Защищаем деяния Б.Ельцина

Михалков попытался приоткрыть завесу преступной деятельности первого президента России. Он ничего не выдумывал, он только захотел сказать правду. Не привёл конкретных примеров, а выразил только намерение. И сразу посыпался шквал опровержений. И от кого? От вдовы покойного. А кто такая Наина и чем она знаменита? Ей телевидение представляет драгоценное эфирное время, а простому смертному не пробиться даже на страницы газет. Так чем она знаменита? Что выродила дочку по манерам точную копию отца. Почему же Наина не говорит о том чем занималась Татьяна, когда папочка ввёл её в аппарат президента. Можно было и Наине дать кабинет через стенку от президентского или по соседству с главным охранителем Бориса. Поговорили и пора бы замолчать, но не тут - то было. Газета "АиФ" публикует статью "...кого "травят" Ельциным?" Статья подписана "Отдел политики". Это значит все и никто. А кто конкретно сочинял этот пасквиль? Есть редактор отдела политики В.Цепляев. Если это его детище, то подпишись. Если нет то поставьте подпись главного редактора - президента газеты Н.Зятькова. Сколько же в нашей стране президентов? Один А. Кадыров отказался от названия своей должности президентской.

Автор этой статьи пишет, что "Ельцин Центр" был открыт в ноябре 2015 года в Екатеринбурге в присутствии В.Путина и Д.Медведева. Автор говорит неправду. На открытии присутствовал Медведев и он произносил пафосную речь. Путин посетил центр позже. Автор напоминает о путче в 1991 году, который отражён в экспозиции центра. Но забывает рассказать о расстреле Верховного Совета в 1993 году. Умалчивает о том, кто отдал приказ расстрелять Советскую власть. Сколько погибло невинных людей? Кто расстреливал прохожих на ближнем стадионе от здания Совета? Фактически совершён вооружённый государственный переворот. Переворот доблестной армией Советского Союза, которая разгромила непобедимую армию Гитлера. Международное сообщество должно было создать военный трибунал для расследования переворота и осуждения Ельцина. Однако США приняло меры, чтобы об этом не было даже разговора и направило в Россию десятки тысяч сотрудников для закрепления переворота. Опальный депутат Митрофанов говорил, что в Россию приехало до 10 тысяч сотрудников США, часть из которых были сотрудниками ЦРУ.

В статье приводится высказывание вдовы Ельцина Наины, которая назвала заявления Михалкова "лживыми" и как можно критиковать то, что не видел?" Можно и нужно. Одно упоминание о Ельцине вызывает ненависть. У нищих стариков скачет давление не только от упоминания Ельцина, но и от беспомощности, в которой оказалось большинство населения страны. Народ приходил и голосовал за коммунистов, а в Кремле всё равно оказался Ельцин.

Попробую доказать, что открытие "Ельцин Центра" является продолжением преступных деяний Бориса со стороны нынешней власти. Однажды придя с работы включил чёртов ящик, лучше бы не включал. Идет передача из зала заседания думы. Зал полон, нет свободных мест и даже кто - то сидят на галёрке. И вдруг встаёт Г.Зюганов и говорит: "Международные транши, выделяемые России, до Москвы не доходят, разворовываются. Так Дъяченко взяла 28 % займа, провела через два банка и положила в третий в Швейцарии в виде ценных бумаг". Зал замер и вдруг раздаётся голос В.Илюхина: "Да, да я поддерживаю заявление Геннадия Андреевича". На этом разбор воровства закончился. Эта фраза и поведение депутатов много лет не давало мне покоя. Уже в то время дума была сформирована воровскими депутатами. Я сугубо советский человек и никак не мог представить себе, что на Верховном Совете кто - то из депутатов сказал бы о воровстве миллиардов дочери Генерального секретаря. Прошло много лет я с семьёй кое как вернулся на родину и поселился на селе. Нищета одолела. Обустроившись написал письмо В.Илюхину по поводу заявления Г.Зюганова. В ответе Виктор Иванович пишет, что заём был 4,8 миллиардов долларов и он направлял депутатский запрос В.Путин и генеральному прокурору Устинову, но ответов так и не получил. Мне понятны поведение и того и другого. В.Путин прежде чем занять президентский кабинет подписал указ о неприкосновенности Ельцина и членов его семьи. К чему бы это? Каким бы пьяницей он ни был, но понимал, что уйдя на пенсию без охранной грамоты, мог попасть и на парашу. Поэтому В.Путин не мог ответить по существу. Он знал, что Ельцин вообще не интересовался экономикой и что дочь введённая в аппарат президента получила доступ к кредитам. Устинов в то время уже был замешан в крышевании мебельной фирмы "Три кита". И конечно не за красивые глаза, поэтому новый президент отправил его в Южный Федеральный округ от греха подальше. Значит Илюхин подтверждает факт воровства более миллиарда долларов. А что дальше? Писал письма президенту, депутатам, Генеральному прокурору. Тишина. Вот это и есть демократия и свобода слова. Случайно услышал на радио голос Ю.Болдырева, который в первые годы царствования Ельцина возглавлял контрольно - ревизионную комиссию. Дозвонившись в студию задал вопрос Ю.Болдыреву на счёт заявления Г.Зюганова. И вот его ответ: "Это только один эпизод, а есть и другие более существеннее". Кто обратил внимание на прямой эфир? Никто. Воровство бюджета входило в политику государства. Конечно вдова в такие тонкости не посвящалась, но она же не глупый человек и видела, что происходит в стране и в думе, и у неё в семье. Зная об этом у неё хватает совести говорить о лжи Михалкова. Она должна на коленях стоять и просить прощения у народа за то, что он стерпел воровскую суть Ельцина и его семейства. Если это не так, то почему Наина, Татьяна не подали в суд на Зюганова и Болдырева? Почему? Побоялись, что вскроется такое от которого уже не мог спасти и действующий президент.

В современной России на нищенскую пенсию выписываю три федеральные газеты - "Правда", "АиФ", "Ветеран". Много лет назад ещё при жизни Ельцина на второй странице газеты "АиФ" была помещена статья на всю страницу о подвигах первого президента. Мне запомнилась в конце статьи такая фраза выделенная жирным шрифтом: " Однажды Черномырдин увёл полностью один заём не поделившись с президентом". Может слова попутал, но смысл передал точно. Что же произошло с Н.Зятьковым и его окружением? Они полностью изменили своё мнение. Что же Наина не стыдит Зятькова?

Далее автор пишет, что Михалков менял должности и мнение по отношению к власти, в том числе о Ельцине. Н. Михалков один, а вас десяток готовивших газету, имею в виду политическую составляющую. События в стране заставили поменять мнение. И в этом Никита не один. Жизнь меняется и не в лучшую сторону поэтому меняется и мнение, но к сожалению не у всех.

Представитель центра пишет, что у центра есть попечительский совет, который и направляет деятельность центра. Возможно, а что это меняет? Кто входит в попечительский совет? Родители тех, кто был убит во время расстрела Советской власти или представители голодающего народа. Попечительскому совету известно количество стариков, которые в ельцинские годы умерли от голода. Я встречал одну старушку, которая умерла от голода. Жила она в однокомнатной квартире и когда миллионы лишились работы началась подвижка народа. Об этой старушке соседи забыли и вспомнили примерно через неделю. С участковым вскрыли квартиру она как камень твёрдая. И таких случаев тысячи. А что в это время делал президент. С удочкой для отвода глаз сидел на берегу реки и попивал французский коньячок. Поблизости скучала охрана.

А разве сегодня не поносят Ельцина. Ещё как. Однако народ задавила власть, он боится громко выразить своё мнение. Тот кто украл у народа миллиарды катается на 160 метровых яхтах, а если громко выскажешь своё мнение о воровстве властных чиновников можешь загудеть на нары и дума приняла такой закон.

Память стала подводить. Помню в одной газете прочитал такое, что заставило думать. Мысль была выражена примерно так. Ельцин нанёс ущерб России больше чем Гитлер во время Отечественной войны. Сперва эту фразу прочёл как текст о мужике, который украл мешок картошки и попал в тюрьму. У нас это обыденно. Однако чуть позже эта фраза заставила думать. Гитлер разрушил промышленность до Москвы, а Ельцин до Тихого океана. Промышленность на Западе Советского Союза была восстановлена за первую после войны пятилетку, а в данный момент прошло уже 25 лет и молочный завод в Иркутской области не восстановлен и там предприниматели готовили отраву для народа, что привело к смерти более 74 человек. Вспоминается другой случай. На Дальний Восток приезжает молодой человек с полномочиями представителя власти и продаёт суда годные к эксплуатации. Народу и рыбакам оставили ржавые корыта. Наведя порядок поехал в Мурманск с такой же миссией. Но Мурманск город военных и там его быстро раскусили, дали пинка под зад. На этом строилась внутренняя политика Ельцина. Теперь следует расширить преступления Ельцина. Если бы был сохранён Союз или экономика России, которая была до 1999 года то не было бы бомбёжки Югославии, Ирака, Ливии, Сирии. Америка бы не объявляла себя международным жандармом. Думал ли об этом Ельцин, разваливая государство? Не думал для это его мозги не приспособленны. Он жил одни днём.

Далее автор ссылается на Послание президента пишет о примирении. Кто с кем должен примириться? Об этом ни слова. Прежде чем мириться надо разобраться с тем кто создал такие причины, по которым мира нет. Одни возят на собственных самолётах собачек на выставки за рубеж, а основная часть населения считает рубли до нищенской получки, которая не всегда выдаётся. Везде автор упоминает девяностый год, девяносто первый, но дальше память у него видно отшибло. В статье приводится высказывание О. Крыштановской о заявлении В.Путина. Нашли политика. "Да он во многом не согласен с Ельциным, многое поменял в стране. Но при этом демонстрировал уважение к нашей недавней истории и никогда не позволял себе топтать память первого президента". Муссолини, Гитлер тоже много сделали, но их память покрыта позором. Когда же этот бардак в стране кончится? "Когда в истории огромной страны происходит такой тектонический сдвиг, конечно, должно пройти время, страсти должны улечься" - так пишет автор статьи от имени отдела политики газеты. Значит давайте забудем о предательской деятельности Ельцина, дождёмся когда старшее поколение вымрет и тогда Ельцина поместим в золотую рамку и присвоим посмертно звание Героя России. Этого хочет Н.Зятьков? А сколько погибло ни в чём не повинных людей? Люди тысячами лишались работы, по стране покатилась поголовное пьянство, а это разрушала семьи, появились толпы проституток, ВИЧ, наркотики. Появился новый социальный слой - слой безграмотных. Миллионы детей не пошли в школы. Суициды среди взрослых и детей стало обыденным явлением. За 25 лет наложили на себя руки миллион сто сорок тысяч граждан страны. Кто за это ответит? Убийства стали нормой существования государства. Убивают родители детей, дети родителей. С помощью убийств делят предприятия. Организованные преступные группы в ельцинский период правили бал в стране. В.Путин немного их прижал и они сменили костюмы на цивильные, что позволило некоторым занять государственные должности.

Пусть Союз распустили. Но если бы Ельцин сохранил экономику России и организовал её рост по китайской модели, то большинство бывших советских республик вернулись бы в Союз. Была бы сохранена и Украина. Ельцин не мог мыслить стратегически. Для этого нужны трезвые мозги.

На счёт мозгов отравленных алкоголем вспоминается интересные моменты. Ельцин прилетает в какую - то западную республику. На лётное поле выходит встречающая делегация. Впереди женщина с цветами и улыбкой до ушей. Спускается президент великой страны, победившей фашизм и справляет малую нужду под колесо самолёта. Облегчив организм, возвращается в самолёт. Представьте состояние встречающих. Он показал интеллект президента России. Мужчины А.Лыковой не позволили бы совершить такое, хотя они безграмотны и не получали уроков поведения. Интересно Наина знает об этом? Конечно знает. И как же у неё хватает наглости вылезать на народ хотя и через телевидение. Со стыда можно сгореть. Порядочный человек сидел бы в своём дворце и не показывался на людях.

Память о Ельцине должна быть, но память о преступнике, который разорил великое государство, грабёж которого продолжается.