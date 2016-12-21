Несправедливость

Я все-таки не выдержал и решил написать об уголовном деле господина Дмитриева.
Итак, петрозаводского правозащитника и «исследователя» репрессий 30-х годов обвиняют в изготовлении детской порнографии. Естественно, вся либеральная общественность возмущена.
Знаете, я возмущен вместе с ней.
Конечно не на основании тех демшизоидных предположений, что Дмитриеву таким образом «отомстили наследники палачей». Этот человек ведь никому не опасен, а байки про наследников палачей могут повторять лишь те, кто не знает, что подавляющая часть организаторов репрессий 37 года была расстреляна при Сталине, и в том числе за фабрикацию уголовных дел. А если говорить об оставшихся потомках работников НКВД, то на одном «Эхе Москвы» их больше, чем в любой современной сталинистской организации.
Понимаете, Дмитриев и такие как он являются создателями одного из ключевых моментов официальной идеологии нынешнего буржуазного государства, которую на самом деле мало волнует трагедия 37-го года и все ее нюансы. Оно в ответ на любые требования социальной справедливости, пересмотра итогов приватизации и прочего может заявлять: «Вы что, нового 37 года хотите? Не хотите, так терпите!» Очень удобно.
Вспомните, 90-е годы, когда создавались основы нынешней системы. Пьяного Ельцина, приватизацию, невыплаты зарплат и пенсий, чудовищную коррупцию. Что говорили возмущенному народу? Терпите, выбирайте Ельцина, иного не дано! Иначе придут коммуняки и всех опять расстреляют. Такие как Дмитриев в этом сильно постарались. Система удержалась и окрепла.
И когда усилиями реформаторов народ вымирал так, что кладбища с могилами мужиков работоспособного возраста стали похожи на огромный либеральный Сандармох, большая часть народа терпела. Боялась. Хорошо ее тогда дмитриевы распропагандировали!
Эти люди аплодировали Борису Николаевичу когда в 1993 году расстреляли законный парламент, после чего законодательная власть в стране навсегда превратилась в служанку исполнительной. Сотни людей были убиты в центре Москвы, но это ведь ерунда, вы же понимаете, что иначе был бы «37 год»! Иного не дано!
Они не вякнули, когда действительно построенный зэками Норильский никель (мой дед, пострадавший в 30-е, там был) отдали за копейки в частные руки. И доходы от него пошли не на повышение пенсий, в том числе детям репрессированных, а на Куршавель... Но это тоже нормально, потому те, кто хотят социальной справедливости, на самом деле мечтают о «новом 37-м»!
Такие вот дмитриевы создали для власти и господствующего класса одно из самых надежных средств манипуляции современным российским обществом. Они ведь так старались! Они создали эту систему, пусть она получилась не совсем такой, как им бы мечталось.
А их в кутузку за какие-то непонятные фото.
Действительно, какая несправедливость и неблагодарность!
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!!!!DABGG TOT TOTHNO!!!&&& написал 22.12.2016 00:53
Махмуд написал 21.12.2016 23:47
Правдолюбченко написал 21.12.2016 20:03
Silver10rus написал 21.12.2016 15:33
Кстати никто не знает,чем там дело закончилось с любителями курсантов морячков?
Очень жаль что у нас зоны "красные",не дадут порвать очко до затылка,этим гнидам.
Андреев+ написал 21.12.2016 15:28
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Тема статьи - закрытая тема. Закрыта она либерастскими СМИ а ля "рыдколлегия". Что интересно, они еще и детской порнографией занимаются.
насреддин написал 21.12.2016 13:28
Справедливости нет написал 21.12.2016 12:53
Очевидному рядовому написал 21.12.2016 12:19
Читайте больше, глядишь, - до ефрейтора (очевидного) дорастете!
Рядовой Очевидность написал 21.12.2016 11:47
Александр Загонов написал 21.12.2016 07:35
НОВЫЙ СОВОК УЖЕ ЕСТЬ! написал 21.12.2016 07:26
А чо, новый вошьдь и учитель что ли рылом не вышел? Ничо, привыкайте и облагодетельствуйте. Во имя овса и сена, и свиного уха... Алюминь!
Чингачгук написал 21.12.2016 07:21
25КЕРйюйМЮАКЧДЮЧ написал 21.12.2016 03:35
Чура написал 21.12.2016 02:48