцине, экономику и финансы.

Много лет назад, в декабре 1985-го, будучи молодым сержантом, смотрел я на двух лейтенантов в ладной ПШ-форме, с ухарски расстегнутыми воротниками и думал: «Перед страной СССР – тяжелый и опасный вызов. Нужно выдержать противостояние с Западом и совершить скачок в развитии промышленности страны, в ее науке и технике. А могут ли быть вот такие люди в погонах союзниками ученых, конструкторов и инженеров? Они понимают роль Знания? Я вот читаю «Знание-силу», «Науку и жизнь», «Технику – молодежи». А они-то что читают и о чем думают?»

Теперь ответ для меня ясен. «Силовики» тоже показали свою полную управленческую несостоятельность. Как и условные «либералы» чубайсоидного типа. Невзирая на советское свое прошлое и членство в КПСС. Они на поверку оказались туповатыми обывателями, что кинулись хватать сырьевые предприятия, прожирать дармовые нефтедоллары, при этом не обращая никакого внимания на угасание высокотехнологичной русской индустрии и жадно покупая себе роскошные западные «тачки».

Черт, на их месте я бы ездил на «Волгах» и ЗиЛах, заставив промышленность довести их до ума. Заставил бы сделать автомобили с кузовами из сверхпрочной керамики Попова и с роторно-лопастными моторами. У меня бы, как на «Делориане», дверцы бы вверх открывались, как крылья. (Скорее всего, я бы запустил проект создания «Искры», автомобиля будущего, погибший на АЗЛК после гибели СССР). Потому что мне, национал-патриоту, приятно ездить на авто, сделанных русскими руками. Потому что есть у меня национальная гордость. Причем гордость, опирающаяся на науку и технику, на фантазию и воображение. Потому что вкусы и привычки руководства задают вкусы и пристрастия простого народа.

Но они ведь предпочли иное. Ничем не отличаясь от карикатурных мещан со страниц сатирического журнала «Крокодил» 70-80-х годов. Просто эти мещане получили миллиарды нефтедолларов и возможность покупать все заграничное без всякого ограничения. Могут ли они быть союзниками исследователей, изобретателей, конструкторов? Чтобы найти ответ, достаточно поглядеть на лица Бастрыкина или Золотова.

Нынешний высокопоставленный «силовик» есть мещанин, причем со странной, шизофреничной смесью в мозгах. Из козней Ротшильдов и Рокфеллеров, «Комитета трехсот», «скреп» и заговоров. Да не Ротшильды нынешнюю РФ угробили – вы же сами.

В исходе нынешней Холодной войны-2 сомневаться не приходится. Мне даже думать не хочется о том, что принесет с собою Пятое царствование 2018-2024 годов. Думаю, что, получив завал в экономике и внешней политике, наши бонзы решат показать силу дома. Ну, как никчемный мужичонка, получив «звезды» на работе и на улице, потом идет отыгрываться на жене с детьми. Но это же станет и финалом. Потому что кадров для «особого порядка» управления страной у них нет. А сочетание «чубайсизма» в макроэкономике, Набиуллиной в финансах и репрессий в домашней политике, обильно сдобренной самой разнузданной коррупцией, раздерет Унылое царство изнутри.

(Продолжение следует)