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Московский листок

Несправедливость

Опубликовано 21.12.2016 автором Александр Степанов в разделе комментариев 14

депутаты карелия степанов
Несправедливость

Я все-таки не выдержал и решил написать об уголовном деле господина Дмитриева.

Итак, петрозаводского правозащитника и «исследователя» репрессий 30-х годов обвиняют в изготовлении детской порнографии. Естественно, вся либеральная общественность возмущена. 

Знаете, я возмущен вместе с ней. 

Конечно не на основании тех демшизоидных предположений, что Дмитриеву таким образом «отомстили наследники палачей». Этот человек ведь никому не опасен, а байки про наследников палачей могут повторять лишь те, кто не знает, что подавляющая часть организаторов репрессий 37 года была расстреляна при Сталине, и в том числе за фабрикацию уголовных дел. А если говорить об оставшихся потомках работников НКВД, то на одном «Эхе Москвы» их больше, чем в любой современной сталинистской организации.

Понимаете, Дмитриев и такие как он являются создателями одного из ключевых моментов официальной идеологии нынешнего буржуазного государства, которую на самом деле мало волнует трагедия 37-го года и все ее нюансы. Оно в ответ на любые требования социальной справедливости, пересмотра итогов приватизации и прочего может заявлять: «Вы что, нового 37 года хотите? Не хотите, так терпите!» Очень удобно.

Вспомните, 90-е годы, когда создавались основы нынешней системы. Пьяного Ельцина, приватизацию, невыплаты зарплат и пенсий, чудовищную коррупцию. Что говорили возмущенному народу? Терпите, выбирайте Ельцина, иного не дано! Иначе придут коммуняки и всех опять расстреляют. Такие как Дмитриев в этом сильно постарались. Система удержалась и окрепла.

И когда усилиями реформаторов народ вымирал так, что кладбища с могилами мужиков работоспособного возраста стали похожи на огромный либеральный Сандармох, большая часть народа терпела. Боялась. Хорошо ее тогда дмитриевы распропагандировали!

Эти люди аплодировали Борису Николаевичу когда в 1993 году расстреляли законный парламент, после чего законодательная власть в стране навсегда превратилась в служанку исполнительной. Сотни людей были убиты в центре Москвы, но это ведь ерунда, вы же понимаете, что иначе был бы «37 год»! Иного не дано!

Они не вякнули, когда действительно построенный зэками Норильский никель (мой дед, пострадавший в 30-е, там был) отдали за копейки в частные руки. И доходы от него пошли не на повышение пенсий, в том числе детям репрессированных, а на Куршавель... Но это тоже нормально, потому те, кто хотят социальной справедливости, на самом деле мечтают о «новом 37-м»!

Такие вот дмитриевы создали для власти и господствующего класса одно из самых надежных средств манипуляции современным российским обществом. Они ведь так старались! Они создали эту систему, пусть она получилась не совсем такой, как им бы мечталось.

А их в кутузку за какие-то непонятные фото.

Действительно, какая несправедливость и неблагодарность!



Рейтинг:   3.22,  Голосов: 105
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Всего комментариев к статье: 14
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Re: Народ стал вымирать, но голосовал за Ельцина?
!!!!DABGG TOT TOTHNO!!!&&& написал 22.12.2016 00:53
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Народ стал вымирать, но голосовал за Ельцина?
Махмуд написал 21.12.2016 23:47
Ну и х-й с ним, с таким народом. Пусть подохнет окончательно. Народ, который не желает себя защищать, жить не будет. Не было еще в истории такого случая. Так что пусть ваш народ освобождает территорию. Нам семьи кормить надо. А вы идите в монастыри и на кладбище. Остограммьтесь боярышником и - вперед, на свалку истории, шагом марш!
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"Что говорили возмущенному народу?"
Правдолюбченко написал 21.12.2016 20:03
население, которое слушает что ему говорят очевидные мрази и терпит их произвол никак нельзя называть "народом". Это тупое быдло, вполне заслуживающее власть мерзавцев. Почему!? - вы может возмутиться, да по факту, по факту-с!
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Мы их давили,давили...Давили,давили.
Silver10rus написал 21.12.2016 15:33
Откуда же вас столько повылезало,пидорасов,педофилов,лесбиянок и всякой другой мрази?Во всех сферах власти.
Кстати никто не знает,чем там дело закончилось с любителями курсантов морячков?
Очень жаль что у нас зоны "красные",не дадут порвать очко до затылка,этим гнидам.
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Правозащитники еще и детской порнографией занимаются
Андреев+ написал 21.12.2016 15:28
А.Степанов "петрозаводского правозащитника и исследователя репрессий 30-х годов обвиняют в изготовлении детской порнографии. Естественно, вся либеральная общественность возмущена."
.
Тема статьи - закрытая тема. Закрыта она либерастскими СМИ а ля "рыдколлегия". Что интересно, они еще и детской порнографией занимаются.
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(без названия)
насреддин написал 21.12.2016 13:28
Все справедливо. Это высшая справедливость. Несправедливо, это когда такие существа, как ельцын, гайдар, черномырдин и прочие им подобные, умирают своей смертью, окруженные заботой и вниманием.
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Это автор точно заметил
Справедливости нет написал 21.12.2016 12:53
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Re: Re: Не надо подпрыгивать, товарищи большевички!
Очевидному рядовому написал 21.12.2016 12:19
Большевички НИКОГДА не были ЛЕВЫМИ! Это абсолютно очевидно. Как только рядовой многостаночник-коммуняка становился у самой рядовой власти, он тотчас превращался в большевичка. А его "левизна" определялась в лучшем случае - образованием а в худшем - становилась детской болезнью. И это - абсолютно безотказная САМОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯСЯ система. Особенно это видно на сегодняшнем примере необольшевичков а-ля Путин и ко.
Читайте больше, глядишь, - до ефрейтора (очевидного) дорастете!
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Re: Не надо подпрыгивать, товарищи большевички!
Рядовой Очевидность написал 21.12.2016 11:47
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Re:
Александр Загонов написал 21.12.2016 07:35
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Не надо подпрыгивать, товарищи большевички!
НОВЫЙ СОВОК УЖЕ ЕСТЬ! написал 21.12.2016 07:26
Щекистско-комсомыльского розлива. Не нравится?! За что боролись, на то и обосрались. В который уже раз? Не надоело второй век в обосраных штанах ходить?
А чо, новый вошьдь и учитель что ли рылом не вышел? Ничо, привыкайте и облагодетельствуйте. Во имя овса и сена, и свиного уха... Алюминь!
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(без названия)
Чингачгук написал 21.12.2016 07:21
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(без названия)
25КЕРйюйМЮАКЧДЮЧ написал 21.12.2016 03:35
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(без названия)
Чура написал 21.12.2016 02:48
Автор ,редкостный долбо.. ,и выводы у него ,как у трехлетнего ребенка ..
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