Два праздника на фоне Алеппо

Одновременно наступили два праздника, которые считаются детскими и семейными - Рождество по григорианскому (новостильному) календарю и Ханука. И помня о бойне в Алеппо, я предлагаю: давайте задумаемся об этих праздниках - об их жуткой злободневности.

1. В Сирии поднимают восстание религиозные фанатики, которые отвергают политику принудительного приобщения к ценностям высшей на тот момент цивилизации Средиземноморья - эллинизму. И восставшие физически уничтожают тех своих соплеменников, кто принял эллинизм - с его эстетикой, спортом, логикой, философией и геометрией.

2. Правитель, создавший мощную империю, отстроивший столицу и циклопический Храм так, что он стал чудом Востока, с целью обеспечения стабильности приказал устроить жесткую зачистку в провинциальном городишке.

И молодая семья с новорожденным младенцем, мимо всех патрулей, застав и пограничных блок-постов, ежеминутно рискуя жизнью, бежит в большую мирную благополучную страну, к дальней родне...

3. Проходят десятилетия и благодаря победе фанатиков в первом сюжете, уже взрослый ребенок, спасшийся во втором, и его последователи, основывают религию. Но почти всех их постепенно казнят - за оскорбление чувств верующих и покушение на государственный строй...