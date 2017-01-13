Оптимизм власти народ не разделяет

Отсиделись дома новогодние каникулы, которые придумала "народная" власть. Более недели потеряли драгоценного времени. Потеряли конечно только рабочие. Чиновники отдохнули, некоторые успели слетали за бугор, погреть фасадную часть тела. А простой человек маялся от безделья, что скажется на зарплате. Депутаты отдохнули 20 дней и конечно с сохранением зарплаты. Вот создали контору для пережёвывания миллиардов и никто ни за что не отвечает. Однако власть смотрит на Новый год с оптимизмом. По установившейся традиции президент обратился к гражданам страны: "Уважаемые граждане России, дорогие друзья, 2016 год уходит. Он был непростым, но трудности с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперёд. главное - мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается. Хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России". Обращение мы смотрели с соседом. По окончании как - то произвольно посмотрели друг на друга и спросили: "Это он к кому обратился и кого назвал друзьями?" Продолжают сокращать и закрывать медицинские учреждения. В 2016 году цены выросли на 17 %, растут тарифы, власть вводит новые поборы. Приведу пример определяющий нашу дружбу. В соседнем посёлке "Маис" была амбулатория в которую обращались жители окрестных деревень. Были суточные кровати, простейшая лаборатория, врач - терапевт, зубной врач и несколько медицинских сестёр. На первый случай она нас устраивала. Но вот началась оптимизация. Суточные кровати ликвидировали, сократили лабораторию, убрали терапевта и несколько сестёр. Практически ликвидировали медицинское учреждение. Скоро повесят амбарный замок. Мы написали губернатору письмо с подписями нескольких стариков. На наше письмо получил уже 4 ответа от прокуратуры пензенской области за подписью Е.Н Сумбаевой, вице-губернатора В.А.Савина, министерства здравоохранения за подписью В.О.Чижова, правительства пензенской области за подписью врио вице-губернатора Д.В.Семёнова. Смысл всех писем переталкивание проблемы нашего письма в различные инстанции, но ни одного слова о решении. Заболел езжай в поликлинику Никольска, а это 25 километров и автобус после обеда. Билет в один конец 70 рублей. За один день ничего не сделаешь. Кругом очереди. Даже получить направление на сдачу крови приходится отстоять очередь. Раньше направление давала медсестра, теперь только врач и только через компьютер. Это и есть дружеское отношение президента к народу. В Ростовской области несколько шахт не получают зарплаты в течение трёх лет. Что только они не делала. Вышли и на президента, но вопрос не решён. Зарплаты так и нет, а чиновники шахт на свободе. Конечно шахтёры поняли, что трудности преодолеть не может даже президент, но мы должны верить в себя. Смотрите как власть настроила полицию. Шахтёры решили поехать в Москву, но их не пустили. Вот это и есть свобода и демократия и вера в себя и страну. А причём здесь страна? Рабочий должен верить в руководство страны, а оно наплевало на рабочих.

Трудности действительно сплотили нас до того сплотили, что убийства, суицид стали нормой жизни. Обозреватели газет, объясните народу о каких огромных резервах говорится в обращении. Может он имел в виду сельское хозяйство? Так сливочное масло за год подорожало на 20 % и хлеб не стал дешевле. Более того его есть невозможно. Даже запаха хлебного нет, а наш хлебный король по Никольскому району за 2015 год заработал 32 миллиона рублей. Молочные продукты подорожали на 9,5%, рыба на 8,6 %, хлеб на 5,9 %. Резерв уходит в карманы собственников, а народу объедки с барского стола. В нашем районе проживает примерно 38 тысяч человек и с этого количества он сделал 32 миллиона рублей. Это же грабёж. Сегодня никто ни во что не верит, разучила власть чему ни будь верить. Не верим даже себе. Если бы верили, то давно бы избрали другого руководителя. И что же у нас получается? У вас возможно, но только не у народа.

Пресса сообщает, что акции различных компаний дорожают. На этой основе состояние олигархов значительно возросло. К концу 2016 года 40 олигархов с первых строк журнала Форбс имели 273 миллиарда долларов, то теперь более 300 миллиардов. А что имеет от этого народ? Рост тарифов, цен, новых налогов и увеличение штрафов. И что же это за победы и достижения? Жители села возможно ничего не знают о победах и достижениях. Ликвидируйте наши пробелы. Мы оцениваем победы и достижения на собственной жизни. Стало нам легче? Нет не стало. Появилась надежда, что следующий год будет успешнее предыдущего? Нет не появилась. Бюджет об этом говорит точнее чем президент в обращении.

То что никакого улучшения не ожидается говорит и новый министр экономического развития М.Орешкин. "Основные проблемы, которые создают помехи экономическому росту страны - бедность, теневая экономика, инвестиции, инновации, высокий уровень трансакционных издержек. Всё это приводит к экономической неопределённости". Новый министр не знает, что будет в следующем году, хотя надеется договориться с министром финансов. Однако президент уже решил, что всё будет хорошо. На Рождественском богослужении с Патриархом президент тоже произнёс речь. "Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и тех, кто нуждается в помощи и поддержке". Особенно шахтёры с радостью встречают Рождество. Лично я уже давно не понимаю, что такое радость, а тем более особая. Вот бы президент пояснил для безрадостных, а таковых в стране большинство. Действительно пробуждают у нищего народа добрые чувства. Пятый канал объявил четверг днём добрых дел. И в этот день журналисты, актёры, родители больных детей просят оказать материальную помощь на лечение ребёнка. Как правило помощь могут оказать только в Израиле или в Германии. Однако цены для нашего народа заоблачные. Доходит до 8 миллионов рублей. Ни разу не слышал, чтобы президент, премьер, кремлёвские или правительственные чиновники пожертвовали от своих нищих зарплат. Нет чувств ни у кремлёвских долгожителей, ни у правительства вспомнить традиции русского народа. А ведь народ отрывая от нищенских зарплат, пенсий собирает миллионы и оказывает помощь. Из Рождественского поздравления следует понимать, что народ сам должен заботится о ближних и оказывать помощь нуждающимся. А что будет делать власть? Царствовать на народные денежки. В действительности так и есть. На Камчатке появилась вторая М.Багдасарян. Преградила своей автомашиной дорогу скорой помощи. Человек умер не дождавшись врача. Вот обрадовались родственники. А Багдасарян приезжает за рулём собственного транспорта и перекладывает бумажки. Её даже не лишили прав. И почему не дали в руки лопату или метлу? 2017 год действительно будет лучше.

Открывается истинное лицо бывшего министра экономического развития. Сам Улюкаев имеет 12 участков земли, общей площадью 160 га. Дом - 530 кв. метров, квартира - 224 кв. метра, дача - 196 кв. метров. Супруга в Крыму 5 участков земли - 1,81 га, 2 дома, 2 квартиры. Не успели разобраться с воссоединением, а Улюкаев уже приобрёл недвижимость. Когда же он работал? В Московской области арестовано 2 участка по 15 соток с двумя коттеджами по 200 миллионов рублей каждый. Есть ещё в Подмосковье 2 участка на общую сумму в 25 миллионов рублей. И далее переписывать не хватило терпения. Когда же он работал? Он не работал, он грабил бюджет и скупал всё что попадёт под руку. На днях Следственный комитет сообщил, что Улюкаев имел монеты из драгоценного металла. Сколько пока не сообщается. Вот они благие помыслы и намерения. Разве один Улюкаев такой? Большинство только их никто не разрабатывает. Вот куда уходят бюджетные средства. Разве коллеги Улюкаева не знали о его грабеже? Конечно знали, но политика власти не позволяет принимать меры. Они все на одну колодку. Вот поэтому бардак в стране.

А тут ещё задерживают Ю.Тимченко - полковника ГУСБ МВД по Северо-западному округу за взятку. Просил 100 миллионов привезли только пятьдесят миллионов рублей и то куклой. На него не подействовало задержание Захарченко. Чиновники даже те кого задержали не расстраиваются. Подержат, отполовинят в худшем случае родственники обеспечены на всю жизнь. А они и в тюрьме не пропадут. Могут питаться из ресторанов а когда возникнет потребность приведут и девочек. Вот такие аппетиты у современных чиновников. Совсем обнаглели.

Наметился срыв военной программы. Поставки ракетных комплексов "ЯРС" под угрозой. Подольский электромеханический завод должен поставить гидравлическое оборудование, но не может. Нет средств, завод в долгах, а главный акционер - депутат Госдумы Умахан Умаханов в носу ковыряется. Как может депутат владеть заводом? Это же не кастрюли штамповать. Мы работаем успешно, делаем добрые дела как - то странно звучит из уст президента. Бельянинову вернули ценности и деньги на сумму 100 миллионов рублей. Сидя дома наверное оголодал. Помурыжат и прекратят дело. Такова политика государства. А где по взяточникам штрафы в стократном размере?

Теперь Улюкаев, наверное, голодает. Его же уволили и не разрешают выходить на улицу. Много из его приобретений попало под арест. На что он будет жить? Думаю, что он же не совсем... Наверное, у него есть скрытые вклады в России и за рубежом. Ведь у всех чиновников есть запасные аэродромы. Есть и у Улюкаева. Возможно силовики не всё раскопали, а может просто не хотят афишировать. На телевидении часто проходит фраза "в России всё продаётся и покупается". Очевидно так действуют все без исключение чиновники страны. Если так будет продолжаться и дальше, то страна развалится. Уже сейчас прогнозируют рост цен, тарифов и правительство снова уменьшило прожиточный минимум для всех категорий граждан - рабочим, пенсионерам , детям. Куда мы идём? В пропасть. Что - то надо делать. У власти есть один выход. Президент должен обратиться к народу и сказать примерно следующее: "В связи с экономическим кризисом и не имея возможности с этим правительством что либо исправить я упраздняю правительство и власть передаю коммунистам. Пусть Зюганов сам сформирует правительство, на это ему две недели. Мешать не буду. Год испытательный срок. Провалят коммунисты пойдут под суд. За этот год они должны восстановить смертную казнь за экономические преступления и воровство бюджетных средств. Если они не справятся, то сами себя подведут под монастырь. Другого пути нет. Надо чтобы и народ понял это и помог президенту произвести замену правительства. Либерально демократическая власть за 26 лет завела народ в нищету. Перспективы нет и на три последующих года. Ну сколько можно терпеть этих бездарей. Хотя для себя они очень даже умные. И Дмитрий Анатольевич в Подмосковье имеет резиденцию. Точно как Горбачёв. Страна корчилась и разваливалась а он строил в Сочи резиденцию.

Смотрите, люди добрые и не добрые, а особенно чиновники, которые бедствие народа не замечают. В Уфе женщина ползла на рентген и не доползла. Врача уволили. Он пойдёт теперь и устроится в частную клинику. Они теперь создаются повсеместно. Бесплатная медицина скончалась, как женщина, которая не доползла. Есть ли смысл жить дальше в такой стране? И уехать нет возможности. Никто нас нигде не ждёт. Двери открыты только для ворья с миллиардами. Утверждение Чубаиса оказалось пророчески верным. Тридцать миллионов молодых и здоровых хватит качать природные ресурсы.

От редакции: А почему надо поручить формирование правительства Зюганову? А что не Жириновскому? А еще лучше - Задорнову, не тому, что бывший министр, а который писатель-сатирик.

Вам, значит, мало 23 лет, что Зюганов сидит в параменте, чтоб понять, что это за фрукт? Вам надо еще его и в правительство втащить.

Только имейте в виду, Маслюков и Примаков умерли, как и многие другие крупные советские руководители, оказавшиеся в составе КПРФ. Сейчас там сидят совсем другие люди, рядом с которыми даже бывший инструктор идеологического отдела ЦК КПСС Зюганов выглядит "политическим тяжеловесом".

Бьет вас жизнь, лупит по всем местам, а вам все мало? Видимо и правда мало. Надо вам еще Зюганова в правители...

А.Б.