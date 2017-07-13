Как ФСБ и РПЦ делят штрафы по делам о «чувствах верующих»?

Открытое письмо

директору ФСБ А.В.Бортникову

Уважаемый Александр Васильевич!

Пишу Вам по просьбе большой группы журналистов-патриотов, обеспокоенных ростом уголовных дел за лайки, посты-репосты, твиты и «оскорбления чувств верующих» в Интернете.

За этим ростом видится наступление на дарованные нам Конституцией свободу слова, право каждого иметь собственные мнения и убеждения и высказывать их.

Как только что сообщил «Интерфакс», в далеком, забытом богом г. Омутнинске Кировской области по ст. 148.ч.1 за «оскорбление религиозных чувств верующих» приговорен к уплате на 25 тыс. руб. штрафа 21-летнй рабочий местного металлургического завода Данила Лобов.

Удивительно не это. После того, как через год после нашумевшего дела группы «Пусси Райот» эту статью в июне 2013 года внесли в Уголовный кодекс, такие дела стражи порядка пекут как блины.

Другое интересно. Как проинформировал общественность кировский городской портал, «Преступные действия осужденного были пресечены сотрудниками УФСБ, - сообщили в прокуратуре». (http://progorod43.ru/news/48685), («Кировская ФСБ оскорбилась за верующих», https://ok.ru/narodprotiv/topic/67156570775696 ).

Это очень ценное открытие. Что из него вытекает? Видимо, то, что Ваши сотрудники без всякого на то судебных решений денно и нощно мониторят мысли и высказывания каждого пользователя Сети.

Все мы, выходит, под колпаком Большого Брата. Значит, сбылись предсказания Джорджа Оруэлла о «мыслепреступлении», высказанные им в 1948 году в антиутопии «1984».

И тогда вопрос. Неужели Вашим сотрудникам трудно было предложить этому пролетарию убрать «крамолу» из своего блога «ВКонтакте» и провести с ним профилактическую беседу? Думаю, он бы только спасибо сказал.

Почему надо было обязательно постараться лишить его свободы? Многих же возмущает эта агрессивная настроенность МВД, Следкома, генпрокуратуры и ФСБ против компьютерно грамотной молодежи.

По подсчетам СМИ, в прошлом году за лайки, посты, твиты, sms-ки и репосты они отправили на скамью подсудимых свыше 500 юношей и девушек. Даже наш, не самый лояльный Верховный суд в мире и тот сделал на сей счет вразумление правоохранительным органам. Дескать, вы там совсем-то уж не «борзейте».

Так ведь «борзеют»! Достаточно вспомнить полностью сфабрикованные дела против жительницы Сочи Оксаны Севастиди («госизмена»), уральской воспитательницы Евгении Чудновец («распространение детской порнографии»).

Сначала их сообща упрятали за «колючку» и выпустили на свободу только после публичной жалобы журналистов президенту на его пресс-конференции 23 декабря и его обещания разобраться.

У нас нет возможности, да и не хочется заставлять главу государства публично краснеть за своих силовиков, которым он доверяет. А они его так позорно подводят.

Мы убеждены: если бы Владимир Владимирович так же досконально вник в дело студентки филфака МГУ Варвары Карауловой, то, как юрист, составил бы себе иное мнение, чем те, кто упек ее в колонию на 4,5 года.

Вывод из этого дела у каждого непредвзятого человека может быть один: не хочешь беды в собственной семье – не обращайся за помощью на в ФСБ.

А теперь главная сенсация. Я в десятый раз перечитал закон о ФСБ от 1995 г., но не нашел там права и обязанности органов госбезопасности стоять на страже «религиозных чувств верующих».

Статистика свидетельствует: такие дела «о поруганных чувствах» часто возбуждаются по доносам батюшек местных епархий. Напрашивается вывод, что есть некие договоренности между вашей Службой и РПЦ о разделе взысканных с «кощунников» штрафов.

А пока получается, что своим приговором рабочему-металлургу кировские правоохранители признали не только существование бога, но, и, стало быть, сатаны, рая и ада, ангелов и чертей. И это в 21-м космическом веке. Браво.

Кто же их подвигнул, Александр Васильевич? Может быть, есть от Вас соответствующие директивы на этот счет? Если не уголовным законом, то чем-то же кировские «наследники Дзержинского» руководствовались.

В любом случае, были бы Вам признательны за расшифровку понятий, которые не определены законом:

а) кто такой «верующий»? Как он может доказать на суде и доказывает, что он истинно верующий, а не самозванец? Какие у вас критерии?

б) что такое «чувства верующих»?

в) что такое «оскорбление религиозных чувств верующих»? Хотя бы примерный список преступных деяний.

г) как верующий может доказать на суде и доказывает, что он оскорблен той или иной записью в Сети, а не лукавит, не сводит счеты с обидчиком?

Надеемся, эти вопросы не заставят для Вас затруднений. Нам же Ваши ответы очень бы пригодились в разъяснительной работе среди населения.

И последнее. 11 марта с.г., то есть во время Великого Поста депутат Государственной Думы РФ Н.В.Поклонская приняла участие в развлекательной программе на Первом канале «Прожекторперисхилтон». (http://www.1tv.ru/shows/prozhektorperishilton/fragmenty/murka-prozhektorperishilton-fragment-vypuska-ot-11-03-2017 ).

Когда соведущие передачи предложили ей сыграть на рояле воровскую «Мурку», то, на наш взгляд, Наталья Владимировна, как православная верующая, какой она себя постоянно позиционирует, должна была отказаться.

В эту Великую Субботу, как Вы знаете, Господь наш, принявший накануне в Страстную Пятницу мученическую смерть на кресте, покоился во гробе.

Однако госпожа Н.В.Поклонская не только не предостерегла участников шоу от кощунства, но и сама принялась задорно играть и распевать блатную «Мурку».

Такое ее веселье во время скорбного для каждого христианина дня Великого Поста оскорбило религиозные чувства истинно верующих людей. Оскорбило, в том числе и мои религиозные чувства начинающего христианина.

В этой связи прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич, дать указание возбудить уголовное дело в отношении госпожи Н.В.Поклонской по ч.1.ст.148 УК Российской Федерации.

Об этом Вашем решении прошу проинформировать меня отдельно.

С уважением и

наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

член Союза журналистов России