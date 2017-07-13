Как ФСБ и РПЦ делят штрафы по делам о «чувствах верующих»?

Открытое письмо
директору ФСБ А.В.Бортникову
Уважаемый Александр Васильевич!
Пишу Вам по просьбе большой группы журналистов-патриотов, обеспокоенных ростом уголовных дел за лайки, посты-репосты, твиты и «оскорбления чувств верующих» в Интернете.
За этим ростом видится наступление на дарованные нам Конституцией свободу слова, право каждого иметь собственные мнения и убеждения и высказывать их.
Как только что сообщил «Интерфакс», в далеком, забытом богом г. Омутнинске Кировской области по ст. 148.ч.1 за «оскорбление религиозных чувств верующих» приговорен к уплате на 25 тыс. руб. штрафа 21-летнй рабочий местного металлургического завода Данила Лобов.
Удивительно не это. После того, как через год после нашумевшего дела группы «Пусси Райот» эту статью в июне 2013 года внесли в Уголовный кодекс, такие дела стражи порядка пекут как блины.
Другое интересно. Как проинформировал общественность кировский городской портал, «Преступные действия осужденного были пресечены сотрудниками УФСБ, - сообщили в прокуратуре». (http://progorod43.ru/news/48685), («Кировская ФСБ оскорбилась за верующих», https://ok.ru/narodprotiv/topic/67156570775696 ).
Это очень ценное открытие. Что из него вытекает? Видимо, то, что Ваши сотрудники без всякого на то судебных решений денно и нощно мониторят мысли и высказывания каждого пользователя Сети.
Все мы, выходит, под колпаком Большого Брата. Значит, сбылись предсказания Джорджа Оруэлла о «мыслепреступлении», высказанные им в 1948 году в антиутопии «1984».
И тогда вопрос. Неужели Вашим сотрудникам трудно было предложить этому пролетарию убрать «крамолу» из своего блога «ВКонтакте» и провести с ним профилактическую беседу? Думаю, он бы только спасибо сказал.
Почему надо было обязательно постараться лишить его свободы? Многих же возмущает эта агрессивная настроенность МВД, Следкома, генпрокуратуры и ФСБ против компьютерно грамотной молодежи.
По подсчетам СМИ, в прошлом году за лайки, посты, твиты, sms-ки и репосты они отправили на скамью подсудимых свыше 500 юношей и девушек. Даже наш, не самый лояльный Верховный суд в мире и тот сделал на сей счет вразумление правоохранительным органам. Дескать, вы там совсем-то уж не «борзейте».
Так ведь «борзеют»! Достаточно вспомнить полностью сфабрикованные дела против жительницы Сочи Оксаны Севастиди («госизмена»), уральской воспитательницы Евгении Чудновец («распространение детской порнографии»).
Сначала их сообща упрятали за «колючку» и выпустили на свободу только после публичной жалобы журналистов президенту на его пресс-конференции 23 декабря и его обещания разобраться.
У нас нет возможности, да и не хочется заставлять главу государства публично краснеть за своих силовиков, которым он доверяет. А они его так позорно подводят.
Мы убеждены: если бы Владимир Владимирович так же досконально вник в дело студентки филфака МГУ Варвары Карауловой, то, как юрист, составил бы себе иное мнение, чем те, кто упек ее в колонию на 4,5 года.
Вывод из этого дела у каждого непредвзятого человека может быть один: не хочешь беды в собственной семье – не обращайся за помощью на в ФСБ.
А теперь главная сенсация. Я в десятый раз перечитал закон о ФСБ от 1995 г., но не нашел там права и обязанности органов госбезопасности стоять на страже «религиозных чувств верующих».
Статистика свидетельствует: такие дела «о поруганных чувствах» часто возбуждаются по доносам батюшек местных епархий. Напрашивается вывод, что есть некие договоренности между вашей Службой и РПЦ о разделе взысканных с «кощунников» штрафов.
А пока получается, что своим приговором рабочему-металлургу кировские правоохранители признали не только существование бога, но, и, стало быть, сатаны, рая и ада, ангелов и чертей. И это в 21-м космическом веке. Браво.
Кто же их подвигнул, Александр Васильевич? Может быть, есть от Вас соответствующие директивы на этот счет? Если не уголовным законом, то чем-то же кировские «наследники Дзержинского» руководствовались.
В любом случае, были бы Вам признательны за расшифровку понятий, которые не определены законом:
а) кто такой «верующий»? Как он может доказать на суде и доказывает, что он истинно верующий, а не самозванец? Какие у вас критерии?
б) что такое «чувства верующих»?
в) что такое «оскорбление религиозных чувств верующих»? Хотя бы примерный список преступных деяний.
г) как верующий может доказать на суде и доказывает, что он оскорблен той или иной записью в Сети, а не лукавит, не сводит счеты с обидчиком?
Надеемся, эти вопросы не заставят для Вас затруднений. Нам же Ваши ответы очень бы пригодились в разъяснительной работе среди населения.
И последнее. 11 марта с.г., то есть во время Великого Поста депутат Государственной Думы РФ Н.В.Поклонская приняла участие в развлекательной программе на Первом канале «Прожекторперисхилтон». (http://www.1tv.ru/shows/prozhektorperishilton/fragmenty/murka-prozhektorperishilton-fragment-vypuska-ot-11-03-2017 ).
Когда соведущие передачи предложили ей сыграть на рояле воровскую «Мурку», то, на наш взгляд, Наталья Владимировна, как православная верующая, какой она себя постоянно позиционирует, должна была отказаться.
В эту Великую Субботу, как Вы знаете, Господь наш, принявший накануне в Страстную Пятницу мученическую смерть на кресте, покоился во гробе.
Однако госпожа Н.В.Поклонская не только не предостерегла участников шоу от кощунства, но и сама принялась задорно играть и распевать блатную «Мурку».
Такое ее веселье во время скорбного для каждого христианина дня Великого Поста оскорбило религиозные чувства истинно верующих людей. Оскорбило, в том числе и мои религиозные чувства начинающего христианина.
В этой связи прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич, дать указание возбудить уголовное дело в отношении госпожи Н.В.Поклонской по ч.1.ст.148 УК Российской Федерации.
Об этом Вашем решении прошу проинформировать меня отдельно.
С уважением и
наилучшими пожеланиями,
Александр Головенко,
член Союза журналистов России
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Тот самый Артналет написал 13.07.2017 00:38
Застрахуйся в европейской юрконторе на предмет своих прав и свобод.С обеспечительной мерой-арест активов госкомпаний (пока твои соплеменники и жиды не успели прихватизировать их остатки).
Оскорбил вЭрующих статьей про "Кайен" дьяка?-нема у РФ газотранспортной системы в Польше.
Озвучил имена чинуш-воров(вмешался в частную жисть)-нема у РЖД порта Салоники.
И т.д.
Требование-такой же актив.
Если чинуша продает государственные недра забугорной компании,почему ты не можешь тудаже продать иск к державке?
По секрету.Процесс уже в обкатке.
!!!TOBOG-TO-TOT-J-TAKI!!!& написал 13.07.2017 00:37
- То таки это делается очень просто! Таки некий Иисус, таки составил перечень возможностей (таки опций) которыми могут пользоваться веруны в него. Они смогут передвигать горы (можно для доказательства своей верной веры таки не портить ландшафт, а передвинуть на стройке кучу песка), держать в руках ядовитых змей без вреда для себя, пить всяческие яды (стопочку "зарина" у игляков таки попросить, чтобы проверить крепость веры). Там еще много чего есть - но и этих трех опций для проверки вполне достаточно! Таки докажет судьям, что верующий всерьез - его и будут таки серьезно слушать... То таки да! Таки написавший эту статейку верун-журналюга, раз он таки уверовал в древнеиудейского родоплеменного бошка, должон подать пример и начать с себя! То таки да!
!!!TOBOGTO-TOT-J-TAKI!!!& написал 13.07.2017 00:26
Пишу Вам по просьбе большой группы журналистов-патриотов, обеспокоенных ростом уголовных дел за лайки, посты-репосты, твиты и «оскорбления чувств верующих» в Интернете."
- Таки "журналисты-пэтриоты" - это, конечно, круто! То таки да! Не эта ли журнашлюшная мр-азь учила тупых населюков предавать СССР? То таки да-аа?