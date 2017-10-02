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Московский листок

Русь сириянская

Опубликовано 02.10.2017 автором в разделе комментариев 0

москва сирия
Русь сириянская

О Сирии как о традиционной геополитической цели России я высказывался несколько раз, даже стилизовав под рассказ Майкрофта Холмса его брату Шерлоку о маниакальном стремлении Петербурга к Восточному Средиземноморью.

Итак, само по себе взятое с рациональных позиций стремление Российской империи к Константинополю было бессмысленно. С позиций же иррациональных восстановленный крест на Святой Софии воспринимался как начало эсхатологического преображения Руси и выход из социальных тупиков незавершенных реформ обоих Александров.

Точно также, как три года назад "Русская весна" (включая и ее апогей - российские танки на Крещатике и морпехов, возлагающих трогательный букетик к памятнику Дюку) воспринималась "левопатриотическими" кругами как эсхатологический выход из социальных тупиков третьего путинского срока.

Контроль над Проливами был нужен как канал хлебного экспорта. Но, во-первых, ему ничего не угрожало - пшеничку везли в Англию и в Германию, а любая из этих держав вполне могла заставить Истамбул гарантировать свободный товаропоток, и во-вторых, он стремительно терял значение - на мировой зерновой рынок вырвались Канада и Аргентина с хлебом значительно лучшего качества.

Более того, в случае конфликта с Великой Британией ее флот, базирующийся на Корфу, Крите и Кипре, спокойно запирал выход из Черного моря, разворачиваясь в Архипелаге.

Таким образом, Проливы нужны были только как ключ к Восточному Средиземноморью.
Восточное Средиземноморье (Левант) тогда, т.е. век назад, это - Сирия (включая будущий Ливан) и Святая Земля (Палестина), относимая также к Южной Сирии. Англичанам Египет (и Канал) нужны были для контроля над подходами к Индии, Персии, Сингапуру и югу Китая. Англичанам нужна была нефть Персии. У Российской империи была нефть Каспия, частично принадлежащая англичанам, а север Персии был по соглашению о создании Антанты в 1904 году отдан Российской империи.

Российская империя пыталась проникнуть на Святую Землю (тогда османский вилайет) через православных арабов, которых было очень немного. В основном христиане Леванта были профранцузскими католиками (маронитами). Поддержать сионистский проект Петербургу не пришло в голову*, хотя почти все, начавшееся еще до Герцля, довольно сильное "палестинофильское движение" как раз и возникло в тех местах, которые Путин отнес к "Новороссии".

Более того, для надежности защиты от любого взаимодействия с поселяющимися евреями главой Императорского Палестинского общества был поставлен патологический антисемит (изгонявший Левитана из первопрестольной) великий князь Сергей Александрович, взорванный по приказу осведомителя Азефа эсером Каляевым в феврале 1904 года и ныне увековеченный памятником "у стен седых Кремля".

Таким образом, Сирия Российской империи была совершенно не нужна, и никакой серьезной политики, чтобы создать в регионе хоть какой-то задел для своего там влияния, не велось.

Поэтому все великое средиземноморское устремление царей было "на спрос". Как некий побочный эффект от борьбы с австрийцами за Западные Балканы.

Это борьба - с легкой руки "Белого генерала" Скобелева - пышно именовалась "схваткой германизма и славянизма", хотя прогерманский "поворот" в Болгарии и Греции, такой же внезапный и такой же сокрушительный для отечественной "геополитики", как очень похожий проамериканский "поворот" Египта в 1976 году (и ровно по тем же причинам), полностью обессмысливал всю дальнейшую российскую внешнеполитическую игру на Балканах.

Надо понять, что все сорокалетнее устремление Петербургской России к Константинополю было не просто политической химерой (мегаполис, поделенный между турками, греками и армянами, оказался бы кипящим котлом в три Палестины, из которой так постыдно вылетели англичане), но и занятием совершенно тупиковым. Это как если бы Британия пласталась бы за Египет и Суэцкий канал, но при этом не имела бы ни Индии (допустим, проиграла бы Франции эпический Battle of Pondicherry), ни владений в Китае.

Разумеется, совсем иное наступило при большевиках. Когда Блюмкин создавал каскад ближневосточных компартий, любая антиимпериалистическая зацепка была на руку.

Особенно полюбились радикальные дамасские националисты, взашей вытолкавшие французов и вечно искавшие повод задраться с Израилем. Впрочем, коммунистов и насеристов (панарабистов) они также извели - с особой жестокостью - ведь консультировали радушно принятые гестаповцы.

СССР хорошо и надежно закрепился в Сирии, а Сирия жестко вернула себе влияние в Ливане (ударив для этого в спину побеждавшим в гражданской войне палестинцам в июне 1976 года, а потом еще раз - в 1983 году).
Но после окончания Первой Холодной войны и горячейшей дружбы России с Израилем, Сирия полностью утратила значение в качестве форпоста в грядущей Третьей Мировой.

На самом деле, лишившись базы в Александрии в 1972 году, СССР лишился и реальной опоры в Средиземноморье. Тартус (лоханка с двумя плавающими пирсами) и тактический пятачок Хмеймима, находящиеся под прицелом американского флота, британских баз на Кипре, турецких и израильских сил - это тот самый о-генриевский "песок на замену овса", каким ОРДЛО стало вместо уполовинивания Украины "Новороссией", которой грезил Путин в апреле 2014 года.

Американский апрельский ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат (после зариновой бомбардировки Хан-Шейхуна) очень наглядно показал, какая участь будет ждать российский экспедиционный корпус, если окончательно сошедшая с ума российская правящая верхушка (сказанное, разумеется, не относится к Маршалу Кужугетовичу, который давно находится, выражаясь словами кэролловской Алисы, в "уме Мэри-Эннином") вдруг решит использовать Западную Сирию как плацдарм для удара по "флангу НАТО".

Российские вмешательство двухлетней давности, кроме огромного раскачивания качелей отношений с Анкарой - от братской дружбы два года назад (Эрдоган открывал новое здание Соборной мечети) до грани войны уже через два месяца и снова к боевой дружбе, когда турки руками российских вояк убирают в Идлибе проаравийскую оппозицию, привело также к краху тщательно выстраиваемых отношений с курдами, к незавидной роли проводников иранского и шиитского влияния в сердце арабо-суннитской цивилизации, но главное - к обретению почетного права восстанавливать сирийские города, снесенные с лица земли асадовской и шойгунской авиациями.

К тому же так исторически случилось, что пока воинство Неназываемого Темного Лорда чехвостит асадовско-хезболловскую-"вагнеровскую" группировку на подступах к многострадальной Пальмире Южной, проамериканские курды лихорадочно прибирают к рукам те богатейшие месторождения на северном берегу Евфрата, которые, согласно отвратительным слухам, должны были достаться Сечину и Пригожину...

Зато российские бодания с воинством Лорда очень помогли международной коалиции погромить его в Ираке, в частности, при освобождении грандиозных нефтяных полей Мосула. Так геройские победы армии Брусилова под Луцком летом 1916 года на целый год отложили итальянский драп до Венеции. И никакого иного военно-политического смысла не имели.

Однако, не все так грустно - ведь Москве удалось спасти хоть одного "легитимного" монарха, т.е., простите, президента. Януковича, Кадаффи, Мубарака, Хусейна и Милошевича вот не успели. Но хоть этого. Хоть на каком-то рубеже Революция была остановлена**.
Так в 1848 году, подавляя венгров и спасая Австрийскую империю, Петербург старательно спасал своего главного соперника за влияние на Балканах.
И теперь благодарный Асад-мл., как орден повесил на Путина соучастие*** в своих зариновых бомбардировках.

__________

* Это только в моей пародии на Акунина "Принц Иудейский" http://e-v-ikhlov.livejournal.com/75426.html переживший покушение Столыпин и Фандорин пытаются создать на Святой Земле вассальное от Петербурга еврейское королевство.

** Принять вариант Обамы-Керри, пожертвовать Мясником из Дамаска и Хезболлой, согласиться на федерализацию Сирии, свалив на Вашингтон и Эр-Рияд бремя восстановления страны, а самому выступать как гарант прибрежного автономного шиито-алавитского анклава (Ливан-2), друга секулярных сил и покровителя курдов - это слишком сложный рисунок. Точно также, как удовлетворится в марте 2014 года восстановлением автономного республиканского статуса для Крыма, и с опорой на него и на пророссийские силы Востока протащить двуязычие Украины, став покровителем консервативной оппозиции Майдану также было слишком вычурной конструкцией - хотелось ведь все и сразу.

*** "Новая резолюция [Совета по правам человека ООН] по Сирии
Резолюцию по Сирии представила группа стран: Франция, Германия, Италия, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Великобритания и США. В ней, в частности, говорится о том, что на стороне Дамаска воюют "иностранные боевики-террористы и иностранные организации", а власти Сирии совершают военные преступления, а также действия, которые могут расцениваться как преступления против человечности. Также в резолюции содержится прямое обвинение в том, что в Хан-Шейхуне 4 апреля зарин был применен сирийскими ВВС. При этом авторы документа призывают Дамаск к сотрудничеству с ООН и требуют "чтобы сирийские власти в полной мере сотрудничали с Советом по правам человека и Комиссией по расследованию путем предоставления ей немедленного, полного и беспрепятственного доступа ко всей территории Сирийской Арабской Республики". (РИА Новости, "СПЧ ООН завершил 36-ю сессию принятием 34 резолюций, в том числе по Сирии", 29.09.2017).



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