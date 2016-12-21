Несправедливость

Я все-таки не выдержал и решил написать об уголовном деле господина Дмитриева.

Итак, петрозаводского правозащитника и «исследователя» репрессий 30-х годов обвиняют в изготовлении детской порнографии. Естественно, вся либеральная общественность возмущена.

Знаете, я возмущен вместе с ней.

Конечно не на основании тех демшизоидных предположений, что Дмитриеву таким образом «отомстили наследники палачей». Этот человек ведь никому не опасен, а байки про наследников палачей могут повторять лишь те, кто не знает, что подавляющая часть организаторов репрессий 37 года была расстреляна при Сталине, и в том числе за фабрикацию уголовных дел. А если говорить об оставшихся потомках работников НКВД, то на одном «Эхе Москвы» их больше, чем в любой современной сталинистской организации.

Понимаете, Дмитриев и такие как он являются создателями одного из ключевых моментов официальной идеологии нынешнего буржуазного государства, которую на самом деле мало волнует трагедия 37-го года и все ее нюансы. Оно в ответ на любые требования социальной справедливости, пересмотра итогов приватизации и прочего может заявлять: «Вы что, нового 37 года хотите? Не хотите, так терпите!» Очень удобно.

Вспомните, 90-е годы, когда создавались основы нынешней системы. Пьяного Ельцина, приватизацию, невыплаты зарплат и пенсий, чудовищную коррупцию. Что говорили возмущенному народу? Терпите, выбирайте Ельцина, иного не дано! Иначе придут коммуняки и всех опять расстреляют. Такие как Дмитриев в этом сильно постарались. Система удержалась и окрепла.

И когда усилиями реформаторов народ вымирал так, что кладбища с могилами мужиков работоспособного возраста стали похожи на огромный либеральный Сандармох, большая часть народа терпела. Боялась. Хорошо ее тогда дмитриевы распропагандировали!

Эти люди аплодировали Борису Николаевичу когда в 1993 году расстреляли законный парламент, после чего законодательная власть в стране навсегда превратилась в служанку исполнительной. Сотни людей были убиты в центре Москвы, но это ведь ерунда, вы же понимаете, что иначе был бы «37 год»! Иного не дано!

Они не вякнули, когда действительно построенный зэками Норильский никель (мой дед, пострадавший в 30-е, там был) отдали за копейки в частные руки. И доходы от него пошли не на повышение пенсий, в том числе детям репрессированных, а на Куршавель... Но это тоже нормально, потому те, кто хотят социальной справедливости, на самом деле мечтают о «новом 37-м»!

Такие вот дмитриевы создали для власти и господствующего класса одно из самых надежных средств манипуляции современным российским обществом. Они ведь так старались! Они создали эту систему, пусть она получилась не совсем такой, как им бы мечталось.

А их в кутузку за какие-то непонятные фото.

Действительно, какая несправедливость и неблагодарность!