Цены на проезд и услуги ЖКХ возродили в России крепостничество и избы "по-черному"

С 1 февраля проезд в городском транспорте у нас будет стоить 22 рубля. Почти на 50 копеек за километр увеличивается стоимость проезда в пригородных и междугородных автобусах. Таким образом, поездка от моего райцентра до центра областного, между которыми всего-навсего около 35 км, и обратно обойдётся отныне в 250 целковых. Семье из 4 человек, что захочет, к примеру, посетить музей или театр, путешествие выльется в кругленькую сумму. Для удобства этой семье поездку в автобусе можно заменить такси, цены на семейный проезд в данных видах транспорта практически сравнялись.

В мои студенческие годы автобус был полон молодых людей, ежедневно ехавших на учёбу в техникумы и вузы. Были те, кто находил в областном центре работу. Однако сегодня тратить 6 тысяч в месяц только на дорогу, кажется, довольно обременительно даже для работающего человека. При средней зарплате около 20 тыс.руб. аналогичные расходы нужно предусмотреть на питание, услуги ЖКХ, нужно купить что-то из одежды и средств гигиены, сходить в парикмахерскую, так что на выходе останешься с шишем в кармане, а кто-то ещё попадет в кабалу к микрофинансовым организациям и коллекторам.

Фактически свобода передвижения, заявленная в Конституции, превращается в декларативную норму. Средств, которыми основную массу граждан вознаграждают за труд, хватает лишь для поездок по ближайшей округе, километров до 50 в диаметре. Так было в средневековье в среде крестьян. Так есть у нас в 21 столетии. Потому что на любую иную поездку даже в пределах региона приходится копить. Родственники, проживающие в отдалённых друг от друга местностях, не видятся десятилетиями, так как стоимость авиа- или железнодорожных билетов для большинства неподъёмна, к этому же стремится автотранспорт, учитывая беспрестанный рост цен на бензин. Экономическая политика правительства привела де-факто к возрождению крепостного права. Выбраться из нищих деревень, поселков, городов матушки-России становится всё труднее, а безработному человеку вовсе невозможно.

Новый год несёт не только новые тарифы на проезд в общественном транспорте, но также новые квитанции об оплате коммунальных услуг, новые цены на бензин. Несмотря на чрезвычайные материальные трудности населения - зарплаты многих упали, кто-то в потерял работу, продукты питания и предметы первой необходимости дорожают - государство не захотело приостановить практику ежегодного увеличения поборов. За отопление двухкомнатной квартиры в декабре мне предъявили счёт в 7364 руб (!). То есть за трёхкомнатную кто-то заплатит 10 тысяч. А ещё электричество, холодная вода, вывоз мусора, капремонт... Это значит, что в новом году семьи, не справляющиеся с подобной нагрузкой, продолжат выселять из благоустроенного жилья. В Москве уже родилась инициатива вышвыривать людей за неуплату даже из единственного жилья, если оно по площади превышает установленную социальную норму.

Изгнанных из квартир бедняков селят в трущобах, бараках, вагончиках, оставшихся от строек коммунизма. Там зачастую нет элементарных водопровода, канализации, нередко отключено электроснабжение и неисправны печи. Услуги печников, редкой профессии, востребованы в коттеджных поселках, обладателям пустых карманов их не дождаться. Потому вынужденные спасаться от морозов бедняки сами латают печи, а когда они топятся, дым заволакивает все помещения. Жители задыхаются, умирают от удушья или сгорают вместе со своими гнилыми хибарами.

По телевизору нам объясняют, что заоблачные цены на коммунальные услуги возникают из-за коррупции на местных предприятиях. Я только не понимаю, вот у нас второй месяц ищут директора МП ЖКХ на освободившуюся вакансию. Зарплату обещают - 35 тыс.руб. Судя по количеству критиков, знающих, как надо чистить кровли, ремонтировать дороги, поддерживать температурный режим и др., на это место должен быть конкурс в несколько тысяч желающих. А почему-то тишина. Где все эти знатоки, заваливавшие инстанции мириадами жалоб? Что ж они не идут на такую огромную зарплату? Что ж не хотят показать, как надо работать? В конце декабря за отопление, так сотрудники МП ЖКХ сидят в темноте - свет отключен за долги. Компьютеры работают от генераторной установки. Всё как-то не слишком похоже на коррупционное место. Может, потому и не идут?

...Недавно Олег Шеин, депутат от "СР", охарактеризовал экономическую систему страны, как систему, функционирующую исключительно для обогащения 1% жителей России. Мы настолько к этому привыкли, что уже никто голоса против не подаёт. Власть упорно не хочет откликаться на просьбы о прекращении вакханалии с вздорожанием цен и услуг, зато она, если верить данным "Форбс", снова щедра к олигархам. По подсчётам влиятельного экономического журнала, богатейшие россияне - владельцы "Новатэка", Липецкого металлургического комбината, "Северстали" и т.п. - после избрания Трампа, победу которого приветствовали отечественные политики, СМИ, патриотическая общественность, стали богаче сразу на 29 миллиардов долларов.