9 января. "Государь! Настал предел терпению..."

Из «Воззвание ко всему крестьянскому люду…»

15 января 1905 священник Георгий Гапон написал письмо – воззвание.

Кто-нибудь из ныне власть имущих читал это письмо? А ведь текст принадлежит лицу духовного звания. Сейчас бы его взяли за экстремизм. Только вряд ли бы это спасло.

Правительство Путина погибло из – за лжи. Осталось прочесть отходную…

«Вас, жителей городов, местечек, сел и деревень, всех угнетаемых, обездоленных, бесправных, голодом, нуждой и плетью - розгами забитых, — всех вас в судьи призываю.

Рассуди ты сам, о российский народ, о неслыханном злодействе. Рассуди же по совести, как подобает.

Слушай!

Рабочим петербургским, твоим детям, братьям и сестрам по крови и простому происхождению, — жить невмоготу, не под силу стало.

К хозяевам, чиновникам и к министрам, по моему указанию, искать милости и правды для себя они ходили. Милость под спуд ушла, правда на небеса улетела. Над нами издевались.

Тогда, непосредственно к самому царю, помимо чиновников, за маткой-правдой для всего уже народа русского обратиться мы решились.

О том министров и самого государя раньше письмом предупредили.

Ценой своей собственной жизни неприкосновенность его царской особы ему обещали.

Прошение ему написали.

Слушай и хорошенько разбирай его — вот оно:

Государь!

Мы, рабочие и жители г. Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, Государь, искать правды и защиты.

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам.

Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. — Нет больше сил, Государь! Настал предел терпению.

Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немного просили. Мы желали того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука.

Первая наша просьба была, чтобы хозяева вместе с нами обсудили наши нужды, но и в этом нам отказали — в праве говорить о наших нуждах, находя, что за нами не признает закон такого права. Незаконны оказались также наши просьбы уменьшить число рабочих часов до 8 в день и устанавливать цены на наши работы вместе с нами и с нашего согласия, рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией завода, увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд не ниже 1 р. в день, отменить сверхурочные работы, лечить нас внимательно и без оскорбления, устроить мастерские так, чтобы в них можно было бы работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега, копоти и дыма.

Все оказалось, по мнению наших хозяев, противозаконно. Всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для наших хозяев. Государь, нас здесь больше 300 000 — и все это люди только по виду, только по наружности, в действительности же за нами, как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, даже говорить, думать, собираться, обсуждать наши нужды, принимать меры к улучшению нашего положения.

Всякого из нас, кто осмелится поднять голос — в защиту интересов рабочего класса — бросают в тюрьму, отправляют в ссылку, карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть рабочего, бесправного, измученного человека, значит совершить тяжкое преступление.

Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, не только совершенно не заботящихся об интересах народа, но попирающих эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше, дальше ведет Россию к гибели. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организоваться в союзы для защиты своих интересов.

Государь, разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? Не лучше ли умереть всем нам — трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты и чиновники-казнокрады, грабители русского народа. Вот что стоит перед нами, Государь!

И Такового мы учтиво у царя просили. И царь знал заранее об этом.

А теперь слушай, что же дальше было, и ужасайся.

Наступило 9-ое января — Божье воскресенье.

Весь простой народ петербургский рабочий, свыше трехсот тысяч, словно что твой муравейник, поднялся. С крестами, хоругвями, иконами и с царским портретом на площадь, что перед Зимним Дворцом, вместе со мной пошел мирный и безоружный. Детки, подростки впереди и сбоку бежали и все мы "Спаси Господи" — молитву за царя — пели…»

«…Не верьте, братцы, зверю-царю, не верьте иным попам-обманщикам, не верьте шайке его, его верным слугам, а нашим начальникам, — верьте, родимые, только своему разуму да своей силушке, да всем, кто за вас и правду жизнь положить желает. Мы кровь свою добровольно льем, надеждой полные, что найдутся по нас грозные мстители, братья-то наши товарищи-рабочие уже вооруженные; что даст помощь мстителям крестьянский люд, да все люди честно-правдивые, волю, землю добыть и устроить в стране нашей справедливость, братство и равенство. Мы кровь свою добровольно льем с твердым убеждением, что на крови-то нашей расцветет дерево великое, дерево счастья для всей земли российской со всеми ее народностями".

Так кричали — завет давали народные мученики.

Гой ты, крестьянский люд, трудовой народ и все живущие на земле Российской!

Слышишь ли стоны своих братьев, кровь льющих за землю да за твою волю?

Слышишь ли их предсмертные крики да их завещание? Али все спишь и во сне на своего батюшку царя и его отродье все молишься по своему невежеству да по глупости?

С тебя Николай II Кровосос со всей шайкой грабителей-чиновников живет и жизнью на твои денежки смачно наслаждается.

Тебя он бьет плетью-розгою, с твоей худой кожи медали, звезды делают, да на грудь-то свою вешают, пред тобой со всей своей хитро-льстивою челядью спесь держит, над тобой издевается.

А ты все ли еще пред кровопийцей царем и всей его шайкой к стыду своему пресмыкаешься?! шапку-картуз ломишь?! спину гнешь?! хлеб-соль подносишь?! низко кланяешься?!

Благодаришь ли до сего дня душегубцев за все то добро великое, что дети, жены твои пухнут с голоду, умирают прежде времени; что в темноте да во грязи тебя держат; что обирают тебя до последней ниточки, последнюю коровушку продают за подати с пожитками; что не дают тебе в волюшку земли-кормилицы, общей нашей матери, поделив ее купцам и дворянам в крепостную собственность, торгуючи ей да барышничая; за то, что монахи и попы берут денежки за царство-то небесное не по тебе — большущие, дорогохонько; за то, что учат обиратели все терпенью да терпенью и все горе-то лютое христовым именем да царством небесным все только замазывают. Сами же жирно едят и водку пьют, в карты дуют, и бездельничая, не работая, весело живут на твои денежки трудовые, да на святые для тебя, церковные, тобой хорошенько не проверяемые…»

«…Гой вы, братцы, сестры мои милые, родимые, хотя голова моя душегубцем царем и его министрами оценена в сумму-то большущую, но, вас жалеючи, скажу вам решительно добрый совет, правду-матку истинную. Заклинаю вас — не поддайтесь на удочку змея кроваво-огненного, царя-душегубца нашего. Он теперь начнет сладкие речи выговаривать, хвостом помахивать, с вами заигрывать. Толковать будет о доброте своей да о невинности. Вызывать, пожалуй, станет через лиходеев-чиновников якобы представителей ваших, выборных. Уж вызывал он таких выборных от петербургских рабочих, а потом предательски из тех выборных многие были заарестованы.

Не дайте обморочить себя кровопийце-обманщику. Пропускайте мимо ушей какие бы то ни было его обещания. Твердо стойте, родимые, за землю, за волю, за равенство да за народное всецело правление. Добивайтесь блага этого собственной силушкой да самоотверженной храбростью.

Не поддавайтесь также разным другим увещателям, успокоителям вашим, а также угрожателям. Учите их — хитро-льстивых предателей — по-своему, кто бы они ни были. Главное, губернаторам, становым, исправникам, скверным земским начальникам, особенно же полицейским да стражникам али помещикам, своим пиявкам заведомым не давайте опомниться.

Ружьем или дубьем делайте им затрудненьице. Только деток их малолетних да женщин их не трогайте. Не грабьте также частных жилищ, лавок, где нет ни еды, ни оружья. Не грабьте бедняков своей и чужой веры, и так обездоленных, избегайте насилия над безвинными.

Не пугайтесь архиерейского, поповского проклятия или якобы рушения своей присяги. Архиерейское, поповское проклятие не имеет силушки: идет оно от кровопийцы нашего — Николая II Романова и всех лютых ваших недругов, по приказу их совершается. Что же присяги касается, то она уже нарушена самими нашими лиходеями — тем же Николаем II Романовым со злыми его опричниками, неповинную кровь братьев, сестер наших пролившими…»

«…Верьте вы только боевому комитету революционному, теперь единому о вас печальнику. В нем и я состою участником.

Да еще верьте боевого комитета сотрудникам — честной, учащейся молодежи, студентам, да тем людям образованным, что называются социалистами, что вместе с вами идти хотят землю освободить, волю добыть настоящую.

Заклинаю вас: к словам - писанью революционного боевого комитета прислушивайтесь, советам его следуйте и по его указанию, как один человек, восстаньте по лицу всей земли российской в урочное времячко.

И дружно тогда да умело, ломайте силу вражью. Грозно воздайте по заслугам всем своим обидчикам, освобождайте свою родину милую от кабалы, от насилия, скверных попов да чиновников. Грозно отомстите им всем за неповинную кровь братскую... а то положите жизнь свою за ближних своих, за родину... сделайте дело великое...

Берите сами землю, оборачивайте ее в общую народную собственность, распределяйте ее по равнению, устраивайтесь по правде истинной да по справедливости, по вашей народной воле, а не по чужой царской, барской да чиновничьей.

Готовьтесь же заранее к вооруженному восстанию, чтобы врасплох не быть застигнутыми, чтобы получить верную победу над кровопийцей-царем и всеми своими болячками заведомыми.

Готовьтесь все, кто как и чем может, без промедленья, согласно своему разуму, согласно своего сердца мужеству. Вы же, парни молодые да горячие, вербуйте дружины боевые, старайтесь раздобыть оружие — займитесь этим делом хорошенечко.

«Гой вы, великороссы, белоруссы, малороссы, украинцы, финляндцы, поляки, евреи, грузины, армяне, татаре, киргизы, обитатели Кавказа и все живущие на земле Российской, трудовые, рабочие люди! Все вы — ближние друг другу. Забудьте же вражду между собой, если хотите верной победы, для себя близкой свободы. Вы — братья по труду да по бесправной горькой своей доле. Из-за разной веры не ссорьтесь, и пусть каждый верует или не верует и своему богу молиться, как совесть велит, не мешают друг другу! Насильно к другому в совесть не влезешь, дубиной в рай не загонишь.

Из-за национальной вражды или кровной мести друг друга не бейте, друг другу кровь не пускайте. Не ослабляйте таким образом своей силушки, берегите ее хорошенечко. Она нужна против кровопийцы-царя, против самодержавия, против всех наших общих угнетателей. Смотрите еще, молю вас, будьте осмотрительны, не поддавайтесь науськиванью общего врага нашего, проклятого царского правительства. Восставая друг на друга, не делайте ему удовольствия, радости, взаимной враждой его не усиливайте... и тем себе, всей России ямы не копайте великия.

Не поддавайтесь его хитрости, как в Кишиневе, где христиан натравили полицейские и добровольные прихвостни, подстрекатели, на бедноту еврейскую, — или как в Баку, где они же, во главе с губернатором, татар-мусульман на армян-христиан натравили.

Лучше — без различия веры, обычаев, племени, языка — друг другу против пиявок народных руку подайте. Объединитесь для всеобщего вооруженного восстания против царизма, для верной победы над кровопийцем Николаем II Романовым…»

«…Гой вы, угнетенные, обездоленные, униженные, все оскорбленные! Скоро солнце правды взойдет над землею нашею. Скоро придет светлое для всех нас воскресенье, воскресенье к новой жизни, к жизни справедливости, равенства, братства, самоопределенья... Не падайте же духом! Мужайтесь! Нога в ногу стремительно и дружно — вперед подайтесь!

Прочь кабалу, тиранов! Довольно рабского терпенья!

Вперед! Все православные и инославные, сектанты, раскольники, все в бой на смерть за свободу!

Близок час победы!

Вперед же, братцы, без оглядки назад, без сомненья да малодушья. Быть не должно возврата для богатырей-героев. Вперед! Наступает суд, грозный суд, страшный суд над всеми нашими обидчиками, за все наши слезы, стоны ведомые и неведомые.

Разобьемте оковы, цепи своего рабства. Разорвемте паутину, в которой мы, бесправные, бьемся!

Раздавим, растопчем кровожадных двуногих пауков наших!

Широким потоком вооруженного народного восстания прокатимся по всей русской земле, сметем всю нечисть, всех гадов смердящих, подлых ваших угнетателей и стяжателей.

Разобьем вдребезги правительственный насос самодержавия — насос, что кровь нашу из жил тянет, выкачивает, поит, вскармливает лиходеев наших досыта.

Да здравствует же народное вооруженное восстание за землю и волю! Да здравствует же грядущая свобода для всех вас, о российския страны, со всеми народностями! Да здравствует же всецело от рабочего трудового народа правление (Учредительное Собрание)!

И да падет вся кровь, имеющая пролиться — на голову палача-царя да на голову его присных!»

Священник Георгий Гапон.

15 января 1905 г.