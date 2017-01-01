Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Год политический минувший: вид из поезда

Опубликовано 01.01.2017 автором в разделе комментариев 0

приватизация силовигархия роснефть
Год политический минувший: вид из поезда

А вы сами никогда не задумывались, как отмечали и вообще отмечали ли большевики праздники (не революционные, обывательские) в период Гражданской войны? Нет, не было времени – потому что работали в режиме «время, вперёд!». Дни решали судьбы лет, год – десятилетия, битва за город – судьбу страны. Социалистической или же, если не устоит, вновь монархической, буржуазной… Праздник (новый год, в частности) – возвращался в быт медленно, как признак завоёванного благополучия и социального спокойствия, как милость «завоевателя» к традициям «завоёванных», но оставшихся в календарях. Сильно позже и религиозные празднички стали возвращаться в быт, а ещё позже и общественные отношения дореволюционные (вот и ищи, где и когда дали слабину «завоеватели»).

«А проводницы – они что, так и встречают новый год на колёсах?» - звучал вопрос в моём поезде 37/38. Да, так и встречают – и в этом как раз есть тот нужный символизм, та пространственная метафора, которая позволяет увидеть всю условность временных рубежей, и из них происходящих празднеств. Вот сменить общественные отношения на корню, то есть сменить экономическую  формацию – это да, это рубеж. И не случайно Тони Негри предлагал вести отсчёт начала ХХ века вовсе не по старохристианской системе, а от даты победы Великого Октября. Тут ярко впечатана идея (банальная и «имплицитная») рукотворности любых систем исчисления и соответственно времени, да и то же самое летоисчисление «от РХ» – ни что иное, как историческо-идейное и даже идеологическое форматирование бытия на века вперёд…

Так уж вышло, что к 2017-му я приближался на поезде, 29-го был ещё в пути. И был благодарен каждому штриху, вносимому вагонным бытом в мой очерк, что не планировался – но если наложить сутолоку попутчиков на условную шкалу политических итогов 2016-го, получается интересно. Не искал собеседников и даже продолжительных бесед не вёл, но всё же «швы» тех политсобытий, что не могли не впечататься за год в жизни людей из разных регионов, населённых пунктов – выявлялись неизменно.

1. Деградация села и беби-бунт

Первыми моими соседями были простые сибирские мужик да баба. Почти как из сказки, только помоложе. И меня помоложе, но это обнаруживалось косвенно. В 1999-м мужику было 19 – вот так он выдал свой код случайным воспоминанием о некоем умершем предке. Покашливали, покуривали на полустанках – уже потасканные житухой, подзаскорузлые, но пышущие жизненным паром муж да жена. У одной из тёщ гостили и теперь - до Омска.

- Я б так не смогла, прям до Москвы все сутки ехать, - сказала она, полненькая и хмурая, как кассирша сельмага.

- Да ерунда, - зачем-то невыспанным басом вклинился я, - пару с половиной дней да две ночи…   

После этой реплики она стала говорить (только сперва) шёпотом. Явно я вторгся в их интим – примитивный, но всё же. Им не требовалась информация, столичная объективность, они жили какой-то радостно-витальной своей парной ситуацией и от посторонних шугались, словно речь была чем-то уже заставляющим их стыдиться. То ли простого невежества, то ли испытываемой в нём радости от доступности друг друга. Но мужичок время от времени разговаривал, вспоминал и умозаключал, ему это доставляло эгоистическое удовольствие, почти как курение на морозе. Темноватая с кирзовым рельефом кожа – сезонного рабочего, глуховатый и сипловатый от курения голос. Таким голосом идеально материться, что они и делали, но не больше других соседей по деревне, имени которой не промелькнуло.  

Жена всё подстёбывала его нежно – мол, опять же попрёшься в «свой дэка», что тебе у печки не сидится? А он как-то всё же ответил на подколки: дом культуры стоял в начале нулевых уже ледяной, неотапливаемый, ёлки и дискотеки проводили в реальном снегу, который наметало туда сквозь щели и сам по себе инеем намерзал. «Но народ восстал» - вот эту фразу я чётко зафиксировал. Очень важная именно там и по данному поводу сказанная. Он говорил не только толстухе-кассирше, он как бы всем говорил с гордостью за восставших, хотя ироничность, усиленную гордостью, адресовал ей одной. И вот после того как народ восстал (как именно, уточнить я не мог) – откуда-то, видимо, федеральные или региональные, стали исправно приходить деньги. На содержание кочегаров, чтобы топили ДК и на минимальный штат.

- Сейчас библиотека работает, бильярдная! – говорил он с прокуренной гордостью.

Важно, что говорил не мне, я вообще как бы спал в этот миг. Но, значит, бьётся этот же пульс и там. Библиотека в деревне – и гордость мужичка, который явно не так много книг прочёл даже в пору самой любопытствующей юности. Библиотека и библиотекари в селе, которое ни земли не пашет, ни колхоза не имеет – об том он тоже вскользь проговорился. Вот каково селу, лишённому ельцинским указом 1995-го колхозов, а в пресловутые фермерские хозяйства преобразовались лишь протокулаки конца 1980-х или просто колхозы под единоначалием прежнего председателя, уже как частное предприятие «агрохолдинга» или какой-нибудь такой частнсобственнической мирихлюндии.

- Работы нет... Никакой! – тут секундное веселье его слилось с уже давно пережитым и тогда-то длительным отчаянием (непониманием: как такое вообще может быть, чтоб работы не было?).

Садик тоже хотели закрыть – успели от него «отпилить» часть здания на нужды администрации. Но потом народ перехитрил своих властителей. Стал так размножаться бурно, что – никуда не денешься, на данном участке пришлось социальному регрессу отступить. Сад работает, переполненный, и сидящая за стеной администрация всё ощутимее себя приживалой там обнаруживает. Что ж – это тоже выход, причём выход в кризис не только для этого конкретного села. Зарабатывая что-то где-то на сезонных работах, они везут в тылы не только денежные знаки, но и «генофонд» и воспроизводятся, чем воспроизводят инфраструктуру, дают соцзаказ ей. И тут власть уж вынуждена решать проблемы населения, для чего по идее и избирается.  

- У вас там, поди, что не год, то Федот, - улыбчиво и с городским великодушием вворачивает жена (это её мамаша городская), - небось, с зимы и отсчитываете 9 месяцев…   

Ночью мужичок пытался прощупывать молодую жену (явно расписались только что и проходят этапы смотрин) – о чём я догадался по звонкой пощёчине. «Чего там колупаешься?» - по-деревенски строгая, сметливая кассирша, в поезде не допустит даже намёков на блуд. И решают, кто главный в семье, такими вот играми и решают. Причём очень серьёзны в своих смехотворных ситуациях. Жена столь упитанная, что подход иметь надобно. Впрочем, долговязому масластому мужу-ухарю, архаровцу такая и нравится, плотно упакованный малогрудый колобочек со строгими губами, подкрашенными рыже-русыми кудрями, нарисованными бровями и близко посаженными глазёнками – в бане, небось, хороша.

2. Звёзды предсказали покушение на Путина на Кубе

Пара вышла пока я спал, а утром настало время бабулек. Как-то они друг к другу потянулись, едва на боковом месте в Свердловске возникла в прошлом явно весьма привлекательная комсомолка и ударница, а теперь – богомолка и переселенка из Вартовска в Горький. Её свежие «Аргументы недели» произвели фурор: там же гороскоп и вся вторая полоса – о том, как звёзды встали в судьбах великих диктаторов и царей. Бабуся суетилась, поскольку находилась меж двух мест жительства, окончательно желая оказаться в горьковской квартире, но именно это состояние побуждало её задавать вслух важные вопросы. То ли вид мой располагал, то ли просто слово разума ей требовалось в суете, но о том, как и почему продали Башнефть Роснефти, а саму Роснефть частично иностранцам – она спросила уже на втором часу пути.

- А вы-то как думаете сами, -отфутболил я на грубой иронии, - государству гора с плеч и Башнефть и Роснефти клок…

- А! – заулыбалась она подобострастно, ничего иронического не уловив, - а я-то всё не смекну, хорошо это или плохо, или вот банк «Открытие» сливают с «Росгосстрахом», пишут что хорошо, а как на самом деле?

Верно, бабушка была не просто комсомолкой-красавицей в свои годы, но и от политинфрмации не уклонялась. Только вот теперь она, словно партизанка из лесу, никак не может понять, надо прикидываться, свои в деревне, или всё же немцы. Можно называть государственных воров точно таким же слово, как и воров-уголовников, или тут нужны термины «модернизационные»: приватизация, развитие, инвестиции…

Ведь любой провал силовигархии за этот год выворачивали той изнанкой – что это победа великая. Воевали-воевали «холодно» с США – в итоге сделали то, на что и Ельцин не отваживался, откромсали часть госкорпорации. Фактически занялись не опосредованной своими рабочими руками, а прямой продажей недр. Причём Путин лукаво теребя Ротшильдов, ещё до сделки с «Гленкором» говорил во Владивостоке, специально готовя общественное мнение, что Роснефть не вполне госкорпорация, так как есть там доля «ВР», сиречь Ротшильдов. Ну, а коли есть их доля, так и другим иностранцам отчего бы не дать? «Россия – щедрая душа». Путин старается себя вписать в мировую элиту в роли этакого торговца колониальными товарами – мол, много тут и скальпов туземцев, и пушнины, и древесины, и даже целых городов с потенциальными рабами, но пока мы вам предлагаем добывать наши нефть и газ (если вы не обидите моих друзей – Миллера, Сечина, ну и прочих, список не велик). Так сказать, осуществляем «белые мечты» незабвенного адмирала Колчака: концессии-с… Пора вполне ощутить освобождение от тоталитаризма, гнёта КПСС и проклятого социализма.

Но едва эти мысли пронеслись наподобие станции «Блазново» заоконным вихрем – слышу из соседнего «купе» довольный говор другой бабульки, ознакомившейся со свежими астрологическими сводками:

- Всё звёзды решают, всё там предопределено. Гитлер всё со звёздами сверял. Охрана Путина не пустила на похороны Кастро – как-то узнала, что покушение будет. Ой, не дай бог, убьют его, так ведь сразу – или война или революция!..

Бабульке никто не перечил. Она, как звёзды знает всё наперёд. Хотелось только спросить: как ей замораживание пенсий в сочетании с ростом цен тех же плацкартных билетов? Другая её спутница, убог барствуя, требовала чтоб проводница отрегулировала отопление, а то им у туалета некомфортно едется, а билеты-то «на фирменный»… Вот такие у Путина поклонницы!    

Им – ни оптимизация здравоохранения, что строилось-то при них, крепло для них, ни социальная беззащитность – не показатели. Всё стерпят во славу царя. Ибо личная цель под названием смерть от них не так далеко важно достойно дочухать до неё. А он, царь – важно, чтоб и дальше был, Россию хранил для внуков и правнуков, и дальше чтоб оптимизировал и приватизировал им на благо. Как звёзды и как бог. Ибо без царя – либо война, либо революция, но уж точно не будут даже куцые пенсии платить. И в поездах не покатаешься – одни бронепоезда будут ходить с Троцкими или Дзержинскими внутри.  

Усевшаяся паразитом в самом центре госмеханизма путинская знать – обставилась одним пиаром, как способ самосохранения и сакрализации, ей больше ничего и не нужно. Политический постмодернизм – работает и с бабушками успешно. И механизм-то советский, созданный коммунистическим трудом сам крутится, по инерции ещё советской, и только в силу этой инерции многие и живы, их лечит, учит, отапливает этот «винтичный разум» – а знать ставит периодически палки реформ в эти колёса, они ломаются, эти поломки долгими болями в обществе отзываются, приводят к месяцам, а иногда и годам протестов, перемен, перемещений… На это глядя Путин, Кудрин и прочие маньяки либерализма только решают усилить непопулярные меры.

В силу условий кризиса можно было бы «притормозить» - но как раз всё наоборот. РФ как часть капиталистической системы – расплачивается за санкции, деиндустриализацию и за прочие «успехи стабилизации» сырьём. Приватизация Роснефти чётко показала преемственность власти ельцинской и путинской. Последовательное разгосударствление, которое декларировал Чубайс, а реализует именно «либеральный лидер», как нарёк своего работодателя Песков. Бабушкам это невдомёк: проезжая разорённые элеваторы и новые дворцы региональной буржуазии – они не озабочены будущим. Им бы дожить до размораживания пенсий, дотянуть заживо противоречие собственной судьбы: комсомольские стройки и нынешнюю приватизацию и вывод за рубеж их плодов…

Но звёзды помогут, как Гитлеру помогли…

 

Окончание следует



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
Максим Калашников поздравляет с Новым годом
01.01.2017
У Путина куранты уже пробили
У Путина куранты уже пробили
31.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Создание Путиным национальной гвардии - главный итог 2016 года (0)
В Красноярске совершил вынужденную посадку японский Боинг-777 (0)
В московских аэропортах отменены десятки рейсов. С Новым годом! (4)
Максим Калашников поздравляет с Новым годом (1)
Мурманск встречает новый год во мраке (1)
У Путина куранты уже пробили (14)
Сонный Песков за суперконцентрацию должен быть представлен к награде, как почётный йог и медиум (7)
Сегодня 94 года нашей Родине - СССР (12)
Дед Мороз - агент кремля (35)
Весы Маат: кого переиграл Путин? (51)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oчень тoчнo написал Прилепин прo два симвoла ухoдящегo гoда
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвый гoд, прихoди!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Таинственное механическое воздействие
Максим Калашников Максим Калашников: Максим Калашников поздравляет зрителей РОЙ ТВ с НОВЫМ ГОДОМ
Дарья Митина Дарья Митина: Прoверoчка на вшивoсть
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss