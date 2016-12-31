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Московский листок

Пейте только качественные вина!

Опубликовано 31.12.2016 автором Николай Иванов в разделе комментариев 0

Пейте только качественные вина!

Когда людям показывают, в каких условиях делают контрафактные вина, обычно они испытывают шок. Вот картина из нашего недавнего прошлого (лето 2015 года): в грязном подвале в центре Ялты на корточках сидел мужчина в вонючих штанах, в руках его была воронка. Через неё он разливал нечто напоминающее сброженный виноградный сок по бутылкам.

На следующий день это пойло попало бы на стол отдыхающим в Ялте, если бы не сотрудники полиции. Беспристрастная камера зафиксировала момент производства суррогата, который мог бы убить или сделать инвалидами тех, кто бы его выпил. А также искреннее удивление на лице мерзавца, который не понимал, что он мог натворить.

«Ведь пьют же, и никаких проблем».

В Москве и столичном регионе люди каждый год умирают от алкогольных отравлений. На Новый Год, Рождество они покупают непонятно где суррогаты, которые даже винными напитками назвать трудно. Пьют, и просыпаются на следующее утро с головной болью.

 

Или не просыпаются вообще

Трагизм ситуации связан с тем, что отравления поддельным алкоголем, в котором нередко содержится метиловый спирт (он по вкусу не отличается от этилового) необратимы по своим последствиям. В организме накапливается метаболит метанола — формальдегид, который необратимо разрушает зрительный и слуховой нервы, и человек остаётся слепым и глухим на всю жизнь.

Вдумайтесь, пожалуйста, в цифры. Марочное вино в Ароматном мире, Виктории, Перекрестке или другом супермаркете стоит 300-700 рублей. Поддельное на рынке можно купить по цене от 150.

 

Экономия от 150-200 рублей может легко стоить вам жизни. Стоит ли рисковать?

Пейте только качественный алкоголь. Не экономьте на своем здоровье. Помните о вреде от чрезмерного употребления спиртных напитков.

Пейте в меру. 

С Новым Годом, дорогие товарищи. 



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