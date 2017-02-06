Им не понять страны с названьем кратким "Русь"

В ноябре 1796 года скончалась российская императрица Екатерина Алексеевна

Напомним, что Великая княгиня Екатерина Алексеевна стала императрицей России в результате дворцового переворота и правила страной 34 года. В ней не было ни капли русской крови, но за время жизни в России она стала русской по языку, культуре, знанию русской истории. Дворцовый переворот был совершён в ночь на 28 июня 1762 года. Руководили переворотом она сама, гвардейские офицеры Григорий и Алексей Орловы и восемнадцатилетняя Екатерина Романовна Дашкова.

Итоги царствования были очень внушительными. Екатерина любила подсчитывать их, оглядываясь на свою деятельность по мере развития. В 1781 году граф Безбородко предоставил ей инвентарь ее деяний за девятнадцать лет царствования: устроено губерний по новому образцу - 29, городов построено - 144, конвенций и трактатов заключено - 30, побед одержано - 78, замечательных указов издано - 88, указов для облегчения народа - 123. Итого 492 дела! К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала земли у Польши и Турции с населением до семи миллионов душ. Так число жителей ее империи с 19 миллионов человек в 1762 году возросло к 1796 году до 36 миллионов. Армия со 162 тысяч человек усилена до 312 тысяч. Флот в 1757 году состоял из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, а в 1790 году насчитывал 67 линейных кораблей и 40 фрегатов.

Общественно-политические труды императрицы, общие направления ее реформаторской деятельности русле идей Просвещения, круг личных интересов не только создали особую атмосферу при дворе, но и оказали благотворное влияние на всё русское общество. Екатерина II положила начало богатейшему собранию предметов искусства Эрмитажа.

Это только за два десятка лет ее правления.

А ныне? Вроде президент примерно столько же лет сидит в Кремле. И что? Сколько великих деяний совершенно сем государевым мужем? Боюсь, что хватит пальцев на одной руке, чтобы их сосчитать. Города разрушены, села стерты с лица земли, подданные мрут, как мухи, осчастливленные тем, что живут в демократии и процветании. Ну, про армию мы промолчим. Особо обратим внимание на 123 указа «для облегчения народа». Что сделано для облегчения жизни народа Владимиром Путиным – ума загадка. Кошелек облегчил? С этим не поспоришь.

Можно сколько угодно говорить: «Халва, халва», - только в рту от этого слаще не станет. Но все же хочется получить ответ на вопрос: «Почему немецкая гражданка, стала великой российской императрицей, а нынешние кремлевские сидельцы превратились в иноземцев?».

Да им глубоко наплевать на Россию и российский народ. Слабы умишком, и дальше своего кармана не видят.

Им не понять страну с названьем кратким «Русь»...