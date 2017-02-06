Им не понять страны с названьем кратким "Русь"

В ноябре 1796 года скончалась российская императрица Екатерина Алексеевна
Напомним, что Великая княгиня Екатерина Алексеевна стала императрицей России в результате дворцового переворота и правила страной 34 года. В ней не было ни капли русской крови, но за время жизни в России она стала русской по языку, культуре, знанию русской истории. Дворцовый переворот был совершён в ночь на 28 июня 1762 года. Руководили переворотом она сама, гвардейские офицеры Григорий и Алексей Орловы и восемнадцатилетняя Екатерина Романовна Дашкова.
Итоги царствования были очень внушительными. Екатерина любила подсчитывать их, оглядываясь на свою деятельность по мере развития. В 1781 году граф Безбородко предоставил ей инвентарь ее деяний за девятнадцать лет царствования: устроено губерний по новому образцу - 29, городов построено - 144, конвенций и трактатов заключено - 30, побед одержано - 78, замечательных указов издано - 88, указов для облегчения народа - 123. Итого 492 дела! К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала земли у Польши и Турции с населением до семи миллионов душ. Так число жителей ее империи с 19 миллионов человек в 1762 году возросло к 1796 году до 36 миллионов. Армия со 162 тысяч человек усилена до 312 тысяч. Флот в 1757 году состоял из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, а в 1790 году насчитывал 67 линейных кораблей и 40 фрегатов.
Общественно-политические труды императрицы, общие направления ее реформаторской деятельности русле идей Просвещения, круг личных интересов не только создали особую атмосферу при дворе, но и оказали благотворное влияние на всё русское общество. Екатерина II положила начало богатейшему собранию предметов искусства Эрмитажа.
Это только за два десятка лет ее правления.
А ныне? Вроде президент примерно столько же лет сидит в Кремле. И что? Сколько великих деяний совершенно сем государевым мужем? Боюсь, что хватит пальцев на одной руке, чтобы их сосчитать. Города разрушены, села стерты с лица земли, подданные мрут, как мухи, осчастливленные тем, что живут в демократии и процветании. Ну, про армию мы промолчим. Особо обратим внимание на 123 указа «для облегчения народа». Что сделано для облегчения жизни народа Владимиром Путиным – ума загадка. Кошелек облегчил? С этим не поспоришь.
Можно сколько угодно говорить: «Халва, халва», - только в рту от этого слаще не станет. Но все же хочется получить ответ на вопрос: «Почему немецкая гражданка, стала великой российской императрицей, а нынешние кремлевские сидельцы превратились в иноземцев?».
Да им глубоко наплевать на Россию и российский народ. Слабы умишком, и дальше своего кармана не видят.
Им не понять страну с названьем кратким «Русь»...
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straus написал 06.02.2017 11:41
Опубликовано 06.02.2017 автором Василий Куданенко Итоги царствования были очень внушительными===
Несколько иначе(мягко говоря),оценивал итоги царствования этой особы А.С.Пушкин:
"Со временем История оценит влияние Екатерины II, царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ угнетенный наместниками, казну расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия - и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России.
Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы.
Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Одобренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом развратная государыня развратила и свое государство.
Екатерина уничтожила звание (справедливее название) рабства, а раздарила около милиона государственных крестьян...Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии.
В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Мы обязаны монахам нашей Историею, следственно и просвещением. Екатерина знала все это, и имела свои виды.
Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами: очень естественно; они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна".
(Пушкин А.С. Заметки по русской истории XVIII века)
Похоже, что это гораздо более трезвый взгляд на итоги правления Екатерины II(урожденной Софии Августы Фредерики Ангальт-Цеербстской).
Короче. Многоуважаемый Василий, что вы имеете возразить А.С Пушкину, который был не только гениальным поэтом, но и историком, имеющим доступ к архивным материалам и документам?