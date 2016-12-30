Подведём итоги на уровне дилетанта

Росстат подведёт итоги уходящего года в январе с цифрами и комментариями, которым не всегда можно верить. Эта структура государственная и естественно будет натяжка в сторону оптимизма. А мы простые смертные подводим итог года по собственному ощущению. Лучше нам стало жить или хуже, а может просто как всегда за годы бандитски -воровского капитализма.

Главные проблемы, которые волнуют народ - это проблема здравоохранения, заработная плата и пенсии. На самом деле проблем десятки, но на первых двух существует государство. Пока именно существует, но не живёт.

Почти в каждой газете "АиФ" публикуется В.Скворцова. Она пишет: "Из 800 медицинских объектов, построенных в прошлом году, 557 - новые ФАПы и 58 офисов врачей общей практики". О чём говорят эти цифры? Ни о чём. Вот если бы она привела цифры уничтоженных ФАПов, амбулаторий, лабораторий, медпунктов, профилакторий, домов отдыха, пионерских лагерей тогда можно было говорить, что такими темпами восстановить то, что было разрушено в период оптимизации, которая осуществлялась при нынешней власти не хватит жизни В.Скворцовой если даже она будет работать до 60 лет. Разрушали медицинские учреждения и при Ельцине, просто при В Путине разрушали более интенсивно под лозунгом оптимизации. Далее Скворцова подразумевает, что скоропомощные больницы должны располагаться так, чтобы пациенты из всех обслуживающих населённых пунктов могли попасть к врачам не более чем через час. Поздно вечером моего соседа увезла скорая. Мать рано утром начала звонить, чтобы узнать что надо. В городской больнице Никольска больного не оказалось. Она нанимает такси и едет в Пензу, а это 150 км от Никольска, до Никольска из деревни 25 км. До оптимизации больных везли в районный город Никольск и там принимали меры, делали и операции. Сейчас всё передали в Пензу. Сколько времени ехала скорая из посёлка Ночка в больницу Пензы на расстоянии 175 км. Два часа минимум, а то и больше. Скворцова говорит, что не более часа. Из всех обслуживаемых пунктов, а ведь есть и не обслуживаемые. Она это для кого пишет? Так расположить медицинские учреждения её святая и профессиональная обязанность. А что сделано? Ничего. В соседнем посёлке была амбулатория на 12 деревень. После выступления Скворцовой закрыли лабораторию, забрали доктора и сократили медицинских сестёр. Чем занимается теперь амбулатория непонятно. Продолжая бестолковое повествование пишет: "В более малочисленных сёлах организуется дежурство добровольцев из числа местных жителей на дому". Ну это совсем дурдом. Из каких жителей? В таких сёлах нет молодёжи. Старики будут дежурить? Чем они могут помочь? Врач не может установить приступ аппендицита и человек умирает, а что сделает старик? В стране тысячи сёл куда не может доехать скорая в распутицу и в снегопад. Нет дорог и снегоуборочной техники. Нет прибыли частнику убирать такую дорогу. Скворцова живёт совершенно в другом мире, как и вся российская власть. Это один из итогов по году. Итог главный - сохранность народа. Пока власть сохраняет только чиновников.

О зарплате и пенсиях писать много нет смысла. Каждый человек испытывает эту проблему ежедневно. Цены растут на всё и особенно по ЖКХ. Многие лекарства стали недоступны пенсионерам и не только им. Власть где надо и не надо говорит о небывалом сборе зерна. А хлеб не дешевеет и качество падает. В Союзе за 16 копеек хлеб можно было кушать, а нынешний в рот не лезет. Запаха хлебного даже нет. Зато зарплата чиновникам растёт и не на 5 - 6 процентов, на 30 и более. Некоторые зарплаты вообще не поддаются подсчётам и всё соответствует законам. Так прокомментировал директор "Почты России", свою премию в 95 миллионов рублей. Рабочий за всю жизнь не заработает таких миллионов. А власть на подведении итогов будет говорить о сохранении банковской системы и выполнении всех обязательств в социальной сфере. И мы конечно ей поверим, оставяясь с голой п...

Смотрите что говорит президент , встречаясь на заводе с рабочими "Автодизель". "Если бы не эти умники, которые придумали санкции, мы бы не смогли даже на собственном рынке сейчас сельхозпродукции себя чувствовать успешно. Только благодаря нашим ответным мерам рынок освободили". Вы поняли о чём речь? Я нет. Какая-то бессмыслица. Можно только предположить, что Запад под руководством США командуют правительством. Президент говорит далее: "В 90 - е годы Россия, как это ни печально сказать, вымирала, потому что каждый год у нас количество наших граждан уменьшалось на миллион". А почему уменьшалось? Потому что политика Ельцина была направлена на уничтожение сперва Союза, а потом и России. Закрытие тысяч предприятий, нищенская зарплата, которую не выплачивали годами, ликвидация социальной сферы, гражданская война внутри страны за раздел собственности и взлёт цен. Всё это привело к гибели и суицидам народа страны. Каков результат? Власть приветствует открытие библиотек и улиц именем Ельцина, строительства "Ельцина центра" за 7 миллиардов рублей. Какая - то нестыковка во внутренней политики. На зарплату денег нет, а на память преступника Ельцина есть. Россия лишалась миллионов граждан, тогда надо, чтобы "Ельцин центр" говорил людям правду.

Смотрите до какого маразма дошла власть. Д.Медведев подписывает постановление, по которому стоимость мобильных телефонов для глав федеральных органов власти не должна превышать 15 тысяч рублей. Для их помощников - 10 тысяч, для специалистов - 5 тысяч. Кожаные кресла премьер определил только для федеральных чиновников. Поделена стоимость персональных автомобилей. Это что? А галстуки, носовые платки, туалеты для всех одинаковы? Вот ведь до чего дошла власть. Других забот у неё нет. Даже внутри самих структур разделили на своих и чужих. Задница большого чиновника требует лучшего положения в кресле. Им кресла обитые кожей. И это подтверждает чешский журналист. Он пишет: "Обезьяны покупают у нас отслужившие трамваи и стрелки, которые переводят водители вручную. Выходит, что трамваи и железнодорожные стрелки покупаем за бугром, хотя в России есть заводы которые производят современные механизмы и транспорт. Всё дело в том, что откаты никуда не делись. А сколько говорильни по поводу контроля за государственными закупками. На востоке нашей страны чиновники закупают автобусы в Корее и даже в Японии с правым рулём и дверьми. Ну это вообще сумасшедший дом. Вот какую власть над чиновниками держат откаты. Они на всё идут лишь бы в карман капало. На Востоке нашли виновника, который закупал оборудование по завышенным ценам, получил 4 года и штраф около 800 миллионов. Потеря государства более миллиарда. Выплатит штраф или нет никому не известно. При этом останется более 300 миллионов. Власть никогда не бросает бывшего чиновника. Он всё равно остаётся при своих интересах. Это следующий итог года.

На тусовках заходит разговор о производстве самолётов. Оказывается "Суперджет - 100" собирается из импортных узлов на 95 процентов. И его модель уже не вписывается в современные технологии. Мы отстали окончательно. Летавшие говорят, что салон не проветривается. А Воронежский завод за год соберёт всего три самолёта. Остальные либо купим, либо возьмём в лизинг. А это откаты в карман чиновникам.

Сегодня подводя итоги года даже ленивый ругает так правительство, что уши вянут. А президент благодарит за работу. Но ведь правительство не имеет плана развития страны. Бюджет приняли, а там никакого развития. Лишь бы не было хуже. Правительство не только не справляется со своими обязанностями, но и ведёт страну к распаду.

Мне вспомнился разговор Д.Медведева - президента с Чемизовым, который попросил у Медведева разрешения ответить. На что Медведев спросил: "У вас ещё что - то?" "Нет - нет. Я на вашу реплику хотел бы дать пояснения, сказал Чемизов". "Нет на мою не надо". "Моя не реплика уже, а приговор. Реплика у вас, а всё что я говорю в граните отливается". Такого самомнения не знал ни один глава государства за последние сто лет. А экономика страны продолжает падать. Однако в одном Медведев прав. Когда - то одна его фраза может быть отлита в граните. "ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ".