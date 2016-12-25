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Московский листок

Два праздника на фоне Алеппо

Опубликовано 25.12.2016 автором в разделе комментариев 2

Два праздника на фоне Алеппо

Одновременно наступили два праздника, которые считаются детскими и семейными - Рождество по григорианскому (новостильному) календарю и Ханука. И помня о бойне в Алеппо, я предлагаю: давайте задумаемся об этих праздниках - об их жуткой злободневности.

1. В Сирии поднимают восстание религиозные фанатики, которые отвергают политику принудительного приобщения к ценностям высшей на тот момент цивилизации Средиземноморья - эллинизму. И восставшие физически уничтожают тех своих соплеменников, кто принял эллинизм - с его эстетикой, спортом, логикой, философией и геометрией.

2. Правитель, создавший мощную империю, отстроивший столицу и циклопический Храм так, что он стал чудом Востока, с целью обеспечения стабильности приказал устроить жесткую зачистку в провинциальном городишке.

И молодая семья с новорожденным младенцем, мимо всех патрулей, застав и пограничных блок-постов, ежеминутно рискуя жизнью, бежит в большую мирную благополучную страну, к дальней родне...

3. Проходят десятилетия и благодаря победе фанатиков в первом сюжете, уже взрослый ребенок, спасшийся во втором, и его последователи, основывают религию. Но почти всех их постепенно казнят - за оскорбление чувств верующих и покушение на государственный строй...



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Всего комментариев к статье: 2
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Опять ИХЛОВЩИНА
Петя1 написал 25.12.2016 11:47
Евгений Витальевич, Вы пишите:
"И помня о бойне в Алеппо...",- надо бы пояснить, как Вы это понимаете: кто осуществлял бойню, число пострадавших и прочее, а так получилось у вас как всегда обо всем и ни о чем.
Диагноз вам поставленный прежний: необученность наукам, научной логике, законам общего свойства.
Вспомните как родители вас убеждали хорошо учиться, на что Вы отвечали: " Не хочу учиться - хочу быть журналистом".
Отсюда и проистекает у вас Ихловщина. что и представлено в настоящей заметке.
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Слава Украине!
Павло Чубиньский написал 25.12.2016 08:28
Премьер Израиля Нетаньяху принял решение отменить визит в Тель-Авив главы правительства Украины Гройсмана.
Причина такого решения: недовольство Нетаньяху поддержкой, которую Киев оказал резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей Израиль отказаться от практики заселения еврейскими поселенцами арабских территорий.
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