Коммунисты предали опыт Великого Октября

Граждане страны забыли о провале коммунистами выборов в Государственную думу седьмого созыва. Многие вообще не помнили об этом. Систематическое падение жизненного уровня заставило народ забыть о политике власти, которую поддерживают депутаты, в том числе и от фракции КПРФ на протяжении 24 лет. Веры нет никому. Народ замкнулся внутри себя заботой о выживании и уже не реагирует на события внутри страны. В соседнем посёлке Маис есть амбулатория, в которую обращаются жители соседних деревень. Работал терапевт, примитивная лаборатория, физкабинет, имелись кровати дневного пребывания, которые пустовали с того времени, как отменили круглосуточные. Старики не могут ходить на процедуры. Далеко не каждый здоровый выдержит две ходки в день до пяти и более километров в один конец. И вот остатки разрушили - ликвидировали терапевта, сократили медицинскую сестру с физкабинета и закрыли лабораторию. Остался один зубной врач, которого перевели в городскую поликлинику и он автоматически потерял 2 тысячи рублей зарплаты. Отменили утрешний автобус и теперь врач из города приезжает либо на попутных, либо на служебном транспорте цементного завода не доезжая до работы километра полтора. В начале декабря написали письмо на имя президента и Губернатора. Получил 5 писем - ответов с различных инстанций, но о восстановлении функций амбулатории ни слова. И вот 20 января в посёлок Ночка приезжает главный врач поликлиники Никольского района и представитель администрации. Рассказывали как хорошо прошла оптимизация. На встречу пришло человек 30 - это 10 % населения. Народ даже не хочет встречаться с руководством потому что не верит никому. Умираем в одиночку. Договорились, что вернут терапевта и несколько медицинских сестёр. Просили открыть зубопротезный кабинет отказали и отказали восстановить лабораторию. Вот так мы и живём. Нет даже надежды. Обращаться в центральную поликлинику не так просто. 25 километров и автобус бывает только в обед. Проезд в одну сторону 70 рублей.

Провал коммунистов на выборах должен был стать резким изменением политики фракции КПРФ. Надо меньше писать, а больше встречаться с народом, чтобы не провалить последние выборы президента. Почему последние, потому что Россия может развалиться на княжества или исчезнуть совсем. За 26 лет при бандитски - воровском капитализме народ не стал жить лучше. Наверное доказывать не надо. Однако все эти годы растут цены, тарифы, власть придумывает всё новые поборы. То "Платон", то налог на землю и недвижимость по кадастровой оценке, то обязательная страховка, которая набивает карманы хозяевам и преступникам. От ЖКХ народ уже стонет, не хватает денег на оплату, получая по 10 - 11 тысяч зарплаты, а то и вообще оставаясь на годы без зарплаты. И тишина. Коммунисты провалив выборы ушли в тень. У кого искать защиты? Кто толком объяснит что надо предпринять, чтобы отправить в отставку правительство, которое вообще не понимает чем должно заниматься. Д.Медведев каждую неделю даёт всё новые указания своим министрам. Вчера заявил, что к 2020 году отремонтировать все дороги. А что в плане развития экономики страны этого нет? А вообще план есть? Граждане страны, неужели вы не понимаете, что правительство надо гнать поганой метлой, пропадёт страна а с ней и мы с вами. Теперь и те 7 миллионов избирателей, которые проголосовали за коммунистов перестают верить им. На выборы президента коммунисты придут голыми. Депутаты от КПРФ обеспечили себе доживание в достатке, а народ бросили. Геннадий Андреевич кроме статей ничего не делает. В номере 2 "Правды" пишет статью под заголовком "Используем победный опыт Великого Октября". Не хочу обижать "лидера", но воспользуюсь своим старшинством по возрасту и напишу правду. А что вы делали 50 сознательных лет? Вы же на производстве не работали, всю сознательную жизнь посвятили гуманитарной профессии. Учитель, политик. Только сейчас обратили внимание на опыт Октября. В 1991 году вы про...и Союз, как пишет настоящий фронтовик, писатель и просто настоящий человек Владимир Бушин. При открытии весенней сессии с трибуны думы Г.Зюганов говорит: "Нам очень важно сделать выводы из тех грандиозных событий. (Имеет в виду Октябрьскую революцию). Неужели до сих пор не сделали никаких выводов. Фактически да. Вы просто получали 24 года приличную зарплату и радовались жизнью. И вы не несёте никакой ответственности. Отказались от президентской должности в 1996 году, но не покинули думу. Надо было пойти в народ и своими действиями реабилитировать свою трусость. А вот Ельцин с оружием в руках, расстреливая свой народ, не постеснялся захватить Кремль. А вас совесть замучила?

Удивляюсь словоблудию Геннадия Андреевича. Чтобы меня не ругали все коммунисты скажу, что я лично всю сознательную жизнь голосовал и голосую только за коммунистов и на последних выборах тоже голосовал за них. Мало того агитирую своих земляков и всех тех с кем приходится встречаться. Знакомый человек, не знакомый, стою в очереди в поликлинике или разговариваю на рынке весь разговор свожу к выборам. "Наша задача - соединить все три эпохи: имперскую, советскую и нынешнюю". Как можно соединить тигра с козлом? И ведь соединили правда на несколько дней, пока тигр не проголодался. И что из этого получилось в нашей стране? А то что есть на самом деле. Кучка рвачей заграбастала миллиарды, заработанные нищим народом и превратила этот самый народ в рабов. 4 миллиарда рублей задолженность по зарплате и кого это волнует? Коммунистов? А как живут эти люди?

В прошлом году президент несколько раз встречался с В.Скворцовой. Она докладывала ему об открытии высокотехнологичных медицинских центров, о центрах по выхаживанию недоношенных детей. Всё это хорошо, но она никогда не говорила о решении медицинских проблем на селе. Однажды президент заметил, что на селе надо не разрушать медицину, а укреплять на основе современных технологий. И после этого в посёлке Маис амбулаторию почти закрыли.

Редакция "Правды" проводит круглый стол на тему "Ленинская теория империализма и современный мир". Выступает публицист Ю.П.Белова. "Любая коммунистическая партия в буржуазном обществе всегда будет стоять перед угрозой соскользнуть на рельсы буржуазного парламентаризма, а значит отказа от классовой борьбы". Это сказано о нашей коммунистической партии. И кто отреагировал? Никто. А она давно соскользнула к правящей партии.

Выступает доктор технических наук И.И. Никитчук. "Этой болезнью заражено и современное коммунистическое движение. Отход от позиций марксизма неизбежно ведёт к оппортунизму. Сегодня это и увлечение парламентской борьбой, и попытки о чём - то договориться с властью, и затушёвывание преступлений власти, подмена целей средствами их достижения". В этой фразе каждое слово отражает работу компартии под руководством Г. Зюганова. И снова никакой реакции от КПРФ. Значит они согласны. Есть и подтверждение такому выводу.

На открытии весенней сессии думы Геннадий Андреевич продолжает: "За прошлое время в думе были три знаковых выступления. Речь президента, который призвал не только к сплочённости и солидарности, но одновременно потребовал обеспечить мировые темпы развития". И что из этого вышло? Никакого развития нет. Экономика валится. Если бы не Сирия, то и армия могла деградировать. Кого хотел сплотить президент? Захарченко и меня или Шувалова и моего соседа? А может Зюганова с народом? 43 миллиона пенсионеров. Из них миллионов 35 простые люди. Но и они не пришли на выборы. А вот 28 миллионов, которые голосовали за партию власти сплачивать не надо. Их сплотил бандитски- воровской капитализм. Очевидно именно эти люди довольны жизнью. Их всего 25 процентов. Любой доклад Геннадий Андреевич не может обойтись без позитивного упоминания президента. Однако лидер КПРФ должен задать народу и себе единственный вопрос, который мог бы разрешить многие проблемы. При нынешнем тандеме простым людям за счёт которых живут чиновники и воровской люд, народу стало жить легче и богаче? Поезжайте от столицы километров на 200 и спросите прохожих. Их ответ вы должны воспринять как приговор, прежде всего себе, вашему бездействию. Президент много чего говорит хорошего, но кроме разговора ничего не делается. У народа создалось такое впечатление, что если президент сказал что - то хорошее, то надо ожидать противоположное. Говорил открыть 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест - говорил. И что? Говорил к определённому году увеличить ВВП в два раза - говорил. И что? В 2012 году подписал дюжину указов и они выполнены на 25 процентов. Их никто не собирается выполнять, потому что все деньги уходят в карман собственников и этому никто не препятствует. На пресс-конференции называл Абрамовича вором - называл? И что? А деньги Абрамовичу из страны продолжают течь. Он по - прежнему владеет акциями многих предприятий России. В том числе шахты Распадская. Это и есть перерождение партии коммунистов в партию буржуазии.

Далее Геннадий Андреевич говорит о заседании в 2000 году Генассамблеи. Да какое наше дело до этого бюрократического института. Надо развивать свою экономику и плевать на эти ассамблеи. И то что большинство наших людей живут на 15 тысяч рублей в месяц кого волнует. Ну обозначил Зюганов эту проблему. Что ни будь изменится? А он говорит о нищете народа на всех собраниях, но сам и его коллеги ничего не делают. Действительно рынок и капитал за 50 лет ничего не сделал. Люди нищают, чиновники и просто ворьё богатеет. Никто ничего не делают для народа. Я начал с того, что в нашем регионе развалили амбулаторию. Старикам ездить в центральную поликлинику далеко и накладно. Обещали что - то поправить. Вся беда в том, что в бюджете нет средств. На этой встрече я сказал, что местная газета "Знамя труда" сообщила народу, что наш хлебный король заработал за 2015 год 32 миллиона рублей. В нашем регионе живёт 32 тысячи населения. И с этого населения получил 32 миллиона рублей. Верните хлебное производство в руки государства и эти миллионы будут в бюджете региона. Чиновники посмотрели на меня как на прокажённого. Но это же частная собственность. А хлеб между прочим значительно хуже чем пекли при коммунистах. В регионе есть ещё молокозавод, стеклозавод и другие предприятия и так по всей стране. Доход предприятий растаскивают собственники и естественно от этого кормится и власть. Но ни коммунисты, ни простые смертные мер не принимают. Народ бы поддержал лидера, если бы такой нашёлся. Надо выйти всем вместе к правительству и потребовать его отставки. Мирно, но громко и не отступать от требований. За нас этого никто не сделает.

И снова о десяти шагах. Кто знает о ваших шагах?. Если тираж газеты 100 тысяч экземпляров. И их должны раскупать сами коммунисты. Сейчас не об этом надо говорить.

Далее на открытии сессии Геннадий Андреевич говорит: "Добиться, чтобы заработал закон о промышленной политике и стратегическом планировании". Сперва коммунисты на всех собраниях говорили о принятии их закона. "Единая Россия" уступила коммунистам и приняла, но никто не собирается его выполнять, потому что он противоречит политики правящей партии.

"Мы с вами прекрасно провели операцию "Артек": приняли решение, и строители освоили за два года 10,5 миллиарда рублей". Это деньги бюджета или коммунистов? И вообще слово "прекрасно" к этому случаю не подходит. Надо бы сказать кто сегодня отдыхает в этом лагере и какова цена. Может ли рабочий с шахты в Ростовской области отправить своего ребёнка. Вы для кого пробили это финансирование? Для буржуазии?.

Помогать Донбассу конечно надо. Но этот вопрос можно решить и другим путём. Почему до сих пор власть и депутаты от правящей партии не признают эти республики. Коммунисты, вы куда возите гуманитарную помощь? А завтра эти республики захватит Киев и покажет вам фигуру из трёх пальцев. Сколько можно проигрывать? Когда ни будь власть будет думать на перспективу? Не может надо убирать. Но об этом нет разговора. Никто не требует. Все довольны.

Заканчивает выступление на открытии сессии так: "У нас целая серия программ. Давайте возьмёмся за их реализацию. Если мы это сделаем в ближайшее время, то в обществе будет другое настроение, все поймут, что такое производительный труд, а не общая говорильня". Это он для кого сказал? Для депутатов от партии власти? Чтобы взяться за выполнение целой серии программ коммунистов надо отстранить правительство, надо отправить в отставку Набиуллину и назначить специалистов, и в правительство, и в ЦБ. В последние дни слушал двух депутатов от правящей партии, которые открытым текстом заявили, что ЦБ работает по указке руководства финансовой системы США. Сегодня если не попутал фамилию, то слушал учёного Касатонова и он тоже сказал, что ЦБ работает по указке ФРС США. В банках Америки находится 100 миллиардов долларов из России, на которые приобретены американские бумаги. Телевидение показало запуск новых газовых веток, которые влились в северный поток и будет качать миллиарды кубометров нашего газа врагам в Европу и другие страны. А денежки, конечно, как и прежде, будут оседать в США. Им же нужны средства для финансирования террористов и других бандитов - противников России.

Смотрел по телевизору небольшую группу коммунистов во главе с Г.Зюгановым, которые несли жиденький букет, помянуть В.Ленина. Куда они возложили эти цветы камера не показала. Толи у Мавзолея, толи где - то в другом месте, а может просто положили на дорогу. Если это так, то как можно вынести такой позор. Мавзолей, что совсем закрыт и задрапирован окончательно? Советскую власть похоронили навсегда? Кто ни будь обратил внимание на то, что сказал Г.Зюганов, подходя к тому месту где положил цветы? Сказал примерно так: "Мы живём в государстве, которое подписал В.Ленин!" Геннадий Андреевич, наверное, живёт в таком государстве, а я совершенно в другом. В таком которое подписал моральный урод и предатель Б.Ельцин. И это государство поддерживает нынешняя власть в том числе и фракция в думе КПРФ. Опомнитесь, коммунисты, что вы делаете или вернее ничего не делаете для восстановление социализма, хотя бы по сценарию Китая.

Оказывается головой тронулись не только коммунисты. Читаю газету "Ветеран" № 3 за этот год. В ней помещена небольшая заметка под рубрикой "Письма президенту" за подписью шести человек. И уже подписываются не ветераны, а просто члены президиума. В этой заметке есть такие слова: "Каждому честному человеку понятно, что эта линия "пятой колонны" направлена на разъединение общества, о чём вы, уважаемый Владимир Владимирович, постоянно предостерегаете, и ослабление государственного иммунитета, в основе которого, как известно, лежит патриотизм". Конечно честных людей уже найти сложно, практически невозможно. А где эти писатели видят общество? В России нет общества, оно властью расформировано на группы по толщине карманов. Докажите обратное. 300 миллиардов долларов на счетах 40 самых богатых олигархов России находятся за бугром. И с ними я буду составлять общество. Не все даже живут в России. О каком обществе вы пишите? О каком иммунитете и патриотизме говорят писаки? Сегодня утром по телевизору показывают полковника - полицейского, который в кажется в Самаре сколотил группу и отнимал квартиры, а хозяев либо убивали либо из столицы вывозили в область и отдавали в рабство в специально созданные фермы. Люди работали за кормёжку. Осудили подонка на 7 лет. Писатели наверное живут не в России. В стране отменена государственная дисциплина. В начале двухтысячных годов банды немного присмирели. Кто надел цивильные костюмы и подался во власть, кто уехал за бугор, некоторые просто были убиты. Сейчас началась вторая волна создания бандитских формирований. И всё это идёт из столицы. Стрельба каждый день. Из охотничьих ружей уже убивают инкассаторов. Жажда денег превалирует над здравым смыслом.

Ещё одну фразу приведу писателей газеты "Ветеран". "Мы просим вас изучить возможность законодательно защитить наши национальные святыни". А где эти самые национальные святыни? Нет города Ленинграда, Сталинграда, народ, а может и вы авторы письма президенту не ходили на выборы, нет государства, святыни которого вы просите защитить. У вас с головой всё нормально? Вы позволили предателям Горбачёву и Ельцину ликвидировать Союз, а теперь просите защиты. Вы, наверное, ошиблись пишите, что "каждому честному человеку". ... А вы сами честны? Был бы Союз не надо никого просить. На честности народа, на памяти о прошлом стоял Союз Советских Социалистических республик. Вы сами виновны в ликвидации СССР. Ваша просьба вызовет смех у некоторых "господ" и от этого вам должно быть стыдно.