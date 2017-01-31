За 26 лет эксплуатации ни один собственник не пострадал за скотское отношение к рабочим

Ничего нельзя делать вопреки воли народа.

Такую фразу наш президент произнёс 1-го сентября прошлого года, беседуя с представителем агентства "Блумберг". Речь шла о возвращении Крыма в родное государство. Более 90 процентов жителей Крыма проголосовали на референдуме "за". Практически ни президент, ни Парламент не могли игнорировать мнение народа. Тем более это исконно наша земля. Но речь не об этом. Президент понимает, что многонациональный народ России является единственным источником власти, что записано и в Конституции РФ. А президент и свора многочисленная Кремля и правительства либо избрана народом, либо назначена избранным чиновником и естественно должна подчиняться народу. А что происходит на самом деле? Всё идёт с точностью наоборот. Более 77 % избирателей России проголосовали в 1991 году за сохранение Союза. Однако власть на это не обратила внимание. Промолчал и народ. В то время Владимир Владимирович уже работал в С-Петербурге, который был переименован в сентябре этого же года.

Значит власть в России, как и во всём мире руководствуется мнением одного человека. Мнение народа и законодательных органов упоминается только для других государств, что позволяет создавать видимость демократии и свободы слова.

В.Путин в 1970 году поступил на юридический факультет Ленинградского Государственного университета, где вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Процедура вступления в Союзе была необычной. В горкоме или райкоме сидели старички, которые всю жизнь занимались идеологической работой и естественно знали историю создания партии. Помнили все съезды и пленумы, и главное вопросы, которые рассматривались на этих заседаниях. Предлагали и кандидату ответить на некоторые. Кандидат должен был обязательно сказать, что вступает в партию по идейным соображениям и полностью поддерживает линию партии. Получение партийного билета позволило молодому коммунисты достигнуть самой высокой должности в государстве при бандитски - воровском капитализме. Подготовка - то произошла при коммунистическом режиме. А теперь можно и сменить идеологию. Вот поэтому принимая новую Конституцию власть устранила всякую идеологию. Поэтому наши президенты от Горбачёва до Путина другой идеологии не принимали, они просто самоустранились от идеологии коммунистов. Вот поэтому школьники убивают своих родителей и даже несовершеннолетних братьев и сестёр. Без идеологии нет семьи, как нет и государства. Есть сброд людей, многим из которых просто некуда деваться, небольшая прослойка на этом делает миллиарды и ей есть куда переметнутся если настанет такое время.

На днях президент организовал вручение наград, многих народ даже не видел. Однако есть и такие, которые осточертели своим богатством. Награждён миллиардер Усманов и Вексельберг, состояние которых перевалило за 14 миллиардов долларов. Усманов почти 6 месяцев не был в России. Отдыхал якобы на новой яхте, которая уступает яхте Абрамовича на несколько метров. Счётная палата несколько раз проверяла "Сколково" и находила миллиарды рублей, которые использовались не по назначению. И вот Государственная награда подвела итог награбленному. Теперь Вексельберг не подлежит не только аресту, но и возбуждению уголовного дела. Есть тому примеры. Например, Сердюков. Якобы он был награждён государственной наградой и это ему позволило спокойно пережить отстранение от министерской должности. Возможно это и поспособствовало остаться на плаву Васильевой с миллиардным состоянием.

Я не националист, я настоящий русский и мой отец русский погиб в 1943 году под Ленинградом. Мать тоже русская и русские деды и прадеды. Весь род с Алтая, села Огни. Меня удивило награждение долларовых миллиардеров. Но ведь честным трудом в России такие средства заработать невозможно. При этом в награждённых миллиардеров нет Ивановых, Сидоровых.

В стране почти ежедневно рабочие многих предприятий пытаются организовать митинги против произвола собственников. Нищенская зарплата, задержка выплаты, рабские условия труда, но на митинги выходят единицы. Капитал раньше чем коммунисты задумался о своей живучести. Кое что он придумал за счёт рабочих. Подкупает слабых духом серыми конвертами и зачастую шпионскими методами, что бы никто не знал. А есть просто власть не обращает внимание. Например, шахтёры Ростовской области. Испробовали всё и дошли до президента, но вопрос не решён. А почему не решён? Да потому что их мало, другие предприятия находятся не в лучшем состоянии, но люди терпят произвол, а власть миллиардерам вручает награды. Даёт понять, чтобы давили рабочих и дальше. За 26 лет эксплуатации ни один собственник не пострадал за скотское отношение к рабочим, что позволяет накапливать миллиарды и сплавлять за бугор.

Я начал с ответа президента по Крыму. А что Крым? Он ещё не влился в законы России, а Улюкаев уже приобрёл два дворца с земельными участками. А разве Улюкаев один? Хороший климат, богатая земля и нищета народа. Обстановка позволяет скупать недвижимость и землю. Нашей элите не надо искать или создавать офшорные компании, что требует некоторых затрат. Здесь всё просто в автомобиль закинул мешок с деньгами и в Крым. Народ Крыма точно по сценарию России пробует выходить на митинги, но выходят по 5 - 10 человек и требуют отставки крымского правительства. Всё как в центральной России. Якобы на полуострове идёт большая приватизация. Точно как в России, что привело к обнищанию народа и обогащению небольшой кучки чиновников или просто воровского люда. Оказывается ничего нельзя делать спрашивая у народа. Он безграмотен и бестолков - таков принцип действия власти. Надо поддерживать миллиардеров, для власти от них больше пользы. Они могут профинансировать Национальную гвардию, куда перевели не только пожарных, но и вневедомственную охрану. Новая модернизация правоохранительной системы. Это делается на случай если не хватит других подразделений для усмирения народа. Власть предполагает, что народ может возмутиться и выйти на улицу требуя разрешения на исполнение статьи 3 Конституции РФ. Власть готовится заранее, а оппозиция спит и мух видит.