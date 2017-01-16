На моей электронной почте появилась просьба подписать петицию. «Замерзаю. Сапьян. Ялуторовск».

«Меня зовут Наталья Сапьян. Я проживаю в городе Ялуторовск Тюменской области, в барачном жилье, постройке 19-го века, в котором на сегодняшний день очень холодно! Печь не работает. Как сказал печник Виктор Бородулин, выступая свидетелем на суде, печь ремонту не подлежит. Вода, которую приходится привозить с колонки, на кухне в бидоне покрывается корочкой льда. Наледь просматривается и внизу стен. Холодильник отключен за ненадобностью.

Так пытаются выживать в последнее время в замороженных жилищах многие наши граждане. Ялуторовск, это не блокадный Ленинград, а вполне современный городишка. Через неделю, обращение к власти о помощи Натальи Сапьян подписали уже 190 тысяч человек. Организаторы ждут ещё тысяч десять, чтобы округлить цифру до 200 тысяч участников и потом отправить этот крик о помощи по чиновничьим этажам и коридорам.

Сейчас в нашей стране не столько реформируют экономику, сколько определяют место каждого человека в обществе. Тому, кто не командует, а просто работает по своей специальности, ни уважения, ни денег. Отыгрались на работниках низшего звена и на пенсионерах, их похоронили как личности, как граждан своей страны.

Создается впечатление, что из-под каждой отечественной подворотни, как привидения, выглядывают люди с дурными намерениями: бомжи, мигранты, скинхеды, воры и разбойники. Взяли нас изнутри, окружили и по внешнему периметру. Эстонские фашисты, грузинские русофобы, украинские неофашисты, американские империалисты, западные заговорщики. Не слишком ли много всего на наши головы?

Чтобы не вляпаться в какую-то дурную историю, чтобы не зачислили в экстремисты, простые люди стали чрезмерно осторожны, сушат свои души, воспитывают в себе безразличие, хотят выжить за счет отстраненности от всего, что происходит рядом.

Но не все пока спрятали головы в песок, разве можно не уважать пенсионера, Вадима Постникова из Кургана, с которым я в приятельских отношениях, он встал в одиночный пикет возле здания городской администрации, требуя, чтобы отменили незаконное постановление о выселении целой семьи из принадлежащего им дома? Постников не был для этих людей родственником, другом, просто помогал живущим рядом найти справедливость.

Чтобы собрать таких активных людей вместе, нужен не только энтузиазм, добрые чувства, но и хотя бы общую крышу над головой, стулья. Люди должны не прятаться друг от друга, а прийти в какой-то общественный дом, иметь возможность разговаривать друг с другом, спорить, вместе искать пути, как улучшить жизнь и так далее. Не на кухнях, а в этих общественных углах должно формироваться гражданское общество. Где нищему населению взять денег на аренду этих комнат, залов, телефонов? Были недавно небольшие льготы для общественных организаций на эти цели, и те отменили, да и сами эти общественные ячейки разогнали. Я руководил общественной приемной, так отняли подвал, в котором мы вели прием граждан. Вместо этого появились подручные партии власти «Наши», «Ночные волки» и прочие патриоты, которых подкармливает государство.

Хорошо, что стали объединять неравнодушных людей социальные сети. Через электронные ниточки делаются попытки спасти очередного несчастного, попавшего в беду по вине наших чиновников. Собираются подписи под петициями. Когда набирается таких подписей тысяч 200 -250, их отправляют по инстанциям для принятия решения, вплоть до самого президента.

Сейчас все вместе пытаются помочь пенсионерке из сибирского городка. Вот краткая биография этой женщины. Родилась в рабочей семье в Свердловской области. Окончила школу, была пионервожатой. В девятнадцать лет отозвалась на комсомольский призыв, стала ткачихой на Ивановской фабрике. Была комсоргом цеха, о производственных успехах этого коллектива писали в газетах. Потом учёба. Тобольский пединститут, работа в гарнизонной школе под Нижним Тагилом. 16 лет прожила на Кольском полуострове. В 2001 году осела в Ялуторовске, на улице Революции. Она приезжала туда, где была нужна. Помогала стране, была настоящим патриотом. Это обыкновенный портрет советского человека.

А потом пошли другие времена, Сапьян преподавала в медколледже, в дом, где она жила с детьми, хотели провести газ, уже проложили трубы рядом, по улице. Одну половину дома подключили, вторую, отказались. Газовщики сказали Наталье, что её половина оказалась совсем гнилая, если они начнут вести работы, все развалится. Два года, жила учительница с обогревателем, разорилась на электроэнергии. Спасали валенки, шуба, спала одетой. Учащиеся приходили на дополнительные занятия, не раздевались. А на кухне минусовая температура, зимой третий год холодильник отключен, все равно все заморожено. Так и живет пенсионерка в ледяной пещере. Дочь окончила школу, учится теперь в другом городе в институте, сын пошел в армию контрактником, но они приписаны к этому бараку, это их родной дом. Другого жилья у них нет.

Уже десять лет Наталья Анатольевна ходит по кабинетам, пытается решить свои жилищные вопросы. Однажды её принял заместитель главы города Ялуторовска Столбов и предложил 50000 рублей для решения её проблем. Она отказалась, сказав, что такие деньги проблему не решат, а может решить только предоставление её семье благоустроенное жильё. Чиновник сказал: «До свиданья». Она записала этот разговор на диктофон и отнесла запись в прокуратуру. Столбова уволили. И тут же, очевидно, приказали директору колледжа избавиться от строптивого преподавателя. Создали такую обстановку, что пришлось уйти самой, в никуда.

За годы борьба с чиновниками Наталья Анатольевна успела проложить дорогу связи от местной администрации до главного прокурора России Юрия Чайки, в другие верхние инстанции. Проверила вертикаль и горизонталь нашей власти. Впечатление не очень приятное. Никто не спешил в этих цепочках на помощь человеку. Неоднократно обращалась лично к президенту Путину. Отправляла ему во время открытой пресс-конференции СМС-сообщения. Всю эту почту, с приписками разобраться в муниципалитетах самим, сплавили вниз. Никакого контроля за конечный результат не существует. В отношение Сапьян местные чиновники начали сочинять небылицы, отправляли их наверх, якобы жалобщице, был выдан уже жилищный сертификат. В другом ответе написали, что она получила достаточную денежную помощь. Потом стали писать, что её жилая площадь превышает нормы Тюменского жилищного законодательства, ничего ей не положено.

Бывшие купеческие хоромы, где зимует Наталья Сапьян, напоминает сейчас обыкновенный барак. Можно только удивляться, что эти бревна смогли выдержать больше 150 лет сибирского климата. По словам Сапьян, зимой стены дома покрыты снежной наледью, в прогнивших стенах мыши роют норы и подыхают, из-за чего в комнате порой стоит вонь. Дерево такое гнилое, что гвозди вбивать не надо, в стены их можно руками вставлять. В коридоре полотенцем заткнуты дыры.

То, что дом не пригоден для проживания, прописано черным по белому в акте независимой экспертизы, которую по решению суда провела Торгово-промышленная палата Тюменской области. Но тут же в городской администрации создали, свою, «зависимую» комиссию, та обследовала повторно барак, и дом был признан пригодным для проживания.

В 2008 году Сапьян, по её словам, тайком исключили из очереди. Люди, стоявшие в списке далеко за ней, уже давно получили жилье, а она так и ночует в ледяной пещере. Она теперь законно никак уже не может получить квартиру, так как её очередь прошла, как последний автобус.

2 декабря Наталью Сапьян вызвали в местную прокуратуру и попросили, её назвать фамилии, тех, кто после нее стоял в очереди на улучшения жилищных условий и уже получил квартиры. Она сказала, что в свое время помогала своим студентам, матерям-одиночкам правильно оформить документы, чтобы они встали в очередь на жилье. Так многие из них жилье уже получили! Имена этих счастливчиков она назвать отказалась, для их же безопасности.

На прощание спросили её, что именно она хочет от самой прокуратуры? - Сапьян ответила, что хочет проверки нечестных ялуторовских чиновников! Хочет восстановить справедливость.

Год назад она поздравила с Новым годом большинство руководителей города. Вот поздравительная открытка бывшему главе города Ялуторовск, а ныне депутату Обл. Думы Зимневу В. Д.: «С Новым 2016 годом, Владимир Дмитриевич! Я вас в Храме не раз видела и все удивлялась: сначала обижаем беззащитных и слабых, социально не защищенных, а потом за индульгенцией в Святое место. Здоровья вам, мира, добра, человеколюбия, милосердия!".

Не забыла она поздравить и всех местных чиновников вместе взятых:

"Ялуторовские чиновники, вы давно перепутали семейный бюджет с государственным. Одарили, облагодетельствовали своих родных, близких, окружение, почитающее вас. Конечно, легко быть щедрым за государственный счет! Под государственные программы много построили жилых домов в провинциальном сибирском городке Ялуторовске. Но кто поселился в этих домах? Ваши дети? Родственники? Ваши знакомые? Те, кто дал взятку? Понятно, почему так укоренилась в народе пословица: закон что дышло: куда повернёшь – туда и вышло! Вы хитрые людишки, истолковывающие и применяющие закон так, как вам выгодно».

Борьба Натальи Сапьян продолжается. Часто мне на почту приходит всего несколько слов: «Спасибо Альберт, мы победили!» Вот одна из таких побед. Это победа очередной петиции, которую я подписал.

Больше 10 лет добивался в Калининграде 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Новоселов Николай Васильевич подключения своего дома к газовой трубе, которая проложена рядом, по улице. Ветеран награжден многими боевыми наградами СССР, имеет благодарности лично от Главнокомандующего Сталина. Власти города обещали подвести газ к дому пенсионера только в 2020 году, доживет ли ветеран до этой минуты?

Николая Васильевичу предлагали переехать в Дом ветеранов, но он отказался, так как «родные стены помогают сносить все тяготы». В ванной дома Николая Новоселова стоит печь-буржуйка, которую он топит дровами. Другая часть дома отапливается электрической системой отопления, которую пенсионер установил за собственные деньги. Счета за электричество зимой в этой связи участник войны получает астрономические, около 15–16 тысяч рублей в месяц. Пока мог, сам носил уголь и топил печку. Но сейчас ему стало тяжело. По словам внучки ветерана Юлии, газ могут провести, но только за деньги. Цена вопроса - более 200 тысяч рублей. У ветерана таких денег нет. Для его родственников эта сумма тоже крайне большая.

Николай Новоселов написал письмо на имя президента и собрался сам приехать в администрацию главы государства, чтобы вручить письмо лично. Он пытался хоть как-то достучаться со своей бедой до людей, чтобы уважили его старость и заслуги перед страной.

И вот в интернете начали сбор подписей с просьбой помочь газифицировать дом 90-летнему ветерану. Петицию к президенту Владимиру Путину и главе Калининграда Александру Ярошуку. Очень быстро откликнулись более 200 тысяч человек, поставили свои подписи. После этого зашевелилась прокуратура Калининградской области начала проверку. 14 ноября 2016 года дом Николая Новосёлова посетил лично врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с газификацией дома ветерана.

При советской власти не было такого потока жалоб, контроль за чиновниками был более строгий. Всех их просвечивали в райкомах, обкомах, народном контроле. Сейчас, подавляющее число чиновников, это гнезда «Единой России» на местах. Почему бы этой партии не отвечать за своих назначенцев? К сожалению, нынешних чиновников партия власти привлекает вседозволенностью, бесконтрольностью. Отводи душу над просителями и тебе ничего не будет. Порой, кажется, что у этих деятелей, перед тем, как назначить на должность, вырывают душевные струны, возможность воспринимать боль другого человека, и они становятся роботами.

Как можно сидеть спокойно в кабинетах, когда сирота, инвалид второй группы, Сергей Минаев из Омска, как брошенная собака три года ночует в подворотнях. Оказалось, что еще в детском доме Сергея Минаева вычеркнули из льготной очереди на получение квартиры. Чиновники прописали сироту в его родной деревне Пустынной Тевризского района. А в его доме давно живут посторонние люди. Все документы, Сергея на получения собственного жилья, почему-то оказались утерянными.

Счастье, что сирота встретил свою спасительницу, жительницу города. Тамару Гулиян. Она стала за него воевать. Где она только не была. Устала биться об закрытые двери. Результатов никаких. И подсказали ей добрые люди написать петицию. Более двухсот тысяч людей подписали обращение в адрес губернатора Омской области с требованием предоставить жилье сироте Сергею Минаеву.

После этого, Сергея поместили на время в центр социальной адаптации. Теплая комната, своя кровать. Пусть не домашний, но все-таки уют. Здесь Сергею помогают восстановить очередь на жилье, которое, ему положено по закону, найти работу.

Было бы совсем плохо, если бы в сумерках не сверкали подобные огоньки, как Тамара Гулиян, которые показывают дорогу к добру. Но им не всегда давали разгореться, соединиться со своими единомышленниками. Теперь они научились делать доброе дело, помогать людям с помощью социальных сетей, интернета. Спасибо, Вам добрые люди!

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы