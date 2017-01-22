Город науки или город мракобесия?

У кого есть наука, тот не нуждается в религии.

И.В. Гёте



Город Обнинск – дитя советской эпохи. Само его рождение было обусловлено развитием атомной отрасли и исследованиями возможностей ядерной энергии. К тому же Обнинск отличался от других, более старых городов тем, что строился по единому плану, в котором было запланировано всё для комфортной жизни людей. Здесь на каждый район были предусмотрены детский сад, школа, культурное учреждение, сквер или парк.

Какие только названия Обнинск не носил! Это и «город мирного атома», и «город науки», и «город в лесу и лес в городе»… Уже в 2000 году он обрёл статус первого российского наукограда.

Зато сейчас, кажется, приходит пора переименовывать бывший город науки в город религии. Обнинск неутомимо возводит церкви. Возникло огромное пафосное строение на Аксёновской площади – что-то в стиле печально известного храма Христа Спасителя, который от современников заслуживал характеристику «…одним из самых крупных памятников дорого стоящего бессмыслия является храм Спасителя — это как бы огромный самовар, вокруг которого благодушно собралась патриархальная Москва» («Два мира в древнерусской иконописи» Евгений Трубецкой, 1916 г.). Появилась церковь на улице Любого, в центре «Вера, Надежда, Любовь» (ныне новое основательное здание, а раньше – перепрофилированный культурный центр воинской части). Выстроена лубочная деревянная церквушка на территории Медицинского радиологического научного центра. Активно строится ещё одно культовое сооружение возле поликлиники на проспекте Ленина (дивное в своей вопиющей нелепости сочетание адреса и здания). Стала церковью и сторожка кладбищенских работников на Кончаловском кладбище, печально известная попойками и дебошами своих сотрудников. Под церковь отдан домик в парке Старого города. Этот домик все жители Обнинска старше 30 лет помнят как «Городок развлечений» – там в своё время стояли автоматы «Морской бой», где вся пацанва резалась в пятнадцатикопеечные игры. Кстати, именно под храмовые сооружения там же отдан значительный кусок парка с его мачтовыми соснами – сейчас они безжалостно вырублены. Вот вам и забота о городе, жителях и благоустройстве, кстати – по прелестному выражению матушки Софии (в прошлом учительницы одной из обнинских школ), сказанному ей на публичных слушаньях о судьбе парка Старого города в 2016 году: «Разве можно сравнивать храм с какими-то там деревьями?!». Сразу видно, какую ценность имеют для РПЦ природа и зелёные насаждения, которые приходится выращивать десятилетиями…

Ну а теперь возникло ещё одно «доброе начинание». По инициативе обнинского отделения православной благотворительной миссии калужской епархии московского патриархата «Милосердный самарянин» предлагается возвести «…храм-памятник в честь святого благоверного князя Александра Невского, посвященный всем живущим и почившим деятелям Мирного Атома» по адресу улица Менделеева, 6 (ссылка: http://www.msamaryanin.com/419354678). Для не слишком знакомых с географией Обнинска поясню: самая что ни на есть площадь Бондаренко, перед фасадом ФЭИ.

Вопросов возникает сразу очень много. И таких, как – не слишком ли много культовых сооружений на единицу площади (буквально в километре от предполагаемого строительства как раз и стоит бывший «Городок развлечений»). И то, как повлияет впихивание нового здания в чётко спланированную архитектуру квартала. И таких, как отнесутся жители окрестных домов к работе церкви, ведь население Старого города преимущественно пожилое, а трезвон колоколов вещь надоедливая, особенно когда много раз в сутки…

Но это всё, конечно, частности. А главным является то, с каким назойливым усердием РПЦ старается влезть во все сферы светской жизни. Кажется, что ей до науки? Ну занимаются учёные познанием мира, и ладно. Так нет – обязательно нужно и здесь проползти (без мыла, как говорится): лишь бы ничего не осталось без её ведома.

Нет нужды повторять, что учёные 50-х годов, как раз когда начала работать Лаборатория, вряд ли были верующими. За всех, конечно, ручаться не будем, но что-то (возможно, знание эпохи?) подсказывает нам, что в большинстве своём были они энтузиастами, комсомольцами и коммунистами, и… атеистами. Что не вера в мифическое существо вдохновляла их на покорение атома, а вера в будущее людей. Что не для того они рисковали своими жизнями и здоровьем, чтобы возвеличить несуществующее создание на небесах, а для того, чтобы дать людям – обычным, из плоти и крови, крестьянам и рабочим Советской страны – дешёвую и легкодоступную энергию. И не ради того они шли на риск, чтобы их имена потом повторяли под завывание молитв – а ради того, чтобы восторжествовало научное знание, чтобы человек в очередной раз оказался сильным, могучим, знающим. Не рабом чьим угодно – царским, барским, божьим – а владыкой. Чтобы показать: человек может знать, владеть, управлять могучими силами природы.

Так что в этом стремлении «православной благотворительной миссии» просматривается вовсе не желание по-христиански помолиться за деятелей мирного атома. При желании это можно сделать лично, в индивидуальном порядке. Здесь же явственно прослеживается стремление РПЦ подмять под себя всё, в том числе и науку. Что, ваши учёные были атеистами? – Так мы за них будем служить службы как за верующих, и у людей так и возникнет ощущение, что учёные-то всё-таки где-то в глубине души признавали, что мир создан Всевышним… иначе зачем за них публично служат?

Лицемерие – один из главных инструментов христианства, в частности православной церкви. Если она не может что-то преодолеть, она делает вид, что «это» всё-таки, каким-то образом, боком, краем – но принадлежит ей самой. К примеру, в последние годы активно распространяются байки о том, что никакие значительные события в нашей стране не совершались без участия церкви. И Гагарин тайком протащил в космос крестик, и Жуков объезжал с иконой войска перед решающей битвой…. Только непонятно, как же это оказалось возможным, если вокруг было столько внимательных глаз – ведь, по утверждению либеральных активистов, каждый второй был агентом кровавого Сталина, и докладывал о происходящем. А между тем ни в одном из реальных воспоминаний фронтовиков нет ни единого намёка на то, чтобы Георгий Константинович брал в руки раскрашенную и сбрызнутую маслом доску, объезжая войска перед битвой…

… За двадцать пять лет, прошедшие с момента крушения Советского Союза, в «городе науки» Обнинске не было построено НИ ОДНОЙ новой школы. НИ ОДНОГО нового детского сада, НИ ОДНОГО Дома культуры, библиотеки, муниципального (не частного или коммерческого!) Центра детского творчества. Зато церквей появилось целых восемь штук. Тенденция здесь ясна и понятна: новой власти нужны бессловесные, необразованные (ибо ЕГЭ нельзя считать образованием) «грамотные потребители», которые способны только бить поклоны. Нужны те, кто будет служить капиталистическому порядку, который вполне устраивает один из принципов христианства: «вся власть от бога».

«Основная задача всех церквей была одна и та же: внушать бедным холопам, что для них – нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю – дело богоугодное».

Максим Горький, писатель.