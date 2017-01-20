Чиновник не значит умный

Что ни день, то новая "песня" на центральном и главное государственном телевидении. Так нам говорят представители СМИ. И вот после новогодних каникул снова пошла передача "Время покажет" с новым ведущим Кузичевым. А где же А. Шейнин? Оказывается он имел своё мнение и иногда высказывал его на передаче, что не позволительно для ведущего.

Появилась новая тема. Приличная женщина, не имея детей, крадёт из родильного дома малютку, от которого отказалась родившая мать. Проходит два с половиной года и эта тема всплывает. Надо заметить, что мальчик называет новую женщину мамой и соответственно чужого дядю папой. Они в ребёнке души не чают. Растят его как родного и даже лучше. Конечно мальчик и не знает, что это не его биологические родители, он счастлив и по развитию даже опережает многих. Эта трагедия для счастливого младенца стала трагедией и для властных структур. По закону мальчика изымают из семьи и отправляют в родильный дом, в котором он появился на свет. Телевидение озаботилась проблемой ребёнка и организовала передачу с новым ведущим Кузичевым. На передачу приглашены представители Совета Федерации, депутат думы, политик, социолог, профсоюзный деятель и конечно юрист. Перед ними поставлена задача, как быть, как мирно решить этот вопрос. При решении должен восторжествовать закон. А по закону женщину надо судить и статья до 12 лет. Жизнь ребёнка будет сломана. Что из него вырастет в детском доме не скажет ни кто. Надо бы простить, но это повлияет на других бездетных мам и начнётся воровство детей. Кучерена - главный "юрист" страны говорит, что создана специальная группа, которая будет решать как разрулить этот вопрос. Он сам побывал в этой семье и познакомился с мальчиком. Мнение о семье и ребёнке самые хорошие. Неиствует Ваня Мохначук - профсоюзный лидер, кажется, по шахтёрам. Она должна сидеть. Однако он забыл, а может и не помнит, что в Ростовской области шахтёры не получают зарплату около 3 - х лет. Митинговали, объявляли голодовки, писали в прокуратуру, губернатору и наконец вышли на президента. Он конечно нахмурил брови и дал поручение губернатору разрулить этот кризис. Разрулили некоторым выплатили по 11 тысяч рублей некотором по 7 рублей. А долг более 300 миллионов рубле, и на этом всё закончилось. Однако Мохначук не кричит , что виновных надо посадить. А там люди голодая теряли здоровье и не только сами шахтёры. Одна женщина говорит, что тот кто украл 50 миллионов рублей получает условный срок, а здесь... Ей не дают договорить. Вот такая болтовня шла один час и ни к чему не привела. Не нашли высокие чиновники решения этой проблемы, а мальчик находится вне семьи и это бесследно для него не пройдёт.

А решение этой проблемы лежит на поверхности. Чиновники при бандитски - воровском капитализме растеряли всё, что было накоплено в головах при плановой экономике. В мозгах осталось только деньги и как бы не загудеть.

Давайте вспомним случай в Иркутской области. Дамочка, являясь дочерь депутатки местного собрания, на иномарке, не справившись с управлением, выскакивает на тротуар и ударяется в стену дома. А между автомобилем и стеной оказались две девушки - сёстры. Одна скончалась на месте другая стала калекой. Дамочка выходит из машины и осматривает повреждение, на пострадавших не обращает внимание. Надо было сидеть дома, а не шляться по тротуарам. Естественно куда -то звонит. Возбудили дело и состоялся суд. Присудили реальный срок, но с отсрочкой на 14 лет до достижения совершеннолетия её ребёнка. Через несколько лет она попадает под амнистию. Точка и жирная. Вопрос решён, никто не наказан, однако один человек умер, другой покалечился. И всё по закону. Не зря говорят, что в России закон, что дышло... Можно с мамой решить вопрос хищения отказного ребёнка таким образом? Можно. Но никто до этого не догадался потому что это не депутат, а простая русская женщина. Смотрите насколько оскудел наш чиновничий мир. А ведь все сидящие на передаче в первом ряду имеют на работе подчинённый аппарат. И что они могут делать с такими руководителями? Только шелестеть бумажками.

Возникает другой вопрос. Допустим, что женщина похитила ребёнка вечером или даже ночью, когда в родильном доме была только дежурная смена. А как она узнала, что именно этот ребёнок отказной? Более того утром заступает на работу главный врач и старший дежурный докладывает ему о происшествиях за время отсутствия главного. Сколько родилось новых или ни сколько. Куда исчез отказной ребёнок? Или он в отчёте не числился? Пропал и пропал за ним никто не придёт. Главный должен был ежесуточно проверять наличие родившихся и вести поштучный учёт. Значит кто - то из персонала готовил это воровство и помог осуществить. Вот кого надо судить, но наши чиновники даже не поинтересовались как на самом деле произошёл вынос ребёнка из палаты. Может его заранее положили на крыльцо или у двери? Кто положил и зачем? Дурдом налицо и в этом надо разбираться.