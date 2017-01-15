Можно ли отличить учёного от шарлатана?..

Навязчивые рекламные ролики заставили меня задуматься о поддержании собственного здоровья. Раньше когда боль не отступала многие часы приходилось ехать в поликлинику и выстаивать часовые очереди сперва в регистратуру, потом к врачу. Врач назначал сдачу крови на анализы и тоже через очередь. Чиновники поют на все лады, что в Союзе везде были очереди, а сейчас свобода, можешь пойти к любому врачу. С приходом предателя Горбачёва появились действительно очереди и даже за водкой. Но там стояли здоровые мужики, а к врачу до Горбачёва можно было попасть в один день. Сейчас не попадёшь и за неделю. Так вот прошёл три раза эту процедуру. После анализов врач просматривала и предлагала лекарства в таблетках. Не помогло. Пошёл в частную клинику процедуры те же, но очередей нет. И тоже пришлось проходить три раза пока не появилась надежда. Последний раз принимала молодая женщина - кардиолог и назначила таблетки по схеме. Попил и давление почти стабилизировалось. Редко когда скакнёт выше 180. Теперь пью одну таблетку после ужина, а вторую на ночь. И действительно стало легче жить. Утром голова не болит. Две таблетки придётся пить до конца моих дней. Но это вполне приемлемо, хотя посещение платной медицины стоит немалых денег. Жил бы в городе давно бы загнулся. А здесь выручает огород. Зачем пишу эту ересь, а для стариков, коим являюсь сам.

В интернете наткнулся на рекламу в виде квадратных снимков всякой похабщины и среди этого мусора десятки снимков главного кардиолога страны Ирины Чазовой. О ней никогда не слышал, а заинтересовался потому что её отец знаменитый кардиолог, к которому в Советское время приезжали не только наши большие чиновники из республик, но и с дальнего зарубежья. Действительно заслуженный и уважаемый врач. Беда в том, что к нему простому человеку попасть не так то просто.

И вот Ирина уже академик и заведует институтом по профилю. Но что она принесла науке и народу в такой должности. Оказывается кроме сотни монографий ничего. Делает ли она операции в интернете ни слова. Получила учёную степень и институт конечно не без помощи отца. Бог с ними пусть это останется на их совести. Я не судья. Однако возникает "но"?

Под каждым снимком читаю: "Гипертоники, умоляю! Вместо вредных таблеток от давления лучше берите дешёвый...?

"При высоких скачках давления, не пейте таблетки, капните в чай 3 капли"...

"Гипертоники, умоляю, никаких таблеток при скачке давления! Лучше добавьте 5 - 7 капель."

"Ваше давление придёт в норму уже к утру, если выпить самый простой"...

"Гипертоники, умоляю, не лечите высокое давление таблетками, иначе можете"...

"Чтобы давление было 120/80 даже после 60 лет, возьмите простое средство за 1 рубль"... Каждый вопль заканчивается многоточиями. Надо смотреть дальше, а там реклама в развёрнутом виде. Пока дочитаешь уже наполовину созрел. Про препарат дочитал а там оказывается есть отзывы и физиономии выздоровших. Сколько же заплатили им за эту рекламу? Ищешь дальше.

В интернете не удалось найти фирму изготовителя, но ест конторы, которые распространяют. И цена флакона емкостью в 10 мл. стоит 990 рублей. С доставкой обойдётся гораздо больше тысячи. Но дело в конце, концов не в деньгах, здоровье не купишь. Она втянула и отца в эту рекламу. Есть и его снимки с подобными выводами. Думаю, что авторитета Евгению и самой Ирине это не добавит.

Имея звание академика она должна заниматься наукой, а не рекламой. И почему избрала такой путь? Надо бы собрать кардиологов страны и рассказать о том, что она рекламирует. Просто и доходчиво. Что же по этому поводу говорят её коллеги и врачи кардиологи. "Ирина Евгеньевна Чазова, без сомнения специалист в своей области - автор сотен монографий, научных статей, связанных с диагностикой и лечением сердечно - сосудистых заболеваний. Но, по словам коллег, в области кардиологии семья Чазовых создала абсолютную монополию. Учёные придумали новую структуру - медицинское общество по артериальной гипертонии. Впрочем, к науке это не имело ни малейшего отношения - организация поставила на поток проведение врачебных конференций и симпозиумов на деньги фармкомпаний. Если создана монополия, то где же Артемьев со своими антимонопольными сотрудниками? Если фармкомпании отказывались платить спонсорские взносы, это создавало большие неприятности на пути продвижения на рынок тех или иных лекарств. А все затраты ложатся в конечном итоге на карман стариков. Чазовы говорят, - имеют все рычаги для того, чтобы исключить препараты из "государственных стандартов лечения больных". Всё надо отдать в частные руки. Но где обычный человек найдёт такие средства её это не интересует. Да и Конституция РФ утверждает, что медицина в России бесплатная. Однако это для академика не имеет никакого отношения. Деньги решают всё.

Они стали феодалами, их институты это их собственность, помещичьи угодья. А люди, которые работают в институте - это люди без прав, а значит превращены в рабов. Вот такая загогулина в медицинской науке. Так что же мы имеем на выходе? Академику Ирине Чазовой не хватает средств, хотя она получает по 100 тысяч за учёную степень и по своему усмотрению распределяет зарплату. В прошлом году частенько выходила в эфир проблема зарплаты ректорам институтов, которые положили себе зарплату в миллион рублей, а доцентам и профессорам по 27 тысяч рублей. Неужели ей этого мало?

Ирина рекламирует NORMALITE, называя его препаратом, а не лекарством. Как можно лечить больных от сердечно - сосудистых заболеваний препаратами? Сама Ирина говорит, что от этих болезней в стране умирает больше полутора миллионов человек и чтобы сократить смертность надо ликвидировать таблетки. Более того она не говорит какие. Значит все. А их от болезни сердца сотни. Только я пользуюсь пятью наименованиями. Ирина Евгеньевна мне какие бросить применять?

Где клинические испытания? В интернете пишут, что они прошли испытания и есть даже отзывы якобы больных. Однако нет конкретного документа указывающего на такие испытания. Какова роль в такой рекламе Министра здравоохранения? Она вообще есть или её нет, имею в виду В.Скворцову? На Рождество она показалась телезрителям, идя за Патриархом, посетившим детский дом, который содержит церковь. Её присутствие обязательно? Почему бы не посетить посёлок в Самарской области, отрезанный от цивилизации на 80 километров и оставленный без дорог. Волнуются женщины, которые осмелились в таких условиях забеременеть. Само министерство разрушило медицину, ликвидировав тысячи медицинских учреждений. Научные учреждения вместо того, чтобы продвигать науку занимаются пиаром неизвестно каких препаратов. Какова же цель? Конечно деньги.

Так почему же Ирина умоляет больных не принимать таблетки? Ответ прост как правда. Деньги. Институт под её руководством перешёл на коммерческие основы. И нет чтобы заняться наукой и потом продавать изобретения, она выбрала самый простой и надёжный способ. Запретить продавать таблетки, а это лишит сотни тысяч рабочих мест, на которых и создавались таблетки, но зато появится возможность продавать препарат и получать проценты, не пошевелив не только мозгами, но и руками. Где же правительство, прокуратура, следственные органы, полиция? Тишина, они что тоже в доле? Ведь это геноцид собственного народа. Меня устраивают таблетки, как и моих соседей. В посёлке большинство стариков и мы с соседом ежемесячно ездим в город за лекарствами - именно за таблетками, выписанными нам врачами.

И где Ирина нашла препарат за 1 рубль? У неё что плохо с головой? Так лгать не гоже академику.

Отсутствие идеологии в стране и погоня за долларом, которая стала главной проблемой в России и причиной развала общества. Теперь каждый умирает в одиночку. И это относится, и к властным чиновникам. Почему в стране нищета и развал во всех областях экономики? Потому что чиновники думают только о своём благополучии. Проводят снова Гайдаровский форум. Сборище для дураков. И вот новый министр экономического развития заговорил о том, что в стране тот кто попал в большие начальники крутится десятилетиями в высоких структурах. ЦБ, правительство, коммерческие банки и снов в ЦБ и так по кругу. Они не имеют представления об организации производства. Улюкаев всё искал дно и ,наконец, нашёл. Голикова говорит на форуме о том, что было запланировано ввести более 600 предприятий, получилось только 75. А денежки ушли и тишина. Сами чиновники говорят, что правительство в стране никакое, однако Кремль держит Медведева. Зачем? Окончательно добить страну. Многие возмутятся таким выводом. Но ведь опыт есть и опыт ценный. Примаков и его команда за 8 месяцев повернули экономику страны и ведь этого не отрицает, и президент. В.Путин мог в 2000 - ом году назначить его снова, но не назначил? Почему? Да потому что Евгений Максимович допустил одну ошибку, которая ему стоила должности. Он через телевидение дал указание МВД, которое в то время курировало тюрьмы, чтобы они освободили толи 78, толи 87 тысяч мест в тюрьмах для новых воровских клиентов правительственных структур. При бандитски - воровском капитализме власть своих не садит. С чего начал свою работу Владимир Владимирович, заняв кресло президента? Амнистировал Олейника, вытащил из Швейцарской тюрьмы Адамова и тоже амнистировал, ну и так далее.

В конце 1993 года в России произошёл вооружённый государственный переворот. Политологи некоторые депутаты о России забыли говорят, что надо судить Порошенко за вооружённый переворот. Но там Бандеровцы и члены УПА расстреляли законно избранную власть. А у нас родная советская армия и никакого суда нет. А главное об этом никто не говорит. Новая власть ликвидировала плановую экономику и провозгласила рыночную. Но рынка так и не получилось и об этом говорил даже президент. Когда правительство выделяло миллиарды рублей банкам для сохранения системы, однако для промышленности это никак не помогло. Президент сказал, что банки часть денег скупив доллары вывели за бугор. Это самая настоящая спекуляция. Однако разговор остался разговором. Когда Запад и США начали вводить санкции промышленность России начала худеть. Безработица расти. Власть надеялась на рынок, который всё расставит на свои места. Не получилось. В стране рынка нет и при этой власти его не будет. Этим воспользовалась и наш главный кардиолог. При рыночных отношениях не надо ничего запрещать. Конкуренция выберет лучших и жизнеспособных. Однако Ирина всё это понимает и думает, что её авторитет и авторитет папы заставят граждан страны переключиться на препарат. Думаю, что такого никогда не произойдёт. В любом сообществе есть придурки и они могут отказаться от таблеток, покупая normalite. Что будет дальше каждый из тех кто приобретёт этот препарат за "один" рубль пусть решает сам. Читатель скажет, что автор сам придурковат. Не возражаю. Для оправдания приведу один пример. Телевидение показывает несколько преклонных стариков, некоторые даже с костылями, которые приехали в Москву из различных уголков страны получить по 10 миллионов рублей, якобы выигравшие по присылаемым им рекламным буклетам. Одна старушка показала квартиру заполненную выкупленными товарами, которые предлагались в этих буклетах. Она для этого взяла даже кредит. И как их можно назвать? Нам с женой тоже приходят такие буклеты и даже звонят по телефону. Так что Ирина возможно ничего не потеряет. Найдутся те кто поверит ей и будут отдавать последние накопления в карман новоиспечённого академика. Им же надо иметь дворцы и поместья, самолёты и яхты. Без обмана народа они никогда этого не заработают.

Так что можно ли отличить учёного от шарлатана решайте сами. Кто сможет возможно проживёт дольше. Это зависит от каждого в отдельности. Думать надо.